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Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 Дубль Тадея Погачара на Тур де Франс-2021

 

 

 

Тадей Погачар одержал победу на королевском горном пиренейском 17-м этапе Тур де Франс-2021. 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates выиграл второй этап в этом выпуске Большой Петли, пятый в карьере, но первый, выигранный в жёлтой майке лидера.

 

Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 

 

Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

17-й этап начался с атак и отъезда отрыва, от которого на финальном подъёме Порте (Col du Portet) впереди остался лишь 30-летний французский гонщик Антони Перес (Anthony Pérez (Cofidis), которого лидеры генеральной классификации прошли за 8,5 км до финиша.

 

Тадей Погачар атаковал за 8,4 км, на его ускорение смогли ответить лишь Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Бен О’Коннор (AG2R Citroen) и Ригоберто Уран (EF Education Nippo). Затем лидер общего зачёта ускорился за 8 км, на его атаку ответили Карапас, Вингегор и Уран. Но колумбийский гонщик недолго удерживался последним колесом и выпал через пятьсот метров.

 

Вингегор и Погачар провели несколько смен. За 1,8 км Тадей Погачар попытался сбросить своих попутчиков, но ему это не удалось. А за 1,4 км до финиша атаковал Ричард Карапас. Йонас Вингегор не выдержал темпа, но на последних трёхстах метрах этапа сумел добрать Карапаса и Погачара.

 

Словенский гонщик атаковал за 100 м до финиша и взял победу на вершине Коль дю Порте (Col du Portet). Йонас Вингегор в финале опередил Ричарда Карапаса и финишировал вторым через 3 секунды после победителя, эквадорский велогонщик замкнул тройку призёров этапа, проиграв Погачару 4 секунды.

 

Йонас Вингегор и Ричард Карапас улучшили своё положение в генеральной классификации, вытеснив из тройки лидеров Ригоберто Урана, проигравшего на финише 1:49.

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) в генеральной классификации увеличил своё преимущество над ближайшим соперником до 5 минут 39 секунд.

 

  Ваут Пулс (Bahrain-Victorious) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, но после королевского горного пиренейского 17 этапа его ближайшим соперником стал обладатель жёлтой майки лидера Тадей Погачар (UAE Team Emirates), который уступает Пулсу 11 очков.

 

 

  Тадей Погачар: «Сегодня команда великолепно отработала, всё время проверяла разрыв с отрывом, а также позволила мне как можно больше экономить силы до финального подъёма.

 

Тяжело защищать майку каждый день. Мы не смогли бороться за победу на этапе, потому что почти каждый день подходил для отрыва. Поэтому мы мало что могли сделать. Сегодня хороший этап, чтобы контролировать его с самого старта, 50/50 между отрывом и пелотоном. Все в моей команде чувствовали себя хорошо. Нам удалось догнать отрыв.

 

 Я старался одержать победу на этапе, всё отлично получилось. На последних 8 километрах я атаковал несколько раз, но Вингегор и Карапас сильно давили, заставили поработать ради этой победы.

 

За мной, Карапасом и Вингегором после моей атаки появился просвет, но только Йонас стал со мной работать, чтобы увеличить дистанцию между нами и остальными фаворитами на генеральную классификацию. В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох. Поэтому я внимательно следил.

 

Когда Карапас атаковал, я очень хотел его добрать и есть на колесо. На последних 150 метрах просто отспринтовал. Фантастический был день. Победить в жёлтой майке – это что-то, что словами не описать».

 

  Рафал Майка: «Было тяжело, но мы доказали, что здесь у нас очень сильная команда. Никто не сможет это опровергнуть. Иногда надо разыгрывать другие карты, отпускать отрыв. Но сегодня мы показали, на что способны. Мы задали высокий темп на всех подъёмах, и Тадей выиграл.

 

У меня всё ещё есть проблемы с рёбрами после того, как сильно упал (на 13-м этапе), н ос каждым днём мне всё лучше. Я здесь, чтобы помогать Тадею. Сегодня все мы хотели выиграть этап с жёлтой майкой».

 

 

Результаты 17 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 4.07.2011

    Сэр Брейлсфорд, вам не стыдно за такое поведение?

    Посмотрел сейчас последние 8 км после смены майки... Ай да карапаз... Пфффф.. Одним словом инеос. 

