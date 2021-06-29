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Тим Мерлир – победитель 3 этапа Тур де Франс-2021

Тим Мерлир, Матье ван дер Пул, Жулиан Алафилипп, Иде Схеллинг о 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

Дебютант французского Гранд-тура, 28-летний бельгийский спринтер команды Alpecin-Fenix Тим Мерлир (Tim Merlier) одержал победу на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Этап начался с атак, пелотон сразу отпустил отрыв, в который отобрался и Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe), который стремился вернуть себе гороховую майку лучшего в горной классификации. Как только 23-летний нидерландский гонщик забрал первую горную премию и снова возглавил горную классификацию,  он вернулся в пелотон. Оставшимся гонщикам отрыва, несмотря на дождливую погоду и сложные дороги, не удалось уехать от пелотона – за 7 км до финиша отрыв был нейтрализован.

 

Тим Мерлир – победитель 3 этапа Тур де Франс-2021

 

Тим Мерлир – победитель 3 этапа Тур де Франс-2021

 

 

Тим Мерлир – победитель 3 этапа Тур де Франс-2021

 

Тим Мерлир – победитель 3 этапа Тур де Франс-2021

 

Тим Мерлир – победитель 3 этапа Тур де Франс-2021

 

Тим Мерлир – победитель 3 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  Из-за многочисленных завалов, разбивших пелотон на группы, спринт разыгрывала небольшая группа гонщиков. Тим Мерлир привёз больше длины велосипеда своему товарищу по команде Ясперу Филипсену и вписал в свой список побед за этот сезон вторую победу на этапе Гранд-тура после выигранного этапа Джиро д’Италия-2021. Жёлтая майка лидера также осталась в команде Alpecin-Fenix – на плечах Матье ван дер Пула, который избежал падений, включился в развоз своего товарища по команде Тима Мерлира, и сам финишировал 7-м.

 

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) также финишировал в первой группе и занял на этапе 6-е место, сохранив зелёную майку лучшего в очковой классификации, где опережает Матье ван дер Пула на 18 очков.

 

 Белая майка лучшего молодого гонщика осталась у Тадея Погачара (UAE Team Emirates), который финишировал через 26 секунд после победителя.

 

  Тим Мерлир: «Это самая крупная победа в моей карьере, сбывшаяся мечта. После победы на этапе Джиро д’Италия-2021 я уже был очень счастлив, а теперь выиграл этап на величайшей гонке мира. Просто не могу поверить. Вы видели, как Матье ван дер Пул меня развозил? Он это любит. Яспер Филипсен великолепно отработал на последних 700 метрах. Мне оставалось только спринтовать за 150 м до финиша. Я удивился, что никто не сидел у меня на колесе, но услышал, что было падение. Полагаю, поэтому. Для нашей команды Alpecin-Fenix этот Тур уже можно считать успешным. Мы очень рады двум победам на этапах и жёлтой майке Матье. Надеюсь доехать до Парижа и бороться за победу на Елисейских Полях».

 

  Матье ван дер Пул: «Очень счастлив. Я хотел, насколько смогу, помочь сегодня товарищам по команде, хотя должен был сконцентрироваться на защите жёлтой майки.

 

Финальные километры были суперхаотичными, падали много. Мне нравится развозить. Я хотел быть впереди так долго, как только смогу, чтобы уберечь ребят. Моей команде нравится ехать как можно быстрее на последнем километре.

 

 Я рад, что смог поработать на товарищей по команде, которые всегда работают на меня. Когда остался километр до финиша, я сосредоточился, чтобы усидеть на колесе Алафилиппа, потому что между нами небольшой разрыв в общем зачёте. Носить жёлтую майку во Франции – особенный успех. Уникальный. Тур для нас уже успешный, всё остальное будет бонусом».

 

  Тадей Погачар: «Я удержался на велосипеде. Но день не был хорошим. Снова слишком много падений. Хаос. Если честно, я не знаю, кто падал, такая была путаница. Даже не знаю, кто где финишировал. Знаю только, что белую майку сохранил, и что потерял время на финише».

 

  Жулиан Алафилипп: «Очень сложный и супернервный этап. Я рад, что достиг финишной черты целым и невредимым. В финале с нами оставался Давиде Баллерини, который находился на хорошей позиции. Я увидел, как упали Саган и Юэн, в это время мы ехали на скорости 70 км/ч. Мне удалось их объехать. Сил на этапе потратили много. Рад, что он закончился».
 

  Том Стилс, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Такое неминуемо должно было случиться на таких узких дорогах. Даже не нужно ошибаться, когда столько дорожной архитектуры на узких дорогах, а пелотон едет со скоростью 60 км/ч. На первых этапах необходимы более широкие дороги, чтобы избежать таких ситуаций, где все нервничают».

