VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар: "Хорошо размялись перед 17-м этапом Тур де Франс-2021"

Тадей Погачар, Ваут Ван Арт о 16-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

 

  Тадей Погачар провёл девятый день в жёлтой майке лидера. На 16-м этапе Тур де Франс-2021 команда UAE Team Emirates весь этап контролировала ситуацию в гонке, а когда пелотон порвался на финальном подъёме после атак Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma), Симона Гешке и Гийома Мартана (Cofidis), Тадей Погачар остался вместе со всеми претендентами и финишировал без потерь.

 

Тадей Погачар: "Хорошо размялись перед 17-м этапом Тур де Франс-2021"

 

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez

 

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «День был очень трудным. Мы стартовали в холод, потом большая группа пыталась уехать. Первые два часа ехали на полной скорости. Потом нам удалось немного сбавить темп, но на последних километрах снова поехали на максимуме. Вообще-то, я не знаю, зачем мы ускорялись в финале. Я просто сидел на колёсах. В любом случае, хорошо размялись перед завтрашним этапом. Завтра самый тяжёлый этап Тура, так что, посмотрим. Я проводил разведку 17 этапа, а также 18, поэтому знаю подъёмы. Но было бы лучше, если бы их не знал! Я не волнуюсь о подъёмах, но знаю, что день будет очень трудным.

 

Конечно, все сосредоточились не на сегодняшнем, а на завтрашнем этапе, потому что профиль сегодня не подходил для создания больших разрывов в генеральной классификации. Завтра, конечно, все будут пытаться. Если кто-то будет чувствовать себя суперхорошо, то сможет набрать преимуществом над тем, кто почувствует себя ужасно.

 

Мы сделаем всё, чтобы защитить жёлтую майку. Многие говорят, что у нас слабая команда, но, вообще-то, наша команда здесь лучшая. Другие команды не применили свои тактики. Пока что мы не видели большой активности. Может, они берегли силы на завтра.

 

Команда EF сегодня один раз прибавила, но это был спуск, поэтому выглядело странно. Большую часть этапа впереди работала UAE Team Emirates. Мы задавали скорость, контролировали пелотон.

 

В любом случае завтра будет тяжело не зависимо от того, какая будет погода. Я бы предпочёл, чтобы было прохладнее, даже с дождём на последнем подъёме. Но даже если будет солнце, не возражаю.

 

Не знаю, как собираюсь готовиться к завтрашнему этапу. Что сделано, то сделано, я не смогу завтра поменять ноги. Но мы будем работать изо всех сил, потому что в конце тяжёлый подъём. Думаю, будет большая битва за генеральную классификацию».

 

  Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Атака не планировалась заранее. Майк прокричал по радио, что некоторые фавориты находятся в хвосте пелотона. В тот момент мы решили попытаться немного надавить. Хотели воспользоваться боковым ветром, который был на финальных километрах. Попытаться стоило, но в итоге не сработало. За Погачаром все идут очень и очень плотно. Так что каждая секунда полезна. Мы продолжим при первой же возможности».

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Earl57
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Эту команду не знаю. Просто предполагаю по аналогии с другими малыми командами.

    Аналогия говорите? До лета прошлого года в Трините было два парня-гонщика и одна девушка. Один парень в элите велокросса, второй в андеровской категории. На них троих 20 спонсоров. И крупные, богатые спонсоры, не какие-то мелкие местячковые фирмочки. Как вы думаете, что служило для них магнитом? И точнее кто? Второй парнишка был искочительно для компании. Ну и чтобы это можно было как-то назвать командой... Подписывать новых гонщиков в Тринити стали летом прошлого года, когда заявились на андеровское Джиро.

    Можно ли назвать эту команду обычной?

  • serghi
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    serghi-Фото
    Достаточно знать кто такие Quickstep.
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Что Вам рекордсмен покоя-то не дает? У Вас комплекс какой-то имеется по отношению к нему. Надо как-то бороться с этим, иначе можно запустить проблему.
  • VeloVelo
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, сейчас ухожу, если что-то напишите по этой теме, отвечу завтра.
    Доброй ночи.

  • VeloVelo
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Эту команду не знаю. Просто предполагаю по аналогии с другими малыми командами.

  • Earl57
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    Earl57-Фото
    Команду Тринити знаете или просто предполагаете?
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Какие старые соперники, я Вас умоляю...
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Последняя надежда на Ремко, иначе так и будет как Вы написали.
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Да что Вы про Алафилиппа заладили, просто есть Погочар, а все остальные отстой, вот и кажется, что Тур отстой, а организаторы и альтиметрия тут не при чем. Вся надежда только на Ремко, может хоть он в следующем году создаст конкуренцию Тадею. Иначе пиши пропало, словенец еще несколько туров заберет особо не напрягаясь.
  • VeloVelo
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Earl57
    У небольшой континентальной команды Trinity Racing, например, в два раза больше спонсоров. И более солидных спонсоров - кроме тех же спешей еще BMW, Red Bull, Sram, Zwift... А там всего 15 молоденьких парней в команде.
    Так там и вложений по 10 копеек с каждого спонсора, да еще с расчетом, что если кто из молоденьких выстрелит, то у спонсора будет хороший процент от его продажи. 

    У Квиков и таких команд как Trinity Racing совершенно разные условия. Это разные миры и задачи. Их невозможно сравнивать.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 июля

Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X Team)

15 июля

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

16 июля

Andre Greipel (Israel Start-Up Nation)

Luca Chirico (Androni Giocattoli)

Torstein Traeen (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2021 (68)
Июнь 2021 (193)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)