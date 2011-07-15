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Тур де Франс-2021. Альтиметрия маршрута

Тур де Франс-2021. Альтиметрия маршрута

Тур де Франс-2021

108-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартует 26 июня 2021 года во французском Бресте (Brest). Маршрут Тур де Франс-2021 протяжённостью 3414,4 км проложен через Массив Централь, Альпы, Пиренеи и завершится индивидуальной гонкой с раздельным стартом на равнине запада Франции. Таким образом, Большая Петля 2021 года пройдёт по территории Франции и Андорры. По традиции финиширует французский Гран-тур в Париже на Елисейских Полях. На старт выйдут 184 велогонщика.

 

Тур де Франс-2021. Альтиметрия маршрута

 

 

 26.06 Суббота. Этап 1: Брест - Ландерно, 197,8 км

 

 

Тур де Франс-2021. Альтиметрия маршрута

 


Брест (Brest, департамент Финистер, регион Бретань) в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2018 году. А Гран-депар, торжественный старт Тур де Франс-2021, город принимает  четвертый раз в истории гонки, впервые в Бресте Большая Петля стартовала в 1952 году.

 

На первом этапе протяженностью почти 200 км велогонщики финишируют в подъем 3 категории. Этап похож на Арденнскую классику с набором высоты под 2000 м.

 

Со старта в самой западной точке маршрута Тур де Франс-2021 пелотон отправится на восток и через 7,5 км начнет преодолевать подъем 4-й категории Кот-де-Требеолен (Cote de Trebeolin), протяжённость 0,9 км, 44-90 м, перепад 46 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%. Первый подъем 4 категории на Тур де Франс-2021.

 

Далее маршрут этапа устремляется на юг, следующая вершина категорийного подъема расположена на 27,2 км маршрута - Кот-де-Росноэн (Cote de Rosnoen), подъем 4-й категории, протяжённость 3 км, 21-141 м, перепад 120 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%. На 61,5 км расположена вершина подъем 3-й категории Кот-де-Локронан (Cote de Locronan), протяжённость 0,9 км, 110-194 м, перепад 84 м, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 12%. Первый подъем 3 категории на Тур де Франс-2021.

 

Через 80 км со старта, достигнув Кемпера (Quimper), маршрут поворачивает на север. На 115 км расположена вершина подъема 4-й категории Кот-де-Станг-Ар-Гаррон (Cote de Stang Ar Garront), протяжённость 2 км, 9-77 м, перепад 68 м, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 8%. На 135,1 км розыгрыш первого промежуточного спринта на Тур де Франс-2021, расположенном на некатегорийном подъеме до Монтань-Сен-Мишель (Montagne Saint-Michel).

 

Дорога повернёт на запад, и пелотон начнёт проходить подъем 4-й категории Кот-де-Сен-Риоваль (Cote de Saint-Rivoal), протяжённость 2,5 км, 165-263 м, перепад 98 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 8%, вершина которого находится на 150,7 км дистанции.

 

После спуска с Кот-де-Сен-Риоваль на юг начнётся ещё один подъем до наивысшей отметки этапа. Следующий спуск поведёт пелотон на запад, а далее на северо-запад по пересеченному рельефу до финиша этапа в Ландерно (Landerneau, департамент Финистер, регион Бретань), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

 

 

Финиш 1-го этапа Тур де Франс-2021 - в подъем 3-й категории Кот-де-ла-Фосс-о-Луп (Cote de la Fosse aux Loups), протяжённость 3 км, 6-176 м, перепад 170 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 14%.

 

Подъем начинается со стенки с градиентами до 14%, далее выполаживание. На финише можно ожидать спринт из проредившегося пелотона.

 

Победитель этапа становится обладателем первой желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2021, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. На финише этапа не действует нейтрализация.

 

Список фаворитов на победу на этом этапе многочисленный: Жулиан Алафилипп, Матье ван дер Пул, Примож Роглич, Ваут ван Арт, Тадей Погачар, Марк Хирши, Петер Саган, Алехандро Вальверде, Омар Фраиле, Сонни Кольбрелли и другие. На развитие этапа может повлиять ветер с океана.

