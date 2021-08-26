Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании - 2020

2020

18 этапов за 72 ч 46 мин 12 сек

2908,0 км / 39,954 км/ч

176 на старте

142 на финише



75-й выпуск Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) стартовал вопреки всем сложностям с пандемией короновируса 20 октября 2020 года. Заключительный Гран-тур сезона - Вуэльта Испании-2020 - изобиловала горными финишами и дала шанс, тем, кто не смог проявить себя на двух предыдущих Гран-турах, а также тем, кто уже показал свою силу. Испания и прежде не жалела ноги участников, бросая вызов новыми сложными подъёмами. Но в 2020 году на выступление велогонщиков и ход самой супермногодневной гонки не могли не повлиять неопределённость в связи с пандемией, сокращение количества этапов до 18, резкий старт – сразу с горного этапа, и погода второй половины осени, а также переход на зимнее время, который произошёл в Европе уже во время велогонки.





Вуэльта Испании-2020 стартовала в городе Ирун в Стране Басков, Испания. Первая неделя испанского Гран-тура завершилась во Франции на легендарной вершине Турмале (Col du Tourmalet) в Пиренеях. Вторую неделю гонки завершал этап, проходяший в горах Астурии, на ещё одной легендарной вершине - Англиру (Alto de l'Angliru). Заключительная неделя Вуэльты Испании-2020 стартовала с индивидуальной разделки по побережью Атлантического океана с финишем в подъём Мирадор де Эсаро (Mirador de Ézaro). Заключительный горный финиш испанского Гран-тура состоялся на вершине высшей категории Ла-Коватилья (La Covatilla) в горном массиве Сьерра-де-Бехар в центральной части Пиренейского полуострова.



Организаторы Вуэльта Испании-2020 предложили участникам испанского Гран-тура горный маршрут с семью этапами, финиширующими в категорийный подъём. Финишировала Вуэльта Испании-2020 в Мадриде 8 ноября спринтерским этапом.

Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2020 следующим образом: 1 индивидуальная разделка, 5 горных этапов, 4 спринтерских этапов, 8 среднегорных этапов. Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2020 от Ируна через Францию до Мадрида составила 2908 км.



Участниками испанского Гран-тура стали велогонщики из 32 стран, среди которых большинство составили испанцы (29 велогонщиков). Наши велогонщики представлены следующим составом: Александр Власов, Дмитрий Груздев, Мартин Лаас, Эмиль Лиепиньш, Александр Рябушенко, Михкель Ряйм. Всего в гонке приняли участие 22 команды - 176 велогонщиков.



Под номером 1 на старт Вуэльты Испании-2020 вышел Примож Роглич (Primoz Roglic) из велокоманды Jumbo-Visma. Самым возрастным участником Вуэльты Испании-2020 являлся 40-летний Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из велокоманды Movistar. Самым молодым участником Вуэльты Испании-2020 являлся 20-летний бельгийский велогонщик Илан ван Вилдер (Ilan Van Wilder) из команды Sunweb. Самой возрастной велокомандой на Вуэльте Испании-2020 - команда Movistar, средний возраст составляет 31,7 года, самая молодая - команда Sunweb, средний возраст 23,2 года.

Первый этап Вуэльты Испании-2020 - этап с набором высоты 2500 м, завершившийся финишем на небольшом спуске после вершины 1 категории Альто де Аррате (Alto de Arrate, отм. 570 м, перепад высот 410 м, протяженность 5,3 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 13%).

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez



Этап с финишем на Альто де Аррате начался с атак и отъезда в отрыв дня пяти велогонщиков, которых пелотон не отпускал дальше чем на четыре минуты. Команда Jumbo-Visma защищающего титул победителя Вуэльты Испании-2019 словенского велогонщика Приможа Роглича контролировала ситуацию в голове пелотона наряду с велогонщиками команды Movistar. За 25 км до финиша последний из велогонщиков отрыва был пойман пелотоном. Команда Ineos Grenadiers вышла в голову пелотона на предпоследнем подъёме этапа 3 категории Альто де Элхета (Alto de Elgeta, отм. 450 м, перепад высот 325 м, протяженность 6,2 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%). В это время двукратный победитель Вуэльты Испании Крис Фрум (Chris Froome) из Ineos Grenadiers выпал из пелотона.

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez



Андрей Амадор (Andrey Amador) из Movistar задавал скорость на пути к подножию финального подъёма 1 категории Альто де Аррате. Когда вперёд вышел работать Иван Соса (Ivan Ramiro Sosa) из Ineos Grenadiers, в первой группе осталось всего 16 велогонщиков. Сеп Кусс (Sepp Kuss) из Jumbo-Visma атаковал за 4,5 км до финиша, но Ричард Карапас (Richard Carapaz) из Ineos Grenadiers ответил на его ускорение. А атака Приможа Роглича на финальном километре оказалась успешной. Он сразу создал просвет и опередил своих соперников Ричарда Карапаса и Дэна Мартина (Daniel Martin) из Israel Start-Up Nation на 1 секунду, взяв победу на этапе. Это была восьмая победа Приможа Роглича в сезоне 2020 года и второй в карьере выигранный этап Вуэльты Испании.

