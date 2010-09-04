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Четыре победы на этапах и зелёная майка лучшего в очковой классификации Марка Кэвендиша на Тур де Франс-2021

Четыре победы на этапах и зелёная майка лучшего в очковой классификации Марка Кэвендиша на Тур де Франс-2021

 

  36-летний британский велогонщик команды Deceuninck-Quick-Step Марк Кэвендиш через 10 лет после первой победы в очковой классификации и через 5 лет после последней победы на этапе Тур де Франс выиграл четыре этапа и зелёную майку Тур де Франс-2021.

 

Вернувшись на Тур де Франс впервые с 2018 года, Марк Кэвендиш открыл счёт победам на 4-м этапе, повторил успех через два дня на 6-м этапе, а также добавил ещё две победы на 10-м и 13-м этапах, доведя  количество выигранных за карьеру этапов Тур де Франс до 34. По количеству побед на этапах французского Гранд-тура британский спринтер сравнялся с легендой велоспорта, бельгийским гонщиком, пятикратным победителем Тур де Франс Эдди Мерксом.

 

Марк Кэвендиш благодаря огромной работе товарищей по команде Deceuninck-Quick Step преодолел горные этапы, вписавшись в лимит времени, доехал до финального этапа в Париже, где финишировал 3-м, но удержал зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

Четыре победы на этапах и зелёная майка лучшего в очковой классификации Марка Кэвендиша на Тур де Франс-2021

 

 

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Одна из немногих команд, финишировавшая в Париже в полном составе с 8 гонщиками, Deceuninck-Quick-Step вписала себя в историю, став первой велокомандой за последние 45 лет, удержавшей зелёную майку от первого до последнего этапа Тур де Франс. Первые три дня обладателем зелёной майки  был чемпион мира Жулиан Алафилипп, а затем на 4-м этапе лидером очковой классификации стал Марк Кэвендиш.

 

  Марк Кэвендиш: «Я очень счастлив. Месяц назад не предполагал, что поеду Тур де Франс, а теперь я здесь после трёх недель, которые долго будут жить в моей памяти. Не мог представить, что буду снова стоять на Елисейских полях в зелёной майке десять лет спустя.

 

  Фантастика, кажется, будто стал моложе. Поддержка зрителей во время всего Тур де Франс была невероятной. Для меня честь вернуться в Париж

Но я здесь благодаря потрясающим гонщикам и персоналу команды Deceuninck-Quick-Step. Они – большая часть моего успеха. Вместе мы пережили так много эмоций.

 

Для  меня вернуться на гонку, которую так сильно люблю, выступить так, как выступил, было мечтой. Я невероятно счастлив, что со мной здесь моя семья, которую не видел долгие пять недель. Как прекрасно, что могу разделить с ними эти незабываемые моменты».

 

Результаты 21 этапа Тур де Франс-2021

 

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:07 | Регистрация: 4.09.2010

    обычно подобные сюжеты встречаются в кино. когда думаешь - ну загнули, ну понакрутили, фантазёры.. и вот - пожалуйста. всё - в прямом эфире )

    "жизнь как чудо" ©

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Комментарии

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (5)
    Ернат-Фото

    Ну и где слухи ? 

  • Ернат
    Чемпион Бельгии побеждает на Е ... (7)
    Ернат-Фото

    вообщем не очем этот ТДФ, гонка одного гонщика, а остальные все были зрители((( очень жаль, не какого накала и страсти 

  • Shalam s Urala
    Алексей Луценко – седьмой в ит ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    слов нет, Луц молодцом боролся. и наверняка на многие вопросы ответы нашёл.

    но хочется верить, что цель - "стать человеком десятки генерала" - лишь промежуточная.

    успеха в Токио!

  • Shalam s Urala
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    тут звучит припев из старой песенки -

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    а кто-то находит

  • Shalam s Urala
    Четыре победы на этапах и зелё ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    обычно подобные сюжеты встречаются в кино. когда думаешь - ну загнули, ну понакрутили, фантазёры.. и вот - пожалуйста. всё - в прямом эфире )

    "жизнь как чудо" ©

  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    flugegeheimen-Фото

    Этот тур богат на красивые истории:

    во-первых, триумфальное возвращение одного из лучших спринтеров в истории, заставившего пошатнуться казалось бы вечный рекорд Меркса, но Ван Арт, соотечественник Меркса и супер-универсал, этот рекорд отстоял, притом сам вошел в историю тремя такими разными победами. 

    Во-вторых, внук Пуллидора, надевший желтую майку на несколько этапов

    В-третьих, прошлогодний "выскочка без команды" показал, что он здесь надолго и с командой у него тоже полный порядок

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    По командам:

    Квик Степ - 5 побед (4 Кэв, 1 Алафилип).
    Юмбо-Висма - 4 (3 ван Арт, 1 Кусс).
    Бахрейн - 3 (2 Мохорич, 1 Д. Тюнс).
    Эмирейтс - 3 (3 Погачар).
    Феникс - 2 (1 МВДП и 1 Мерлир).
    Бора - 2 (1 Политт, 1 Конрад).
    Трек-Сегафредо - 1 (Моллема).
    Ag2r - 1 (О Коннор).

  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Ice-Фото

    Цитата: DenisRodikov
    Цитата: ded_le
    Цитата: lazhu
    Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
    Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.

    Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.
    После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.
    В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!

    Выше было по этому поводу - без поезда Кэв косячит, есть траблы и с выбором позиции, и с выбором момента спурта. А размышлять если бы, да кабы после финиша - это тупиковый путь. Проиграл в честной борьбе - все.

  • Колёсник
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Колёсник-Фото
    Дааа, когда он сунулся было к ограждению - прям дежа вю, подумал - щас или пролезет, или завалится. А вообще он как будто растерялся, влево-вправо потыкался, крутить перестал, потом поздно было
  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    DenisRodikov-Фото

    Цитата: ded_le
    Цитата: lazhu
    Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
    Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.

    Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.

    После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.

    В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!

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