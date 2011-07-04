Тадей Погачар – победитель 17 этапа Тур де Франс-2021

Дубль Тадея Погачара на Тур де Франс-2021

Тадей Погачар одержал победу на королевском горном пиренейском 17-м этапе Тур де Франс-2021. 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates выиграл второй этап в этом выпуске Большой Петли, пятый в карьере, но первый, выигранный в жёлтой майке лидера.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

17-й этап начался с атак и отъезда отрыва, от которого на финальном подъёме Порте (Col du Portet) впереди остался лишь 30-летний французский гонщик Антони Перес (Anthony Pérez (Cofidis), которого лидеры генеральной классификации прошли за 8,5 км до финиша.

Тадей Погачар атаковал за 8,4 км, на его ускорение смогли ответить лишь Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Бен О’Коннор (AG2R Citroen) и Ригоберто Уран (EF Education Nippo). Затем лидер общего зачёта ускорился за 8 км, на его атаку ответили Карапас, Вингегор и Уран. Но колумбийский гонщик недолго удерживался последним колесом и выпал через пятьсот метров.

Вингегор и Погачар провели несколько смен. За 1,8 км Тадей Погачар попытался сбросить своих попутчиков, но ему это не удалось. А за 1,4 км до финиша атаковал Ричард Карапас. Йонас Вингегор не выдержал темпа, но на последних трёхстах метрах этапа сумел добрать Карапаса и Погачара.

Словенский гонщик атаковал за 100 м до финиша и взял победу на вершине Коль дю Порте (Col du Portet). Йонас Вингегор в финале опередил Ричарда Карапаса и финишировал вторым через 3 секунды после победителя, эквадорский велогонщик замкнул тройку призёров этапа, проиграв Погачару 4 секунды.

Йонас Вингегор и Ричард Карапас улучшили своё положение в генеральной классификации, вытеснив из тройки лидеров Ригоберто Урана, проигравшего на финише 1:49.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) в генеральной классификации увеличил своё преимущество над ближайшим соперником до 5 минут 39 секунд.

Ваут Пулс (Bahrain-Victorious) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, но после королевского горного пиренейского 17 этапа его ближайшим соперником стал обладатель жёлтой майки лидера Тадей Погачар (UAE Team Emirates), который уступает Пулсу 11 очков.

Тадей Погачар: «Сегодня команда великолепно отработала, всё время проверяла разрыв с отрывом, а также позволила мне как можно больше экономить силы до финального подъёма.

Тяжело защищать майку каждый день. Мы не смогли бороться за победу на этапе, потому что почти каждый день подходил для отрыва. Поэтому мы мало что могли сделать. Сегодня хороший этап, чтобы контролировать его с самого старта, 50/50 между отрывом и пелотоном. Все в моей команде чувствовали себя хорошо. Нам удалось догнать отрыв.

Я старался одержать победу на этапе, всё отлично получилось. На последних 8 километрах я атаковал несколько раз, но Вингегор и Карапас сильно давили, заставили поработать ради этой победы.

За мной, Карапасом и Вингегором после моей атаки появился просвет, но только Йонас стал со мной работать, чтобы увеличить дистанцию между нами и остальными фаворитами на генеральную классификацию. В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох. Поэтому я внимательно следил.

Когда Карапас атаковал, я очень хотел его добрать и есть на колесо. На последних 150 метрах просто отспринтовал. Фантастический был день. Победить в жёлтой майке – это что-то, что словами не описать».

Рафал Майка: «Было тяжело, но мы доказали, что здесь у нас очень сильная команда. Никто не сможет это опровергнуть. Иногда надо разыгрывать другие карты, отпускать отрыв. Но сегодня мы показали, на что способны. Мы задали высокий темп на всех подъёмах, и Тадей выиграл.

У меня всё ещё есть проблемы с рёбрами после того, как сильно упал (на 13-м этапе), н ос каждым днём мне всё лучше. Я здесь, чтобы помогать Тадею. Сегодня все мы хотели выиграть этап с жёлтой майкой».