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez



Сепп Кусс стал обладателем гороховой майки лучшего горного гонщика, взяв 10 очков на вершине 1-й категории Альто де Аррате. Энрик Мас (Enric Mas) из Movistar по итогам 1-го этапа стал лучшим молодым гонщиком Вуэльты Испании-2020 и стартовал на 2-м этапе в белой майке.

Примож Роглич помимо красной майки лидера генеральной классификации стал лидером в классификации по очкам, но в зелёной майке на старт 2-го этапа вышел занявший 2-е место на этапе Ричард Карапас (Ineos Grenadiers).

Второй этап Вуэльты Испании-2020. Отрыв дня сформировался в гонке через 16 км после старта, но никому из велогонщиков отрыва не удалось побороться за победу на этапе с прохождением двух подъёмов 3-й категории и подъёмом 1-й категории.



За 65 км до финиша испанская велокоманда Movistar резко взвинтила темп, просеяв пелотон. Жертвами этого ускорения стали, в том числе Гийом Мартан (Guillaume Martin) из Cofidis и Крис Фрум (Ineos Grenadiers). К подножию финального подъёма 1-й категории Альто де Сан Мигель де Аралар (Alto de San Miguel de Aralar, отм. 1215 м, перепад высот 750 м, протяженность 9,4 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 15%) велогонщики отрыва были пойманы пелотоном. Марк Солер (Marc Soler) вместе с товарищами по велокоманде Movistar задавал скорость на подъёме. Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из Astana Pro Team атаковал за 23 км до финиша, но далеко уехать ему не удалось, за 19 км он вернулся в пелотон.

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez



Вершину подъема 1 категории Альто де Сан Мигель де Аралар первым прошёл Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), благодаря чему стал обладателем гороховой майки лидера горной классификации Вуэльты Испании-2020.



Помимо Карапаса в первой группе были ещё 8 велогонщиков – Марк Солер и его товарищи по команде Movistar Энрик Мас и Алехандро Вальверде, Примож Роглич и Сепп Кусс (Jumbo-Visma), Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Эстебан Чавес (Esteban Chavez) из Mitchelton-Scott и Хью Карти (Hugh Carthy) из EF Pro Cycling. Марк Солер атаковал на спуске, пока его соперники следили за Вальверде и Масом. За 10 км преимущество Солера составляло 13 секунд.



Велогонщикам, находящимся за группой красной майки, пришлось за 12 км до финиша лавировать среди оказавшихся на дороге пони. К счастью, никто не пострадал.



На последних 5 км у Марка Солера (Movistar) было в запасе уже 20 секунд. Он в одиночку пересёк линию финиша, опередив группу ближайших преследователей на 19 секунд. Примож Роглич (Jumbo-Visma) финишировал вторым и сохранил красную майку лидера.

Третий этап Вуэльты Испании-2020 - среднегорный этап с финишем в подъём 1 категории Лагуна Негра - Винуэса (Laguna Negra - Vinuesa, отм. 1735 м, перепад высот 505 м, протяженность 8,6 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%).

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Отрывы дня не смогли побороться за победу. Этап, финишировавший в подъём, был разыгран группой генеральщиков. Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation) ускорился на финальных 200 метрах и не дал соперникам себя обойти. На ускорение Мартина ответили лишь лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), финишировавшие вторым и третьим соответственно.

Четвёртый этап Вуэльты Испании-2020 - спринтерский этап без категорийных подъемов. Велокоманда Deceuninck – Quick-Step большую часть этапа работала в голове пелотона, чтобы обеспечить своему капитану возможность побороться в общем спринте. Отрыву дня преуспеть не удалось. Последний из отрыва дня велогонщик – Виллем Смит (Willie Smit) из Burgos-BH был пойман за 14 км до финиша.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Капитан велокоманды Deceuninck – Quick-Step Сэм Беннетт (Sam Bennett) спринтовал за 150 м до финиша и привёз ближайшему сопернику, бельгийскому велогонщику команды UAE Team Emirates Ясперe Филипсену (Jasper Philipsen) 2/3 велосипеда, третьим финишировал итальянский спринтер команды CCC Якуб Маречко (Jakub Mareczko).

Пятый этап Вуэльты Испании-2020, с набором высоты 3000 м над уровнем моря. Велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс (Tim Wellens) одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2020. Он отобрался в многочисленный отрыв дня, из которого атаковал и уехал вместе с Гийомом Мартаном (Cofidis) и Тименом Аренсманом (Thymen Arensman) из Sunweb. В финишном спринте Велленс опередил Мартана и Аренсмана. По итогам этапа Тим Велленс также стал лидером горной классификации.

Шестой этап Вуэльты Испании-2020 должен был стать королевским горным этапом и пройти по вершинам в Пиренеях с набором высоты 3800 м и финишем на легендарной Турмале (Col du Tourmalet). Однако организаторы Вуэльты Испании-2020 вынуждены были изменить маршрут 6-го этапа, так как на территории Франции были введены ограничительные меры из-за пандемиеи Covid-19. Этап не смог финишировать на вершине Турмале, также было отменёно прохождение подъёма Обиск (Col d´Aubisque). Этап стартовал, как планировалось, в городе Бьескас (Biescas), но в остальном маршрут был изменён полностью.