    1. Имя: Константин

      Konstantin41

      Вчера, 23:08 | Регистрация: 4.07.2017

      Согласен на все 100% Колёсничество никогда никого не красит.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 15.04.2018

    Теперь эти двое будут против всех)) имею ввиду Тадея и Ионаса

    1. RVL

      Вчера, 23:22 | Регистрация: 30.08.2012

      • Завтра может все поменять.все по ситуации. Даже сегодня после совместной работы и слов о блефе Карапаса, тадей решил не быть вместе, а уехать ото всех

  3. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:48 | Регистрация: 4.07.2011

    Карапаз сидел позади группы с постоянной гримасой. Подозрения в том, что он страдает, уменьшались каждый раз, когда он отвечал на повторяющиеся ускорения других, и исчезли, когда он предпринял собственную атаку на последних двух километрах.

     

    "В этом не было ничего необычного, это тактика в велоспорте. . Затем он попытался атаковать ». Слова тадея дипломата-:)

    Зы Кинтана такого даже и думать не мог. 

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:25 | Регистрация: 4.01.2015

    Не понимаю почему так сильно многие обрушились на бедолагу Карапаза !? Да, со спортивной стороны это выглядело не айс, но простите, у каждого свои интересы на этапе/на гонке, тем более когда впереди только финиш остается с тобой 2 твоих главных соперника, а ещё 1 остает и отдаляется. В правилах это же не запрещенно (колёсничать)

    Цитата: kwwk
    На безрыбье и рак рыба. Наконец-то генералы хоть как-то зарубились, Тадей даже вспотел. Карапас отлично маскировался, но раскрылся рано, надо было сидеть до финиша. Критические стрелы в его адрес по моему мнению неуместны. на первой неделе он единстенный кто хоть как-то пытался расшевелить генералов, а по итогу ничего и не отыграл.
    Винегорд очень достойно для равнинного датчанина.

    + много. Думаю что Ричард точно немножко, но поспешил; возможно предполагал, что потом не успеет или даже не сможет. Во всяком случаею желаю чтобы ТОП-3 на 17 этапе оказалась такой же итоговой и в Париже, 18 июля. Ну а Погачар сделал что хотел и о чём мечтал - победа в жёлтом на сильном горном этапе.

     

    P.S.

    Просьба к админам: опубликуйте на сайте материал о Лаклане Мортоне, который проехал свой Тур де Франс (Alt.Tour), точь-в-точь копирующий этот оф. ТдФ-2021, ещё и с опережением своего же графика...снова рекорд  good Тем более что когда то вы уже писАли о нём и его "Эверест-рекорде" bb

    https://velolive.com/velo_zoom/19360-lachlan-morton-ustanovil-rekord-v-everest- challenge.html

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  5. SportSpirit

    Сегодня, 00:38 | Регистрация: 4.05.2019

    "В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох." - Вингегор не только классный гонщик, но и отличный психолог!) 

     

    С Тадеем на этом Туре лично мне было все понятно после разделки. Чемпион! Йонас, 2 года за ним слежу, не удивлена, но очень рада: + 1 супер-многодневщик рождается на наших глазах. 

     

    К ним плюсую Алмейду (все трое 1998 г.р.) - те, кто будет бороться за ГТ ближайшие 5-10 лет. 

     

    С периодическими вкраплениями Берналя, когда будет позволять спина) Роглу не списываю, но, очевидно, встает вопрос командной переориентации. 

     

    Интересно же! А вы говорите, скучный Тур) 

     

     

  6. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: SportSpirit
    "В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох." - Вингегор не только классный гонщик, но и отличный психолог!) 
     
    С Тадеем на этом Туре лично мне было все понятно после разделки. Чемпион! Йонас, 2 года за ним слежу, не удивлена, но очень рада: + 1 супер-многодневщик рождается на наших глазах. 
     
    К ним плюсую Алмейду (все трое 1998 г.р.) - те, кто будет бороться за ГТ ближайшие 5-10 лет. 
     
    С периодическими вкраплениями Берналя, когда будет позволять спина) Роглу не списываю, но, очевидно, встает вопрос командной переориентации. 
     
    Интересно же! А вы говорите, скучный Тур) 
     
     
    очень этого не хочется,но мне кажется Роглич может и уйти! Но надеюсь все же нет! Может ему лучше поставить цель Джиро! Как-то не его Франция

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Комментарии

  • Arciv
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (8)
    Arciv-Фото
    Цитата: SportSpirit
    "В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох." - Вингегор не только классный гонщик, но и отличный психолог!) 
     
