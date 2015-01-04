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Марк Кэвендиш повторил рекорд Эдди Меркса по количеству побед на этапах Тур де Франс

Победа Марка Кэвендиша на 13-м этапе Тур де Франс-2021 ровно через 13 лет после первого успеха

 

 

 

  Марк Кэвендиш одержал победу на 13-м этапе Тур де Франс-2021 и повторил рекорд легендарного бельгийского велогонщика Эдди Меркса, выиграв на французском Гранд-туре в общей сложности 34 этапа в карьере.

 

Кроме того, 36-летний британский спринтер команды Deceuninck-Quick Step стал самым возрастным велогонщиком, выигравшим четыре этапа в одном выпуске Тур де Франс. Также Марк Кэвендиш стал единственным велогонщиком в истории, выигравшим в разные годы три этапа Тур де Франс 9 июля. И именно 9 июля 2008 года, ровно 13 лет назад британский спринтер взял первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Тогда, 9 июля 2008 года Марк Кэвендиш выиграл 5-й этап французского Гранд-тура с финишем в Шатору, где обошёл в спринте Оскара Фрейре и Эрика Цабеля.

 

На втором по протяжённости этапе Тур де Франс-2021, 13-м, начавшемся с атак и завершившимся через 27 км после старта отъездом отрыва из трёх гонщиков, команда Deceuninck-Quick Step контролировала ситуацию. Товарищи Марка Кэвендиша по команде нейтрализовали поздние атаки, удержали разрыв с уехавшими  Шоном Беннеттом (Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Омером Гольдштайном (Omer Goldstein (Israel-Start Up-Nation) и Пьером Латуром (Pierre Latour (TotalEnergies) в пределах двух минут.

 

Когда за 53 км до финиша отрыв был нейтрализован, в пелотоне произошло массовое падение, результатом которого стал сход трёх гонщиков – Роджера Клюге (Lotto Soudal) и двух гонщиков команды BikeExchange Саймона Йейтса и Лукаса Хэмильтона.

 

В этот же завал попал и один из велогонщиков Deceuninck-Quick Step – Тим Деклерк, что изменило планы команды. Вместо Деклерка в работу в голове группы включились чемпион мира Жулиан Алафилипп и Дрис Девенинс.

 

За 45 км до финиша из пелотона атаковал в одиночку Кентан Паше (Quentin Pacher/B&B Hotels p/b KTM), но и его отрыв был нейтрализован. Каспер Асгрен и Маттиа Каттанео возглавили пелотон на последних 10 км, удерживая Марка Кэвендиша в голове группы. За километр до финиша Давиде Баллерини задал такой высокий темп, что создал просвет, заставивший других гонщиков потратить силы, чтобы закрыть его за 600 м. Марк Кэвендиш, сидя на колесе Михаэля Мёркёва, выждал до последних ста метров, после чего спуртовал и первым пересёк финишную черту. Вторым финишировал товарищ Кэвендиша по команде Михаэль Мёркёв, а Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix) замкнул тройку призёров.

 

Марк Кэвендиш увеличил преимущество в очковой классификации, где теперь опережает на 101 очков ближайшего соперника, Майкла Мэттьюса (BikeExchange).

 

Марк Кэвендиш повторил рекорд Эдди Меркса по количеству побед на этапах Тур де Франс

 

Марк Кэвендиш повторил рекорд Эдди Меркса по количеству побед на этапах Тур де Франс

 

Марк Кэвендиш повторил рекорд Эдди Меркса по количеству побед на этапах Тур де Франс

 

Марк Кэвендиш повторил рекорд Эдди Меркса по количеству побед на этапах Тур де Франс

 

Марк Кэвендиш повторил рекорд Эдди Меркса по количеству побед на этапах Тур де Франс

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Марк Кэвендиш: «Вот это день. После 220 километров по этой жаре и при таком ветре я был мёртвым. И такой финиш! В конце шёл на пределе, но должен был спринтовать, потому что ребята так много работали ради меня. Это была одна из самых трудных моих побед.

 

Финиш был в небольшой тягун. Иван Гарсия Кортина атаковал, я положился на Мёркёва, что он вернёт его, потому что на последнем правом повороте я потерял несколько позиций. Во время спринта немного волновался, потому что на одном из первых этапов комиссары гонки меня предупредили, что я бодался головой с Буанни. Поэтому сегодня старался не наклонять голову и не смещаться во время спринта. Для меня это просто ещё одна победа на этапе Тур де Франс. По ощущениям, будто первая.

 

Я до сих пор не осознал её значение в смысле рекорда. Просто после огромной работы сбылась детская мечта. Эта победа одна из тех, которые могут вдохновить десяток ребят заняться велоспортом, и, может быть, в будущем проехать Тур де Франс. Именно это для меня важнее всего.

 

Я очень счастлив, потому что могу разделить этот незабываемый момент с товарищами по команде. Никогда не сравнивал себя с Эдди Мерксом, но если то, что я делаю на велосипеде, вдохновляет, то я невероятно рад».