Протяжённость этапа составила 146,4 км, общий набор высоты 3040 м и повторял маршрут 15 этапа Вуэльты Испании-2016. Пелотону предстояло преодолеть два категорийных подъёма – Альто де Петральба (Alto de Pertalba) 3-й категории и Альто де Котефабло (Alto de Cotefablo) 2-й категории, затем снова проход через стартовый город, после чего участники направились к горной станции Арамон Формигаль (Aramón Formigal), отм. 1790 м, перепад высот 780 м, протяженность 14.5 км, средний градиент 5.4%, максимальный градиент – 10%. – один из легендарных подъёмов Арагонских Пиреней.

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team



Этап проходил в очень холодную и дождливую погоду. Велогонщик команды Astana Pro Team Йон Исагирре (Ion Izagirre) предпринял мощную атаку из группы отрыва примерно за 3 км до финиша. Получив хороший просвет, Исагирре довел дело до победного конца, одержав одиночную победу на этапе. Майкл Вудс (Michael Woods) из EF Pro Cycling и Руй Кошта (Rui Costa) из UAE Team Emirates уступили Исагирре 25 секунд и заняли 2 и 3 место соответсвенно.



Примож Роглич потерял красную майку лидера на 6-м горном этапе Вуэльты Испании-2020. До последних 25 км этапа всё шло по плану команды Jumbo-Visma, контролировавшей ситуацию. Но затем Примож Роглич замешкался в хвосте пелотона на вершине предпоследнего подъёма Альто де Котефабло, пытаясь надеть ветровку.



На спуске с Котефабло команда Ineos Grenadiers вышла в голову пелотона и ускорилась. Приможу Рогличу пришлось потратить массу сил, чтобы вернуться в группу к финальному подъёму Формигаль. Но отвечать на атаки в финале Роглич уже не смог и проиграл на финише относительно нового лидера генеральной классификации Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers) 43 секунды.

Генеральная классификация после 6 этапа: 1 Richard Carapaz (Ecu) Team INEOS Grenadiers 24:34:39 2 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 00:18 3 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 00:20 4 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 00:30 5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 01:07 6 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 01:30 7 Marc Soler (Esp) Movistar Team 01:42 8 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 02:02 9 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 02:46 10 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 03:00

Седьмой этап Вуэльты Испании-2020, открывающий вторую неделю испанского Гранд-тура начался с атак, многочисленный отрыв дня сформировался лишь через 50 км гонки, перед первым восхождением в подъём 1-й категории Пуэрто де Ордунья (Puerto de Orduna, отм. 900 м, перепад высот 600 м, протяженность 7,8 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%).



После атак на самом подъёме вперёд уехала группа из 36 человек. За 95 км до финиша Алехандро Вальверде (Movistar) вместе с несколькими велогонщиками переложился в первую группу, а затем несколько раз атаковал. Сначала Вальверде уехал с двумя велогонщиками – Дорианом Годоном (Dorian Godon) из AG2R La Mondiale и Станом Девульфом (Stan Dewulf) из Lotto Soudal. Затем, когда группа отрыва добрала беглецов, Вальверде ответил на атаку Сеппа Кусса (Jumbo-Visma). За 22,4 км отрыв вновь объединился и в этот момент атаковал Майкл Вудс (EF Pro Cycling).

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Вудсу удалось уехать в одиночку, за 20 км он вёз преследователям 15 секунд, но за 17 км Майкла Вудса добрали атаковавший Вальверде, Гийом Мартан (Cofidis) и Нан Петер (Nans Peters) из AG2R La Mondiale и Омар Фраиле (Omar Fraile) из Astana Pro Team. За 13 км до финиша у первой группы было полминуты преимущества, которое им удалось удержать до последнего километра. Майкл Вудс атаковал из отрыва за 1,1 км до финиша и одержал победу на этапе.

Восьмой этап Вуэльты Испании-2020 горный этап с набором высоты 2800 м и финишем в подъём 1 категории.



Решающие этап атаки начались на финальном подъёме 1-й категории Альто де Монкальвильо (Alto de Moncalvillo, отм. 1490 м, перепад высот 765 м, протяженность 8,3 км, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 20%).



Отрыв дня был пойман пелотоном, который возглавляла команда Movistar, за 10 км до финиша. Первым атаку на Альто де Монкальвильо предпринял Алехандро Вальверде (Movistar), но его быстро догнали. Майкл Вудс (EF Pro Cycling) возглавил просеявшуюся группу и задавал скорость, подготовив атаку своего товарища по команде Хью Карти, который ускорился за 3 км до финиша. Но и он не смог уехать от группы красной майки.



