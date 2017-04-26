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Петер Саган продолжит Тур де Франс-2021, Калеб Юэн покидает гонку после падения на 3-м этапе

Калеб Юэн не сможет продолжать Тур де Франс-2021 из-за перелома ключицы

 

 

  На финальных метрах 3-го этапа Тур де Франс-2021, к тому моменту уже омрачённому падениями, в небольшой группе спринтеров, сражающихся за победу, на высокой скорости упали  Калеб Юэн (Lotto Soudal) и Петер Саган (Bora-hansgrohe).

 

 

  26-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal не смог подняться, и был увезён с гонки на машине скорой помощи. Петер Саган вернулся на велосипед и пересёк линию финиша.

 

У Калеба Юэна диагностирован множественный перелом со смещением правой ключицы. В среду, в Монако, ему предстоит операция.

 

Петер Саган продолжит Тур де Франс-2021, Калеб Юэн покидает гонку после падения на 3-м этапе

 

Петер Саган продолжит Тур де Франс-2021, Калеб Юэн покидает гонку после падения на 3-м этапе

 

 

  Калеб Юэн: «Мало что помню о падении, всё случилось мгновенно. Помню, что хотел начать спринт пораньше, на повороте. Мы начали спринтовать слева. Потом я спуртовал, увидел, что гонщик впереди меня приближается к правой стороне, поэтому мне пришлось бросить и надеяться, что просвет снова откроется. Когда всё случилось, я находился рядом с Петером Саганом, наши колёса были очень близко. Когда Мерлир снова ускорился справа, я коснулся колеса… Сразу понял, что мой Тур де Франс окончен. Обычно, когда падаешь, боли почти не чувствуешь, потому что переполняет адреналин. Но мне сразу стало больно. А когда медики нажали на ключицу, почувствовал, что она щёлкнула. Поэтому в ту же секунду понял, что что-то не так.

 

Я впервые ломаю кость. Мне сказали, что она сломана в четырёх местах, поэтому мне нужна операция, чтобы собрать всё вместе. Из всех переломов, думаю, ключица, возможно, наиболее лёгкий в плане восстановления. К сожалению, это часть велоспорта. Мне надо вылечиться и планировать будущее. До Вуэльты Испании масса времени на восстановления, так что, надеюсь, эта гонка всё ещё  остаётся моей целью.

 

Конечно, вокруг меня была построена почти вся команда, очень тяжело покидать гонку так скоро. Но все ребята сильные, они точно смогут что-то показать в ближайшие недели».

 

Петер Саган продолжит Тур де Франс-2021, Калеб Юэн покидает гонку после падения на 3-м этапе

 

Петер Саган продолжит Тур де Франс-2021, Калеб Юэн покидает гонку после падения на 3-м этапе

 

Photo  © BORA – hansgrohe © Christof Kreutzer/©Ralph Scherzer

 

  Петер Саган: «Мы ожидали нервный и напряжённый этап, но после промежуточного спринта начался полный хаос. Я чувствовал себя отлично, ребята, особенно Нильс, фантастически отработали, берегли от неприятностей, вывезли к спринту. На финальной прямой я шёл на хорошей позиции, был готов бороться за этап, но, к сожалению, упал с Калебом Юэном. Я смог подняться, сел на велосипед и пересёк финиш, но, конечно, не так, как хотел. Надеюсь, все гонщики, попавшие в завалы, в порядке».

 

  Кристофер Эдлер, главный врач команды Bora-hansgrohe: «Петер упал на последнем повороте перед финишем, долго скользил по асфальту. У него довольно глубокая рана правого бедра и очень большая гематома. Чтобы кровоподтёки и гематома ушли, понадобится время».

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 26.04.2017

    Очень жаль, что так вышло. Здоровья обоим.

    Саган был хорошо готов сегодня, это было видно, и Юэн, конечно, если бы не падение мог бы показать хорошее ускорение, ИМХО.

    Но что случилось, то случилось. Сагану теперь придётся неегко вдвойне :-(... 

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    EL-Fenomeno-Фото

    Надо признать, что Погачар черстовски везуч на ТдФ и это не стёб/хейт от меня, просто констатация факта.

    Цитата: Arciv
    Цитата: Earl57
    Кройшвайку зашивали порезы на пальцах. Он остается в гонке, но...
    Капец(((( Юмбо потрепало на стартовых этапах капитально

    Есть уже фотка в Твиттера где он показываеют свой зашитый палец и это выглядит как FUCK. Юмбо страшно невезучая на этом ТдФ, а больше всего ветеран Тони.

    Цитата: litxaa
    Оказывается и так тоже можно "ездить на колесе", а не только как Найро Кинтана у Фрума ездил)

    Эта шутка свосем не уместна в свете того что случилось на финише 3 этапа (и даже раньше)

    Цитата: Arciv
    Цитата: motte
    Последний апдейт 
    Ничего не сломано для Роглика. Он продолжит гонку, но потерял время, и неизвестно, как это падение повлияет на него физически.
    Спасибо за инфу! Хоть так! Время ещё не совсем критически потерял,а вот здоровье не понятно


     

  • iGoGo
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    iGoGo-Фото

    Страшно и больно смотреть, организаторы думают что они этим зрелищность поднимают? Это такой ад даже не поломавшись подняться и поехать догонять, а потом утром опять на вел((

  • SVS
    Петер Саган продолжит Тур де Ф ... (1)
    SVS-Фото

    Очень жаль, что так вышло. Здоровья обоим.

    Саган был хорошо готов сегодня, это было видно, и Юэн, конечно, если бы не падение мог бы показать хорошее ускорение, ИМХО.

    Но что случилось, то случилось. Сагану теперь придётся неегко вдвойне :-(... 

  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (63)
    kostel69-Фото
    Имею в виду, еще до старта завтрашнего этапа.
  • Ser Gio
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (63)
    Ser Gio-Фото

    Мне не понятно в чем вина организаторов, что столько завалов? Сколько смотрю Тур, так первая неделя всегда сопровождается ими (хоть это и не хорошо), так как конкуренция и мотивация запредельная, все насвежачка пытаются пролезть вперед.
    Можно конечно, начинать Тур с горных этапов, чтоб остудить горячие головы.

  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (63)
    kostel69-Фото
    подождем до завтра и их, к сожалению, станет больше.
  • kostel69
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (63)
    kostel69-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    А вот линию нейтрализации по времени всё-таки стоит огам оттняуть и поставитть на за 3, а за 5 км.

    Как по мне, на чисто спринтерских этапах нейтрализация должна быть не в километрах, а при въезде в "финишный" город. Получится где то чуть больше 5 км, а где то и меньше. Но это так, мои хотелки.

  • motte
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    motte-Фото

    Весь веломир бурлит по поводу первенца тдф трассы

    Бывший обладатель трех зеленых маек Робби МакИвен сказал

    «Нет удовольствия комментировать этап Тур де Франс, полный таких аварий, которые привели к тяжелым травмам, разрушили надежды и выбытием гонщиков из гонки», - написал МакИвен . «Безответственный маршрут , полное игнорирование безопасности и неуважение к спортсменам».

  • motte
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    motte-Фото
    Сошёл
  • Arciv
    Падения и сходы на 3-м этапе Т ... (37)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Саган и Юэн получили нейтрализацию. Им дали время победителя. Только им.
    А Юэн не сошёл???

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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