Брент Ван Мур, Матье ван дер Пул, Петер Саган, Тадей Погачар о 4-м этапе Тур де Франс-2021

Велогонщики о 4-м этапе Тур де Франс-2021

4-й этап Тур де Франс-2021 пелотон начал с акции протеста для привлечения внимание к безопасности гонщиков после массовых падений 3-го этапа. Первые 10 км никто из гонщиков не атаковал, пелотон ехал на прогулочной скорости.'

На первом по-настоящему равнинном этапе в отрыв отобрались два гонщика. Первым из пелотона через 18 км после старта атаковал 23-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Брент Ван Мур (Brent Van Moer), за которым поехал Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon (Fra) Cofidis). Команда обладателя жёлтой майки лидера Alpecin-Fenix, а также команда Deceuninck-Quick Step контролировали разрыв, но едва не упустили атаковавшего за 13,7 км до финиша Брента Ван Мура. Снизившийся до 40 секунд просвет бельгийский гонщик увеличил до минуты. Пелотон догнал Брента Ван Мура только за 200 м до финиша, и бельгийский гонщик получил приз самого атакующего на этапе.

Марк Кэвендиш (Deceninick-Quick Step) одержал победу на этапе и переоделся в зелёную майку лидера очковой классификации. Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил жёлтую майку лидера, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика, а Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации.

Photo © A.S.O . / Charly Lopez

Брент Ван Мур (Lotto Soudal): «После вынужденного схода Калеба Юэна мы потеряли самого быстрого спринтера в нашей команде. Прошлым вечером в команде почти не разговаривали, потому что большая часть состава была выстроена вокруг Калеба, так как в гонке много возможностей для спринта. Поэтому нам пришлось сменить тактику и атаковать. Несмотря на мизерный шанс успеха, я всё же решил сегодня уехать в отрыв.

Я боролся, отдал все силы, как и всегда. Такие этапы подходят мне идеально, я уже доказал это на Критериуме Дофине, Тиррено-Адриатико, Туре Лимбурга. На последних 15 км товарищ по команде сказал мне по радио, что я могу выиграть этап. Это придало сил. Тяжело, когда догоняют за 100 м до финиша.

Надеюсь, снова буду впереди на следующих неделях, чтобы показать, почему команда отобрала меня на Тур де Франс. Жаль, что упустил победу на этапе, буду оценивать это с точки зрения перспективы. Мне всего 23 года, надеюсь, впереди ещё много возможностей».

Брент Ван Мур, Матье ван дер Пул, Петер Саган, Тадей Погачар о 4-м этапе Тур де Франс-2021

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Вчера сильно ударился, сегодня колено продолжало болеть. Но на последних 35 км мне стало немного лучше. Команда фантастически работала, удерживая меня впереди на сложных участках. Особенно старались Нильс и Даниэль. Финальные 5 км снова ехали хаотично, потому что Ван Мур оставался впереди. Я немного потерял позицию, не хватило времени вернуть её на последнем километре, поэтому начал спринт издалека. Усилия приложил хорошие. С оптимизмом смотрю в ближайшие дни, конечно, продолжу бороться».

Photo © A.S.O . / Charly Lopez

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Сегодня наслаждался, что еду в жёлтой майке. И погода была хорошей, и зрителей на обочинах было много. Конечно, мы бы хотели выиграть этап. Работали на наших спринтеров, но не всегда всё идет, как планировалось. Брент - сильный гонщик. Мы знали, на что он способен, потому что видели, как он выступает на других гонках, например, на Критериуме Дофине. Сегодня он проехал очень мощно.

Завтрашняя разделка для специалистов. Я постараюсь сделать всё, чтобы защитить жёлтую майку, но это будет нелегко. Ваут ван Арт, например, сильный раздельщик. Я не очень много работал над индивидуальной гонкой на время».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня этап был намного легче вчерашнего, хотя и ехали быстро. В пелотоне чувствовалось небольшое напряжение, но всё прошло гораздо лучше. Пока не доехал до финиша, был сосредоточен только на сегодняшнем этапе, но сейчас уже думаю о разделке. Довольно сильно волнуюсь. Видел маршрут перед Гранд-депар. Это трудная трасса, подходит силовым гонщикам. На ней надо знать, где продавить, где отдохнуть, чтобы показать высокий результат».