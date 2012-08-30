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Матье ван дер Пул не стартует на 9 этапе Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул: "Неделя на Тур де Франс-2021 была потрясающей, вернусь в следующем году"

 

Матье ван дер Пул не стартует на 9 этапе Тур де Франс-2021

Photo ©A.S.O. / Pauline_Ballet

 

Перед стартом 9-го этапа Тур де Франс-2021 Матье ван дер Пул объявил, что не будет продолжать гонку. Он уезжает с Тур де Франс-2021 победителем этапа. Шесть дней Матье ван дер Пул удерживал жёлтую майку лидера.

 

 

  Матье ван дер Пул: «В такой гонке как Тур невозможно защищать жёлтую майку в борьбе с горняками. И я не ставил целью генеральную классификацию. У меня и команды была потрясающая неделя. Мы выиграли два этапа, шесть дней удерживали жёлтую майку.

 

Я впервые ехал Гранд-тур. Мы можем гордиться нашим выступлением.  К сожалению, сегодня я не стартую. Мы с командой решили, что лучшим для меня будет покинуть гонку и сфокусироваться на Олимпиаде.

 

Собираюсь немного отдохнуть после этой первой недели на Гранд-туре. Знаю, что продолжать гонку мне было бы тяжело.

 

Из-за изменений, вызванных коронавирусом, невозможно проехать весь Тур и остаться на пике формы в Токио. Неделя была невероятной. Мы вернёмся в следующем году».

 

  Матье ван дер Пул, победитель трёх последних чемпионатов мира по велокроссу, впервые в карьере шесть дней возглавлял генеральную классификацию Тур де Франс. Жёлтая майка имела для него особое значение - его дедушка, Раймон Пулидор, легендарный французский велогонщик, ни разу в карьере не смог надеть жёлтую майку.

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Тур де Франс-2021 Tour de France Токио-2020

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 13:47 | Регистрация: 15.04.2018

    Осталось сойти Ван Арту,Аллафилиппу и Тур вообще будет не то

    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Сегодня, 14:26 | Регистрация: 24.05.2021

      Аллафилипп уже на туре не покажет нечего

    2. Имя: Владимир

      Владимир__BLR

      Сегодня, 19:04 | Регистрация: 20.07.2019

      А мне Кэв подсластил пилюлю "кровавого" Тура - приятно удивил ветеран.

  2. RVL

    Сегодня, 14:17 | Регистрация: 30.08.2012

    Тот момент , когда тдф не первое событие лета

  3. SportSpirit

    Сегодня, 14:20 | Регистрация: 4.05.2019

    Матье победоносно проехал свою недельную гонку в рамках TDF) спонсоры довольны

  4. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 14:25 | Регистрация: 1.10.2020

    Не понимаю, почему таких не наказывают.

     

    1. RVL

      Сегодня, 14:30 | Регистрация: 30.08.2012

      Таким рады, и доплачивают ещё несмотря ни на что

  5. MVDP

    Сегодня, 14:41 | Регистрация: 3.10.2020

    Он уезжает с Тур де Франс-2021 победителем двух этапов.

    Одного

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Старшим товарищам нужно подсказать Тадею, чтобы поскромнее демонстрировал своё здоровье. А то уходит от топ-конкурентов как от детей, те только переглядываются  между собой, обижаются наверное. А они ж и тренируются, и кушают вполне по-взрослому, контракты тоже не детские. Теряются смыслы и цели. Грядёт заговор всех против одного. 

  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    Earl57-Фото

    Демар не проявил неуважения к Туру. Он просто "не шмог"... Поэтому OTL.

    Зато спринтер Кольбрелли третьим заехал. Сонни хочет позеленеть еще на две трети)) Чтобы совсем зеленым в Париже стать.

  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    Kay82-Фото
    А кто такой Карабас??
  • kwwk
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    kwwk-Фото
    с учетом прошлого на 6))))
  • kabachok
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    kabachok-Фото
    канешн скромняжка! кидать по пять минут второму месту на королевских горных этапах.
  • rude_rider
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    rude_rider-Фото
    Очень скучная гоека
  • velodoctor
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    velodoctor-Фото

    Луценко минуту поймал, жалко, такое ощущение ему и Гадю самую малость нехватило зацепиться, шли то они ровно достаточно оставшуюся часть. 

    Я считаю Карапас изначально должен был возить Томаса, и плана Б не было, не могу объянить его плохую форму иначе, разве совсем еще молодой Вингегаард ( который большой молодец), может соперничать с эквадорцем в лучших кондициях, думаю нет. Когда к туру гонщики готовятся весь сезон, ожидаешь увидеть определнный уровень от самых сильных. 

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    Konstantin41-Фото

    Рывки Карапаса выглядят смешно и нелепо, учитывая что после них он уже 3-й этап приезжает в основной группе. Тадею даже не пришлось сегодня особо напрягаться, и это несмотря на то, что команда у Тадея слабовата.

  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    Arciv-Фото
    За Винегоора рад! После неудач Роглы даже смотреть не хотелось гонку! Теперь буду болеть за подиум Йонаса! Хорошо хоть Инеос в конце группу Мартана почти догнали!
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    AmaAma-Фото

    На 7 этапе все правильно сделал Карапас, но бывшая команда не простила ему ухода и подтянула Тадея (под прикрытием командного зачёта и шансов Маса);

    на 8 этапе потянулся за Тадеем и это правильно, чего ж сидеть на попе ровно; 

    на 9 этапе.. может рассчитывали на усталость Погачара после вчерашнего, но он был весь этап почти весь этап под защитой команды и атака Скай читалась. 

    головой Инеос/Скай должны понимать, что нужно выводить Каракаса на 2е место в общем зачёте и молить у высших силы о сходе словенца. 

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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