За Карти сел Сепп Кусс (Jumbo-Visma), но затем последовала атака лидера генеральной классификации, эквадорского велогонщика команды Ineos Grenadiers Ричарда Карапаса.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Примож Роглич отреагировал на его ускорение, а затем просвет закрыли и Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation), Хью Карти и Александр Власов (Alexander Vlasov) из Astana Pro Team. Российский велогонщик атаковал за 1,6 км до финиша, сделал просвет, но и ему не удалось уехать от Приможа Роглича и Ричарда Карапаса.



Роглич закрыл просвет, а затем атаковал за 900 м до финиша и уехал от соперников. Примож Роглич в одиночку пересёк линию финиша. Через 13 секунд после Роглича финишировал Ричард Карапас, удержавший на плечах красную майку лидера. В генеральной классификации Роглич поднялся на вторую строчку и проигрывал Карапасу 13 секунд.

Девятый этап Вуэльты Испании-2020, проложенный по равнине, прошёл по традиционному сценарию спринтерского. Отрыв дня, который пелотон не отпускал дальше, чем на пять минут, был пойман за 22 км до финиша.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



В финале был разыгран общий спринт. Велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт, который первым пересёк финишную черту, был релегирован за нарушение линейности в спринте и за то, что толкнул плечом велогонщика команды Trek-Segafredo Эмилса Лиепиньша (Emils Liepins). С Беннетта были сняты 5 очков в классификации по очкам, и он был передвинут на последнее место в группе. Победителем этапа был объявлен велогонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann).

Десятый этап Вуэльты Испании-2020, спринтерский этап с набором высоты 2100 м, проложенный по побережью Бискайского залива, с единственным подъёмом 3 категории.



Этап начался с атаки четырёх велогонщиков и формированию отрыва дня, максимальное преимущество которого достигало 12 минут. Но отрыв дня был пойман пелотоном за 16,5 км до финиша. Атаки перед финальным подъёмом были нейтрализованы.



Пауль Мартенс (Paul Martens) вывез своего капитана по велокоманде Jumbo-Visma Приможа Роглича на позицию, откуда словенский велогонщик ускорился и обошёл атаковавшего ранее Гийома Мартана (Cofidis) и продолжил уезжать от соперников.



Примож Роглич, отпраздновавший накануне свой день рождения, сделал хет-трик, выиграв после 1-го и 8-го этапов 10-й этап с финишем в 1,5-километровый подъём. Велогонщик Jumbo-Visma, обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации, благодаря бонусным секундам и трём секундам, на которые он опередил возглавлявшего генеральную классификацию Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), вернул себе красную майку лидера.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Хотя Примож Роглич и Ричард Карапас шли с одним временем в генеральной классификации, Примож Роглич переоделся в красную майку благодаря меньшей сумме мест на пройденных этапах.



Лишь восемь велогонщиков финишировали с одним временем с Приможем Рогличем. Велогонщик команды Bora-hansgrohe Феликс Гроссшартнер (Felix Grossschartner) и велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli) стали призёрами этапа, заняв 2-е и 3-е места соответственно.

Старт одиннадцатого этапа Вуэльты Испании-2020 был задержан из-за протеста велогонщиков относительно решения комиссаров UCI (Международного союза велосипедистов), которые изменили правила по ходу гонки без консультаций с командами или велогонщиками.



Согласно правилам, 10-й этап Вуэльты Испании-2020 был обозначен в маршруте как этап с «ожидаемым общим спринтом», поэтому к нему должно было применяться правило 3-х секунд, когда группам, финиширующим в пределах трёх и менее секунд, присуждается общее время группы. По ходу гонки комиссары изменили категорию этапа и оценили его так, как этап с финишем в подъём, на котором общее время присуждается группам, финиширующим в пределах 1 секунды.



10-й этап, действительно, финишировал в некатегорийный подъём 1,5 км с градиентом 2,9%, но в регламенте организаторов был оценен как и этап 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 18. В результате велогонщики, которые не знали о том, что разрывы будут учтены, потеряли несколько секунд, а майка лидера генеральной классицикации перешла от Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers) Приможу Рогличу (Jumbo-Visma).



После протеста велогонщики отправились по маршруту 11-го этапа.



Велогонщик команды Groupama-FDJ Давид Годю (David Gaudu) переложился в отрыв за 106 км до финиша, после прохождения второго из пяти категорийных подъёмов дня. К этому моменту впереди находилась группа из шести велогонщиков. Во время прохождения третьего подъёма дня – Альто де ла Кобертория (Alto de la Cobertoria, отм. 1185 м, перепад высот 885 м, протяженность 9,8 км, средний градиент 9%, максимальный градиент 15%) из пелотона в одиночку за 7,5 км до вершины и за 82 км до финиша атаковал велогонщик команды Movistar Марк Солер.



