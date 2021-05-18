VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав велокоманды Bahrain-Victorious на Тур де Франс-2021

Велокоманда Bahrain-Victorious объявила состав на Тур де Франс-2021

 

 

  27-летний австралийский велогонщик Джек Хейг возглавит команду Bahrain-Victorious на Тур де Франс-2021 в борьбе за общий зачёт. На недавнем Критериуме Дофине-2021 Хейг вошёл в топ-5 генеральной классификации. Помимо амбиций в генеральной классификации команда Bahrain-Victorious нацелена бороться за победы на этапах.

 

На старт 108-го выпуска Тур де Франс 26 июня вместе с Джеком Хейгом выйдут 29-летний бельгийский гонщик Дилан Тёнс, 31-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли, 26-летний словенский гонщик Матей Мохорич, 33-летний нидерландский гонщик Ваут Пулс, 31-летний испанский гонщик Пельо Бильбао, 30-летний австрийский гонщик Марко Халлер и 22-летний британский гонщик Фред Райт.

 

Состав велокоманды Bahrain-Victorious на Тур де Франс-2021

 

 

  Роджер Хэммонд (Roger Hammond), директор по выступлению команды: «Команда подходит к Тур де Франс после сильных выступлений на других гонках. Мы выбрали состав, способный бороться за генеральную классификацию и активно вести гонку на этапах. Конечно, после Критериума Дофине был соблазн взять на Тур Марка Падуна. То же самое касается и Джино Медера после побед на Джиро и Тура Швейцарии. Однако, у этих молодых талантливых гонщиков в команде есть другие цели на сезон. И команда несёт ответственность за них в долгосрочной перспективе».

 

 Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Вся команда предельно мотивирована доставить удовольствие болельщикам велоспорта всего мира атакующим стилем ведения гонки. Тур де Франс – главная для нас велогонка, где мы можем показать свою страсть, преданность велоспорту и желание бороться. У нас прибавилась уверенность в силах после результатов, которых мы добились в этом сезоне. Мы будем бороться и удержим боевой настрой. Наша команда готова двигаться шаг за шагом, этап за этапом, как будто мы едем однодневные велогонки. Восемь гонщиков, представляющих команду, показали, что заслуживают место в составе. Не будем забывать о наших сильных ребятах, которые остались в резерве, они готовы включиться в работу, если возникнет необходимость».

 

 

Состав велокоманды Bahrain-Victorious на Тур де Франс-2021

 

Pello Bilbao, (Испания)

Sonny Colbrelli, (Италия)

Jack Haig, (Австралия)

Marco Haller, (Австрия)

Matej Mohoric, (Словения)

Wout Poels , (Нидерланды)

Dylan Teuns, (Бельгия)

Fred Wright, (Великобритания)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bahrain-Victorious Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Gali

    BaiGali

    Сегодня, 22:55 | Регистрация: 18.05.2021

    И не слова про Ланду

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • BaiGali
    Состав велокоманды Bahrain-Vic ... (1)
    BaiGali-Фото
    И не слова про Ланду
  • motte
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    motte-Фото

    31 год средний возраст ская.. Хорошо это или? 

  • Astanaforever
    Йон Исагирре – чемпион Испании ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А Собреро его товарищ по Астане стал чемпионом Италии, опередив , прикиньте, самого Ганну , жениха его сестры. Сестра подсуетилась наверное. Хехе)))
  • red
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    red-Фото
    Фрум есть. Практика показывает, Ричи не обязательно быть с ним в одной команде, чтобы возить.
  • EL-Fenomeno
    Предварительные составы команд ... (52)
    EL-Fenomeno-Фото

    ИНЭОС как всегда на Туре моща по составу, но посмотрим чем ответят ои ЮМБОвцы, там ведь тоже адекватный по силе ростер 

    Цитата: Arciv
    Падун есть?
    Цитата: paziz
    Падун на Туре, класс, успехов МаркуПаровоз инеос очень убедителен

    Марка как раз нет и уже не будет на ТдФ (разве что за неделю до Тура у Бахрейна кто то заболеет). Думаю Падун будет 100% на Вуэльте, ну и хотелось бы нашего МП увидеть в Токио на Олимпиаде.

  • kwwk
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    kwwk-Фото

    Индивидуально ни Карапас, ни Томас, ни Порт не сильнее словенцев, и команда Роглича явно не слабее, но вот тактически раздергать словенцев на трех своих кэпов вполне могут, тут для Инеос главное первую неделю без потерь проскачить.

  • Rumi
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    Rumi-Фото

    Команда мечты, болею за обоих Ричи

  • s75
    Роан Деннис может перейти в ве ... (10)
    s75-Фото

    С момента первой весточки о том, что Деннис может перейти в Инеос было две эмоции - "ура" и "ой", душно и тесно ему тут. Спасибо за невероятную Джиро-2020.

  • Woterman 1980
    Роан Деннис может перейти в ве ... (10)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Woterman 1980
    Его кстати сняли с состава на Тур Де франс, хотя изначально был заявлен

    Что-что, а мелкая мстительность в число недостатков Брейлсфорда никогда не входила. Скорее Деннис сам не хочет тратить силы перед Токио и предпочитает больше потренироваться в одиночку. Он уже делал так перед ЧМ. Раскатываться ему не нужно, на групповой гонке у австралийцев Ричи Порт капитаном будет.
    Я тоже так считаю. Поэтому, скорее всего и возник конфликт интересов и встал вопрос о смене команды
  • Woterman 1980
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    Woterman 1980-Фото
    И вообще перед Олимпийской разделкой (а он один из фаворитов) ехать Тур в роли грегари, это большая глупость, думаю он это понял, но Брэйсфорд понять наверное не захотел, так как победа на Туре превыше всего.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 июня

Dimitri Claeys (Team Qhubeka - Assos)

19 июня

Sacha Modolo (Alpecin-Fenix)

Daniel Arroyave (EF Education - Nippo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2021 (120)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)