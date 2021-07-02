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Матей Мохорич - победитель 7 этапа Тур де Франс-2021

Матей Мохорич: "Это лучшая победа в моей карьере"

 

 

  Матей Мохорич (Matej Mohorič) одержал первую в карьере победу на этапе французского Гранд-тура, выиграв из одиночного отрыва самый протяжённый, 7-й этап Тур де Франс-2021. Таким образом, 26-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious вошёл в избранный круг гонщиков, выигравших минимум один этап на каждом из трёх Гранд-туров.

 

 

Матей Мохорич - победитель 7 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 7 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 7 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 7 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 7 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 7 этапа Тур де Франс-2021

 

Матей Мохорич - победитель 7 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

7-й этап Тур де Франс-2021 протяжённостью 249,1 км начался с многочисленных атак желающих отобраться в отрыв. Из-за этого первые полтора часа гонки участники проехали со средней скоростью 55 км/ч. Наконец, через 40 км после старта просвет создала группа из 29 гонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа, а также обладатель жёлтой майки лидера Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), лидер очковой классификации Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step), чемпион Бельгии Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), победитель всех трёх Гранд-туров Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) и другие известные гонщики.

 

 UAE Team Emirates оказалась в числе команд, не представленных в отрыве, поэтому на протяжении всего этапа гонщики UAE Team Emirates , защищающие своего капитана Тадея Погачара, работали в голове пелотона.

 

Однако, отрыв постепенно увеличивал разрыв, который к началу пяти категорийных подъёмов составлял около семи минут.

 

  За 80 км до финиша Мохорич атаковал из отрыва с Брентом Ван Муром (Brent Van Moer (Bel) Soudal Lotto, и через 10 км их преимущество над попутчиками по отрыву составляло около минуты.  За 46 км до финиша Мохорича и Ван Мура добрали атаковавшие из отрыва Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka – NextHash) и Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo).

 

Виктор Кампенартс не выдержал темп отрыва и выпал.

А перед вершиной двухступенчатого подъёма 2-й категории Сигналь д’Юшон (Signal d’Uchon), протяжённость 5,7 км, 310-365 м, набор высоты 365 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 18% с заключительной стенкой протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 11% Матей Мохорич атаковал, на спуске увеличил преимущество и продолжил в одиночку уезжать от соперников. За полтора километра до финиша у Мохорича в запасе была 1 минута 40 секунд.

 

Матей Мохорич (Bahrain-Victorious) одержал победу на 7-м этапе, первым прошёл вершины всех категорийных подъёмов и по итогам этапа надел гороховую майку лидера горной классификации, а также получил красный номер самого атакующего гонщика этапа.

 

  Матей Мохорич: «Это точно лучший день в моей карьере. Я выиграл этапы на двух других Гранд-турах, они были самыми протяжёнными в маршрутах. Такие этапы на выносливость мне подходят. В таком отрыве, который уехал сегодня, обычно идут тактические игры. Поэтому я решил атаковать пораньше. Но не ожидал, что уеду от остальной группы за 88 км до финиша. И осознание, что выиграл этап, появилось, только когда проехал красный флажок последнего километра. Тогда заплакал от переполнявших эмоций.

 

На последних 20 километрах ноги выли от боли, но я их не слушал. Это моя лучшая победа, потому что, во-первых, одержал её на этапе Тур де Франс, самой крупной гонке в мире. Во-вторых, выиграл из отрыва, в котором находились одни из лучших гонщиков. А то, что выиграл в майке чемпиона страны, делает победу ещё более важной.

 

 Сегодня я вообще поехал за гороховой майкой лучшего в горной классификации, потому что Схеллинга в отрыве не было, и я знал, что майку можно перехватить. С этого момента постараюсь с честью носить гороховую майку, может, завтра поедут в отрыв, буду бороться изо всех сил».

 

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain Victorious Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (68)
    VeloVelo-Фото
    Это не скромность. Это маска скромности. Погачар отлично знает чего он стоит. Он знает, что ему нет равных сегодня. И именно это его может подвести, поскольку он еще молод и не знает, как бороться с "чертями в себе" )
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    M-07-Фото

    Цитата: Camel
    Это кто его таким назвал? СК? А почему тогда Макюэна не называют лучшим? Почему Абдужапарова не называют лучшим? Почему Киттеля не называют лучшим, который валил всех ЛУЧШИХ спринтеров, в том числе и Кэва? Чем хуже Мэтьюз, Саган, Цабель, Бэннет?
    Кэв побеждал только тогда, когда его команда была в "поезде"! А остальные ребята побеждали самостоятельно! Когда у них в ушах не было наушника и когда они принимали решения ЛИЧНО, самостоятельно!
    Не считаю Кэвендиша лучшим! Лучшими были те ребята, которые его раскатывали! Ему оставалось только выстрелить. Без своего поезда он - ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***.
    На треке, во время Олимпиады в 2016-м, он завалил Вивиани. Проиграл. И не извинился.
    Так кто в велоспорте Кэвендиш? Хамло и истеричка!
     
    P.S. Я отвечал на сообщение, но получилось как самостоятельное. Извините. Говорил о Кэвендише.

    За тот намеренный хамский поступок в Рио его должны были снять с гонки и отстранить от спорта на длительный срок, но ему дали медаль. И во многих других эпизодах его хамское поведение сходило с рук. А как Сагана из-за падения Кэва из-за привычной наглой манеры езды няли с Тура, какой нытьё Кэв и Кубека устроили тогда. Поэтому уважения к нему нет и легендой язык не повернётся назвать

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    VeloVelo-Фото
    А, вроде, комбатив не дают победителю этапа?
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    M-07-Фото
    В прошлом году тоже все отдавали победу Рогличу, не видели у него соперников.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    M-07-Фото

    Не суждено Рабобанку выиграть Тур, после 2007 года, думаю, это стало ясно, что угодно, но не Тур, в прошлом году это подтвердилось. Может, я и ошибаюсь, но скорее нет, к сожалению для поклонников Джамбо, и в данном случае для Роглича.

  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш - победитель 6 э ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за статистику.
  • VeloVelo
    Примож Роглич потерял время на ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Я просто добавлю, что перед тем, как Роглич начал катастрофически отставать он снова упал, уперевшись в гонщика Мовистар, резко притормозившего перед ним.


    Это был не Роглич, а Вингегор. Курдюков вас подвел.

    Роглич сегодня не падал. Все его страдания сегодня - последствия падения на 3 этапе.

  • uran
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    uran-Фото
    Половину диванных аналитиков можно в спорт директоров определять. Они по картинке выставляют все приоритеты команды, видят все перспективы и реальные возможности гонщиков.
  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (45)
    Arciv-Фото
    Цитата: Гонщик
    Не смог посмотреть этап , что с Рогличем приключилось , опять падение ?
    Не большое падение было,и на последней горке стал отставать,и команда вообще не вернулась к нему! Или сам сказал не надо,или в технически поняли,что для Роглы тур завершён в генерале,чтоб оставить хоть какие-то шансы остальным! В целом печаль пока
  • SportSpirit
    Ваут Ван Арт и Матье ван дер ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Хах, Ваут как с языка снял)

     

    Следя за чатом и посмотрев завершаюшие 40 км life, видя впереди MVDP, WVA и Асгрина, я вспомнила Тур Фландрии) с легким привкусом Милан-Санремо, все же Стёйвен заехал впереди них. 

     

     

    Матье уже итак уже выше головы (и волосы в порядкеbiggrin), но учитывая текущие реалии в JV и TDF-2020, ван Арт становится актуально опасным генеральщиком.  

     

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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