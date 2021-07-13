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Патрик Конрад - победитель 16 этапа Тур де Франс-2021

Первая победа Патрика Конрада на этапе Тур де Франс

 

 

  29-летний Патрик Конрад (Bora-hansgrohe) стал всего третьим в истории австрийским велогонщиком, выигравшим этап Тур де Франс после Макса Буллы (Max Bulla) в 1931 году и Георга Тотчинга (Georg Totschnig) в 2005.

 

16-й этап, открывший финальную неделю Тур де Франс-2021, как можно было предположить по рельефу, подходил для победы отрыва, что подтвердила гонка. Этап начался с нейтральной зоны протяжённостью почти в 20 км, идущей под спуск.

 

Патрик Конрад - победитель 16 этапа Тур де Франс-2021

 

Патрик Конрад - победитель 16 этапа Тур де Франс-2021

 

Патрик Конрад - победитель 16 этапа Тур де Франс-2021

 

Патрик Конрад - победитель 16 этапа Тур де Франс-2021

 

Патрик Конрад - победитель 16 этапа Тур де Франс-2021

 

Патрик Конрад - победитель 16 этапа Тур де Франс-2021

 

Патрик Конрад - победитель 16 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez

 

  Первым из пелотона атаковал Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step). Но в одиночку он не смог уехать от группы, его добрали товарищ по команде Маттиа Каттанео и Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), но уже на спуске с первого категорийного подъёма Коль-де-Порт (Col de Port) за 105 км до финиша их догнали. Пелотон порвался на спуске, а новые атаки перед началом подъёма 1-й категории Коль де ла Кор (Col de la Core),  сформировали отрыв дня. Вперёд уехали Кристофер Юл-Йенсен (Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange), Ян Бакелантс (Jan Bakelants (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) и Фабьен Дубей (Fabien Doubey (Fra) Team TotalEnergies).

 

Будущий победитель этапа, чемпион Австрии, велогонщик команды Bora-hansgrohe Патрик Конрад находился во второй группе в составе 11 гонщиков, из которой он атаковал за 76 км до финиша за 8,4 км до вершины Коль де ла Кор. Через несколько километров он догнал лидирующую тройку и первым прошёл вершину подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Кор. Своих попутчиков Конрад атаковал на подъёме  2-й категории Коль де Порте д'Аспе (Col de Portet-d’Aspet), протяжённость 5,4 км, 687-1069 м, перепад 382 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 14%, вершину которого также прошёл первым. На вершине Коль де Порте д'Аспе у Конрада было 23 секунды преимущества, он продолжил уезжать от соперников в одиночку и увеличивать просвет. На финише у Патрика Конрада было достаточно времени, чтобы отметить победу – он привёз ближайшим преследователям 42 секунды.

 

Это первая победа двукратного чемпиона Австрии на этапе Гранд-тура и третья в карьере.

 

 

Претенденты на первую десятку в общем зачёте финишировали в одной группе, хотя пелотон порвался на финальном подъёме 4-й категории после атак Симона Гешке, Гийома Мартана (Cofidis) и Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma), никто из фаворитов не потерял своих позиций. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил жёлтую майку лидера.

 

  Патрик Конрад: «Не могу найти слов, чтобы передать свои чувства! Это не только моя первая победа в Мировом туре, но также первая на этапе Тур де Франс, самой важной велогонке. Победа принадлежит моей семье, друзьям, всем, кто верил в меня, и, конечно, команде Bora-hansgrohe. Они всегда говорили мне, что я талантлив, что должен бороться за победу. Победа пришла в правильный момент – невероятно горжусь, что выиграл этап в майке чемпиона Австрии.

 

Трижды на этом Туре я уезжал в отрывы, но всегда ждал до финала, что было неправильно. Мы увидели, что Мохорич выиграл этап, когда атаковал очень рано. Моллема тоже поехал задолго до финиша. Поэтому я сказал себе, что если снова окажусь в подобной ситуации, то поведу гонку так же. Я попробовал, и очень рад, что сработало, что у меня хватило ноги удержаться до финиша.

