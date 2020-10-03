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Матье ван дер Пул возглавит команду Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул дебютирует на Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул возглавит команду Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021

 

 

  Матье ван дер Пул возглавит команду Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021. 26-летний нидерландский велогонщик дебютирует на французском Гранд-туре, к которому подходит с шестью победами в сезоне, одержанными на гонках Мирового тура. Стать трёхкратным чемпионом Нидерландов Матье ван дер Пулу не удалось, но он не волнуется по поводу формы и стартует на Туре с уверенностью в своих силах, о чём рассказал в интервью WielerFlits.

 

 

  Матье ван дер Пул: «(Сход) с  чемпионата Нидерландов ничего не значит. Всегда может быть плохой день. В этом году для победы на таком маршруте чемпионата надо было быть в 200% готовности. Я ещё не изучал, какими будут открывающие Тур этапы. Увижу, когда получу роад-бук в среду или четверг».

 

 Матье ван дер Пул также пошутил, что   жёлтое (жёлтая майка) лучше сочетается с чёрным (а не с красно-бело-синей формой чемпиона страны).

 

 В интервью NOS Матье ван дер Пул сказал: «Надеюсь, в субботу на старте нога пойдёт хорошо. Обычно, если плохо выступаю на гонке, на следующей еду хорошо. Будем надеяться, так же получится и в этот раз».

 

  В борьбе за победу на этапах Матье ван дер Пула поддержат 28-летний чешский гонщик Петр Вакоч, 31-летний итальянский гонщик Кристиан Сбаральи, 28-летний бельгийский гонщик Тим Мерлир, 29-летний бельгийский гонщик Ксандро Мёрисс, 30-летний чемпион Швейцарии Сильван Дилье, 23-летний бельгийский гонщик Яспер Филипсен и 27-летний бельгийский гонщик Йонас Рикарт.

 

Состав команды Alpecin-Fenix на Тур де Франс-2021:

 

Mathieu Van Der Poel, (Нидерланды)

Silvan Dillier, (Швейцария)

Tim Merlier, (Бельгия)

Xandro Meurisse, (Бельгия)

Jasper Philipsen, (Бельгия)

Jonas Rickaert, (Бельгия)

Kristian Sbaragli, (Италия)

Petr Vakoc, (Чехия)

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. MVDP

    Сегодня, 12:39 | Регистрация: 3.10.2020

    Если проклятье шампуня отпустит, пару этапов могут зацепить.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • MVDP
    Матье ван дер Пул возглавит ко ... (1)
    MVDP-Фото

    Если проклятье шампуня отпустит, пару этапов могут зацепить.

  • Серафим
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    Серафим-Фото

    Ван Арт сейчас не всамой идеальной форме. А так, должен был быть претендентом №1, тем более в этом году команда не против охоты за зеленью. 

      Но для меня форма ВА непонятна, так что может будет интересная борьба за mailot vert.

  • motte
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    motte-Фото

    Кэв, будучи в кайфе отбора, сделает всё ради выигрыша этапа.

    Немного приятного шока

    Власов в бору после этого сезона, вот так вот-:) 

  • SVS
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    SVS-Фото

    #NoSaganNoTour

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если есь на Туре "Блынк" (Майкл Мэтьюз), то я топлю всегда за него. Один раз уже получилось (взять зелень), возможно, т.е. хотелось бы ещё раз.

    А так Демар, возможно даже ВВА.

    Но и немного поФантазируя - а может МВДП...а вдруг ? Или даже сам Алафилипп!

  • Coffe
    Тур де Франс-2021: Зеленая май ... (5)
    Coffe-Фото
    Похоже,что у Сагана есть все шансы выиграть восьмую зелёную майку.
  • motte
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (34)
    motte-Фото

    Противостояние ская против Словении

    Нет выраженного капитана, это одна из стратегий сэра Брейлсфорда. 

    Британская команда находится в форме, но за последние три года напрямую не побеждала ни Роглича, ни Погачара

    Скай выиграли последние четыре гонки Мирового тура – Романдия с Томасом, Джиро с Берналем, Дофине с Порте и Тур де Сюисс с Карапазом. Они находятся на подъеме, но ни Роглич, ни Погачар не участвовали ни в одной из этих гонок,

    Я к тому, что штаб ская в первую очередь определил против кого работать и разрушить этот дуэт, если они сами себя не уничтожат, так что, отменный тур получается, вызов брошен и он принят. Будет большой кайф и, как сказал наш форумчанин Collega2011 просто наслаждаться каждым днём тура, не ставя фаворита, ибо фаворит нарисуется сам. 

    В предвкушении шикарных трех недель праздника! 

     

  • VadN
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (34)
    VadN-Фото

    Буду болеть за Кэва и Фрума.

    Подиум: Томас, Роглич, Погачар

  • BaTman
    Крис Фрум о задачах на Тур де ... (3)
    BaTman-Фото
    Ваши пожелания, открыто показывают ваше неуважение к культовым личностям велоспорта.
    Причём вы хотите уважительного отношения к команде и участникам за которых вы болеете. Вам не кажется что ваши действия не последовательны ?
  • lazhu
    Крис Фрум о задачах на Тур де ... (3)
    lazhu-Фото

    Невозможно выиграть Тур четыре раза или семь Гранд-туров благодаря одному таланту.

    Интересный пассаж biggrin

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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