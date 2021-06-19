Калеб Юэн – капитан велокоманды Lotto Sodal на Тур де Франс-2021

Велокоманда Lotto Soudal объявила состав на Тур де Франс-2021

Калеб Юэн возглавит команду Lotto Soudal на Тур де Франс-2021. 26-летний австралийский велогонщик – победитель пяти этапов французского Гранд-тура. В этом году он принёс бельгийской команде 5 побед, в том числе выиграл два этапа Джиро д’Италия-2021.

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Вместе с Калебом Юэном на старт в Бресте 26 июня выйдут: 27-летний бельгийский велогонщик Яспер Де Бёйст (Jasper De Buyst), 34-летний бельгийский велогонщик Томас Де Гендт (Thomas De Gendt), 38-летний бельгийский гонщик Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), 35-летний немецкий велогонщик Роджер Клюге (Roger Kluge), 30-летний бельгийский велогонщик Тосх Ван дер Санде (Tosh Van der Sande), 23-летний бельгийский гонщик Брент Ван Мур (Brent Van Moer) и 22-летний австралийский велогонщик Гарри Суини (Harry Sweeny).

Тосх Ван дер Санде, Брент Ван Мур и Гарри Суини впервые поедут Тур де Франс.

В состав команды на Тур де Франс-2021 не вошёл Джон Дегенкольб, который мечтал компенсировать сход прошлого года после падения на 1-м этапе. В Твиттере Дегенкольб написал: «Нет Тур де Франс для меня в этом году. Особенно после прошлогоднего падения и схода после 1 этапа все свои тренировки я сфокусировал на том, чтобы взять реванш. Конечно, жаль услышать, что не получу шанс в этом году, но, как говорится, жизнь продолжается».

Джон Леланг, генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Мы собрали самый сильный из возможных состав. Семьи из восьми гонщиков финишировали на пике формы на Критериуме Дофине или Туре Бельгии. Понятно, что Калеб Юэн - наш абсолютный и заслуженный лидер. Думаю, есть шесть или семь этапов, где спринтеры могут сразиться за победу. У Калеба надёжный поезд, в котором Яспера Де Бёйста и Роджера Клюге на Туре Бельгии успешно дополнили Тосх Ван дер Санде и Гарри Суини. Эта комбинация уже была успешной на Туре ОАЭ. Другие три места мы отдали охотникам за этапами. Филипп Жильбер, Томас Де Гендт и Брент Ван Мур ставят целью борьбу за неспринтерские этапы. Мы знаем, что у них есть для этого смелость и настрой. Мы направляемся в Брест полные решимости».

Состав велокоманды Lotto Soudal на Тур де Франс-2021:

Caleb Ewan, (Австралия)

Jasper De Buyst, (Бельгия)

Thomas De Gendt, (Бельгия)

Philippe Gilbert, (Бельгия)

Roger Kluge, (Германия)

Harrison Sweeny, (Австралия)

Tosh Van Der Sande, (Бельгия)

Brent Van Moer, (Бельгия)