Матье ван дер Пул не стартует на 9 этапе Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул: "Неделя на Тур де Франс-2021 была потрясающей, вернусь в следующем году"

Photo ©A.S.O. / Pauline_Ballet

Перед стартом 9-го этапа Тур де Франс-2021 Матье ван дер Пул объявил, что не будет продолжать гонку. Он уезжает с Тур де Франс-2021 победителем этапа. Шесть дней Матье ван дер Пул удерживал жёлтую майку лидера.

Матье ван дер Пул: «В такой гонке как Тур невозможно защищать жёлтую майку в борьбе с горняками. И я не ставил целью генеральную классификацию. У меня и команды была потрясающая неделя. Мы выиграли два этапа, шесть дней удерживали жёлтую майку.

Я впервые ехал Гранд-тур. Мы можем гордиться нашим выступлением. К сожалению, сегодня я не стартую. Мы с командой решили, что лучшим для меня будет покинуть гонку и сфокусироваться на Олимпиаде.

Собираюсь немного отдохнуть после этой первой недели на Гранд-туре. Знаю, что продолжать гонку мне было бы тяжело.

Из-за изменений, вызванных коронавирусом, невозможно проехать весь Тур и остаться на пике формы в Токио. Неделя была невероятной. Мы вернёмся в следующем году».

Матье ван дер Пул, победитель трёх последних чемпионатов мира по велокроссу, впервые в карьере шесть дней возглавлял генеральную классификацию Тур де Франс. Жёлтая майка имела для него особое значение - его дедушка, Раймон Пулидор, легендарный французский велогонщик, ни разу в карьере не смог надеть жёлтую майку.