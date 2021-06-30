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Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 Индивидуально изготовленные велокостюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021 у Матье ван дер Пула и Тадея Погачара

 

108-й выпуск Тур де Франс снова даёт возможность производителю экипировки и спортивной одежды предоставить велогонщикам индивидуально созданные для них велокостюмы. Французская компания “Le Coq Sportif”вечером перед 5-м этапом Тур де Франс-2021 привезла два бесшовных велокостюма -  для обладателей жёлтой и белой маек, чтобы подогнать их, сделать так, чтобы они сидели как вторая кожа.  

 

Так как обычно сотрудникам “Le Coq Sportif” приходится работать с размерами XS/S, 29 июня им пришлось столкнуться с новым вызовом -  подогнать бесшовный костюм размера M для звезды велокросса, маунтинбайка и шоссейного велоспорта, панчера-спринтера, внука Раймона Пулидора, Матье ван дер Пула.

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально изготовленные костюмы для разделки 5 этапа Тур де Франс-2021

Photo©A.S.O./Pauline Ballet

 

 

Матье ван дер Пул: «Важно, что костюм удобный и на 100% подогнан под меня. Момент будет таким же особенным, какой была вся первая неделя. Я собираюсь приложить все силы».

 

  Второй велокостюм для 22-летнего словенского гонщика команды UAE Team Emirates Тадея Погачара, самого молодого победителя Тур де Франс.  

 

В распоряжении велогонщиков команда компании “Le Coq Sportif”снова будет 15 июля, во время второй индивидуальной гонки на время 18 этапа.   

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • ANDREW_STROGINO
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (57)
    ANDREW_STROGINO-Фото
    Поддерживаю!
  • ANDREW_STROGINO
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (57)
    ANDREW_STROGINO-Фото
    Победа выглядит красиво, да и сопутствующие обстоятельства интересные и добавляют "вкуса".
    Я, однако, не отношусь к тем болельщикам, которые радуются гонцам с огромным числом побед и не видят всего остального. Я много раз писал точно то же, что и Вы сейчас... Насчет места в спорте не скажу, но одергивать его почему-то было некому среди судей..... Список поваленных им весьма велик. Очень надеюсь, что он стал взрослее...
  • Cyrill
    Марк Кэвендиш - победитель 4 э ... (7)
    Cyrill-Фото

    "Мы больше ста раз побеждали на этапах Гранд-туров, но никогда не видел, чтобы весь персонал плакал..." Блин, Патрик, да все плакали, что уж говорить... увидеть в действии ЛЕГЕНДУ - это полный кекс.

  • salomon
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (15)
    salomon-Фото
    Цитата: MVDP
    Надеюсь, Роглич хотя бы вровень с Погачаром проедет.
    Ну это вряд ли ... ибо на теле у Роглича живого места не найти ! А с таким "багажом" невозможно выдать свои 100 % !
  • collega2011
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (57)
    collega2011-Фото

    Мы видим только то,что хотим видеть. Ум,глупость--это слишком все объемно и субъективно. Спорт,вело--частички мозаики,которую каждый сам складывает так как он хочет. Помню в конце 90-х болел за Алекса Цулле.Он был в очках и я по жизни тоже ходил в очках. Родственные души biggrinКак я переживал и внутренне снегодовал,когда Лэнс его побеждал и что...Искра недоверия перерастала годами в костер.КаК один может 7 лет подряд делать всех на раз..

    Ульрих.Пантани,Хосеба Белоки.Контадор,Фрумм..По каждому можно задать кучу вопросов и высказать столько же мнений.Все будут разные и все останутся при своем. И в этом нет никакой трагедии.Главное,что все они были,мы их видели,болели за них ,сопереживали (каждый за своего),ну и что..Они уже частичка нашей жизненной мозаики.Вот за это им Спасибоdrinks

  • Astanaforever
    Спортивный директор команды Ju ... (2)
    Astanaforever-Фото
    А сделает их всех наш Леша))))(
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    а Неровностей то очень много, но считаю это в плюс к разделке

    Цитата: SportSpirit
    Важный для промежуточного генерала этап - факт)

    Понятно, что общий зачёт перекроится, но вот как сие будет выглядеть в свете/проэкции генеральщиков - это ещё поИнтересней будет.

    Цитата: Coffe
    Ван Арт.Ваш выход.

    за good и поддерживаю

  • Earl57
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Учтя, с каким выражением лица застыл ван арт, глядя на время тадея, после прошлогодней разделки на тдф, когда Погачар и его и тома просто опустил, сегодня реванш не так ли, ваут? Или в аут снова? 

    Ваут же сказал, что постарается проехать разделку как можно лучше и приблизиться к желтой майке как можно ближе.

    А вообще, с учетом того что Ганна не поедет разделку в Токио, у Ван Арта отличные шансы забрать там золото.

  • motte
    Стартовый протокол 5-го этапа ... (7)
    motte-Фото

    Фаворитами сегодняшней сцены являются Вут ван Аэрт (Джамбо-Висма), Каспер Асгрин (Децеунинк-Квикстеп), Стефан Кюнг (Groupama-FDJ), Стефан Биссессгер (EF Education-Nippo), Миккель Бьерг, Брэндон МакНалти (ОАЭ Team Emirates).

    Это англики пишут 

  • motte
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (15)
    motte-Фото

    Учтя, с каким выражением лица застыл ван арт, глядя на время тадея, после прошлогодней разделки на тдф, когда Погачар и его и тома просто опустил, сегодня реванш не так ли, ваут? Или в аут снова? 

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Jordi Meeus (Bora-hansgrohe)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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