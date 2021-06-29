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Брент Ван Мур, Матье ван дер Пул, Петер Саган, Тадей Погачар о 4-м этапе Тур де Франс-2021

Велогонщики о 4-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

 

4-й этап Тур де Франс-2021 пелотон начал с акции протеста для привлечения внимание к безопасности гонщиков после массовых падений 3-го этапа.  Первые 10 км никто из гонщиков не атаковал, пелотон ехал на прогулочной скорости.'

 

Брент Ван Мур, Матье ван дер Пул, Петер Саган, Тадей Погачар о 4-м этапе Тур де Франс-2021

 

Брент Ван Мур, Матье ван дер Пул, Петер Саган, Тадей Погачар о 4-м этапе Тур де Франс-2021

 

Брент Ван Мур, Матье ван дер Пул, Петер Саган, Тадей Погачар о 4-м этапе Тур де Франс-2021

 

Брент Ван Мур, Матье ван дер Пул, Петер Саган, Тадей Погачар о 4-м этапе Тур де Франс-2021

 

  На первом по-настоящему равнинном  этапе в отрыв отобрались два гонщика. Первым из пелотона через 18 км после старта атаковал 23-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Брент Ван Мур (Brent Van Moer), за которым поехал Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis). Команда обладателя жёлтой майки лидера Alpecin-Fenix, а также команда Deceuninck-Quick Step контролировали разрыв, но едва не упустили атаковавшего за 13,7 км до финиша Брента Ван Мура. Снизившийся до 40 секунд просвет бельгийский гонщик увеличил до минуты. Пелотон догнал Брента Ван Мура только за 200 м до финиша, и бельгийский гонщик получил приз самого атакующего на этапе.

 

Марк Кэвендиш (Deceninick-Quick Step) одержал победу на этапе и переоделся в зелёную майку лидера очковой классификации. Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил жёлтую майку лидера, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика, а Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации.

 

Photo © A.S.O . /  Charly Lopez

 

  Брент Ван Мур (Lotto Soudal): «После вынужденного схода Калеба Юэна мы потеряли самого быстрого спринтера в нашей команде. Прошлым вечером в команде почти не разговаривали, потому что большая часть состава была выстроена вокруг Калеба, так как в гонке много возможностей для спринта. Поэтому нам пришлось сменить тактику и атаковать. Несмотря на мизерный шанс успеха, я всё же решил сегодня уехать в отрыв.

 

Я боролся, отдал все силы, как и всегда. Такие этапы подходят мне идеально, я уже доказал это на Критериуме Дофине, Тиррено-Адриатико, Туре Лимбурга. На последних 15 км товарищ по команде сказал мне по радио, что я могу выиграть этап. Это придало сил. Тяжело, когда догоняют за 100 м до финиша.

 

  Надеюсь, снова буду впереди на следующих неделях, чтобы показать, почему команда отобрала меня на Тур де Франс. Жаль, что упустил победу на этапе, буду оценивать это с точки зрения перспективы. Мне всего 23 года, надеюсь, впереди ещё много возможностей».

 

Брент Ван Мур, Матье ван дер Пул, Петер Саган, Тадей Погачар о 4-м этапе Тур де Франс-2021Брент Ван Мур, Матье ван дер Пул, Петер Саган, Тадей Погачар о 4-м этапе Тур де Франс-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto 

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Вчера сильно ударился, сегодня колено продолжало болеть. Но на последних 35 км мне стало немного лучше. Команда фантастически работала, удерживая меня впереди на сложных участках. Особенно старались Нильс и Даниэль. Финальные 5 км снова ехали хаотично, потому что Ван Мур оставался впереди. Я немного потерял позицию, не хватило времени вернуть её на последнем километре, поэтому начал спринт издалека. Усилия приложил хорошие. С оптимизмом смотрю в ближайшие дни, конечно, продолжу бороться».

 

Photo © A.S.O . /  Charly Lopez

 

 Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Сегодня наслаждался, что еду в жёлтой майке. И погода была хорошей, и зрителей на обочинах было много. Конечно, мы бы хотели выиграть этап. Работали на наших спринтеров, но не всегда всё идет, как планировалось. Брент  - сильный гонщик. Мы знали, на что он способен, потому что видели, как он выступает на других гонках, например, на Критериуме Дофине. Сегодня он проехал очень мощно.

 

Завтрашняя разделка для специалистов. Я постараюсь сделать всё, чтобы защитить жёлтую майку, но это будет нелегко. Ваут ван Арт, например, сильный раздельщик. Я не очень много работал над индивидуальной гонкой на время».