 

  Иде Схеллинг: «Счастлив снова надеть гороховую майку. Третий этап из трёх я уезжаю в отрыв, могу сказать, на этом этапе сделать это оказалось легче всего. Я уехал с четырьмя гонщиками, которые дали мне возможность первому проехать вершину и забрать горную премию. После того, как вернул эту майку, миссия была выполнена. Я вернулся в пелотон, чтобы узнать, что я могу сделать для моих товарищей по команде. Надеюсь, все гонщики будут в порядке после такого финала. Нет ничего приятного в том, чтобы возвращаться в пелотон и видеть своих товарищей по команде на земле. Для меня лично носить такую майку на моём первом Тур де Франс – невероятно. Мечта сбылась. Всё произошло неожиданно, я ещё до конца не осознал».

 

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Alpecin-Fenix Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    VeloVelo-Фото
    А если и Погачар навернется? И все остальные оставшиеся генеральщики? Что скажете тогда?
  • VeloVelo
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (39)
    VeloVelo-Фото

    Не знаю, кому как, а мне такой Тур точно не нужен.

    Присоединяюсь ко мнению SSC, который написал:
    "...не продуманность построения этапов приводит к таким идиотским ситуациям когда вопрос стоит не в готовности спортсмена а в "везении"..."

    Команды и Гонцы готовились к ТДФ, как к Главной гонке жизни. 
    А в результате вся их работа и труд пошли коту под хвост. 

    Это не спорт. И это даже не гладиаторские бои. 
    Это что-то Запредельное для человеческого понимания. 



    А главное, ведь всем было понятно, что гонцы полягут на таком этапе!

    Но, никто ничего не сделал.  
     

  • VeloVelo
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (39)
    VeloVelo-Фото

    Червело, уже не помню, как тебя зовут.
    Не помню, какое по счету с 2011 года у тебя пришествие сюда после банов.

    Но, твои комментарии ничуть не изменились.
    Всё так же ты ворчишь, как старый медведь по весне, всё так же ты набираешь полную корзину шишек минусов.

    Может, что-то поменять уже пора в этой гребаной жизни, дружище?

  • EL-Fenomeno
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо признать, что Погачар черстовски везуч на ТдФ и это не стёб/хейт от меня, просто констатация факта.

    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...
    Капец(((( Юмбо потрепало на стартовых этапах капитально

    Есть уже фотка в Твиттера где он показываеют свой зашитый палец и это выглядит как FUCK. Юмбо страшно невезучая на этом ТдФ, а больше всего ветеран Тони.

    Цитата: litxaa
    Оказывается и так тоже можно "ездить на колесе", а не только как Найро Кинтана у Фрума ездил)

    Эта шутка свосем не уместна в свете того что случилось на финише 3 этапа (и даже раньше)

    Цитата: Arciv
    Цитата: motte
    Последний апдейт 
    Ничего не сломано для Роглика. Он продолжит гонку, но потерял время, и неизвестно, как это падение повлияет на него физически.
    Спасибо за инфу! Хоть так! Время ещё не совсем критически потерял,а вот здоровье не понятно


     

  • iGoGo
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (39)
    iGoGo-Фото

    Страшно и больно смотреть, организаторы думают что они этим зрелищность поднимают? Это такой ад даже не поломавшись подняться и поехать догонять, а потом утром опять на вел((

  • SVS
    Петер Саган продолжит Тур де Ф ... (1)
    SVS-Фото

    Очень жаль, что так вышло. Здоровья обоим.

    Саган был хорошо готов сегодня, это было видно, и Юэн, конечно, если бы не падение мог бы показать хорошее ускорение, ИМХО.

    Но что случилось, то случилось. Сагану теперь придётся неегко вдвойне :-(... 

  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    kostel69-Фото
    Имею в виду, еще до старта завтрашнего этапа.
  • Ser Gio
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    Ser Gio-Фото

    Мне не понятно в чем вина организаторов, что столько завалов? Сколько смотрю Тур, так первая неделя всегда сопровождается ими (хоть это и не хорошо), так как конкуренция и мотивация запредельная, все насвежачка пытаются пролезть вперед.
    Можно конечно, начинать Тур с горных этапов, чтоб остудить горячие головы.

  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    kostel69-Фото
    подождем до завтра и их, к сожалению, станет больше.
  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (64)
    kostel69-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А вот линию нейтрализации по времени всё-таки стоит огам оттняуть и поставитть на за 3, а за 5 км.

    Как по мне, на чисто спринтерских этапах нейтрализация должна быть не в километрах, а при въезде в "финишный" город. Получится где то чуть больше 5 км, а где то и меньше. Но это так, мои хотелки.

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Yakob Abraha Debesay (Delko)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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