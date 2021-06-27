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Яша Зюттерлин, Игнатас Коноваловас, Марк Солер, Сирил Лемуан сошли с Тур де Франс-2021 после 1 этапа

Яша Зюттерлин, Игнатас Коноваловас, Марк Солер, Сирил Лемуан – первые гонщики, сошедшие с Тур де Франс-2021

 

  1-й этап Тур де Франс-2021 закончился для многих гонщиков медицинским осмотром и проведением рентгена. Первые потери пелотон понёс уже во время этапа, когда после хаоса двух массовых падений вернуться в гонку не смогли 28-летний немецкий велогонщик команды DSM Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin), 38-летний французский гонщик команды  B&B Hotels p/b KTM Сирил Лемуан (Cyril Lemoine) и 35-летний литовский велогонщик команды Groupama-FDJ Игнатас Коноваловас.

 

У ЯшиЗюттерлина, пострадавшего в первом завале за 47 км до финиша, осмотр не выявил переломов, но у него сильный ушиб правого запястья.

Игнатас Коноваловас получил травму головы, после падения он потерял сознание. Для дополнительного обследования чемпион Литвы останется в госпитале Бреста.

 

Сирил Лемуан получил перелом четырёх рёбер, пневмоторакс, травму шеи, глубокую рану позади правого уха.

 

Марк Солер, пострадавший в первом завале, финишировал, но продолжать гонку не сможет. У него перелом перелом головки лучевой кости на обеих руках и головки локтевой кости левой руки.

 

В списке гонщиков, обратившихся за врачебной помощью – 21 человек, не считая тех, кому помощь оказали врачи команды.

 

Среди пострадавших оказался и четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, упавший во втором завале. Команда Israel Start Up Nation сообщила, что осмотр в больнице не выявил переломов.

 

Пострадал в завале и Марк Хирши (UAE Team Emirates), у которого нет переломов, но диагностирован разрыв акромиально-ключичного сочленения (вывих правой ключицы).

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Эпическая победа Алафилиппа! Войдет в Легенду ТДФ.

    Про завалы отдельная тема, не думаю, что о них надо писать в этой ветке.

  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Адриен-Фото
    Что за мистицизм ?! По вашему, если перестать писать про завалы, их больше не будет ? Шоссейного велоспорта без завалов не бывает - это та самая пресловутая оборотная сторона медали. Ну, а когда это гонка самая-самая, ставки и внимание болельщиков - максимальные, то и вероятность завалов возрастает, если взять вчерашнее происшествие - каждого отморозка не проконтролируешь, трассы каждого этапа колючкой или барьером от зрителей не перекроешь... Если вам страшно смотреть, совет - НЕ СМОТРИТЕ, потому как завалы еще будут, ничего не поделаешь...
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Поставил вам плюс не потому что радуюсь сходу Солера.
    Поставил плюс как "Спасибо за информацию". 

     

    Я вам часто такие "плюсы" ставлю. Потому что вы главный инфо-источник форума.
    Ольга, Спасибо вам за ваши комментарии.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Я тоже так считаю, но, как-то помягче надо про это писать, чтобы не обидеть фанатов Ричи )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    Вы правы, Ван дер Пул не горняк.
    А вот Алафилипп горняк! ))

  • SportSpirit
    Велогонщики о 1-м этапе Тур де ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Эмоций много, но со временем они улягутся/забудутся. 

     

    Главные претенденты на генерал сохранили бдительность и остались при своём: Роглич, Погачар, Томас, Уран, (Келдерман).

     

    Отдельно плюсую Мартину и ван Арту за готовность положить себя и встать на защиту Приможа. 

     

  • VeloVelo
    Qhubeka NextHash: новое назван ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Блокчейн, криптовалюта... зло пришло и сюда.
    Больше не болею за Кубеку.

  • GAN
    Завал из-за плаката болельщика ... (9)
    GAN-Фото

    А что это за синяя резина на нескольких велосипедах у Jumbo-Visma, в частности на запасном у Мартина. https://velolive.com/uploads/posts/2021-06/1624717373_k.png

     

    У всех в команде вроде привычная чёрная https://velolive.com/uploads/posts/2021-06/1624716865_ee.png и https://velolive.com/uploads/posts/2021-06/1624715336_022.png

     

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выиграть этап в майке ЧМ и облачиться в жёлтое - что можт быть лучше для французской публики в начале ТдФ, когда это сделал их любимчик француз ЖуЖу. Но правда всё омрачили те две завала. Мне это напомнило начало одного Тура (не помню уже какой год) когда вот так же после одного завала на большой скорости все полетели в разные стороны в т.ч. и лидер генерала (на тот момент) Ф.Канчеллара. Спартак тогда доехал до финиша, но был в таком состоянии как сегодня Фруми.

    Цитата: zhekinson
    многие биги уже на этом этапе "заработали" приличное отставание:
    Супермен - 1:59
    Пулс,Порт - 2:26
    Йейтс - 3:27
    Вальверде,Д.Мартин,Геоган Харт - 5:43
    Вудс - 8:59!
    Фруми - 14:47  
    Кусс - 16:39
    Солер - 24:48,тут вероятен сход после падения

    Спасибо. Больше всего жаль и обидно за Вудса. Ведь явный капитан под генерал был заточен, а тут аж 9 минут (это конец). Ещё и его комрад Мартин словил 5+, за Криса Фр. вообще молчу, досталось ветерану сильно и больно.

    Цитата: ararat
    ТДФ на первой неделе это кошмар всегда. Здоровья всем!

    Где тото юзер, кто вчера или позовчера написАл, что ожидает завалы !? Уважаемый не пишите больше такого НИКОГДА, ни в одном превью этапов любого ГТ. Люди ломаются в прямом смысле слова, не говоря уже о велосипедах.

    Прозвучит наверное жестко, даже жестоко, но начало каждого ТдФ вот так всегда на первых этапах. Падения и завали, эффект домино и "вело-боулинг" среди велогонщиков смотреть порой очень страшно. 

  • Arciv
    Завал из-за плаката болельщика ... (9)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.
    Капец(((( очень надеюсь поймают и очень строго накажут

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4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
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7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
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