- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:30
Четыре победы на этапах и зелёная майка лучшего в очковой классификации Марка Кэвендиша на Тур де Франс-2021
36-летний британский велогонщик команды Deceuninck-Quick-Step Марк Кэвендиш через 10 лет после первой победы в очковой классификации и через 5 лет после последней победы на этапе Тур де Франс выиграл четыре этапа и зелёную майку Тур де Франс-2021.
Вернувшись на Тур де Франс впервые с 2018 года, Марк Кэвендиш открыл счёт победам на 4-м этапе, повторил успех через два дня на 6-м этапе, а также добавил ещё две победы на 10-м и 13-м этапах, доведя количество выигранных за карьеру этапов Тур де Франс до 34. По количеству побед на этапах французского Гранд-тура британский спринтер сравнялся с легендой велоспорта, бельгийским гонщиком, пятикратным победителем Тур де Франс Эдди Мерксом.
Марк Кэвендиш благодаря огромной работе товарищей по команде Deceuninck-Quick Step преодолел горные этапы, вписавшись в лимит времени, доехал до финального этапа в Париже, где финишировал 3-м, но удержал зелёную майку лучшего в очковой классификации.
Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images
Одна из немногих команд, финишировавшая в Париже в полном составе с 8 гонщиками, Deceuninck-Quick-Step вписала себя в историю, став первой велокомандой за последние 45 лет, удержавшей зелёную майку от первого до последнего этапа Тур де Франс. Первые три дня обладателем зелёной майки был чемпион мира Жулиан Алафилипп, а затем на 4-м этапе лидером очковой классификации стал Марк Кэвендиш.
Марк Кэвендиш: «Я очень счастлив. Месяц назад не предполагал, что поеду Тур де Франс, а теперь я здесь после трёх недель, которые долго будут жить в моей памяти. Не мог представить, что буду снова стоять на Елисейских полях в зелёной майке десять лет спустя.
Фантастика, кажется, будто стал моложе. Поддержка зрителей во время всего Тур де Франс была невероятной. Для меня честь вернуться в Париж
Но я здесь благодаря потрясающим гонщикам и персоналу команды Deceuninck-Quick-Step. Они – большая часть моего успеха. Вместе мы пережили так много эмоций.
Для меня вернуться на гонку, которую так сильно люблю, выступить так, как выступил, было мечтой. Я невероятно счастлив, что со мной здесь моя семья, которую не видел долгие пять недель. Как прекрасно, что могу разделить с ними эти незабываемые моменты».
Результаты 21 этапа Тур де Франс-2021
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