Сепп Кусс - победитель 15 этапа Тур де Франс-2021

Сепп Кусс, Ваут Ван Арт, о 15-м этапе Тур де Франс-2021

26-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс (Sepp Kuss) одержал первую в карьере победу на этапе французского Гранд-тура, выиграв 15-й этап Тур де Франс-2021 с набором высоты 4200 м и финишем в Андорре. В последний раз гонщиком из США, выигравшим этап Большой Петли, в 2011 году был Тайлер Фаррар.

©A.S.O. / Pauline Ballet

15-й этап вновь, как и на прошлом горном этапе, начался с атак и попыток сформировать отрыв дня. Первым атаковал и создал просвет Томас Де Гендт (Lotto Soudal), но в итоге в отрыв дня через 35 км после старта отобрались 32 гонщика, включая претендентов на борьбу за гороховую майку и будущего победителя этапа Сеппа Кусса. Пелотон отпустил отрыв, преимущество которого перед двумя финальными подъёмами составляло пять минут.

На спуске с Порт-д'Анвалира Ваут Ван Арт отработал на своего товарища по команде Сеппа Кусса, а на финальном подъёме Коль де Бейшалис (Col de Beixalis), за 5 км до вершины Кусс атаковал в одиночку. Ему на колесо попытался сесть Алехандро Вальверде (Movistar), но американский гонщик уехал от соперников и удержал просвет, опередив 41-летнего испанского гонщика на финише на 23 секунды.

Ваут Пулс (Bahrain-Victorious) финишировал 3-м, через 1:15, выиграв спринт из группы отрыва.

©A.S.O. / Pauline Ballet

Сепп Кусс: «Невероятно, у меня нет слов. Если честно, на этом Тур де Франс мне было очень тяжело, нога не шла. Сегодня этап финишировал в городе, где я живу, я был решительно настроен бороться за победу на этапе. Наконец, нога пошла, я смог закончить работу. Мои друзья и семья стояли на финальном подъёме и кричали и подбадривали меня. Последний подъём я немного знал, но не часто его проезжал на тренировках, потому что он очень трудный. Но я понимал, что если создам хороший просвет, то удержусь до финиша.

Моя команда фантастически отработала. Ваут вез меня через всю долину. Если на тебя работает такой чемпион, я должен был завершить его работу победой. Счастлив, что у меня получилось».

Ваут Ван Арт: «Старт был сложным, первые 30 км ехали по очень узким и извилистым дорогам, так что мы подготовились к большой битве. Мы хотели, чтобы в отрыве было не менее двух наших ребят, потому что ещё два должны были остаться с Йонасом Вингегором. Мы случайно уехали втроём. Планировали, что Стевен Крёйсвейк подождёт Йонаса, а я буду работать на Сеппа. Это был день Сеппа. Он живёт в Андорре, и он ждал этот этап. Я рад, что мы смогли добиться этой потрясающей победы для него и команды. Он весь год работает на других, так приятно дать ему шанс. Йонас изо всех сил старался отыграть время у Тадея Погачара и остальных фаворитов. Это не очень сработало, но мы продолжим пробовать. Все в команде готовы посвятить себя этой цели».

Стевен Крёйсвейк: «Мы хотели и за победу на этапе побороться, и защитить Йонаса. Уезжая в отрыв, мы обеспечивали возможность его подождать. В итоге всё сложилось как надо. Команда проехала этот этап, как и этап с Мон-Ванту, с боевым настроем. Несмотря на факт, что мы едем всего впятером, мы продолжаем бороться в гонке. Мы в отличной форме. Жаль, что не удалось с Приможем, нашей главной целью, но мы вернулись на верную дорогу».