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7 велогонщиков не вписались в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш вписался в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021 и сохранил зелёную майку

 

 

  Королевский горный 9-й этап Тур де Франс-2021  с набором высоты 4100 м и прохождением пяти подъёмов – трёх второй категории, двух первой и одного   (Коль-дю-Пре) высшей – оказался не по силам 7 велогонщикам, не вписавшимся в лимит времени. Погода – проливной дождь и холод на протяжении всего этапа, ещё больше усложнила и так тяжёлый по рельефу маршрут.

 

7 велогонщиков не вписались в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021

 

7 велогонщиков не вписались в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021

7 велогонщиков не вписались в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Австралийский велогонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор, выигравший королевский горный этап Тур де Франс-2021 из сольного отрыва, преодолел дистанцию 144,9 км с пятью категорийными подъёмами за 4 часа 26 минут 46 секунд. Велогонщики, выпавшие из пелотона, должны были финишировать не позже 37 минут 20 секунд после победителя этапа.

 

Но Бриан Кокар (Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM) финишировал через 40 минут 11 секунд;

Стефан Де Бод (Stefan De Bod (Rsa) Astana – Premier Tech), падавший на 8-м этапе, финишировал через 41:17;

Арно Демар (Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ) – через 40:38;

Лойк Влиген (Loïc Vliegen (Bel) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) через 41:42;

Якопо Гварньери (Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama – FDJ) через 52:36;

Антони Делаплас (Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic ) через 52:36;

дебютант Тур де Франс Николас Дламини (Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka – NextHash) через 1 час 24 минуты 1 секунду.

 

Помимо не вписавшихся в лимит во время этапа не финишировали Тим Мерлир (Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix), Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst (Bel) Soudal Lotto), Нан Петер (Nans Peters (Fra) Ag2r – Citroën).

 

Бриан Кокар (B&B Hotels p/b KTM): «Я знал, что день будет тяжёлым, но не ожидал, что закончится для меня так печально.  Я замёрз на спуске с Коль де-Сэси (Col des Saisies) и остановился, чтобы надеть тёплую одежду. Но холод спровоцировал боль в пояснице. Я боролся до конца, отдал все силы».

 

Лойк Влиген (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux): «Мне было тяжело ехать из-за колена, которое повредил, упав на 1-м этапе. Сегодня погода была экстремальной и ещё больше осложнила этап. Практически весь день я ехал в одиночку, постоянно искал, как получше сесть в седле, чтобы уменьшить боль. Поэтому вдобавок к колену заболела спина. Я сделал всё, чтобы финишировать в пределах лимита, но, к сожалению, Тур де Франс для меня закончился преждевременно. Сейчас буду восстанавливаться и постараюсь поставить новые цели».

 

Арно Демар (Groupama-FDJ): «Я ни о чём не жалею, и не печалюсь, потому что сегодня просто выдал всё, что мог, больше ничего не мог поделать. После падения не был в 100% форме, а на Туре быть в форме просто необходимо. Сегодня был очень трудный день, и погода не помогала. Я всё ещё продавливал 97% своего пятичасового рекорда, но мне надо было быть в стопроцентной форме, чтобы приблизиться к четырём минутам, которых сегодня не хватило. На этом Туре всё шло не так, как хотелось. Это велоспорт, и мы знаем, что Тур ничего не прощает».

 

Николас Дламини не вписался в лимит времени после падения, так же, как и Лойк Влиген, ехавший этап с болью в колене.

 

Таким образом, учитывая не вышедших на старт Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), перед первым днём отдыха в пелотоне осталось 165 велогонщиков.

 

Марк Кэвендиш вписался в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021 и сохранил зелёную майку

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Марк Кэвендиш вписался в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021 и сохранил зелёную майку

 

Марк Кэвендиш вписался в лимит времени на 9-м этапе Тур де Франс-2021 и сохранил зелёную майку

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step), выигравший два этапа Тур де Франс-2021 и удерживающий зелёную майку лучшего в очковой классификации, сумел вписаться в лимит времени благодаря помощи товарищей по команде – он финишировал через 35:49 вместе с Дрисом Девенинсом, Тимом Деклерком и Михаэлем Мёркёвым.

