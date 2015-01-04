Марк Кэвендиш повторил рекорд Эдди Меркса по количеству побед на этапах Тур де Франс

Победа Марка Кэвендиша на 13-м этапе Тур де Франс-2021 ровно через 13 лет после первого успеха

Марк Кэвендиш одержал победу на 13-м этапе Тур де Франс-2021 и повторил рекорд легендарного бельгийского велогонщика Эдди Меркса, выиграв на французском Гранд-туре в общей сложности 34 этапа в карьере.

Кроме того, 36-летний британский спринтер команды Deceuninck-Quick Step стал самым возрастным велогонщиком, выигравшим четыре этапа в одном выпуске Тур де Франс. Также Марк Кэвендиш стал единственным велогонщиком в истории, выигравшим в разные годы три этапа Тур де Франс 9 июля. И именно 9 июля 2008 года, ровно 13 лет назад британский спринтер взял первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Тогда, 9 июля 2008 года Марк Кэвендиш выиграл 5-й этап французского Гранд-тура с финишем в Шатору, где обошёл в спринте Оскара Фрейре и Эрика Цабеля.

На втором по протяжённости этапе Тур де Франс-2021, 13-м, начавшемся с атак и завершившимся через 27 км после старта отъездом отрыва из трёх гонщиков, команда Deceuninck-Quick Step контролировала ситуацию. Товарищи Марка Кэвендиша по команде нейтрализовали поздние атаки, удержали разрыв с уехавшими Шоном Беннеттом (Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Омером Гольдштайном (Omer Goldstein (Israel-Start Up-Nation) и Пьером Латуром (Pierre Latour (TotalEnergies) в пределах двух минут.

Когда за 53 км до финиша отрыв был нейтрализован, в пелотоне произошло массовое падение, результатом которого стал сход трёх гонщиков – Роджера Клюге (Lotto Soudal) и двух гонщиков команды BikeExchange Саймона Йейтса и Лукаса Хэмильтона.

В этот же завал попал и один из велогонщиков Deceuninck-Quick Step – Тим Деклерк, что изменило планы команды. Вместо Деклерка в работу в голове группы включились чемпион мира Жулиан Алафилипп и Дрис Девенинс.

За 45 км до финиша из пелотона атаковал в одиночку Кентан Паше (Quentin Pacher/B&B Hotels p/b KTM), но и его отрыв был нейтрализован. Каспер Асгрен и Маттиа Каттанео возглавили пелотон на последних 10 км, удерживая Марка Кэвендиша в голове группы. За километр до финиша Давиде Баллерини задал такой высокий темп, что создал просвет, заставивший других гонщиков потратить силы, чтобы закрыть его за 600 м. Марк Кэвендиш, сидя на колесе Михаэля Мёркёва, выждал до последних ста метров, после чего спуртовал и первым пересёк финишную черту. Вторым финишировал товарищ Кэвендиша по команде Михаэль Мёркёв, а Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix) замкнул тройку призёров.

Марк Кэвендиш увеличил преимущество в очковой классификации, где теперь опережает на 101 очков ближайшего соперника, Майкла Мэттьюса (BikeExchange).

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Марк Кэвендиш: «Вот это день. После 220 километров по этой жаре и при таком ветре я был мёртвым. И такой финиш! В конце шёл на пределе, но должен был спринтовать, потому что ребята так много работали ради меня. Это была одна из самых трудных моих побед.

Финиш был в небольшой тягун. Иван Гарсия Кортина атаковал, я положился на Мёркёва, что он вернёт его, потому что на последнем правом повороте я потерял несколько позиций. Во время спринта немного волновался, потому что на одном из первых этапов комиссары гонки меня предупредили, что я бодался головой с Буанни. Поэтому сегодня старался не наклонять голову и не смещаться во время спринта. Для меня это просто ещё одна победа на этапе Тур де Франс. По ощущениям, будто первая.

Я до сих пор не осознал её значение в смысле рекорда. Просто после огромной работы сбылась детская мечта. Эта победа одна из тех, которые могут вдохновить десяток ребят заняться велоспортом, и, может быть, в будущем проехать Тур де Франс. Именно это для меня важнее всего.

Я очень счастлив, потому что могу разделить этот незабываемый момент с товарищами по команде. Никогда не сравнивал себя с Эдди Мерксом, но если то, что я делаю на велосипеде, вдохновляет, то я невероятно рад».

Михаэль Мёркёв после финиша в ответ на вопрос, не притормозил ли он, чтобы Марк Кэвендиш смог одержать победу, рассмеялся и ответил: «Нет, я не тормозил. Я шёл первым колесом до последних 50 метров, но полностью осознавал, что Кэвендиш просто сидит у меня на колесе и собирается взять этап. Я вклинился, чтобы забрать очки у других спринтеров, чтобы ещё больше обезопасить зелёную майку.

Но, должен сказать, для меня лично 2-е место на этапе Тур де Франс – тоже самый высокий результат. На последнем левом повороте была неразбериха, мы смешались с другими командами. Баллерини поехал слишком рано, как я думаю, поэтому я просто дал ему уехать и постарался сесть за парнем из команды DSM. Старался импровизировать, потом Кортина рано ускорился. Я воспользовался его слипстримом, он нас довольно хорошо развёз».