Солер добрал отрыв за 79 км до финиша. Марк Солер атаковал из отрыва за 5 км до финиша на финальном подъёме дня Альто де ла Фаррапона (La Farrapona, отм. 1708 м, перепад высот 1038 м, протяженность 16,5 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 14%). Давид Годю ответил на его ускорение. Вдвоём они уехали от попутчиков по отрыву, опередив на финише ближайшего преследователя Майкла Сторера (Michael Storer) из Sunweb на 52 секунды. Давид Годю атаковал за 200 м до финиша и одержал победу на этапе, Марк Солер благодаря 2-му месту на этапе и преимуществу, заработанному в отрыве относительно группы красной майки, поднялся в генеральной классификации с 10-го на 6-е место.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Велокоманда Jumbo-Visma контролировала ситуацию, защищая позиции Приможа Роглича. На финальных 2 км из группы генеральщиков атаковал Александр Власов (Astana Pro Team), а на финальном километре – Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation). Дэн Мартин поднялся на вторую строчку в классификации по очкам, обойдя на 1 очко Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers).



Группа генеральщиков финишировала через 1 минуту и 3 секунду после победителя этапа. Энрик Мас (Movistar), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) финишировали в одной группе в Дэном Мартином. А Хью Карти (EF Pro Cycling) пересёк финиш через 7 секунд. Красная майка лидера осталась на плечах Приможа Роглича.

Двенадцатый этап Вуэльты Испании-2020 - королевский горный этап с финишем на легендарном подъёме Англиру (Alto de L'Angliru). Наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 3100 м.



Многочисленный отрыв дня пелотон не отпускал более чем на две минуты. В начале финального подъёма, у подножия Англиру за 10,5 км до финиша просеявшийся пелотон добрал последних велогонщиков отрыва – лидера горной классификации Гийома Мартана (Cofidis), чемпиона Испании Луиса-Леона Санчеса (Astan Pro Teama) и Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) из Deceuninck-Quick Step.

Credits: Unipublic / Luis Angel Gomez



Велокоманда Jumbo-Visma, самая многочисленная в группе красной майки, взяла на себя контроль над ситуацией. Лидер классификации лучшего молодого гонщика Энрик Мас (Movistar) атаковал за 3,5 км до финиша, в то время как обладатель красной майки лидера Примож Роглич не выдержал темп и не смог ответить на ускорение. Но решающей стала атака Хью Карти, который уехал от соперников за 1,5 км до финиша.



На ускорение Карти ответил велогонщик команды Astana Pro Team Александр Власов, финишировавший вторым через 16 секунд после победителя. Энрик Мас и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) финишировали в одной группе с Власовым.



Примож Роглич (Jumbo-Visma) пересёк финиш на Англиру через 26 секунд и потерял красную майку лидера, которая вновь перешла Ричарду Карапасу.

Тринадцатый этап Вуэльты Испании-2020. На этапе, открывшем третью неделю 75-го выпуска испанского Гран-тура, организаторы предложили участникам индивидуальную гонку с раздельным стартом протяженностью 33,7 км от города Мурос до вершины подъёма 3-й категории Мирадор де Эсаро (Mirador de Ezaro, отм. 278 м, перепад высот 268 м, протяженность 1,8 км, средний градиент 14,9%, максимальный градиент 30%).



Этап проходил по побережью Атлантического океана при преимущественно встречном ветре.



На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 12 км, Примож Роглич (Jumbo-Visma) показал пятое время дня – 14 минут и 50,06 секунд, средняя скорость составила 48,536 км/час. Лучший результат показал американский велогонщик Вильям Барта (William Barta) из велокоманды CCC, затративший 14 минут и 37,63 секунд со средней скоростью 49,223 км/час.



Второй результат на отсечке показал португальский велогонищк Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira) из велокоманды Movistar, уступивший одну сотую секунды. Тройку лучших замкнул британец Хью Карти (EF Pro Cycling) со временем – 14 минут и 48,60 секунд.



Стартовавший последним обладатель красной майки эквадорец Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) на первой отсечке уступал Приможу Рогличу 4 секунды и все еще сохранял красную майку.

Credits: Unipublic / Luis Angel Gomez



На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 24,5 км, Примож Роглич показал третье время дня – 30 минут и 34,20 секунды, средняя скорость составила 48,086 км/час. Лучшим также стал американский велогонщик Вильям Барта, затративший 30 минут и 17,79 секунд со средней скоростью 48,52 км/час. Со вторым результатом отсечку прошёл португалец Нельсон Оливейра, уступивший 20 сотых секунды. Четвертым стал Хью Карти со временем – 30 минут и 35,26 секунд. Ричард Карапас уступал Приможу Рогличу 19 секунд. Таким образом, Примож Роглич после прохождения второй отсечки стал виртуальным обладателем красной майки лидера.



Заключительный отрезок дистанции протяженностью 9,2 км делился на две части: первые 7,4 км дистанция были такими же равнинными, как и на предыдущих участках маршрута, а заключительные 1,8 км - подъём 3 категории Мирадор де Эсаро.



Перед началом восхождения на заключительный подъём дня многие велогонщики меняли велосипеды с разделочных на обычные.



Заключительные 9,2 км дистанции Примож Роглич преодолел со средней скоростью 34,311 км/час. А на преодоление подъёма после смены велосипеда он затратил примерно 7 минут и 7 секунд.



