Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

Индивидуально изготовленные велокостюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021 у Матье ван дер Пула и Тадея Погачара

108-й выпуск Тур де Франс снова даёт возможность производителю экипировки и спортивной одежды предоставить велогонщикам индивидуально созданные для них велокостюмы. Французская компания “Le Coq Sportif”вечером перед 5-м этапом Тур де Франс-2021 привезла два бесшовных велокостюма - для обладателей жёлтой и белой маек, чтобы подогнать их, сделать так, чтобы они сидели как вторая кожа.

Так как обычно сотрудникам “Le Coq Sportif” приходится работать с размерами XS/S, 29 июня им пришлось столкнуться с новым вызовом - подогнать бесшовный костюм размера M для звезды велокросса, маунтинбайка и шоссейного велоспорта, панчера-спринтера, внука Раймона Пулидора, Матье ван дер Пула.

Photo©A.S.O./Pauline Ballet

Матье ван дер Пул: «Важно, что костюм удобный и на 100% подогнан под меня. Момент будет таким же особенным, какой была вся первая неделя. Я собираюсь приложить все силы».

Второй велокостюм для 22-летнего словенского гонщика команды UAE Team Emirates Тадея Погачара, самого молодого победителя Тур де Франс.

В распоряжении велогонщиков команда компании “Le Coq Sportif”снова будет 15 июля, во время второй индивидуальной гонки на время 18 этапа.