 

  Марк Кэвендиш: «Этот этап внушал мне ужас. Теперь переполняют эмоции, что я его прошёл. Рад, что остался в гонке. Но худшее в том, что впереди таких этапов ещё много. Я очень скучал по Тур де Франс, но настолько же сильно не хотел думать об этих горных этапах. Последние пару лет, глядя гонку по телевизору, немного завидовал выпадающим спринтерам Deceuninck-Quick Step, о которых заботилась команда. А во время моего последнего участия я должен был полагаться на свои силы. Сегодня со мной были Тим Деклерк, Михаэль Мёркёв. Физически я совершенно разбит».  

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Арно Демар Arnaud Demare Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 22:21 | Регистрация: 15.04.2018

    Демару не пошёл тур! Он падал на первых этапах?

    1. Имя: Михаил

      motte

      Вчера, 22:29 | Регистрация: 4.07.2011

      Что демар что роллан два... как бы это по нежнее сказать...

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 22:37 | Регистрация: 7.12.2014

    Кампенартс и Ван Авермат успели финишировать за 5 сек до истечения лимита времени. С ними еще Валлайс из Кофидиса и Янсен из Байк Экчейнз... "Не думай о секундах свысока..."

     

    1. SportSpirit

      Вчера, 23:37 | Регистрация: 4.05.2019

      А ведь верно) вчера пелотон замыкали чемпион и призер Туров, сегодня Олимпийский чемпион и обладатель часового рекорда - все с ног на голову)

  3. Имя: Андрей

    tds

    Вчера, 23:27 | Регистрация: 9.03.2019

    Кев, со временем понимает, что зря покинул команду его мечты!

  4. SportSpirit

    Вчера, 23:40 | Регистрация: 4.05.2019

    Этот этап в исполнении Кэвендиша вызывает у меня бОльшее уважение, чем спринтерские победы!

  5. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 18.09.2014

    Жестко. Очень жаль Кокара, с тех пор, как я увидела его победу в Свольвере, не могу не переживать за этого гонщика, всегда отслеживаю его результаты. Жаль, что так вышло.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  6. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: Earl57
    Главная интрига - сколько человек не выйдут на старт во вторник. Если гонщик не травмирован, однако в протоколе против его фамилии написано DNF или DNS - значит "До встречи в Токио!".

    КЭВ чудом спасся, как и ГВА, но это же очень хорошо.

    52 минуты финишировать спустя победителя этапа это редкость даже на ГТ, а тут Н.Дламини аж на 84 мин. приехал позже - в 7 вечера по СЕТ (время) !!!. Делаплас же не скрывал разочерования и плакал на финише от своего ОТЛя:

    https://twitter.com/LPFrileux/status/1411732064806883328?ref_src=twsrc%5Etfw%7C
    twcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Ainrng%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpb
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    За первую неделю -20 велогонщиков heat вот это просев на Туре

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  7. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:35 | Регистрация: 22.05.2013

    Демар так силен на гонках водокачек, и так ему тяжело даётся тур. 

     

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    M-07-Фото

    Роглича уже подобным образом остановили.

  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    Earl57-Фото

    Мнение болельшиков:

    The only way to stop Tadej Pogacar #TDF2021 (Единственный способ остановить Тадея Погачара #TDF2021)

     

     

     

