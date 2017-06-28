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Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

Ваут Ван Арт, Каспер Асгрен, Тадей Погачар, Марк Кэвендиш о 20-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Вице-чемпион мира в гонке с раздельным стартом, 26-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт (Wout Van Aert) стал победителем 20 этапа Тур де Франс-2021. Он быстрее всех преодолел дистанцию протяжённостью 30,8 км от Либурна до Сент-Эмильона.

 

 

Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet ©A.S.O. / Charly_Lopez / ©A.S.O. Aurelien_Vialatte

 

  В ветреную и жаркую погоду Ваут Ван Арт показал лучшее время на всех промежуточных отсечках этапа. На первой отсечке, расположенной на 7,6 км маршрута, он опередил на 2,5 секунды действующего чемпиона Европы в гонке с раздельным стартом швейцарца Штефана Кюнга (Stefan Küng / Groupama - FDJ ).  Третьим стал датчанин Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard / Jumbo - Visma) с отставанием в 12 секунд.

 

На второй отсечке, расположенной на 20,1 км маршрута, Ваут Ван Арт опередил на 21,5 секунду своего товарища по команде Йонаса Вингегора, а действующий чемпион Швейцарии в гонке с раздельным стартом Штефан Кюнг показал на отсечке третий результат.

 

В итоге на финише Ваут Ван Арт стал единственным велогонщиком, преодолевшим рубеж в 36 минут. На прохождение дистанции он затратил 35 минут и 53,34 секунды, показав среднюю скорость 51.492 км/час. Вторым стал действующий чемпион Дании в гонке с раздельным стартом Каспер Асгрен (Kasper Asgreen / Deceuninck - Quick Step) с отставанием в 21 секунду. Тройку сильнейших замкнул еще один датчанин Йонас Вингегор с проигрышем 32 секунды. 4-е место на 20-м этапе занял швейцарец Штефан Кюнг (Groupama - FDJ). 

 

  Обладатель желтой майки лидера генеральной классификации словенец Тадей Погачар (Tadej Pogacar / UAE Team Emirates), стартовавший последним, показал 8-е время дня с отставанием в 57 секунд от победителя этапа. 22-летний словенский сохранил на своих плечах желтую, белую и гороховую майки. Теперь до победы остаётся один шаг -  ему достаточно финишировать в Париже на 21 этапе.

 

  Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Победа в индивидуальной гонке на время на Тур де Франс всегда был одной из главных целей моей карьеры. Последние пару дней я концентрировался на этом этапе. Очень счастлив, что получилось. По сравнению с первой разделкой (на 5-м этапе), эта была более скоростной. С моим весом на таком маршруте у меня больше преимущества, чем на той, которая подходила панчерам.

 

День получился идеальным. Я с напряжением ждал, как оставшиеся гонщики приезжают на финиш. Но когда увидел время генеральщиков на промежуточных отсечках, немного расслабился. Для моей команды Тур де Франс был очень трудным. Я горжусь тем, чего мы достигли. Три выигранных этапа и второе место Йонаса в генеральной классификации».

 

  Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Невероятное количество времени и средств было вложено в работу над разделкой с Ваутом. Матье Хейбур (Mathieu Heijboer) среди прочих вложил в это много сил и времени. Благодаря материалам, работе над посадкой, тестам в аэродинамической трубе всё сложилось в этом великолепном выступлении Ваута. Он проехал гораздо лучше, чем на первой разделке. Он вырос, на этом Туре стал сильнее. Я ожидал от Ваута такого выступления. Мы знали, что сегодня он один из фаворитов. И он не был бы доволен только победой. А то, что Йонас финишировал третьим, сделало этот этап днём мечты».

 

  Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня на старте было много сильных гонщиков, я знал, что будет трудно. Поэтому доволен подиумом, особенно, учитывая, что показал такой результат после долгих и тяжёлых трёх недель гонки и всего за считанные дни перед Олимпиадой. На первых километрах асфальт местами был неровным, с выбоинами, из-за чего было сложно найти ритм. Поэтому основное внимание сосредоточил на двух длинных прямых. Топ-3  в итоге – хороший результат, мой первый подиум здесь в этом году».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Невероятно счастлив, что этап закончен. Разделка была быстрой. И на протяжении всей дистанции я получил такую огромную поддержку. Наслаждался каждым километром, хотя из-за сильной жары мне было тяжеловато. Я выкладывался по полной, но эта разделка отличалась от первой, на той было больше адреналина. В любом случае, я был хорошо подготовлен, выступил на высоком уровне.