 

  Михаэль Мёркёв после финиша в ответ на вопрос, не притормозил ли он, чтобы Марк Кэвендиш смог одержать победу, рассмеялся и ответил: «Нет, я не тормозил. Я шёл первым колесом до последних 50 метров, но полностью осознавал, что Кэвендиш просто сидит у меня на колесе и собирается взять этап. Я вклинился, чтобы забрать очки у других спринтеров, чтобы ещё больше обезопасить зелёную майку.

 

Но, должен сказать, для меня лично 2-е место на этапе Тур де Франс – тоже самый высокий результат. На последнем левом повороте была неразбериха, мы смешались с другими командами. Баллерини поехал слишком рано, как я думаю, поэтому я просто дал ему уехать и постарался сесть за парнем из команды DSM. Старался импровизировать, потом Кортина рано ускорился. Я воспользовался его слипстримом, он нас довольно хорошо развёз».

 

 

 

Результаты 13 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 4.01.2015

    Кэв уникален, он как мой ник - просто феноменален! brit

    4 победа на этом Тур де Франс уже и он сравнялся с рекордом великого Мэркса (а ещё месяц назад Марк был ВНЕ заявки на этот Тур). И если Кэвендишъ впишется во все лимиты на оставшихся горных этапах и возмёт 35-ю победу именно в Париже - это будет логично, эпично и незабываемо

     P.S.

    Вот как "прыгала" цепь на велосипеде МК во время его финиша на 13-м этапе ТдФ

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • _DeKKeR_
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    _DeKKeR_-Фото
    По текущему сезону он сильнее каждого из них, исключительный сезон проводит. Поэтому, в конкретно этом году, говорить, что они посильнее, весьма сомнительно)
  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    budik-Фото
    На Вуэльте и посмотрим насчёт возможного дубля Джиро Тур в исполнении Погачара.
  • ostap89
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    ostap89-Фото

    Цитата: Адриен
    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?
    Цитата: Адриен
    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

    Проблемы негров шерифа не еб...т, спорт это шоу, если кто то не попал наТур это егопроблемы значит он слабее 

     

  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш повторил рекорд ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кэв уникален, он как мой ник - просто феноменален! brit

    4 победа на этом Тур де Франс уже и он сравнялся с рекордом великого Мэркса (а ещё месяц назад Марк был ВНЕ заявки на этот Тур). И если Кэвендишъ впишется во все лимиты на оставшихся горных этапах и возмёт 35-ю победу именно в Париже - это будет логично, эпично и незабываемо

     P.S.

    Вот как "прыгала" цепь на велосипеде МК во время его финиша на 13-м этапе ТдФ

  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Адриен-Фото

    Не менее пяти спринтеров, которые на данный момент - объективно - посильнее Кэвендиша , отсутствуют сейчас на проходящем ТДФ. Это не принижает его побед, он очень хорош в предлагаемых обстоятельствах, но - факт есть факт. Тот же Якобсен - потенциально - посильнее будет. Я уже промолчу про Акерманна или Груневегена, да и Юэн с Демаром если бы не побились... А с Филипсенем и Бухани - чего же не побеждать ?

  • BlAr
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    BlAr-Фото
    Не говоря про Сэма...
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    AmaAma-Фото
    Тогда нужно переходить в Скай, но контракт с ОАЭ до 2026 года.
    Стартовать на Джиро - это рискнуть Туром, команда пока что не научилась хорошо катать Тадея.
    Только если в маршруте Джиро будет парочка горных этапов в Словении)
  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Ice-Фото

    Цитата: vadi
    Надо, же сколько же людей верит в чудеса. 

    Столько же любит не верить, не предоставив ровным счетом никаких доказательств. Мы и ваше благоразумие верим, но по существу понимаем, что вряд ли это соотвествует действительности. Кухонные критики - они такие, сидя за столом знают обо всем, только вот кроме обоев на своей кухне, засиженных мухами, ничего толком и не видели...

  • motte
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    motte-Фото

    Меркс посоветовал Погачару пойти по его стопам, выиграв несколько Гранд-туров и самую большую и сложную классику.  

     

    «Его будет сложно победить в Гранд-турах, и он может собрать пять или шесть туров, обойдя всех», - предсказал Меркс. «Он настоящий райдер, который умеет лазать, гоняет на время, у него нет никаких ограничений для своего таланта. Остальным будет сложно победить его. 

     

    «С правильной подготовкой и правильной командой, я думаю, он может даже сделать дубль на Джиро-Тур, как Пантани, он может побить мой рекорд по количеству дней, которые он носит желтое. 

     

    Меркс ясно понимает, что Погачар жаждет доминировать на Тур де Франс, мало что оставляет своим соперникам и день за днем гоняется за желтой майкой.

     

    «Он не боится быть лидером гонки, мне это нравится», - сказал Меркс. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (23)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: vadi
    Надо, же сколько же людей верит в чудеса. 
    Ну вот опять начались стенания про теорию закулисного сговора и всемирного мухлежа. Примите уж , что Кэвендиш величайший спринтер мира.

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