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Примож Роглич сходит с Тур де Франс-2021

Примож Роглич покидает Тур де Франс-2021

 

Примож Роглич сходит с Тур де Франс-2021

 

  Примож Роглич покидает Тур де Франс-2021, он не выйдет на старт 9 этапа. Примож Роглич, капитан команды Jumbo-Visma: «Мы сделали этот выбор вместе. Нет смысла так продолжать. Пришло время восстановиться и сосредоточиться на новых целях. Очень разочарован, что мне пришлось покинуть Тур, но я должен принять это, как есть. Я по-прежнему настроен оптимистично».

 

«Сразу после падения на третьем этапе не думал, что мне придется сойти с Тур де Франс. Я никогда не заглядываю так далеко вперед. Через несколько дней увидел, что мое выздоровление не продвинулось. Несмотря на то, что удивил себя в гонке с раздельным стартом, через несколько дней снова стал плохо себя чувствовать. Долгие и сложные этапы берут свое. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении».

 

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 Photo @primozroglic Примож Роглич

 

  На 8 этапе Примож Роглич (Jumbo-Visma) не смог удержаться в пелотоне и финишировал в большой группе через 35 минут после победы Дилана Тёнса (Bahrain-Victorious).

 

 

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Теги к статье: Примож Роглич Тур де Франс-2021 велоспорт велолайв Tour de France

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  1. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 10:46 | Регистрация: 8.06.2021

    Жаль.С Рогличем Тур смотрелся бы поинтересней,если не падение.Выздоровления!До Вуэльты!

  2. Имя: Роман

    hj_190

    Сегодня, 10:47 | Регистрация: 6.07.2015

    обидно

  3. Имя: Евгений

    zhekinson

    Сегодня, 10:51 | Регистрация: 30.06.2015

    жаль,но вполне ожидаемо.

    Олимпиаду,надо полагать,он пропустит,а вот до старта Вуэльты(14 августа) остаётся достаточно времени на восстановление.Удачи,Рогла!

    1. Имя: Владимир

      Владимир__BLR

      Сегодня, 18:55 | Регистрация: 20.07.2019

      Я то полагаю, что ОИ как раз таки и предрешили этот сход после падения. Какой смысл изнемогать и уже без шансов, а до олимпиады эти "потертости" пройдут легко. Через 2 недели даже корок не останется.

  4. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 10:57 | Регистрация: 18.09.2014

    Что ж... Это не последний Тур.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  5. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 11:42 | Регистрация: 5.09.2020

    Скорейшего выздоровления!

    Не было смысла выходить и на вчерашний этап. Но что сделано, то сделано. 

    Главное - постараться исключить хотя бы часть ошибок в будущем. Как минимум, не ездить без прикрытия команды по узким дорогам в толкучке перед спринтерскими финишами. 

    1. Имя: Владимир

      Владимир__BLR

      Сегодня, 18:58 | Регистрация: 20.07.2019

      В таких случаях, возможно найдется чепушило с картонкой, которое положит все прикрытие...

  6. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 13:25 | Регистрация: 27.07.2011

    Блин.. боец все таки Рогла..

    Жаль пока что тур мимо.. без Роглы скучновато будет.

  7. Имя: Андрей

    4ndrew

    Сегодня, 13:47 | Регистрация: 10.09.2020

    Правильное решение, очень жалко что падание так выбило, но смысла оставаться в гонке нет, только организм мучать и затягивать восстановление, удачи Рогле в следующих гонках! А тур стал и правда скучным, не видно конкурентов у Погачара…

    1. Имя: Владимир

      Владимир__BLR

      Сегодня, 19:01 | Регистрация: 20.07.2019

      Не удивлюсь, если станет потом доступной информация про терапевтические исключения у Погачара или еще что-то.
      Вся история велоспорта показывала, что такие преимущества одними тренировками не достигаются...

  8. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 16:26 | Регистрация: 4.08.2018

      Фото в стиле ню-бондаж/бинтование. Направление - натуральное.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Старшим товарищам нужно подсказать Тадею, чтобы поскромнее демонстрировал своё здоровье. А то уходит от топ-конкурентов как от детей, те только переглядываются  между собой, обижаются наверное. А они ж и тренируются, и кушают вполне по-взрослому, контракты тоже не детские. Теряются смыслы и цели. Грядёт заговор всех против одного. 

  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    Earl57-Фото

    Демар не проявил неуважения к Туру. Он просто "не шмог"... Поэтому OTL.

    Зато спринтер Кольбрелли третьим заехал. Сонни хочет позеленеть еще на две трети)) Чтобы совсем зеленым в Париже стать.

  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    Kay82-Фото
    А кто такой Карабас??
  • kwwk
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    kwwk-Фото
    с учетом прошлого на 6))))
  • kabachok
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    kabachok-Фото
    канешн скромняжка! кидать по пять минут второму месту на королевских горных этапах.
  • rude_rider
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    rude_rider-Фото
    Очень скучная гоека
  • velodoctor
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    velodoctor-Фото

    Луценко минуту поймал, жалко, такое ощущение ему и Гадю самую малость нехватило зацепиться, шли то они ровно достаточно оставшуюся часть. 

    Я считаю Карапас изначально должен был возить Томаса, и плана Б не было, не могу объянить его плохую форму иначе, разве совсем еще молодой Вингегаард ( который большой молодец), может соперничать с эквадорцем в лучших кондициях, думаю нет. Когда к туру гонщики готовятся весь сезон, ожидаешь увидеть определнный уровень от самых сильных. 

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    Konstantin41-Фото

    Рывки Карапаса выглядят смешно и нелепо, учитывая что после них он уже 3-й этап приезжает в основной группе. Тадею даже не пришлось сегодня особо напрягаться, и это несмотря на то, что команда у Тадея слабовата.

  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    Arciv-Фото
    За Винегоора рад! После неудач Роглы даже смотреть не хотелось гонку! Теперь буду болеть за подиум Йонаса! Хорошо хоть Инеос в конце группу Мартана почти догнали!
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    AmaAma-Фото

    На 7 этапе все правильно сделал Карапас, но бывшая команда не простила ему ухода и подтянула Тадея (под прикрытием командного зачёта и шансов Маса);

    на 8 этапе потянулся за Тадеем и это правильно, чего ж сидеть на попе ровно; 

    на 9 этапе.. может рассчитывали на усталость Погачара после вчерашнего, но он был весь этап почти весь этап под защитой команды и атака Скай читалась. 

    головой Инеос/Скай должны понимать, что нужно выводить Каракаса на 2е место в общем зачёте и молить у высших силы о сходе словенца. 

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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