 

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня этап был намного легче вчерашнего, хотя и ехали быстро. В пелотоне чувствовалось небольшое напряжение, но всё прошло гораздо лучше. Пока не доехал до финиша, был сосредоточен только на сегодняшнем этапе, но сейчас уже думаю о разделке. Довольно сильно волнуюсь. Видел маршрут перед Гранд-депар. Это трудная трасса, подходит силовым гонщикам. На ней надо знать, где продавить, где отдохнуть, чтобы показать высокий результат».

 

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021 Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • uran
    Марк Кэвендиш - победитель 4 э ... (2)
    uran-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    будет
    А также Абдужапарова, Беттини Грайфеля и ещё парочку.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (39)
    M-07-Фото

    Цитата: aksbor
    А может и Фрум в следущем году опять выиграет Тур? Легенды иногда возвращаются
    Ещё и Фрум. Он и так много выиграл, пусть другие побеждают. Да к тому же что ж память у людей такая короткая: упал, бедненький. легенда и прочее, хочется, чтобы вернулся и выиграл, забыли его странный всплеск? До 26 лет ничего не выигрывал, даже во второстепенных гонках и этапах многодневок (в т. ч. и второстепенных) в тройке не был никогда, в пятёрке не мог финишировать даже из отрывов, почти никогда в десятке-то не был и вдруг чуть Вуэльту не выиграл, и то из-за ставки на Уиггинса проиграл Кобо, и потом дальше попёр. Не странно?

    Я, конечно, считаю, что все жрут в любом виде спорта и борьбу с допингом не верю, но именно у Фрума очень странный всплеск с уровня днаря до доминатора почти мгновенно.

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (39)
    M-07-Фото
    Таких грубиянов, как Кэв, поискать надо. Правильно напомнили про то, что он сотворил с Вивиани в Рио и такого у него в карьере куча. Близко по грубости только Буани вспоминается, только о нём лестных слов не помню.
  • uran
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (39)
    uran-Фото
    А кто не без греха? Особенно среди спринтеров. И Кэв искупил сполна свои "залеты". Поэтому брависсимо!
  • Kay82
    Стартовый протокол 5-го этапа ... (4)
    Kay82-Фото
    Роглич утром перед этапом фотку разместил в инсте, весь в бинтах , но с улыбкой
  • litxaa
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (9)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, прошу прощения, но хочу подсказать Вам, что сейчас идет 2021 год (да-да, самому не верится), а не примерно 2015-2016, в которых Ваш комментарий был бы очень даже актуален)
  • Arciv
    Стартовый протокол 5-го этапа ... (4)
    Arciv-Фото
    А о чем был разговор у Роглича с Кольбрели? Есть какие-то данные?
  • sqrudgmcduck
    Марк Кэвендиш - победитель 4 э ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото
    Лефевр, Чипполини возьми, он то же у тебя может выиграть. Весь мир рыдать будет.
  • litxaa
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (44)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, посмотрите выше скрины с трансляции. Там же есть цифры сколько осталось до финиша. Роглич упал как раз таки за 9.8 км до финиша, а вот следующее падение -чуть-чуть до зоны нейтрализации не доехали - 600 метров оставалось, могли бы и правда "понять и простить".
  • sqrudgmcduck
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (39)
    sqrudgmcduck-Фото
    Цитата: aksbor
    А может и Фрум в следущем году опять выиграет Тур? Легенды иногда возвращаются
    Только если в квик степ перейдёт. Там его накормят чем надо. И чёрную магию типо вуду привлекут. Вот мёртвые этапы начали брать.

    Цитата: M-07
    Я не могу уважать грубиянов и симулянтов (ну это вело мало касается). Также нет желания переживать за тех, кто нагло пользуется трудностями соперников (ну к этим помягче отношение, но тоже как-то не очень, речь идёт не об усталости, а о падениях, проблем с инвертарём и т. п.).
    Каких бы успехов кто ни добился, но это не означает того, что про их быдланское и хамоватое поведение надо забывать или не придавать значения. Тем более, когда это поведение часто несёт угрозу здоровью других.
    Всё верно замечено. Это правда.

    Цитата: M-07
    К сожалению, этот наглый хам, много раз подрезавший и ложивший соперников, выиграл. Не понимаю тех, кто рад за него, таким не место в спорте.
    Кто не понимает, пересмотрит олимпийский трек в Рио хотя бы. Замяли тему

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Simon Guglielmi (Groupama - FDJ)

Jordi Meeus (Bora-hansgrohe)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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