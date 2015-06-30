Велокоманда Alpecin-Fenix проедет 1-й этап Тур де Франс-2021 в майках особого дизайна в память о Раймоне Пулидоре

UCI разрешил команде Alpecin-Fenix проехать 1-й этап Тур де Франс-2021 в майках другого дизайна

Междунарнодный союз велосипедистов (UCI) с удовольствием объявил, что выдал специальное разрешение велокоманде Alpecin-Fenix на старт в майках специального дизайна, сделанных в память о великом французском велогонщике Раймоне Пулидоре, внук которого, Матье ван дер Пул, дебютирует на Тур де Франс-2021.

Велогонщики Alpecin-Fenix смогут проехать в особенных майках, внешний вид которых повторяет майку команды Mercier, в которой Раймон Пулидор выступал в 1960-х и 1970-х годах. Раймон Пулидор, скончавшийся в 2019 году, восемь раз поднимался на подиум Тур де Франс, но ни разу не смог надеть жёлтую майку лидера. Матье ван дер Пул впервые поедет французский Гранд-тур через 45 лет после последнего участия Раймона Пулидора в Большой Петле.

Хотя первоначально между UCI и организаторами гонки, компанией Amaury Sports Organisation (ASO) была договорённость, что в специальной майке гонщики Alpecin-Fenix будут только на презентации команд, UCI всё же выдало разрешение на ношение этой майки командой на первом этапе.