 

Когда пересекал отметку последнего километра, подумал, что снова буду разочарован. Но в конце у меня даже осталось время отпраздновать. Я на самом деле поверил в победу только за пятьсот метров, когда техничка со спортивными директорами меня обогнала. Я так невероятно счастлив».

 

  Энрико Пойчке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы планировали, что на первой части этапа вся команда вместе пройдёт Коль-де-Порт. Нильсу поручили внимательно следить, чтобы не уехала большая группа. После этого подъёма Эмануэль, Иде и Патрик начали атаковать, чтобы сформировать отрыв. Эмануэль попытался, Иде тоже пробовал уехать, а Патрику это удалось.

 

В группе оказались спринтеры, поэтому мы понимали, что надо уезжать на большом подъёме к Коль-де-ла-Кор. Патрик находился во второй группе. Он атаковал из неё в одиночку, догнал лидеров. Мы видели, как важно находиться впереди. Патрик был очень силён. На последнем подъёме он снова атаковал, сбросил своих попутчиков. Ему удалось создать просвет, и хватило сил, чтобы удержаться до финиша.

 

Патрик одержал фантастическую победу, сегодня он ехал превосходно. Он заслужил её. Остаются два этапа в Пиренеях, где нашей единственной задачей будет защищать Вилко».

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2021

 

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Теги к статье: Patrick Konrad Патрик Конрад Bora-Hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Earl57
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Эту команду не знаю. Просто предполагаю по аналогии с другими малыми командами.

    Аналогия говорите? До лета прошлого года в Трините было два парня-гонщика и одна девушка. Один парень в элите велокросса, второй в андеровской категории. На них троих 20 спонсоров. И крупные, богатые спонсоры, не какие-то мелкие местячковые фирмочки. Как вы думаете, что служило для них магнитом? И точнее кто? Второй парнишка был искочительно для компании. Ну и чтобы это можно было как-то назвать командой... Подписывать новых гонщиков в Тринити стали летом прошлого года, когда заявились на андеровское Джиро.

    Можно ли назвать эту команду обычной?

  • serghi
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    serghi-Фото
    Достаточно знать кто такие Quickstep.
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Что Вам рекордсмен покоя-то не дает? У Вас комплекс какой-то имеется по отношению к нему. Надо как-то бороться с этим, иначе можно запустить проблему.
  • VeloVelo
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, сейчас ухожу, если что-то напишите по этой теме, отвечу завтра.
    Доброй ночи.

  • VeloVelo
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Эту команду не знаю. Просто предполагаю по аналогии с другими малыми командами.

  • Earl57
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    Earl57-Фото
    Команду Тринити знаете или просто предполагаете?
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Какие старые соперники, я Вас умоляю...
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Последняя надежда на Ремко, иначе так и будет как Вы написали.
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Да что Вы про Алафилиппа заладили, просто есть Погочар, а все остальные отстой, вот и кажется, что Тур отстой, а организаторы и альтиметрия тут не при чем. Вся надежда только на Ремко, может хоть он в следующем году создаст конкуренцию Тадею. Иначе пиши пропало, словенец еще несколько туров заберет особо не напрягаясь.
  • VeloVelo
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Earl57
    У небольшой континентальной команды Trinity Racing, например, в два раза больше спонсоров. И более солидных спонсоров - кроме тех же спешей еще BMW, Red Bull, Sram, Zwift... А там всего 15 молоденьких парней в команде.
    Так там и вложений по 10 копеек с каждого спонсора, да еще с расчетом, что если кто из молоденьких выстрелит, то у спонсора будет хороший процент от его продажи. 

    У Квиков и таких команд как Trinity Racing совершенно разные условия. Это разные миры и задачи. Их невозможно сравнивать.

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