 

  

 

27.06 Воскресенье. Этап 2: Перрос-Гирек - Мюр-Де-Бретань Герледан, 183,5 км

 

 

Тур де Франс-2021. Альтиметрия маршрута

 

 

Перрос-Гирек (Perros-Guirec, департамент Кот-д’Армор, регион Бретань) в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 1995 году. Второй этап также похож на Арденнскую классику с набором высоты 1800 м и финишем в подъем 3 категории. Фаворитами - те же гонщики, которые смогут проявить себя на первом этапе. На финише этапа не действует нейтрализация. На ход этапа может повлиять ветер с пролива Ла-Манш.

 

Стартовав на побережье пролива Ла-Манш, велогонщики поедут на запад, повернут на восток и через 72 км со старта пройдут подъем 4-й категории Кот-де-Сан-Барбе (Cote de Sainte-Barbe), протяжённость 0,9 км, 16-76 м, перепад 60 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10% и продолжат движение на юг вдоль побережья залива Сен-Мало, где разыграют промежуточный спринт.

 

После спринта пройдут ещё два категорийных подъема:


Кот-де-Порди (Cote de Pordic), подъем 4-й категории, протяжённость 2,1 км, 13-80 м, перепад 67 м, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 6%;


Кот-де-Сан-Бриё (Cote de Saint-Brieuc), подъем 4-й категории, протяжённость 1 км, 16-96 м, перепад 80 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 12%.

 

Далее маршрут направит участников в глубь материка на возвышенность и плавно повернёт на запад, где пелотон начнёт кружить вокруг Мюр-Де-Бретань (Mûr-de-Bretagne, департамент Кот-д’Армор, регион Бретань).

 

 Для начала велогонщики преодолеют подъем 4-й категории Кот-дю-вийаж-де-Мюр-де-Бретань (Cote du village de Mur-de-Bretagne), протяжённость 1,6 км, 116-182 м, перепад 66 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 8%.

 

Далее начнется подъём 3-й категории Мюр-де-Бретань (Mur-de-Bretagne), протяжённость 2 км, 156-293 м, перепад высот 137 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%. В 2018 году первым на вершине был латвийский велогонщик Том Скуйиньш.

 

 

Тур де Франс-2018. Альтиметрия маршрута

В первый раз участники пересекут линию финиша этапа за 15,3 км до окончания этапа. При первом прохождении Мюр-де-Бретань первые три гонщика получат 8, 5 и 2 секунды бонификации, соответственно.

 

После спуска и некатегорийного подъёма протяжённостью 1,3 км со средним градиентом 6,4% ещё один спуск приведёт почти до самого подножия заключительного подъема этапа, который называют «Альп д’Юэз Бретани»второе прохождение подъёма 3-й категории Мюр-де-Бретань (Mur-de-Bretagne), протяжённость 2 км, 155-293 м, перепад высот 138 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%.

 

 

 

 

 

 

  Мюр-Де-Бретань (Mûr-de-Bretagne) в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 2018 году, тогда ирландский велогонщик Дэниэль Мартин (Daniel Martin) из велокоманды UAE Team Emirates атаковал за километр до финиша, на участке, где градиент доходил до 12%. Мартин сумел удержать минимальное преимущество до финиша, где опередил Пьера Латура (Pierre Latour) из AG2R La Mondiale и Алехандро Вальверде (Movistar).

 

 


28.06 Понедельник. Этап 3: Лорьян - Понтиви, 182,9 км

 

 

Тур де Франс-2021. Альтиметрия маршрута

 

 

Лорьян (Lorient, департамент Морбиан, регион Бретань) в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2011 году. Спринтерский этап с двумя подъемами 4 категории. На развитие этапа может повлиять ветер с океана.

 

Со старта пелотон отправится на юго-восток вдоль побережья Бискайского залива и через 30 км развернется на северо-восток и начнёт удаляться от берега.

 

На середине этапа расположен подъем 4-й категории Кот-де-Кадудаль (Cote de Cadoudal), протяжённость 1,7 км, 50-157 м, перепад 107 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%. 

 

После поворота на запад с подъема 4-й категории Кот-де-Плюмельо (Cote de Plumeliau), протяжённость 2,2 км, 54-122 м, перепад 68 м, средний градиент 3,1%, максимальный градиент 8% и до самого финиша пойдёт отрезок дистанции с пересечённым рельефом.

