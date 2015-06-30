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Велокоманда Alpecin-Fenix проедет 1-й этап Тур де Франс-2021 в майках особого дизайна в память о Раймоне Пулидоре

UCI разрешил команде Alpecin-Fenix проехать 1-й этап Тур де Франс-2021 в майках другого дизайна

 

UCI разрешил команде Alpecin-Fenix проехать 1-й этап Тур де Франс-2021 в майках другого дизайна

 

UCI разрешил команде Alpecin-Fenix проехать 1-й этап Тур де Франс-2021 в майках другого дизайна

 

  Междунарнодный союз велосипедистов (UCI) с удовольствием объявил, что выдал специальное разрешение велокоманде Alpecin-Fenix на старт в майках специального дизайна, сделанных в память о великом французском велогонщике Раймоне Пулидоре, внук которого, Матье ван дер Пул, дебютирует на Тур де Франс-2021.

 

Велогонщики Alpecin-Fenix смогут проехать в особенных майках, внешний вид которых повторяет майку команды Mercier, в которой Раймон Пулидор выступал в 1960-х и 1970-х годах. Раймон Пулидор, скончавшийся в 2019 году, восемь раз поднимался на подиум Тур де Франс, но ни разу не смог надеть жёлтую майку лидера. Матье ван дер Пул впервые поедет французский Гранд-тур через 45 лет после последнего участия Раймона Пулидора в Большой Петле.

 

Хотя первоначально между UCI и организаторами гонки, компанией Amaury Sports Organisation (ASO) была договорённость, что в специальной майке гонщики Alpecin-Fenix будут только на презентации команд, UCI всё же выдало разрешение на ношение этой майки командой на первом этапе.

 

  

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Евгений

    zhekinson

    Сегодня, 16:04 | Регистрация: 30.06.2015

    классная расцветка,намного красивее однотонных оригинальных маек,можно было оставить и на всю гонку,а не только на первый этап.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • zhekinson
    Велокоманда Alpecin-Fenix прое ... (1)
    zhekinson-Фото

    классная расцветка,намного красивее однотонных оригинальных маек,можно было оставить и на всю гонку,а не только на первый этап.

  • Владимир__BLR
    Национальные чемпионаты по шос ... (57)
    Владимир__BLR-Фото
    "Или позволил себе" к Туру готовиться, а не к НЧ
  • Marat_AST
    Александр Винокуров покинет по ... (34)
    Marat_AST-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Почитав реакцию и комментарии в сетях и пресс релизах федераций велосипедного спорта Казахстана, я думая, что под шквалом негодования и возмущения миллионов фанатов и любителей Астаны, руководство Астаны изменят свое решение и восстановят в должности Александра. Этот кризис не нужен ни руководству ни команде тем более в предверии Тура, чемпионата мира и Олимпийских игр и Вуэльты. Команда только начала выдавать результаты и в данное время занимает пятую строчку в рейтинге UCI, хотя одержала всего восемь побед. Яну Зель накормят сполна кленовым сиропом и полетит она вниз как опавший, кленовый лист в небытие. А команду не дадут утопить. Авторитет Вино слишком высок в Казахстане и в мире велоспорта, чтобы так он закончил свою профессиональную карьеру со своим детищем Астаной, отдавшего все свои силы, здоровья и средств на развития и популяризации велосипедного спорта как в Казахстане, так и всего постсоветского пространства.
    Очень надеюсь... Уважаемые форумчане и просто болельщики велоспорта, если вы не равнодушны к нашей беде, прошу репостните, кому не сложно... https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4196172203776376&id=100001509141725
    &sfnsn=mo
  • ВЕЛиК
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (44)
    ВЕЛиК-Фото
    Роглич, Карапаз, Томас
  • Владимир__BLR
    Наиро Кинтана не будет боротьс ... (8)
    Владимир__BLR-Фото
    Тут Олимпиада свою ложку дегтя подкинула, и многие "забили" на Тур и поэтому: "Мы готовились к этой гонке как к итальянским классикам"
  • Владимир__BLR
    Александр Винокуров покинет по ... (34)
    Владимир__BLR-Фото
    Вы можете выкупить команду и продолжить ее развитие.
    К сожалению деньги - это ВСЁ! Катюша родилась мертвой, АСТАНА была с поддержкой правительства и вроде, после этого разгула бешеной тетки, снова попала в интересы руководства страны и принимается вопрос велокоманду под свое управление взять.
  • Серафим
    La Course by Le Tour de France ... (1)
    Серафим-Фото

      Потрясающая неожиданность - победа голландской гонщицы. А три места голландок из первых четырех - просто случайность, правда же?

  • zhekinson
    Наиро Кинтана не будет боротьс ... (8)
    zhekinson-Фото

    Цитата: Evergreen
    Барде (на Джиро).

    а разве Барде не ехал на генерал?

    там конечно командой Хиндли изначально планировался,но быстро стало понятно что  не тянет и он тихонько сошёл,а Барде в итоге занял высокое 7 место.

  • zhekinson
    Qhubeka NextHash: новое назван ... (2)
    zhekinson-Фото

    понимаю что никто не застрахован от подобных вещей,но у Ару последнее время всё идёт наперекосяк,в какой команде он бы не находился.

  • zhekinson
    Велогонщик команды Trek-Segafr ... (5)
    zhekinson-Фото

    Боже,как же это его так угораздило...

     

    Цитата: SportSpirit
    Его длинной 19-ти летней карьере, похоже, пришел конец. 

    да,тут уж,как говорится,не до гонок.

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