Примож Роглич (Jumbo-Visma) выиграл четыре этапа Вуэльты Испании-2020. На 13-м этапе Роглич затратил на дистанцию 46 минут 39,48 секунд. Его средняя скорость составила 43,337 км/час.



Стартовавший последним обладатель красной майки эквадорец Ричард Карапас на финише уступил Приможу Рогличу 49 секунд и переместился на вторую строчку в генеральной классификации Вуэльты Испании-2020 с отставанием в 39 секунд.

Четырнадцатый этап Вуэльты Испании-2020 - второй по протяжённости этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 2800 м.



Несколько раз после старта группы велогонщиков пытались уехать в отрыв дня, но лишь через 40 км после старта это удалось пятерым велогонщикам – Марку Солеру (Movistar), Майклу Вудсу (EF Pro Cycling), Дилану Ван Барле (Dylan Van Baarle) из Ineos Grenadiers, Зденеку Штыбару (Zdenek Stybar) из Deceuninck - Quick Step и будущему победителю этапа Тиму Велленсу (Lotto Soudal). Через несколько километров к ним присоединились Тимен Аренсман (Sunweb), Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon) из Cofidis.



Преимущество отрыва достигало пяти с половиной минут за 100 км до финиша. Но на момент прохождения финального категорийного подъёма дня Альто де Абелайра (Alto de Abelaira, отм. 410 м, перепад высот 290 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 8%) у отрыва в запасе было около 2 минут.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



За 3 км до вершины из отрыва атаковал Майкл Вудс, за которым сразу поехал Марк Солер. Тим Велленс переложился к атаковавшим, Ван Барле, Штыбар и Аренсман также смогли переложиться, лишь Пьер-Люк Перишон выпал из отрыва.



Марк Солер и Зденек Штыбар атаковали на спуске, Велленс их догнал и втроём они удерживали минимальный просвет в 10 – 15 секунд, который Тимен Аренсман, Майкл Вудс и Дилан Ван Барле закрыли за 1,5 км до финиша. Шестеро велогонщиков отрыва разыграли этап. Тим Велленс выбрал момент для атаки и не дал себя обойти Майклу Вудсу, финишировавшему вторым. Тройку лучших на этапе замкнул Зденек Штыбар.



В пелотоне не было атак на финальном некатегорийном подъёме у финиша, изменений в генеральной классификации среди лидеров не произошло.

Пятнадцатый этап Вуэльты Испании-2020 - самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 4000 м и финишем на спуске с вершины 3-й категории.



Этап с прохождением пяти категорийных подъёмов начался с многочисленных атак, но отрыв дня сформировался только через 60 км после старта. В него уехало 10 велогонщиков, которых вскоре добрал горный король гонки Гийом Мартан (Cofidis), первым прошедший четыре подъёма 3-й категории. Преимущество отрыва достигало 5 минут, но на финальном подъёме Альто де Падорнело (Alto de Padornelo, отм. 1310 м, перепад высот 230 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 8%) в запасе у лидеров осталось 45 секунд. На этом подъёме из отрыва начались атаки. В одиночку за 31 км до финиша от попутчиков уехал Маттиа Каттанео (Deceuninck - Quick Step). Велогонщиков отрыва за 15 км до финиша добрал пелотон, а Маттиа Каттанео сопротивлялся силам пелотона до отметки 3,4 км до финиша.



Пелотон разыграл общий спринт, в котором Яспер Филипсен (UAE Team Emirates) обошёл Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe) и Янника Стеймле (Jannik Steimle) из Deceuninck-Quick Step после 230 км гонки, которая проходила при сильном ветре и дожде в финале.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Комиссары гонки получили сообщение о масле в 500 – 600 метрах дороги за 2,4 км до финиша. Хотя организаторы почистили и поставили защиту на повреждённом участке дороги, в соответствии со статьёй 2.2.029 Правил UCI, а также после консультаций с организаторами, жюри комиссаров решило остановить секундомер за 3 км до финиша. Это решение было принято ради обеспечения безопасности велогонщиков, которые в спринте разыгрывали этап. По «Радио-Туру» об этом решении было объявлено пелотону за 20 км до финиша.



В пресс-релизе организаторов после 15-го этапа Вуэльты Испании-2020 сообщается, что три велогонщика велокоманды Ineos Grenadiers Крис Фрум, Ричард Карапас и Андрей Амадор были оштрафованы на 15 очков классификации UCI и 500 швейцарских франков за выход на этап без подписи.

Шестнадцатый этап Вуэльты Испании-2020. Горный этап с набором высоты 2600 м подходил для победы отрыва, но завершился спринтом из просеявшегося пелотона.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Последним из отрыва дня за 2 км до финиша пелотон догнал Реми Каванью (Remi Cavagna) из Deceuninck-Quick Step. В спринте Магнус Корт (Magnus Cort Nielsen) из EF Pro Cycling опередил лидера генеральной классификации Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Руя Кошту (UAE Team Emirates). Но португальского велогонщика после этапа релегировали на последнее место в группе за нарушение прямолинейности в спринте и тройку лучших на этапе замкнул новозеландский велогонщик команды Mitchelton-Scott Дайон Смит (Dion Smith).