 

   Не могу сравнивать две победы на Тур де Франс. Не скажу, какая более красивая. В прошлом году всё решилось на последней разделке, и эмоции были намного сильнее. На этот раз я довольно рано надел жёлтую майку. И ощущения совсем другие. Сегодня впервые с января я увидел Аллана Пейпера. Очень счастлив был с ним увидеться. Уже перед стартом эмоции захлёстывали. Великолепно было ехать разделку с такой поддержкой, поддержкой команды, семьи, друзей…. Осмысливать буду потом, а сейчас просто очень счастлив».

 

 

  Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step): «Разделка была равнинная, я просто старался сохранять аэродинамическую посадку, чтобы сберечь силы. Наслаждался, пока ехал через виноградники. Количество зрителей невероятное. Так приятно видеть множество людей вдоль дороги. Я уже думаю о завтрашнем этапе. Надеюсь на победу.

 

Так много команд ещё не выиграли этап, за победу будет большая битва. В любом случае, обычно этап завершается спринтом на Елисейских Полях. Я просто попробую выиграть этот этап.

 

Превосходно приехать в Париж с командой в полном составе. Очень благодарен команде за то, что так много помогали мне в горах.

 

Тадей Погачар впечатлил меня и как гонщик, и как человек. Он отличный молодой парень, всегда улыбается и всегда в хорошем настроении. Все эти молодые ребята – Вингегор, Ван дер Пул, Погачар –   великолепны.  Я счастлив, что был с ними в одном пелотоне».

 

Результаты 20 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 28.06.2017

    "И когда это, Борщёв, ты всё успеваешь", и разделки и горы и спринты, причём с разницей в несколько дней

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Комментарии

  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    budik-Фото

    Да нет, просто уменьшить протяжённость разделок. Сделать больше финишей в гору. Хотябы один этап в высоких горах. Имеется ввиду где большая часть этапа проходит на высотах от 1500 до 2600 например.

    И тогда не только Берналь а и просто горняки получать свой шанс хотябы отметится.

    Да хотябы вернуть командную разделку.

  • marketbk
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    marketbk-Фото
    Да, нет, Погачар-это уникум! Роглич рядом не стоял! Его, думаю, остановить может только: ВАДА, Травма, и самый оптимистичный вариант- возраст!
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    AmaAma-Фото
    Или проводить гонки только при безоблачной погоде и что бы +35!))
  • budik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    budik-Фото
    Соглашусь. Вингегор это Погачар на "минималках". За счёт чего он может бить Погачара на Туре непонятно.
    И остаётся только Роглич. Тот же Погачар только постарше.
    Есть ещё вариант что орги кардинально изменят маршрут Тура в следующем году. Тогда возможен вариант с Берналем.
    Надеюсь что на Вуэльте можно будет наблюдать за борьбой Роглича, Погачара и Берналя.
  • Earl57
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (3)
    Earl57-Фото

    Интрига кто получит суперкомбатив. Алафилипп? 

  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    AmaAma-Фото

    Сомневаюсь что два капитана с одной команды смогут раздёргать Погачара (такого как сейчас). 

    Нужен гонщик с отличной разделкой и горой, кинжальным финишем в горе/пригорок с отличной командой. И при этом в идеальной форме. 

    Есть подозрение, что команда у Тадея будет сильнее и уже с большим опытом и он сам будет улучшать себя. 

    Если Погачар перед Туром не будет ехать Джиро и будет целым и здоровым, то обыграть его может только Роглич.

    Если кто-то хочет написать Берналя и его фантастические горные навыки, то вспомните его на 3й недели Джиро и что он значительно слабей в разделке и на финише. 

    Датчанин отличный кандидат и может нужно его покатать пару лет на Джиро и Вуэльте. Развить дух победителя.. что бы он поверил в себя и научился быть капитаном. 

    Это все мои предположение и обычные наблюдения. 

    По факту.. Погачар за два Тура забрал: 6 этапов, 6 маек и он красавец! 

     

  • marketbk
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    marketbk-Фото

    Да, уж, эти товарищи из кросса удивляют не меньше "малолетки" Погачара, Эвенпула! Что-то очень сильно поменялось в велоспорте. Не пойму только - это к лучшему или нет.

  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (24)
    Kay82-Фото
    Луценко в генералах на туре делать нечего, 7- му месту радоваться? в призеры не попал, считаю тур провальным
  • ruslanhovatov
    Марк Кэвендиш об инциденте с м ... (6)
    ruslanhovatov-Фото

    Горбатого могила исправит. Каким был, таким и остался. Ничего нового. Лицемер.

     

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Этап дружбы и самая большая интрига кто выиграет финиш Ван Арт или Кэв.

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Juan Fernando Calle (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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