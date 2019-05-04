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Сепп Кусс - победитель 15 этапа Тур де Франс-2021

Сепп Кусс,  Ваут Ван Арт,  о 15-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

 

  26-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс (Sepp Kuss) одержал первую в карьере победу на этапе французского Гранд-тура, выиграв 15-й этап Тур де Франс-2021  с набором высоты 4200 м и финишем в Андорре. В последний раз гонщиком из США, выигравшим этап Большой Петли, в 2011 году был Тайлер Фаррар.

 

Сепп Кусс - победитель 15 этапа Тур де Франс-2021

©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  15-й этап вновь, как и на прошлом горном этапе, начался с атак и попыток сформировать отрыв дня. Первым атаковал и создал просвет Томас Де Гендт (Lotto Soudal), но в итоге в отрыв дня через 35 км после старта отобрались 32 гонщика, включая претендентов на борьбу за гороховую майку  и будущего победителя этапа Сеппа Кусса. Пелотон отпустил отрыв, преимущество которого перед двумя финальными подъёмами составляло пять минут.

 

 

На спуске с Порт-д'Анвалира Ваут Ван Арт отработал на своего товарища по команде Сеппа Кусса, а на финальном подъёме Коль де Бейшалис (Col de Beixalis), за 5 км до вершины Кусс атаковал в одиночку. Ему на колесо попытался сесть Алехандро Вальверде (Movistar), но американский гонщик уехал от соперников и удержал просвет, опередив 41-летнего испанского гонщика на финише на 23 секунды.

 

Ваут Пулс (Bahrain-Victorious) финишировал 3-м, через 1:15, выиграв спринт из группы отрыва.

 

 

 

 

Сепп Кусс - победитель 15 этапа Тур де Франс-2021

 

Сепп Кусс - победитель 15 этапа Тур де Франс-2021

 

Сепп Кусс - победитель 15 этапа Тур де Франс-2021

 

Сепп Кусс - победитель 15 этапа Тур де Франс-2021

 

 

©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

 

  Сепп Кусс: «Невероятно, у меня нет слов. Если честно, на этом Тур де Франс мне было очень тяжело, нога не шла. Сегодня этап финишировал в городе, где я живу, я был решительно настроен бороться за победу на этапе. Наконец, нога пошла, я смог закончить работу. Мои друзья и семья стояли на финальном подъёме и кричали и подбадривали меня. Последний подъём я немного знал, но не часто его проезжал на тренировках, потому что он очень трудный. Но я понимал, что если создам хороший просвет, то удержусь до финиша.

 

Моя команда фантастически отработала. Ваут вез меня через всю долину. Если на тебя работает такой чемпион, я должен был завершить его работу победой. Счастлив, что у меня получилось».

 

  Ваут Ван Арт: «Старт был сложным, первые 30 км ехали по очень узким и извилистым дорогам, так что мы подготовились к большой битве. Мы хотели, чтобы в отрыве было не менее двух наших ребят, потому что ещё два должны были остаться с Йонасом Вингегором. Мы случайно уехали втроём. Планировали, что Стевен Крёйсвейк подождёт Йонаса, а я буду работать на Сеппа. Это был день Сеппа. Он живёт в Андорре, и он ждал этот этап. Я рад, что мы смогли добиться этой потрясающей победы для него и команды. Он весь год работает на других, так приятно дать ему шанс. Йонас изо всех сил старался отыграть время у Тадея Погачара и остальных фаворитов. Это не очень сработало, но мы продолжим пробовать. Все в команде готовы посвятить себя этой цели».

 

 Стевен Крёйсвейк: «Мы хотели и за победу на этапе побороться, и защитить Йонаса. Уезжая в отрыв, мы обеспечивали возможность его подождать. В итоге всё сложилось как надо. Команда проехала этот этап, как и этап с Мон-Ванту, с боевым настроем. Несмотря  на факт, что мы едем всего впятером, мы продолжаем бороться в гонке. Мы в отличной форме. Жаль, что не удалось с Приможем, нашей главной целью, но мы вернулись на верную дорогу».

 

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Сеп Кусс Sepp Kuss Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 00:03 | Регистрация: 4.05.2019

    Сепп Кусс любит и умеет выигрывать 15-ые этапы на ГТ) ждем его победу 15-м этапе Джиро-2023, например) 

     

    В целом же это был день красавчиков из JV: Кусс, ван Арт, Вингегор - каждый сделал все, что мог, и то, то было нужно для максимальной командной эффективности! 

