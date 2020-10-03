Матье ван дер Пул дебютирует на Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул возглавит команду Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021. 26-летний нидерландский велогонщик дебютирует на французском Гранд-туре, к которому подходит с шестью победами в сезоне, одержанными на гонках Мирового тура. Стать трёхкратным чемпионом Нидерландов Матье ван дер Пулу не удалось, но он не волнуется по поводу формы и стартует на Туре с уверенностью в своих силах, о чём рассказал в интервью WielerFlits.

Матье ван дер Пул: «(Сход) с чемпионата Нидерландов ничего не значит. Всегда может быть плохой день. В этом году для победы на таком маршруте чемпионата надо было быть в 200% готовности. Я ещё не изучал, какими будут открывающие Тур этапы. Увижу, когда получу роад-бук в среду или четверг».

Матье ван дер Пул также пошутил, что жёлтое (жёлтая майка) лучше сочетается с чёрным (а не с красно-бело-синей формой чемпиона страны).

В интервью NOS Матье ван дер Пул сказал: «Надеюсь, в субботу на старте нога пойдёт хорошо. Обычно, если плохо выступаю на гонке, на следующей еду хорошо. Будем надеяться, так же получится и в этот раз».

В борьбе за победу на этапах Матье ван дер Пула поддержат 28-летний чешский гонщик Петр Вакоч, 31-летний итальянский гонщик Кристиан Сбаральи, 28-летний бельгийский гонщик Тим Мерлир, 29-летний бельгийский гонщик Ксандро Мёрисс, 30-летний чемпион Швейцарии Сильван Дилье, 23-летний бельгийский гонщик Яспер Филипсен и 27-летний бельгийский гонщик Йонас Рикарт.

Состав команды Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021:

Mathieu Van Der Poel, (Нидерланды)

Silvan Dillier, (Швейцария)

Tim Merlier, (Бельгия)

Xandro Meurisse, (Бельгия)

Jasper Philipsen, (Бельгия)

Jonas Rickaert, (Бельгия)

Kristian Sbaragli, (Италия)

Petr Vakoc, (Чехия)