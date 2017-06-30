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Крис Фрум о задачах на Тур де Франс-2021

Крис Фрум: «Сценарий мечты в этом году – результат на этапе Тур де Франс»

 

 

  Крис Фрум четырежды поднимался на высшую ступень подиума Тур де Франс, но в этом году, стартуя на французском Гранд-туре в девятый раз в карьере, впервые за много лет не будет сражаться за генеральную классификацию.  В видеоблоге 36-летний британский велогонщик команды Israel Start Up Nation рассказал об ощущениях перед стартом.

 

Крис Фрум о задачах на Тур де Франс-2021Крис Фрум о задачах на Тур де Франс-2021

 

  Крис Фрум: «Я только что вернулся из тренировочного лагеря, где после Критериума Дофине работал у подножия Альп недалеко от озера Анси. Потрясающие дороги, пейзажи, всё, чтобы кататься на велосипеде. Рекомендую. Тренировался  с некоторыми гонщиками из состава Тур де Франс. Провели разведку трёх этапов маршрута.

 

  На этой неделе мы объявили состав команды Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021. Это будет очень классная группа ребят. Сбалансированная. Сфокусированная. Майкл Вудс в фантастической форме. Он наш лидер на генеральную классификацию. У нас будет спринтерский поезд, который возглавит Андре Грайпель. У нас есть Дэн Мартин, который сможет быть впереди в горах, возможно, поборется за победу на этапе. И вся команда будет поддерживать Вудси.

 

Постараюсь взять из этой гонки так много, как только получится, в плане интенсивности, взять всё, чего мне не хватало последние пару лет. Очень надеюсь, что, по крайней мере, смогу использовать гонку, чтобы подняться ближе к той форме, которая мне нужна.

 

В прошлом видео я говорил, что стараюсь снизить процент жировой массы. И я продолжаю над этим работать. В этом году с этой задачей трудно справиться. Уверен, многие из вас на личном опыте знают, как бывает трудно снизить процент жира. Но в этом году для меня это стало особенно тяжело. К счастью, работа идёт в правильном направлении, осталось ещё немного. И мне нужно быть особенно внимательным в оставшуюся часть сезона. Но главное в этом процессе -  здоровье. Я стараюсь урезать калории. Однако спортсмен всегда должен помнить, что здоровье на первом месте. Ты должен быть здоров, чтобы хорошо выступать. 

 

  Почти десять лет прошло с тех пор, как я ехал Тур, не думаю о своём результате,  делая всё, что в моих силах, чтобы помочь команде. Конечно, сценарий мечты – попробовать побороться за результат на этапе или что-то подобное.

 

 Но на данный момент эта задача второстепенная. Главная цель – заботиться о Вудси, беречь его от неприятностей. И вы точно сможете увидеть, как я буду возить бачки в течение следующих недель».

 

   Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start Up Nation, в интервью Cyclingnews подчеркнул, что Крис Фрум останется лидером команды на генеральную классификацию и будет бороться за пятый титул победителя Тур де Франс  в следующем сезоне:

 

  «Мы все, включая Криса, надеялись, что он продвинется гораздо дальше, но у него были слишком тяжёлые травмы. Он возвращается, улучшения есть. В этом году у него не получится бороться на Туре, но посмотрим, что будет дальше в сезоне. Возможно, он наберёт достаточную форму, чтобы поехать лидером команды на Вуэльту Испании-2021. Ждём, что в следующем году он будет снова бороться на Тур де Франс.

 

  Думаю, пока преждевременно говорить об окупаемости инвестиций. Крис работает, и, если честно, никогда не видел, чтобы кто-то работал с такой самоотверженностью.

 

 Он ни от чего не отказывается. Его тренер составил для него безумный план тренировок и режим, когда он присоединился к нашей команде. И этот парень работает, как никто. Я бы не стал сбрасывать со счетов его характер, а он настоящий чемпион. Невозможно выиграть Тур четыре раза или семь Гранд-туров благодаря одному таланту.

 

  Мы подписывали Криса с идеей, что он вернётся и будет нашим лидером на Гранд-туры. Об этом мы объявляли. Конечно, процесс занял гораздо больше времени, но он не просто имя в списке. Конечно, он даёт советы, помогает персоналу. Но ему необходимо вернуть форму. Мы надеемся, и я, и Крис тоже, что он вернётся и станет тем Крисом, который боролся за победы. Он для нас не франшиза, не украшение. Он победитель и чемпион.

 

  В прошлом году нам пришлось вступать в игру, мы взяли в команду некоторых талантливых ветераном, чтобы они помогли нам выступать на этом уровне. Я доволен этими ребятами. У нас есть победы, мы впервые в истории удерживали майку лидера на Джиро д’Италия, выиграли три этапа на двух последних Гранд-турах. У нас хороший прогресс, но мы хотим стать ещё лучше. В следующем году один из факторов, который сделает нас сильнее в соревнованиях, возвращение Криса. Вудс – сильный гонщик, но полностью восстановившийся Крис сделает нас сильнее. Мы надеемся, что реализуем эту часть плана в следующем году и даже во второй половине этого года.

 

  Для меня есть только план А. Нет плана В. Мы верим в Криса, я верю в него, мы вкладываем все наши силы в его возвращение. Он решительно настроен вернуться и выиграть Тур в пятый раз. Крис – легенда велоспорта, величайший гонщик на Гранд-турах своего поколения. Он многое дал команде, и принесёт ещё больше, когда снова начнёт бороться за победы на Гранд-турах.

