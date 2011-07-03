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Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

3-й этап Тур де Франс-2021: падения и сходы

 

 

  3-й этап Тур де Франс-2021, проложенный по бретонскому департаменту Лорьян, помимо дождя на некоторых отрезках этапа, приготовил участникам ловушки в виде узких дорог и сложной дорожной архитектуры. Первое падение произошло за 140 км до финиша. Упали Герант Томас (Ineos Grenadiers), Роберт Гесинк и Тони Мартин (Jumbo-Visma).

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

У Геранта Томаса, по сообщеню RTBF, был вывих плеча, которое врачи гонки вправили на месте и британский гонщик команды Ineos Grenadiers продолжил гонку, догнав пелотон с помощью товарищей по команде Люка Роу, Дилана Ван Барле и Джонатана Кастровьехо. После финиша Герант Томас отправлен на ультразвук.

Роберт Гесинк сошёл с гонки.

 

Как сообщает команда Jumbo-Visma, у нидерландского гонщика был вывих акромиально-ключичного сустава, а осмотр в больнице также показал перелом ключицы.

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

 

На последних 10 км упали  лидер команды Jumbo-Visma Примож Роглич и Йонас Вингегор. У Роглича финишировал через  1:21. И он, и Стевен Крёйсвейк отправлены на медицинский осмотр.

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma сказал на финише: «У Роглича, как минимум, ушибы. Мы проверим его в госпитале. Надо сделать рентген. Поэтому он ждёт машину скорой помощи. Ребята сказали, что кто-то из гонщиков в него врезался, и он вылетел с дороги.

 

Тим Деклерк в интервью Sporza сказал: «Гонщики перед стартом этапа попросили сделать нейтрализацию для генеральной классификации за 8 км до финиша, потому что финал слишком сложный технически. К сожалению, ответа не последовало».

 

 Адам Блайт (бывший профессиональный велогонщик, комментатор): «После всего хаоса этапа Марк Кэвендиш (который сам падал), остановился на пути к финишу, чтобы узнать, всё ли в порядке с Калебом Юэном. Это больше, чем спорт. Надеюсь, с Калебом всё в порядке».

 

  Ещё одно массовое падение произошло за 4 км до финиша. В завал попал гонщик Bahrain-Victorious Джек Хейг, который сошёл с гонки.

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

Финальное падение произошло во время борьбы спринтеров. Калеб Юэн (Lotto Soudal) и Петер Саган (Bora-hansgrohe) упали на последних сотнях метров дистанции. Саган смог вернуться на велосипед и финишировать, Юэн сошёл с гонки. Как сообщает команда, у него перелом ключицы.

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

 

По сообщению команды Bora-hansgrohe, у Петера Сагана гематома и глубокая рана бедра, но он в порядке и сможет выйти на старт 4-го этапа.

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. MVDP

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 3.10.2020

    Каждый день как сводки с фронта. 

    Гонщики перед стартом этапа попросили сделать нейтрализацию для генеральной классификации за 8 км до финиша, потому что финал слишком сложный технически. К сожалению, ответа не последовало

    Вот о чем надо думать UCI, а не о положении пятой точки на седле.

    1. Tom_Boonen

      Сегодня, 20:17 | Регистрация: 23.08.2012

      А что бы это кардинально изменило? Роглич упал раньше. Хейг и Юэн уже закончили гонку. Им нейтрализация ничего бы не дала.

      1. MVDP

        Сегодня, 20:22 | Регистрация: 3.10.2020

        Ключевые слова не про нейтрализацию, а про технически сложный финал.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:07 | Регистрация: 4.07.2011

    Тдф проводит ASO (Amaury Sport Organisation — отделение французской медиагруппы EPA, известное как организатор важнейших спортивных мероприятий, таких как «Тур де Франс», Париж — Ницца, «Ралли Дакар», Парижский марафон и многие другие.) и они могут положить на юси, как когда то уже было.

    Продюму минус в репу огромный до бесконечности. 

  3. garmincervelo

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 4.06.2018

    Выкинуть с гонок джамбо-висму и все завалы как по волшебству прекратятся.

