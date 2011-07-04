7 велогонщиков не вписались в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 21:54
Марк Кэвендиш вписался в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021 и сохранил зелёную майку
Королевский горный 9-й этап Тур де Франс-2021 с набором высоты 4100 м и прохождением пяти подъёмов – трёх второй категории, двух первой и одного (Коль-дю-Пре) высшей – оказался не по силам 7 велогонщикам, не вписавшимся в лимит времени. Погода – проливной дождь и холод на протяжении всего этапа, ещё больше усложнила и так тяжёлый по рельефу маршрут.
Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet
Австралийский велогонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор, выигравший королевский горный этап Тур де Франс-2021 из сольного отрыва, преодолел дистанцию 144,9 км с пятью категорийными подъёмами за 4 часа 26 минут 46 секунд. Велогонщики, выпавшие из пелотона, должны были финишировать не позже 37 минут 20 секунд после победителя этапа.
Но Бриан Кокар (Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM) финишировал через 40 минут 11 секунд;
Стефан Де Бод (Stefan De Bod (Rsa) Astana – Premier Tech), падавший на 8-м этапе, финишировал через 41:17;
Арно Демар (Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ) – через 40:38;
Лойк Влиген (Loïc Vliegen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) через 41:42;
Якопо Гварньери (Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama – FDJ) через 52:36;
Антони Делаплас (Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic ) через 52:36;
дебютант Тур де Франс Николас Дламини (Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka – NextHash) через 1 час 24 минуты 1 секунду.
Помимо не вписавшихся в лимит во время этапа не финишировали Тим Мерлир (Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix), Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst (Bel) Soudal Lotto), Нан Петер (Nans Peters (Fra) Ag2r – Citroën).
Бриан Кокар (B&B Hotels p/b KTM): «Я знал, что день будет тяжёлым, но не ожидал, что закончится для меня так печально. Я замёрз на спуске с Коль де-Сэси (Col des Saisies) и остановился, чтобы надеть тёплую одежду. Но холод спровоцировал боль в пояснице. Я боролся до конца, отдал все силы».
Лойк Влиген (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux): «Мне было тяжело ехать из-за колена, которое повредил, упав на 1-м этапе. Сегодня погода была экстремальной и ещё больше осложнила этап. Практически весь день я ехал в одиночку, постоянно искал, как получше сесть в седле, чтобы уменьшить боль. Поэтому вдобавок к колену заболела спина. Я сделал всё, чтобы финишировать в пределах лимита, но, к сожалению, Тур де Франс для меня закончился преждевременно. Сейчас буду восстанавливаться и постараюсь поставить новые цели».
Арно Демар (Groupama-FDJ): «Я ни о чём не жалею, и не печалюсь, потому что сегодня просто выдал всё, что мог, больше ничего не мог поделать. После падения не был в 100% форме, а на Туре быть в форме просто необходимо. Сегодня был очень трудный день, и погода не помогала. Я всё ещё продавливал 97% своего пятичасового рекорда, но мне надо было быть в стопроцентной форме, чтобы приблизиться к четырём минутам, которых сегодня не хватило. На этом Туре всё шло не так, как хотелось. Это велоспорт, и мы знаем, что Тур ничего не прощает».
Николас Дламини не вписался в лимит времени после падения, так же, как и Лойк Влиген, ехавший этап с болью в колене.
Таким образом, учитывая не вышедших на старт Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), перед первым днём отдыха в пелотоне осталось 165 велогонщиков.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images
Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet
Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step), выигравший два этапа Тур де Франс-2021 и удерживающий зелёную майку лучшего в очковой классификации, сумел вписаться в лимит времени благодаря помощи товарищей по команде – он финишировал через 35:49 вместе с Дрисом Девенинсом, Тимом Деклерком и Михаэлем Мёркёвым.
Марк Кэвендиш: «Этот этап внушал мне ужас. Теперь переполняют эмоции, что я его прошёл. Рад, что остался в гонке. Но худшее в том, что впереди таких этапов ещё много. Я очень скучал по Тур де Франс, но настолько же сильно не хотел думать об этих горных этапах. Последние пару лет, глядя гонку по телевизору, немного завидовал выпадающим спринтерам Deceuninck-Quick Step, о которых заботилась команда. А во время моего последнего участия я должен был полагаться на свои силы. Сегодня со мной были Тим Деклерк, Михаэль Мёркёв. Физически я совершенно разбит».
Результаты 9 этапа Тур де Франс-2021
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (9)
- Просмотров
- (1 329)