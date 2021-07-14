Тадей Погачар: "Хорошо размялись перед 17-м этапом Тур де Франс-2021"

Тадей Погачар, Ваут Ван Арт о 16-м этапе Тур де Франс-2021

Тадей Погачар провёл девятый день в жёлтой майке лидера. На 16-м этапе Тур де Франс-2021 команда UAE Team Emirates весь этап контролировала ситуацию в гонке, а когда пелотон порвался на финальном подъёме после атак Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma), Симона Гешке и Гийома Мартана (Cofidis), Тадей Погачар остался вместе со всеми претендентами и финишировал без потерь.

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Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «День был очень трудным. Мы стартовали в холод, потом большая группа пыталась уехать. Первые два часа ехали на полной скорости. Потом нам удалось немного сбавить темп, но на последних километрах снова поехали на максимуме. Вообще-то, я не знаю, зачем мы ускорялись в финале. Я просто сидел на колёсах. В любом случае, хорошо размялись перед завтрашним этапом. Завтра самый тяжёлый этап Тура, так что, посмотрим. Я проводил разведку 17 этапа, а также 18, поэтому знаю подъёмы. Но было бы лучше, если бы их не знал! Я не волнуюсь о подъёмах, но знаю, что день будет очень трудным.

Конечно, все сосредоточились не на сегодняшнем, а на завтрашнем этапе, потому что профиль сегодня не подходил для создания больших разрывов в генеральной классификации. Завтра, конечно, все будут пытаться. Если кто-то будет чувствовать себя суперхорошо, то сможет набрать преимуществом над тем, кто почувствует себя ужасно.

Мы сделаем всё, чтобы защитить жёлтую майку. Многие говорят, что у нас слабая команда, но, вообще-то, наша команда здесь лучшая. Другие команды не применили свои тактики. Пока что мы не видели большой активности. Может, они берегли силы на завтра.

Команда EF сегодня один раз прибавила, но это был спуск, поэтому выглядело странно. Большую часть этапа впереди работала UAE Team Emirates. Мы задавали скорость, контролировали пелотон.

В любом случае завтра будет тяжело не зависимо от того, какая будет погода. Я бы предпочёл, чтобы было прохладнее, даже с дождём на последнем подъёме. Но даже если будет солнце, не возражаю.

Не знаю, как собираюсь готовиться к завтрашнему этапу. Что сделано, то сделано, я не смогу завтра поменять ноги. Но мы будем работать изо всех сил, потому что в конце тяжёлый подъём. Думаю, будет большая битва за генеральную классификацию».

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Атака не планировалась заранее. Майк прокричал по радио, что некоторые фавориты находятся в хвосте пелотона. В тот момент мы решили попытаться немного надавить. Хотели воспользоваться боковым ветром, который был на финальных километрах. Попытаться стоило, но в итоге не сработало. За Погачаром все идут очень и очень плотно. Так что каждая секунда полезна. Мы продолжим при первой же возможности».