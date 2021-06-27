Яша Зюттерлин, Игнатас Коноваловас, Марк Солер, Сирил Лемуан сошли с Тур де Франс-2021 после 1 этапа

Яша Зюттерлин, Игнатас Коноваловас, Марк Солер, Сирил Лемуан – первые гонщики, сошедшие с Тур де Франс-2021

1-й этап Тур де Франс-2021 закончился для многих гонщиков медицинским осмотром и проведением рентгена. Первые потери пелотон понёс уже во время этапа, когда после хаоса двух массовых падений вернуться в гонку не смогли 28-летний немецкий велогонщик команды DSM Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin), 38-летний французский гонщик команды B&B Hotels p/b KTM Сирил Лемуан (Cyril Lemoine) и 35-летний литовский велогонщик команды Groupama-FDJ Игнатас Коноваловас.

У ЯшиЗюттерлина, пострадавшего в первом завале за 47 км до финиша, осмотр не выявил переломов, но у него сильный ушиб правого запястья.

Игнатас Коноваловас получил травму головы, после падения он потерял сознание. Для дополнительного обследования чемпион Литвы останется в госпитале Бреста.

Сирил Лемуан получил перелом четырёх рёбер, пневмоторакс, травму шеи, глубокую рану позади правого уха.

Марк Солер, пострадавший в первом завале, финишировал, но продолжать гонку не сможет. У него перелом перелом головки лучевой кости на обеих руках и головки локтевой кости левой руки.

В списке гонщиков, обратившихся за врачебной помощью – 21 человек, не считая тех, кому помощь оказали врачи команды.

Среди пострадавших оказался и четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, упавший во втором завале. Команда Israel Start Up Nation сообщила, что осмотр в больнице не выявил переломов.

Пострадал в завале и Марк Хирши (UAE Team Emirates), у которого нет переломов, но диагностирован разрыв акромиально-ключичного сочленения (вывих правой ключицы).