Матей Мохорич - победитель 7 этапа Тур де Франс-2021

Матей Мохорич: "Это лучшая победа в моей карьере"

Матей Мохорич (Matej Mohorič) одержал первую в карьере победу на этапе французского Гранд-тура, выиграв из одиночного отрыва самый протяжённый, 7-й этап Тур де Франс-2021. Таким образом, 26-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious вошёл в избранный круг гонщиков, выигравших минимум один этап на каждом из трёх Гранд-туров.

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7-й этап Тур де Франс-2021 протяжённостью 249,1 км начался с многочисленных атак желающих отобраться в отрыв. Из-за этого первые полтора часа гонки участники проехали со средней скоростью 55 км/ч. Наконец, через 40 км после старта просвет создала группа из 29 гонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа, а также обладатель жёлтой майки лидера Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), лидер очковой классификации Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step), чемпион Бельгии Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), победитель всех трёх Гранд-туров Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) и другие известные гонщики.

UAE Team Emirates оказалась в числе команд, не представленных в отрыве, поэтому на протяжении всего этапа гонщики UAE Team Emirates , защищающие своего капитана Тадея Погачара, работали в голове пелотона.

Однако, отрыв постепенно увеличивал разрыв, который к началу пяти категорийных подъёмов составлял около семи минут.

За 80 км до финиша Мохорич атаковал из отрыва с Брентом Ван Муром (Brent Van Moer (Bel) Soudal Lotto, и через 10 км их преимущество над попутчиками по отрыву составляло около минуты. За 46 км до финиша Мохорича и Ван Мура добрали атаковавшие из отрыва Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka – NextHash) и Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo).

Виктор Кампенартс не выдержал темп отрыва и выпал.

А перед вершиной двухступенчатого подъёма 2-й категории Сигналь д’Юшон (Signal d’Uchon), протяжённость 5,7 км, 310-365 м, набор высоты 365 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 18% с заключительной стенкой протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 11% Матей Мохорич атаковал, на спуске увеличил преимущество и продолжил в одиночку уезжать от соперников. За полтора километра до финиша у Мохорича в запасе была 1 минута 40 секунд.

Матей Мохорич (Bahrain-Victorious) одержал победу на 7-м этапе, первым прошёл вершины всех категорийных подъёмов и по итогам этапа надел гороховую майку лидера горной классификации, а также получил красный номер самого атакующего гонщика этапа.

Матей Мохорич: «Это точно лучший день в моей карьере. Я выиграл этапы на двух других Гранд-турах, они были самыми протяжёнными в маршрутах. Такие этапы на выносливость мне подходят. В таком отрыве, который уехал сегодня, обычно идут тактические игры. Поэтому я решил атаковать пораньше. Но не ожидал, что уеду от остальной группы за 88 км до финиша. И осознание, что выиграл этап, появилось, только когда проехал красный флажок последнего километра. Тогда заплакал от переполнявших эмоций.

На последних 20 километрах ноги выли от боли, но я их не слушал. Это моя лучшая победа, потому что, во-первых, одержал её на этапе Тур де Франс, самой крупной гонке в мире. Во-вторых, выиграл из отрыва, в котором находились одни из лучших гонщиков. А то, что выиграл в майке чемпиона страны, делает победу ещё более важной.

Сегодня я вообще поехал за гороховой майкой лучшего в горной классификации, потому что Схеллинга в отрыве не было, и я знал, что майку можно перехватить. С этого момента постараюсь с честью носить гороховую майку, может, завтра поедут в отрыв, буду бороться изо всех сил».