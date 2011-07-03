Падения и сходы на 3-м этапе Тур де Франс-2021

3-й этап Тур де Франс-2021: падения и сходы

3-й этап Тур де Франс-2021, проложенный по бретонскому департаменту Лорьян, помимо дождя на некоторых отрезках этапа, приготовил участникам ловушки в виде узких дорог и сложной дорожной архитектуры. Первое падение произошло за 140 км до финиша. Упали Герант Томас (Ineos Grenadiers), Роберт Гесинк и Тони Мартин (Jumbo-Visma).

У Геранта Томаса, по сообщеню RTBF, был вывих плеча, которое врачи гонки вправили на месте и британский гонщик команды Ineos Grenadiers продолжил гонку, догнав пелотон с помощью товарищей по команде Люка Роу, Дилана Ван Барле и Джонатана Кастровьехо. После финиша Герант Томас отправлен на ультразвук.

Роберт Гесинк сошёл с гонки.

Как сообщает команда Jumbo-Visma, у нидерландского гонщика был вывих акромиально-ключичного сустава, а осмотр в больнице также показал перелом ключицы.

На последних 10 км упали лидер команды Jumbo-Visma Примож Роглич и Йонас Вингегор. У Роглича финишировал через 1:21. И он, и Стевен Крёйсвейк отправлены на медицинский осмотр.

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma сказал на финише: «У Роглича, как минимум, ушибы. Мы проверим его в госпитале. Надо сделать рентген. Поэтому он ждёт машину скорой помощи. Ребята сказали, что кто-то из гонщиков в него врезался, и он вылетел с дороги.

Тим Деклерк в интервью Sporza сказал: «Гонщики перед стартом этапа попросили сделать нейтрализацию для генеральной классификации за 8 км до финиша, потому что финал слишком сложный технически. К сожалению, ответа не последовало».

Адам Блайт (бывший профессиональный велогонщик, комментатор): «После всего хаоса этапа Марк Кэвендиш (который сам падал), остановился на пути к финишу, чтобы узнать, всё ли в порядке с Калебом Юэном. Это больше, чем спорт. Надеюсь, с Калебом всё в порядке».

Ещё одно массовое падение произошло за 4 км до финиша. В завал попал гонщик Bahrain-Victorious Джек Хейг, который сошёл с гонки.

Финальное падение произошло во время борьбы спринтеров. Калеб Юэн (Lotto Soudal) и Петер Саган (Bora-hansgrohe) упали на последних сотнях метров дистанции. Саган смог вернуться на велосипед и финишировать, Юэн сошёл с гонки. Как сообщает команда, у него перелом ключицы.

По сообщению команды Bora-hansgrohe, у Петера Сагана гематома и глубокая рана бедра, но он в порядке и сможет выйти на старт 4-го этапа.