Примож Роглич укрепил свою позицию в генеральной классификации благодаря 6 бонусным секундам, а также выиграл зелёную майку лучшего в классификации по очкам.

Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2020, заключительный горный этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 4100 м и финишем в подъем высшей категории в горном массиве Сьерра-де-Бехар в центральной части Пиренейского полуострова.



Французский велогонщик Давид Годю (Groupama-FDJ) отобрался в многочисленный отрыв дня, в который уехали 34 велогонщика. Максимальное преимущество отрыва не превысило четырёх минут. За 18 км до финиша на подъёме Альто де ла Гарганта (Alto de la Garganta, отм. 1320 м, перепад высот 585 м, протяжённость 11,6 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%), выложенном брусчаткой, атаковал велогонщик команды NTT Pro Cycling Джино Медер (Gino Mäder), за которым поехали Йон Исагирре (Astana Pro Team) и Марк Донован (Mark Donovan) из Sunweb. К подножию финального подъёма высшей категории Ла-Коватилья (La Covatilla, протяженность 11,4 км, отм. 1965 м, перепад высот 815 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 18%) за 12 км до финиша они набрали 35 секунд преимущества, но за 6 км до финиша Давид Годю и горный король Вуэльты Испании-2020 Гийом Мартан (Cofidis) находились от них в 17 секундах.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Давид Годю атаковал и прошёл сначала поехавшего своим темпом Джино Медера, потом за 4,3 км до финиша обошёл Йона Исагирре и продолжил в одиночку наращивать преимущество. В итоге Давид Годю первым пересёк финишную черту на вершине Ла-Коватилья с преимуществом в 28 секунд над ближайшим преследователем Джино Медером. Йон Исагирре замкнул на этапе тройку сильнейших.



Капитан велокоманды Jumbo-Visma Примож Роглич сохранил на плечах красную майку лидера на финальном горном 17-м этапе Вуэльты Испании-2020. Предпоследний этап 75-го выпуска испанского Гранд-тура финишировал на вершине Ла-Коватилья, где генеральщики провели финальное сражение.



Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Хью Карти (EF Pro Cycling) и Энрик Мас (Movistar) пробовали улучшить своё положение в генеральной классификации. Первым из группы красной майки атаковал Хью Карти за 5 км до финиша, Энрик Мас попробовал уехать за 4 км до финиша, но Ричард Карапас поймал его атаку.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Группа генеральщиков после этих атак вновь собралась, но затем Ричард Карапас вновь ускорился за 3,5 км до финиша, и на этот раз никто не смог за ним усидеть. Примож Роглич попытался закрыть просвет, а когда это ему не удалось, сумел минимизировать потери и сохранить красную майку лидера.



Ричард Карапас, который перед стартом 17-го этапа проигрывал Рогличу в общем зачёте 45 секунд, смог отыграть только 21 секунду и в итоге остался на 2-м месте в генеральной классификации.



Хью Карти также не улучшил позицию в генеральной классификации и остался 3-м, уступая Ричарду Карапасу 23 секунды.

Восемнадцатый этап Вуэльты Испании-2020 - заключительный этап 75-го выпуска Вуэльты Испании. Традиционный этап дружбы, на котором лидеры уже не участвуют в розыгрыше победы на этапе, но этап является последней возможностью отличиться спринтерам.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Велогонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерман одержал победу на финальном 18-м этапе в Мадриде, где опередил ирландского велогонщика Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step) и немецкого велогонщика Макса Кантера (Max Kanter) из велокоманды Sunweb.

На четырёх горных этапах Вуэльты Испании-2020 Паскаль Акерман занимал места в пятёрке сильнейших. Велокоманда Bora-hansgrohe завершила Вуэльту Испании-2020 с двумя победами на этапах, которые принёс 26-летний немецкий спринтер Паскаль Акерман и с 9-м местом в генеральной классификации, которое занял 26-летний австрийский велогонщик Феликс Гросшартнер.

Итоговая генеральная классификация: 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 72:46:12 2 Richard Carapaz (Ecu) Team INEOS Grenadiers 00:24 3 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 01:15 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 02:43 5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 03:36 6 Wout Poels (Ned) Bahrain McLaren 07:16 7 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 07:35 8 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 07:45 9 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 08:15 10 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 09:34

Два участника 75-го выпуска Вуэльты Испании выиграли по два этапа: Паскаль Акерман из велокоманды Bora-hansgrohe - победить 9-го и 18-го этапов; Давид Годю из велокоманды Groupama-FDJ одержал победу на 11-м и 17-м этапах.



Примож Роглич стал двукратным победителем Вуэльты Испании, одержав победу на испанском Гранд-туре второй год подряд. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma выиграл четыре этапа Вуэльты Испании-2020. Он надел красную майку лидера после победы на 1-м этапе, потерял её после 6-го этапа. Он выиграл 8-й этап с финишем на Альто де Монкальвильо, а красную майку вернул после победы на 10-м этапе и снова потерял её на этапе с финишем на Англиру.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Выиграв индивидуальную гонку на время с финишем в подъём Мирадор де Эсаро на 13-м этапе, Примож Роглич вновь облачился в красную майку и удержал лидерство в генеральной классификации уже до финала в Мадриде.



