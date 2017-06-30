Крис Фрум: «Сценарий мечты в этом году – результат на этапе Тур де Франс»

Крис Фрум четырежды поднимался на высшую ступень подиума Тур де Франс, но в этом году, стартуя на французском Гранд-туре в девятый раз в карьере, впервые за много лет не будет сражаться за генеральную классификацию. В видеоблоге 36-летний британский велогонщик команды Israel Start Up Nation рассказал об ощущениях перед стартом.

Крис Фрум о задачах на Тур де Франс-2021

Крис Фрум: «Я только что вернулся из тренировочного лагеря, где после Критериума Дофине работал у подножия Альп недалеко от озера Анси. Потрясающие дороги, пейзажи, всё, чтобы кататься на велосипеде. Рекомендую. Тренировался с некоторыми гонщиками из состава Тур де Франс. Провели разведку трёх этапов маршрута.

На этой неделе мы объявили состав команды Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021. Это будет очень классная группа ребят. Сбалансированная. Сфокусированная. Майкл Вудс в фантастической форме. Он наш лидер на генеральную классификацию. У нас будет спринтерский поезд, который возглавит Андре Грайпель. У нас есть Дэн Мартин, который сможет быть впереди в горах, возможно, поборется за победу на этапе. И вся команда будет поддерживать Вудси.

Постараюсь взять из этой гонки так много, как только получится, в плане интенсивности, взять всё, чего мне не хватало последние пару лет. Очень надеюсь, что, по крайней мере, смогу использовать гонку, чтобы подняться ближе к той форме, которая мне нужна.

В прошлом видео я говорил, что стараюсь снизить процент жировой массы. И я продолжаю над этим работать. В этом году с этой задачей трудно справиться. Уверен, многие из вас на личном опыте знают, как бывает трудно снизить процент жира. Но в этом году для меня это стало особенно тяжело. К счастью, работа идёт в правильном направлении, осталось ещё немного. И мне нужно быть особенно внимательным в оставшуюся часть сезона. Но главное в этом процессе - здоровье. Я стараюсь урезать калории. Однако спортсмен всегда должен помнить, что здоровье на первом месте. Ты должен быть здоров, чтобы хорошо выступать.

Почти десять лет прошло с тех пор, как я ехал Тур, не думаю о своём результате, делая всё, что в моих силах, чтобы помочь команде. Конечно, сценарий мечты – попробовать побороться за результат на этапе или что-то подобное.

Но на данный момент эта задача второстепенная. Главная цель – заботиться о Вудси, беречь его от неприятностей. И вы точно сможете увидеть, как я буду возить бачки в течение следующих недель».

Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start Up Nation, в интервью Cyclingnews подчеркнул, что Крис Фрум останется лидером команды на генеральную классификацию и будет бороться за пятый титул победителя Тур де Франс в следующем сезоне:

«Мы все, включая Криса, надеялись, что он продвинется гораздо дальше, но у него были слишком тяжёлые травмы. Он возвращается, улучшения есть. В этом году у него не получится бороться на Туре, но посмотрим, что будет дальше в сезоне. Возможно, он наберёт достаточную форму, чтобы поехать лидером команды на Вуэльту Испании-2021. Ждём, что в следующем году он будет снова бороться на Тур де Франс.

Думаю, пока преждевременно говорить об окупаемости инвестиций. Крис работает, и, если честно, никогда не видел, чтобы кто-то работал с такой самоотверженностью.

Он ни от чего не отказывается. Его тренер составил для него безумный план тренировок и режим, когда он присоединился к нашей команде. И этот парень работает, как никто. Я бы не стал сбрасывать со счетов его характер, а он настоящий чемпион. Невозможно выиграть Тур четыре раза или семь Гранд-туров благодаря одному таланту.

Мы подписывали Криса с идеей, что он вернётся и будет нашим лидером на Гранд-туры. Об этом мы объявляли. Конечно, процесс занял гораздо больше времени, но он не просто имя в списке. Конечно, он даёт советы, помогает персоналу. Но ему необходимо вернуть форму. Мы надеемся, и я, и Крис тоже, что он вернётся и станет тем Крисом, который боролся за победы. Он для нас не франшиза, не украшение. Он победитель и чемпион.

В прошлом году нам пришлось вступать в игру, мы взяли в команду некоторых талантливых ветераном, чтобы они помогли нам выступать на этом уровне. Я доволен этими ребятами. У нас есть победы, мы впервые в истории удерживали майку лидера на Джиро д’Италия, выиграли три этапа на двух последних Гранд-турах. У нас хороший прогресс, но мы хотим стать ещё лучше. В следующем году один из факторов, который сделает нас сильнее в соревнованиях, возвращение Криса. Вудс – сильный гонщик, но полностью восстановившийся Крис сделает нас сильнее. Мы надеемся, что реализуем эту часть плана в следующем году и даже во второй половине этого года.

Для меня есть только план А. Нет плана В. Мы верим в Криса, я верю в него, мы вкладываем все наши силы в его возвращение. Он решительно настроен вернуться и выиграть Тур в пятый раз. Крис – легенда велоспорта, величайший гонщик на Гранд-турах своего поколения. Он многое дал команде, и принесёт ещё больше, когда снова начнёт бороться за победы на Гранд-турах.

Мы планировали, что на Тур де Франс-2021 нашим дорожным капитаном будет Дэрил Импи. Но, к несчастью, он травмировался и не сможет участвовать. Крис взял на себя эту роль, хотя его возвращение идёт медленнее, чем мы надеялись. Он продолжает много работать, но он также будет нашим дорожным капитаном. Его огромный опыт поможет Вудсу, который вдохновлён, что едет гонку как наш лидер.

Мы будем работать на Вудса. Команда сфокусирована на этой цели. Надеемся, что он займёт высокую позицию в генеральной классификацию, а наша вторая цель – выиграть этап, или два, или, может, три.

Если сможем поднять Вудса в топ-5…. Почему не говорю о более высоких местах – из-за двух разделок. Он один из лучших, если не лучший горняк мира на данный момент, но его проблема, что чем выше он будет идти в общем зачёте, тем меньше шансов, что он сможет уехать. У него есть шанс блеснуть в горах, надеюсь, это поможет ему компенсировать потери в разделке. Он знает, что команда полностью его поддержит, он в лучшей форме своей жизни, посмотрим, чего сможет добиться».

Состав велокоманды Israel Start-Up Nation – самый возрастной на Тур де Франс-2021 – средний возраст 33,1 года.

Состав велокоманды Israel Start Up Nation на Тур де Франс-2021:

Michael Woods, (Канада)

Guillaume Boivin, (Канада)

Chris Froome, (Великобритания)

Omer Goldstein, (Израиль)

Andre Greipel, (Германия)

Reto Hollenstein, (Швейцария)

Daniel Martin, (Ирландия)

Rick Zabel, (Германия)