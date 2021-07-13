Патрик Конрад - победитель 16 этапа Тур де Франс-2021

Первая победа Патрика Конрада на этапе Тур де Франс

29-летний Патрик Конрад (Bora-hansgrohe) стал всего третьим в истории австрийским велогонщиком, выигравшим этап Тур де Франс после Макса Буллы (Max Bulla) в 1931 году и Георга Тотчинга (Georg Totschnig) в 2005.

16-й этап, открывший финальную неделю Тур де Франс-2021, как можно было предположить по рельефу, подходил для победы отрыва, что подтвердила гонка. Этап начался с нейтральной зоны протяжённостью почти в 20 км, идущей под спуск.

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Первым из пелотона атаковал Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step). Но в одиночку он не смог уехать от группы, его добрали товарищ по команде Маттиа Каттанео и Михал Квятковски (Ineos Grenadiers), но уже на спуске с первого категорийного подъёма Коль-де-Порт (Col de Port) за 105 км до финиша их догнали. Пелотон порвался на спуске, а новые атаки перед началом подъёма 1-й категории Коль де ла Кор (Col de la Core), сформировали отрыв дня. Вперёд уехали Кристофер Юл-Йенсен (Christopher Juul Jensen (Den) Team BikeExchange), Ян Бакелантс (Jan Bakelants (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) и Фабьен Дубей (Fabien Doubey (Fra) Team TotalEnergies).

Будущий победитель этапа, чемпион Австрии, велогонщик команды Bora-hansgrohe Патрик Конрад находился во второй группе в составе 11 гонщиков, из которой он атаковал за 76 км до финиша за 8,4 км до вершины Коль де ла Кор. Через несколько километров он догнал лидирующую тройку и первым прошёл вершину подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Кор. Своих попутчиков Конрад атаковал на подъёме 2-й категории Коль де Порте д'Аспе (Col de Portet-d’Aspet), протяжённость 5,4 км, 687-1069 м, перепад 382 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 14%, вершину которого также прошёл первым. На вершине Коль де Порте д'Аспе у Конрада было 23 секунды преимущества, он продолжил уезжать от соперников в одиночку и увеличивать просвет. На финише у Патрика Конрада было достаточно времени, чтобы отметить победу – он привёз ближайшим преследователям 42 секунды.

Это первая победа двукратного чемпиона Австрии на этапе Гранд-тура и третья в карьере.

Претенденты на первую десятку в общем зачёте финишировали в одной группе, хотя пелотон порвался на финальном подъёме 4-й категории после атак Симона Гешке, Гийома Мартана (Cofidis) и Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma), никто из фаворитов не потерял своих позиций. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил жёлтую майку лидера.

Патрик Конрад: «Не могу найти слов, чтобы передать свои чувства! Это не только моя первая победа в Мировом туре, но также первая на этапе Тур де Франс, самой важной велогонке. Победа принадлежит моей семье, друзьям, всем, кто верил в меня, и, конечно, команде Bora-hansgrohe. Они всегда говорили мне, что я талантлив, что должен бороться за победу. Победа пришла в правильный момент – невероятно горжусь, что выиграл этап в майке чемпиона Австрии.

Трижды на этом Туре я уезжал в отрывы, но всегда ждал до финала, что было неправильно. Мы увидели, что Мохорич выиграл этап, когда атаковал очень рано. Моллема тоже поехал задолго до финиша. Поэтому я сказал себе, что если снова окажусь в подобной ситуации, то поведу гонку так же. Я попробовал, и очень рад, что сработало, что у меня хватило ноги удержаться до финиша.

Когда пересекал отметку последнего километра, подумал, что снова буду разочарован. Но в конце у меня даже осталось время отпраздновать. Я на самом деле поверил в победу только за пятьсот метров, когда техничка со спортивными директорами меня обогнала. Я так невероятно счастлив».

Энрико Пойчке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы планировали, что на первой части этапа вся команда вместе пройдёт Коль-де-Порт. Нильсу поручили внимательно следить, чтобы не уехала большая группа. После этого подъёма Эмануэль, Иде и Патрик начали атаковать, чтобы сформировать отрыв. Эмануэль попытался, Иде тоже пробовал уехать, а Патрику это удалось.

В группе оказались спринтеры, поэтому мы понимали, что надо уезжать на большом подъёме к Коль-де-ла-Кор. Патрик находился во второй группе. Он атаковал из неё в одиночку, догнал лидеров. Мы видели, как важно находиться впереди. Патрик был очень силён. На последнем подъёме он снова атаковал, сбросил своих попутчиков. Ему удалось создать просвет, и хватило сил, чтобы удержаться до финиша.

Патрик одержал фантастическую победу, сегодня он ехал превосходно. Он заслужил её. Остаются два этапа в Пиренеях, где нашей единственной задачей будет защищать Вилко».