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    M-07-Фото
    Ну а про Анди почему бы не вспомнить? Он ведь тоже устраивал смелые атаки, просто карьера не получилась такой долгой из-за травмы, но о нём, в отличие от Контадора, вспоминают редко, хотя не менее зрелищный гонщик был, просто не получилось выиграть ГТ, да и карьера долгой не вышла из-за травмы, но не только же победные атаки смелых вспоминать. Хотя Анди выиграл Льеж тоже смелой атакой.
    Но больше всего мне понравилось шоу де Гента, благодаря которому он стал третьим на Джиро и даже чуть не выиграл (о чём я узнал только недавно, когда кто-то упомянул о подиуме на той Джиро, и я пошёл смотреть, как он это сделал, сам мельком тогда смотрел ту Джиро, помнил только про соперничество Родригеса с Хешедалем и в велоспорте мало разбирался тогда). Оказывается, он мог стать генеральщиком, немного жаль, что не стал.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Да-да, спасибо, что поправили )

  • uran
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    uran-Фото
    Как-то Боссон Хаген с Буани выбыли из ТДФ, неужели некому было их затянуть. Вон "старика" Кэва пол квиков тащат. А вообще тур интересный. Ни одного случайного победителя, все как на подбор.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    EL-Fenomeno-Фото

    От такого этапа ждал большего, особенно от генеральщиков, но там почти засуха. Робкие попытки от Карапаза и Вингегора, а Уран без атак и второй в генерале (ну где справедливость!). Одно что порадовало так это борьба за горох. Сейчас 4 человека (ВВА я тоже включаю) и они явно ещё поборятся на 16-17-18 этапах за майку горного короля.

    Цитата: kwwk
    И опять спуск на финиш и конец борьбы за этап. Робкие попытки генералов только выкинули Мартана и никакой борьбы.

    Хорошо сказал о них под конец репортажа С.Курдюков: не хватает смелости и чего то ещё (не помню), но от себя добавлю: веры (в себя). Вот в таких случаях я вспоминаю Эль Пистолеро и Пурито...где вы новые контадоры и родригесы..?

    Цитата: Arciv
    Бедный Боссен Хаген! Через 40 минут в одиночку после предпоследнего! И в лимит не вписался! Но на характере доезжал

    Очень сильно страдал, жара и точно что то ещё нанесли ему сокрушительный и нокаутирующий удар на этапе, но какой же ЭБХ молодец, что как и Дламини ранее, доехал, хотя знал и понимал, что уже вне лимита.
     

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57

    Но каков Ван Арт. В отрыве заботился о Куссе, чтобы тот тратил как можно меньше сил. Возил ему водичку, отвлекал на себя внимание.
    После того, как Кусс атаковал на крутяке, Ваут спустился к генеральщикам и взял на буксир Вингегора. Сколько же у него сил.

     

    Отлично описано! 

     

    Январский ролик про Ваута, который в очередной раз актуален после сегодняшнего этапа: https://www.youtube.com/watch?v=oB04BTRfZiA . Гляньте, гарантировано поднимает настроение)

  • SportSpirit
    Сепп Кусс - победитель 15 этап ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Сепп Кусс любит и умеет выигрывать 15-ые этапы на ГТ) ждем его победу 15-м этапе Джиро-2023, например) 

     

    В целом же это был день красавчиков из JV: Кусс, ван Арт, Вингегор - каждый сделал все, что мог, и то, то было нужно для максимальной командной эффективности! 

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    SportSpirit-Фото
    И все равно респект Хагену за такое решение - доехать! Проигрывал-то отчаянно и без вариантов...
  • Gerasim
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    Gerasim-Фото
    У вас что не пост, то одно нытье про Астану, успокойтесь уже. Как на меня Луценко едет отличный тур для себя пока что
  • s75
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    s75-Фото

    Цитата: AmaAma
    Ждем среды и четверга! Там точно будет борьба до последнего.
    Карапасу нужно высаживать на 1,5 минуты Урана и на 2 Вингегарда.. иначе Скай мимо топ-3 и вообще без побед на Туре. 


    Глядя на тактические изыски от Габбы и Кнавена есть опасения, что процесс высаживания произойдет как раз в обратном направлении. 

  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    Arciv-Фото
    Цитата: RVL
    Так он уже 2 берет. Думаю 5+ ему по плечу
    Ему по плечу)) но соперники могут что-то придумать

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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