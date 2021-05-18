Состав велокоманды Bahrain-Victorious на Тур де Франс-2021

Велокоманда Bahrain-Victorious объявила состав на Тур де Франс-2021

27-летний австралийский велогонщик Джек Хейг возглавит команду Bahrain-Victorious на Тур де Франс-2021 в борьбе за общий зачёт. На недавнем Критериуме Дофине-2021 Хейг вошёл в топ-5 генеральной классификации. Помимо амбиций в генеральной классификации команда Bahrain-Victorious нацелена бороться за победы на этапах.

На старт 108-го выпуска Тур де Франс 26 июня вместе с Джеком Хейгом выйдут 29-летний бельгийский гонщик Дилан Тёнс, 31-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли, 26-летний словенский гонщик Матей Мохорич, 33-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс, 31-летний испанский гонщик Пельо Бильбао, 30-летний австрийский гонщик Марко Халлер и 22-летний британский гонщик Фред Райт.

Роджер Хэммонд (Roger Hammond), директор по выступлению команды: «Команда подходит к Тур де Франс после сильных выступлений на других гонках. Мы выбрали состав, способный бороться за генеральную классификацию и активно вести гонку на этапах. Конечно, после Критериума Дофине был соблазн взять на Тур Марка Падуна. То же самое касается и Джино Медера после побед на Джиро и Тура Швейцарии. Однако, у этих молодых талантливых гонщиков в команде есть другие цели на сезон. И команда несёт ответственность за них в долгосрочной перспективе».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Вся команда предельно мотивирована доставить удовольствие болельщикам велоспорта всего мира атакующим стилем ведения гонки. Тур де Франс – главная для нас велогонка, где мы можем показать свою страсть, преданность велоспорту и желание бороться. У нас прибавилась уверенность в силах после результатов, которых мы добились в этом сезоне. Мы будем бороться и удержим боевой настрой. Наша команда готова двигаться шаг за шагом, этап за этапом, как будто мы едем однодневные велогонки. Восемь гонщиков, представляющих команду, показали, что заслуживают место в составе. Не будем забывать о наших сильных ребятах, которые остались в резерве, они готовы включиться в работу, если возникнет необходимость».

Состав велокоманды Bahrain-Victorious на Тур де Франс-2021

Pello Bilbao, (Испания)

Sonny Colbrelli, (Италия)

Jack Haig, (Австралия)

Marco Haller, (Австрия)

Matej Mohoric, (Словения)

Wout Poels , (Нидерланды)

Dylan Teuns, (Бельгия)

Fred Wright, (Великобритания)