Примож Роглич сходит с Тур де Франс-2021

Примож Роглич покидает Тур де Франс-2021

Примож Роглич покидает Тур де Франс-2021, он не выйдет на старт 9 этапа. Примож Роглич, капитан команды Jumbo-Visma: «Мы сделали этот выбор вместе. Нет смысла так продолжать. Пришло время восстановиться и сосредоточиться на новых целях. Очень разочарован, что мне пришлось покинуть Тур, но я должен принять это, как есть. Я по-прежнему настроен оптимистично».

«Сразу после падения на третьем этапе не думал, что мне придется сойти с Тур де Франс. Я никогда не заглядываю так далеко вперед. Через несколько дней увидел, что мое выздоровление не продвинулось. Несмотря на то, что удивил себя в гонке с раздельным стартом, через несколько дней снова стал плохо себя чувствовать. Долгие и сложные этапы берут свое. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении».

Photo @primozroglic Примож Роглич

На 8 этапе Примож Роглич (Jumbo-Visma) не смог удержаться в пелотоне и финишировал в большой группе через 35 минут после победы Дилана Тёнса (Bahrain-Victorious).