В итоговой классификации Примож Роглич опередил на 24 секунды эквадорского велогонщика команды Ineos Grenadiers Ричарда Карапаса и на 1 минуту и 15 секунд британского велогонщика команды EF Pro Cycling Хью Карти.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Помимо красной майки лидера генеральной классификации Примож Роглич стал первым за 43 года испанского Гранд-тура велогонщиком, удержавшим с первого до последнего этапа зелёную майку лучшего в классификации по очкам. Он также стал первым в истории Вуэльты Испании велогонщиком, выигравшим два года подряд красную и зелёную майки.



За месяц до старта на Вуэльте Испании-2020 Примож Роглич поднялся на вторую ступень подиума Тур де Франс-2020, а 16 дней до старта испанского Гранд-тура стал победителем классики - Монумента велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж.



Примож Роглич заработал 1726 очков очков в индивидуальный зачёт Мирового рейтинга UCI на Вуэльте Испании-2020 и возглавил рейтинг по итогам сезона.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Ричард Карапас стал первым велогонщиком из Эквадора, поднявшимся на подиум Вуэльты Испании. 27-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers занял на Вуэльте Испании-2020 второе место, он провёл пять дней в красной майке лидера, на шести этапах финишировал в пятёрке сильнейших.



На третью ступень подиума 75-го выпуска Вуэльты Испании поднялся 26-летний британский велогонщик команды EF Pro Cycling Хью Карти, для которого это первый подиум Гранд-тура в карьере. Хью Карти одержал победу 12-м этапе с финишем на легендарной Англиру, где атаковав своих соперников, привёз им на финише 16 секунд и поднялся в тройку лучших генеральной классификации.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



С испанского Гранд-тура велогонщики команды Deceuninck-Quick Step уехали с одной победой на этапе, которую одержал Сэм Беннетт и трофеем самого атакующего гонщика, которым стал 25-летний француз Реми Каванья.



Каванья, которого называют «TGV из Клермон-Феррана», стал первым французским велогонщиком в истории испанского Гранд-тура, получившим титул самого атакующего.

ЭТАП 1: 20 октября 2020: Irún - Arrate. Eibar, 173 км

1. Primoz Roglic, 04:22:34

ЭТАП 2: 21 октября 2020: Pamplona - Lekunberri, 151,6 км

1. Marc Soler, 03:47:04

ЭТАП 3: 22 октября 2020: Lodosa - Laguna Negra - Vinuesa, 166,1 км

1. Daniel Martin, 04:27:49

ЭТАП 4: 23 октября 2020: Garray. Numancia - Ejea de los Caballeros, 191,7 км

1. Sam Bennett, 03:53:29

ЭТАП 5: 24 октября 2020: Huesa - Sabiñánigo, 184,4 км

1. Tim Wellens, 04:19:25

ЭТАП 6: 25 октября 2020: Biescas - Aramon Formigal, 146,4 км

1. Ion Izagirre, 03:41:00

ЭТАП 7: 27 октября 2020: Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovía, 159,7 км

1. Michael Woods, 03:48:16

ЭТАП 8: 28 октября 2020: Logroño - Alto de Moncalvillo, 164 км

1. Primoz Roglic, 04:07:08

ЭТАП 9: 29 октября 2020: Castrillo del Val - Aguilar de Campoo, 157,7 км

1. Pascal Ackermann, 03:39:55

ЭТАП 10: 30 октября 2020: Castro Urdiales - Suances, 185 км

1. Primoz Roglic, 04:14:11

ЭТАП 11: 31 октября 2020: Villaviciosa - La Farrapona, 170 км

1. David Gaudu, 04:54:13

ЭТАП 12: 1 ноября 2020: Pola de Laviana - Angliru, 109,4 км

1. Hugh Carthy, 03:08:40

ЭТАП 13: 3 ноября 2020: Muros - Mirador de Ézaro (ITT), 33,7 км

1. Primoz Roglic, 00:46:39

ЭТАП 14: 4 ноября 2020: Lugo - Ourense, 204,7 км

1. Tim Wellens, 04:37:05

ЭТАП 15: 5 ноября 2020: Mos - Puebla de Sanabria, 230,8 км

1. Jasper Philipsen, 06:18:57

ЭТАП 16: 6 ноября 2020: Salamanca - Ciudad Rodrigo, 162 км

1. Magnus Cort Nielsen, 04:04:35

ЭТАП 17: 7 ноября 2020: Sequeros - La Covatilla, 178,2 км

1. David Gaudu, 04:54:32

ЭТАП 18: 8 ноября 2020: Hipodromo de la Zarzuela - Madrid, 139,6 км

1. Pascal Ackermann, 03:28:13

ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. Primoz Roglic (Slo), 72:46:12

2. Richard Carapaz (Ecu), + 00:00:24

3. Hugh Carthy (Gbr), + 00:01:15

Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)