  4. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: garmincervelo
    Выкинуть с гонок джамбо-висму и все завалы как по волшебству прекратятся.
    Наминант на «глупость года»,поздравляю

  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 20:39 | Регистрация: 3.07.2011

    Весь Тур сделан как на отшибись. Начиная с убогой презентации команд с какой-то сельповской творческой самодеятельностью в перерывах и продолжая выбором дорог, стоящими по обочинам идиотами и заканчивая наплевательским отношением к гонщикам. Какой-то непрекращающийся испанский стыд смотреть на вот это все. И хоть бы извинился кто.

    Прюдомму пора лететь строго на йуххх..

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:41 | Регистрация: 4.07.2011

    Последний апдейт 

    Ничего не сломано для Роглика. Он продолжит гонку, но потерял время, и неизвестно, как это падение повлияет на него физически.

  7. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:47 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: motte
    Последний апдейт 
    Ничего не сломано для Роглика. Он продолжит гонку, но потерял время, и неизвестно, как это падение повлияет на него физически.
    Спасибо за инфу! Хоть так! Время ещё не совсем критически потерял,а вот здоровье не понятно

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 20:52 | Регистрация: 7.12.2014

      Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...

  8. explosiveua

    Сегодня, 20:50 | Регистрация: 3.09.2014

    Какой же мясной тур.. ух

  9. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:55 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: Earl57
    Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...
    Капец(((( Юмбо потрепало на стартовых этапах капитально

  10. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 21:00 | Регистрация: 4.07.2011

     

    Brodyazhnik ( наш форумчанин, сегодняшняя версия онлайн) 

     

    28/06 18:15:22

     

    Вообще какое-то странное впечатление что его кто-то высадил

    Это онлайн сегодняшний

    И вот что сейчас

    Босс Jumbo-Visma Ричард Плугге был явно разочарован исходом этапа и предположил, что гонщик из конкурирующей команды толкнул Роглича. 

     

     



    Погачар тоже падал за 4 км, вроде как. 

    1. Имя: Артём

      Arciv

      Сегодня, 21:04 | Регистрация: 15.04.2018

      Я,конечно,болельщик Юмбо,но это откровенно глупости от Плугге....

  11. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:01 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...
    Капец(((( Юмбо потрепало на стартовых этапах капитально

    Будут дружно возить Ван Арта, который сейчас на 4-м месте в генерале и имеет одинаковое время с Карапасом, который на 3-м. Но разделка у Ваута лучше.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Arciv
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (15)
    Arciv-Фото
    Я,конечно,болельщик Юмбо,но это откровенно глупости от Плугге....
  • Earl57
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...
    Капец(((( Юмбо потрепало на стартовых этапах капитально

    Будут дружно возить Ван Арта, который сейчас на 4-м месте в генерале и имеет одинаковое время с Карапасом, который на 3-м. Но разделка у Ваута лучше.

  • motte
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (15)
    motte-Фото

     

    Brodyazhnik ( наш форумчанин, сегодняшняя версия онлайн) 

     

    28/06 18:15:22

     

    Вообще какое-то странное впечатление что его кто-то высадил

    Это онлайн сегодняшний

    И вот что сейчас

    Босс Jumbo-Visma Ричард Плугге был явно разочарован исходом этапа и предположил, что гонщик из конкурирующей команды толкнул Роглича. 

     

     



    Погачар тоже падал за 4 км, вроде как. 

  • Arciv
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (15)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...
    Капец(((( Юмбо потрепало на стартовых этапах капитально
  • Earl57
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (15)
    Earl57-Фото
    Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...
  • explosiveua
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (15)
    explosiveua-Фото

    Какой же мясной тур.. ух

  • Александра
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (53)
    Александра-Фото
    Причины, каковы бы они ни были, не отменяют того что следствие ужасно. Да, это спорт, но почему тогда столько травм? Вопрос риторический, конечно. Но сколько можно ахать и хвататься за сердце?!
  • Arciv
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (15)
    Arciv-Фото
    Цитата: motte
    Последний апдейт 
    Ничего не сломано для Роглика. Он продолжит гонку, но потерял время, и неизвестно, как это падение повлияет на него физически.
    Спасибо за инфу! Хоть так! Время ещё не совсем критически потерял,а вот здоровье не понятно
  • Бакеша
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (53)
    Бакеша-Фото
    За 3 этапа 20 сходов... это уже слишком
  • motte
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (15)
    motte-Фото

    Последний апдейт 

    Ничего не сломано для Роглика. Он продолжит гонку, но потерял время, и неизвестно, как это падение повлияет на него физически.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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