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    M-07-Фото
    Конечно, некого возить в таком убийственном темпе, ибо свои лидеры и не выдержат, новых таких Фрумов не получается пока (или не позволено так наглеть), им бы Дюмулин подошёл отлично, возможно, благодаря поезду Скай, и выступил так ударно на Туре-2018, став вторым с Джиро в ногах. Но я бы не хотел Тома видеть у них, хоть и желаю его победы на Туре.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    M-07-Фото
    Если Том вернётся на свой уровень, то почему нет, он Тур в 2018 отлично прошёл, стал вторым с Джиро в ногах, опередив Фрума с той же Джиро в ногах, то есть, менее крутые горы, как и ожидалось, отлично ему подошли, но травма и неправильное лечение ему весь сезон уничтожили плюс восстановление от неё. Смоет ли он на уровень 2018 года вернутся хотя бы, это вопрос. Хотелось бы, чтобы смог. Но не хотелось бы, чтобы оставался в Юмбо не верю, что Рабо выиграет Тур когда-нибудь.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    VeloVelo-Фото

    И про Фрумми все забыли, будто его и нет. 

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    M-07-Фото
    Только не в Инеос, ну их, Сивакова хватает уже, он не менее перспективен, но его второй год не видно из-за огромного количества сильных гонщиков в команде. Про Бору писал кто-то на сайте после Джиро уже, вроде во время беседы Курдюкова с кем-то в эфире прозвучало, но я часто не смотрю этапы многодневок, особенно спринтерские, да и горные последний час в основном.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    VeloVelo-Фото

    И никто ни слова про Ниббали! Видимо, потому что Курдюков на него забил в последние 3 дня ))

    Я не фанат Нибса, но, даже мне как-то обидно наблюдать полный игнор одного из лучших гонщиков нашего времени. А он меж тем едет. Не знаю его цели и причины, но он никуда не делся, не сошел. 

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    M-07-Фото
    А Фрума, не показывавшего вообще ничего до этого ни на каком уровне и внезапно взлетевшего тогда и проигравшего Кобо только из-за работы на Уиггинса и потом доминировавшего много лет, не дисквалифицировали, с ним всё чисто, а с Кобо нет? Но у Кобо ж были хорошие результаты и даже победы на гонках высшей категории, в десятке на Вуэльте был, в отличие от Фрума, у которого вообще вменяемого ничего не было за карьеры, и это в 26 лет. И Хорнера тоже не уличили, хотя там ещё страннее: в 43 года выиграть ГТ, причём впервые и ничего такого по ходу карьеры не показывая, выиграть у близкого к пику карьеры Нибали.

    И когда дисквалифицировали, спустя более 7 лет? Ну да, а давайте ещё через полвека, а что? Мне вообще пофиг, что там будет даже завтра, если сегодня на соревнованиях я видел, что выиграл кто-то, для меня так и будет, потому что я это видел (если на соревнованиях это было честно без грязных приёмов, подрезаний). А что там потом, это уже кабинетные игры, для меня это ничего не изменит, тем более через годы. Даже если Фрума, взлёт которого для меня - это самая большая афера и издёвка, которую я видел в спорте, дисквалифицируют и победы достанутся другим, для меня всё равно он останется победителем тех гонок, потому что я наблюдал это. Конта Победитель Тура-2010 и Джиро-2011, но не победитель Тура-2007, для меня там нет победителя, а Эрас победитель Вуэльты-2005, а не Меньшов, Лэндис победителть Тура-2006, Армстронг семикратный. Как бы я к ним всем не относился.
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    AmaAma-Фото
    На Джиро Курдюков говорил о варианте с Инеосом. Но это дорога звездной поддержки в надежде на сход (неудачу) своего капитана имея статус вице, но там желающих полно. Инфа подавалась от Винокурова +-. У Астаны поблемы с финансами, или новый спонсор будет на том же уровне что и старый, или прощай весь цвет команды с высокими личными контрактами.
    Вариант с Борой перспективный, но ничего не слышал об этом.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (67)
    M-07-Фото
    На мой взгляд, надо было им Адама на Тур брать, он на Туре лучше смотрится, а брат, наоборот, на Джиро и Вуэльте, но на Туре не ахти. О чём и говорят их лучшие результаты.
    И Сиваков зря к ним перешёл, сейчас мог быть близко к Погачару или Берналю, или хотя бы к Алмейде, если бы был в другой команде.
    Кстати, я слышал, что Власов там в Бору переходит, насколько это близко к правде?

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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