 

За 6 км до финиша велогонщики отправятся на скоростной спуск, где можно порвать пелотон. Заключительные километры проложены с запада на восток, за 3 км до финиша пелотон поедет по набережной реки Блаве (le Blavet) на север до моста и повернёт на юг, продолжая двигаться по набережной. Финальные 1,5 км -  прямая с юга на север.

 

 

 

   Понтиви (Pontivy, департамент Морбиан, регион Бретань) впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. Претендентов на победу на этапе много: Калеб Юэн, Арно Демар, Петер Саган, Сонни Кольбрелли, Сэм Беннетт и другие.

 

 

1 - 3 этапы 4 - 6 этапы 7 - 9 этапы 10 - 12 этапы 13 - 15 этапы 16 - 18 этапы 19 - 21 этапы

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2021 маршрут Тур де Франс альтиметрия Мировой Тур UCI

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  1. close2you

    Сегодня, 08:39 | Регистрация: 22.07.2017

    Интересно, сможет ли МВДП взять этот этап и одеть жёлтую. Если будет в форме, то, объедет всех точно

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 10:07 | Регистрация: 22.05.2013

    Умение проходить спуски может дать больше чем  умение ездить разделки. 

  3. Meilleur

    Сегодня, 10:42 | Регистрация: 15.07.2011

    Цитата: velodoctor
    Умение проходить спуски может дать больше чем  умение ездить разделки. 

    Почти никогда не даст, разве что догоняющий ошибется и побьется на спуске. В разделке не специалист никогда не побьет специалиста, потому что это будет сразу в районе 4-5 сек на км. На спусках просто эффект колеса очень ощутим. Я уж молчу, что гонщики на спусках сравнительно редко соревнуются. Вспомните этапы с финишем под горой. Вершина горы - лидеры считают друг друга и чаще всего далее соглашаются на ничью, спускаясь без особого риска.

     

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • motte
    Национальные чемпионаты по шос ... (51)
    motte-Фото

    С 2011 года только саганы чемпионы, Н-да 

  • BAXUTOB
    Предварительные составы команд ... (55)
    BAXUTOB-Фото
    Цитата: смотрю вело давно
    У Астаны будет 2 капитана, Фульсанг главный и Луценко теневой.


    Алексей в горах хорошо держался на Критериуме
    Уже даже официальный состав выставили с девизом "в погоне за этапом".так что капитана как такого на генерал они и не ставят
  • Earl57
    Артем Ныч — новый чемпион Росс ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Солидные какие сзади спонсоры, а дарят дешевые микроволновочки. 

    В других странах вообще только картинки дарят...

     

  • Meilleur
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (3)
    Meilleur-Фото

    Цитата: velodoctor
    Умение проходить спуски может дать больше чем  умение ездить разделки. 

    Почти никогда не даст, разве что догоняющий ошибется и побьется на спуске. В разделке не специалист никогда не побьет специалиста, потому что это будет сразу в районе 4-5 сек на км. На спусках просто эффект колеса очень ощутим. Я уж молчу, что гонщики на спусках сравнительно редко соревнуются. Вспомните этапы с финишем под горой. Вершина горы - лидеры считают друг друга и чаще всего далее соглашаются на ничью, спускаясь без особого риска.

     

  • velodoctor
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (3)
    velodoctor-Фото

    Умение проходить спуски может дать больше чем  умение ездить разделки. 

  • close2you
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (3)
    close2you-Фото
    Интересно, сможет ли МВДП взять этот этап и одеть жёлтую. Если будет в форме, то, объедет всех точно
  • смотрю вело давно
    Предварительные составы команд ... (55)
    смотрю вело давно-Фото

    У Астаны будет 2 капитана, Фульсанг главный и Луценко теневой.



    Алексей в горах хорошо держался на Критериуме

  • Shalam s Urala
    Артем Ныч — новый чемпион Росс ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Екимов делает что может, спасибо сказать, что тащит это всё. велоспорт-шоссе в России практически на нелегальном. и в высоких кабинетах пинать за него некому

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (51)
    Earl57-Фото
    У словаков и чехов как всегда совместный чемпионат. Просто потом результаты делят. Второе и третье места в гонке чехи заняли. 35 сек между Саганом и чехом Кукрле (Michael Kukrle).
  • jerzyk
    Национальные чемпионаты по шос ... (51)
    jerzyk-Фото
    Украина Разделка - Михаил Кононенко Груп.гонка - Андрей Пономарь

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