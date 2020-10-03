- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 12:05
Матье ван дер Пул дебютирует на Тур де Франс-2021
Матье ван дер Пул возглавит команду Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021. 26-летний нидерландский велогонщик дебютирует на французском Гранд-туре, к которому подходит с шестью победами в сезоне, одержанными на гонках Мирового тура. Стать трёхкратным чемпионом Нидерландов Матье ван дер Пулу не удалось, но он не волнуется по поводу формы и стартует на Туре с уверенностью в своих силах, о чём рассказал в интервью WielerFlits.
Матье ван дер Пул: «(Сход) с чемпионата Нидерландов ничего не значит. Всегда может быть плохой день. В этом году для победы на таком маршруте чемпионата надо было быть в 200% готовности. Я ещё не изучал, какими будут открывающие Тур этапы. Увижу, когда получу роад-бук в среду или четверг».
Матье ван дер Пул также пошутил, что жёлтое (жёлтая майка) лучше сочетается с чёрным (а не с красно-бело-синей формой чемпиона страны).
В интервью NOS Матье ван дер Пул сказал: «Надеюсь, в субботу на старте нога пойдёт хорошо. Обычно, если плохо выступаю на гонке, на следующей еду хорошо. Будем надеяться, так же получится и в этот раз».
В борьбе за победу на этапах Матье ван дер Пула поддержат 28-летний чешский гонщик Петр Вакоч, 31-летний итальянский гонщик Кристиан Сбаральи, 28-летний бельгийский гонщик Тим Мерлир, 29-летний бельгийский гонщик Ксандро Мёрисс, 30-летний чемпион Швейцарии Сильван Дилье, 23-летний бельгийский гонщик Яспер Филипсен и 27-летний бельгийский гонщик Йонас Рикарт.
Состав команды Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021:
Mathieu Van Der Poel, (Нидерланды)
Silvan Dillier, (Швейцария)
Tim Merlier, (Бельгия)
Xandro Meurisse, (Бельгия)
Jasper Philipsen, (Бельгия)
Jonas Rickaert, (Бельгия)
Kristian Sbaragli, (Италия)
Petr Vakoc, (Чехия)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (148)