 

  Мы планировали, что на Тур де Франс-2021 нашим дорожным капитаном будет Дэрил Импи. Но, к несчастью, он травмировался и не сможет участвовать. Крис взял на себя эту роль, хотя его возвращение идёт медленнее, чем мы надеялись. Он продолжает много работать, но он также будет нашим дорожным капитаном. Его огромный опыт поможет Вудсу, который вдохновлён, что едет гонку как наш лидер.

 

  Мы будем работать на Вудса. Команда сфокусирована на этой цели. Надеемся, что он займёт высокую позицию в генеральной классификацию, а наша вторая цель – выиграть этап, или два, или, может, три.

 

  Если сможем поднять Вудса в топ-5…. Почему не говорю о более высоких местах – из-за двух разделок. Он один из лучших, если не лучший горняк мира на данный момент, но его проблема, что чем выше он будет идти в общем зачёте, тем меньше шансов, что он сможет уехать. У него есть шанс блеснуть в горах, надеюсь, это поможет ему компенсировать потери в разделке. Он знает, что команда полностью его поддержит, он в лучшей форме своей жизни, посмотрим, чего сможет добиться».

 

Состав велокоманды Israel Start-Up Nation – самый возрастной на Тур де Франс-2021 – средний возраст 33,1 года.

 

 

Состав велокоманды Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021:

 

Michael Woods, (Канада)

Guillaume Boivin, (Канада)

Chris Froome, (Великобритания)

Omer Goldstein, (Израиль)

Andre Greipel, (Германия)

Reto Hollenstein, (Швейцария)

Daniel Martin, (Ирландия)

Rick Zabel, (Германия)

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 10:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Крис Фрум:Это будет очень классная группа ребят. Сбалансированная. Сфокусированная. Майкл Вудс в фантастической форме. Он наш лидер на генеральную классификацию. У нас будет спринтерский поезд, который возглавит Андре Грайпель. У нас есть Дэн Мартин, который сможет быть впереди в горах, возможно, поборется за победу на этапе. И вся команда будет поддерживать Вудси..Конечно, сценарий мечты – попробовать побороться за результат на этапе или что-то подобное. Но на данный момент эта задача второстепенная. Главная цель – заботиться о Вудси, беречь его от неприятностей. И вы точно сможете увидеть, как я буду возить бачки в течение следующих недель». ( Я думаю придется возить бачки ему всегда, до конца карьеры, как никак 37 пошел)

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Сергей

      BaTman

      Сегодня, 10:34 | Регистрация: 8.09.2017

      Ваши пожелания, открыто показывают ваше неуважение к культовым личностям велоспорта.
      Причём вы хотите уважительного отношения к команде и участникам за которых вы болеете. Вам не кажется что ваши действия не последовательны ?

  2. lazhu

    Сегодня, 10:16 | Регистрация: 14.03.2021

    Невозможно выиграть Тур четыре раза или семь Гранд-туров благодаря одному таланту.

    Интересный пассаж biggrin

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • MVDP
    Матье ван дер Пул возглавит ко ... (1)
    MVDP-Фото

    Если проклятье шампуня отпустит, пару этапов могут зацепить.

  • Серафим
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    Серафим-Фото

    Ван Арт сейчас не всамой идеальной форме. А так, должен был быть претендентом №1, тем более в этом году команда не против охоты за зеленью. 

      Но для меня форма ВА непонятна, так что может будет интересная борьба за mailot vert.

  • motte
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    motte-Фото

    Кэв, будучи в кайфе отбора, сделает всё ради выигрыша этапа.

    Немного приятного шока

    Власов в бору после этого сезона, вот так вот-:) 

  • SVS
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    SVS-Фото

    #NoSaganNoTour

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если есь на Туре "Блынк" (Майкл Мэтьюз), то я топлю всегда за него. Один раз уже получилось (взять зелень), возможно, т.е. хотелось бы ещё раз.

    А так Демар, возможно даже ВВА.

    Но и немного поФантазируя - а может МВДП...а вдруг ? Или даже сам Алафилипп!

  • Coffe
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    Coffe-Фото
    Похоже,что у Сагана есть все шансы выиграть восьмую зелёную майку.
  • motte
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (34)
    motte-Фото

    Противостояние ская против Словении

    Нет выраженного капитана, это одна из стратегий сэра Брейлсфорда. 

    Британская команда находится в форме, но за последние три года напрямую не побеждала ни Роглича, ни Погачара

    Скай выиграли последние четыре гонки Мирового тура – Романдия с Томасом, Джиро с Берналем, Дофине с Порте и Тур де Сюисс с Карапазом. Они находятся на подъеме, но ни Роглич, ни Погачар не участвовали ни в одной из этих гонок,

    Я к тому, что штаб ская в первую очередь определил против кого работать и разрушить этот дуэт, если они сами себя не уничтожат, так что, отменный тур получается, вызов брошен и он принят. Будет большой кайф и, как сказал наш форумчанин Collega2011 просто наслаждаться каждым днём тура, не ставя фаворита, ибо фаворит нарисуется сам. 

    В предвкушении шикарных трех недель праздника! 

     

  • VadN
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (34)
    VadN-Фото

    Буду болеть за Кэва и Фрума.

    Подиум: Томас, Роглич, Погачар

  • BaTman
    Крис Фрум о задачах на Тур де ... (3)
    BaTman-Фото
    Ваши пожелания, открыто показывают ваше неуважение к культовым личностям велоспорта.
    Причём вы хотите уважительного отношения к команде и участникам за которых вы болеете. Вам не кажется что ваши действия не последовательны ?
  • lazhu
    Крис Фрум о задачах на Тур де ... (3)
    lazhu-Фото

    Невозможно выиграть Тур четыре раза или семь Гранд-туров благодаря одному таланту.

    Интересный пассаж biggrin

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
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