Петер Саган продолжит Тур де Франс-2021, Калеб Юэн покидает гонку после падения на 3-м этапе

Калеб Юэн не сможет продолжать Тур де Франс-2021 из-за перелома ключицы

На финальных метрах 3-го этапа Тур де Франс-2021, к тому моменту уже омрачённому падениями, в небольшой группе спринтеров, сражающихся за победу, на высокой скорости упали Калеб Юэн (Lotto Soudal) и Петер Саган (Bora-hansgrohe).

26-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal не смог подняться, и был увезён с гонки на машине скорой помощи. Петер Саган вернулся на велосипед и пересёк линию финиша.

У Калеба Юэна диагностирован множественный перелом со смещением правой ключицы. В среду, в Монако, ему предстоит операция.

Калеб Юэн: «Мало что помню о падении, всё случилось мгновенно. Помню, что хотел начать спринт пораньше, на повороте. Мы начали спринтовать слева. Потом я спуртовал, увидел, что гонщик впереди меня приближается к правой стороне, поэтому мне пришлось бросить и надеяться, что просвет снова откроется. Когда всё случилось, я находился рядом с Петером Саганом, наши колёса были очень близко. Когда Мерлир снова ускорился справа, я коснулся колеса… Сразу понял, что мой Тур де Франс окончен. Обычно, когда падаешь, боли почти не чувствуешь, потому что переполняет адреналин. Но мне сразу стало больно. А когда медики нажали на ключицу, почувствовал, что она щёлкнула. Поэтому в ту же секунду понял, что что-то не так.

Я впервые ломаю кость. Мне сказали, что она сломана в четырёх местах, поэтому мне нужна операция, чтобы собрать всё вместе. Из всех переломов, думаю, ключица, возможно, наиболее лёгкий в плане восстановления. К сожалению, это часть велоспорта. Мне надо вылечиться и планировать будущее. До Вуэльты Испании масса времени на восстановления, так что, надеюсь, эта гонка всё ещё остаётся моей целью.

Конечно, вокруг меня была построена почти вся команда, очень тяжело покидать гонку так скоро. Но все ребята сильные, они точно смогут что-то показать в ближайшие недели».

Photo © BORA – hansgrohe © Christof Kreutzer/©Ralph Scherzer

Петер Саган: «Мы ожидали нервный и напряжённый этап, но после промежуточного спринта начался полный хаос. Я чувствовал себя отлично, ребята, особенно Нильс, фантастически отработали, берегли от неприятностей, вывезли к спринту. На финальной прямой я шёл на хорошей позиции, был готов бороться за этап, но, к сожалению, упал с Калебом Юэном. Я смог подняться, сел на велосипед и пересёк финиш, но, конечно, не так, как хотел. Надеюсь, все гонщики, попавшие в завалы, в порядке».

Кристофер Эдлер, главный врач команды Bora-hansgrohe: «Петер упал на последнем повороте перед финишем, долго скользил по асфальту. У него довольно глубокая рана правого бедра и очень большая гематома. Чтобы кровоподтёки и гематома ушли, понадобится время».

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2021