    С Тадеем на этом Туре лично мне было все понятно после разделки. Чемпион! Йонас, 2 года за ним слежу, не удивлена, но очень рада: + 1 супер-многодневщик рождается на наших глазах. 
     
    К ним плюсую Алмейду (все трое 1998 г.р.) - те, кто будет бороться за ГТ ближайшие 5-10 лет. 
     
    С периодическими вкраплениями Берналя, когда будет позволять спина) Роглу не списываю, но, очевидно, встает вопрос командной переориентации. 
     
    Интересно же! А вы говорите, скучный Тур) 
     
     
    очень этого не хочется,но мне кажется Роглич может и уйти! Но надеюсь все же нет! Может ему лучше поставить цель Джиро! Как-то не его Франция
  • Arciv
    Йонас Вингегор поднялся на 2-е ... (1)
    Arciv-Фото
    Скандинавы наступают)
  • SportSpirit
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (8)
    SportSpirit-Фото

    "В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох." - Вингегор не только классный гонщик, но и отличный психолог!) 

     

    С Тадеем на этом Туре лично мне было все понятно после разделки. Чемпион! Йонас, 2 года за ним слежу, не удивлена, но очень рада: + 1 супер-многодневщик рождается на наших глазах. 

     

    К ним плюсую Алмейду (все трое 1998 г.р.) - те, кто будет бороться за ГТ ближайшие 5-10 лет. 

     

    С периодическими вкраплениями Берналя, когда будет позволять спина) Роглу не списываю, но, очевидно, встает вопрос командной переориентации. 

     

    Интересно же! А вы говорите, скучный Тур) 

     

     

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не понимаю почему так сильно многие обрушились на бедолагу Карапаза !? Да, со спортивной стороны это выглядело не айс, но простите, у каждого свои интересы на этапе/на гонке, тем более когда впереди только финиш остается с тобой 2 твоих главных соперника, а ещё 1 остает и отдаляется. В правилах это же не запрещенно (колёсничать)

    Цитата: kwwk
    На безрыбье и рак рыба. Наконец-то генералы хоть как-то зарубились, Тадей даже вспотел. Карапас отлично маскировался, но раскрылся рано, надо было сидеть до финиша. Критические стрелы в его адрес по моему мнению неуместны. на первой неделе он единстенный кто хоть как-то пытался расшевелить генералов, а по итогу ничего и не отыграл.
    Винегорд очень достойно для равнинного датчанина.

    + много. Думаю что Ричард точно немножко, но поспешил; возможно предполагал, что потом не успеет или даже не сможет. Во всяком случаею желаю чтобы ТОП-3 на 17 этапе оказалась такой же итоговой и в Париже, 18 июля. Ну а Погачар сделал что хотел и о чём мечтал - победа в жёлтом на сильном горном этапе.

     

    P.S.

    Просьба к админам: опубликуйте на сайте материал о Лаклане Мортоне, который проехал свой Тур де Франс (Alt.Tour), точь-в-точь копирующий этот оф. ТдФ-2021, ещё и с опережением своего же графика...снова рекорд  good Тем более что когда то вы уже писАли о нём и его "Эверест-рекорде" bb

    https://velolive.com/velo_zoom/19360-lachlan-morton-ustanovil-rekord-v-everest- challenge.html

  • motte
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (8)
    motte-Фото

    Тадей заберет и горох 

  • AmaAma
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (8)
    AmaAma-Фото
    Завтра на последней горе есть удвоение.
  • sixpack
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (8)
    sixpack-Фото
    Завтра нет удвоения горных очков на последней горе. Если Пулс выиграет Турмале, он с большой вероятностью побеждает в горном зачёте. По крайней мере, обходит генеральщиков.
  • motte
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (8)
    motte-Фото

    Карапаз сидел позади группы с постоянной гримасой. Подозрения в том, что он страдает, уменьшались каждый раз, когда он отвечал на повторяющиеся ускорения других, и исчезли, когда он предпринял собственную атаку на последних двух километрах.

     

    "В этом не было ничего необычного, это тактика в велоспорте. . Затем он попытался атаковать ». Слова тадея дипломата-:)

    Зы Кинтана такого даже и думать не мог. 

  • RVL
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (40)
    RVL-Фото
    Ну да, оэйзис и касабиан его коснулись по стилю...как и Томас со своими баками и выбросом микрофона на подиуме тдф. Рокстарзы
  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (40)
    flugegeheimen-Фото
    Вигго стильный малый. В духе британских рокеров. С фред перри линейку одежды выпускал

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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