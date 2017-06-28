Дубль Ваута Ван Арта на Тур де Франс-2021

Ваут Ван Арт, Каспер Асгрен, Тадей Погачар, Марк Кэвендиш о 20-м этапе Тур де Франс-2021

Вице-чемпион мира в гонке с раздельным стартом, 26-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт (Wout Van Aert) стал победителем 20 этапа Тур де Франс-2021. Он быстрее всех преодолел дистанцию протяжённостью 30,8 км от Либурна до Сент-Эмильона.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet ©A.S.O. / Charly_Lopez / ©A.S.O. Aurelien_Vialatte

В ветреную и жаркую погоду Ваут Ван Арт показал лучшее время на всех промежуточных отсечках этапа. На первой отсечке, расположенной на 7,6 км маршрута, он опередил на 2,5 секунды действующего чемпиона Европы в гонке с раздельным стартом швейцарца Штефана Кюнга (Stefan Küng / Groupama - FDJ ). Третьим стал датчанин Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard / Jumbo - Visma) с отставанием в 12 секунд.

На второй отсечке, расположенной на 20,1 км маршрута, Ваут Ван Арт опередил на 21,5 секунду своего товарища по команде Йонаса Вингегора, а действующий чемпион Швейцарии в гонке с раздельным стартом Штефан Кюнг показал на отсечке третий результат.

В итоге на финише Ваут Ван Арт стал единственным велогонщиком, преодолевшим рубеж в 36 минут. На прохождение дистанции он затратил 35 минут и 53,34 секунды, показав среднюю скорость 51.492 км/час. Вторым стал действующий чемпион Дании в гонке с раздельным стартом Каспер Асгрен (Kasper Asgreen / Deceuninck - Quick Step) с отставанием в 21 секунду. Тройку сильнейших замкнул еще один датчанин Йонас Вингегор с проигрышем 32 секунды. 4-е место на 20-м этапе занял швейцарец Штефан Кюнг (Groupama - FDJ).

Обладатель желтой майки лидера генеральной классификации словенец Тадей Погачар (Tadej Pogacar / UAE Team Emirates), стартовавший последним, показал 8-е время дня с отставанием в 57 секунд от победителя этапа. 22-летний словенский сохранил на своих плечах желтую, белую и гороховую майки. Теперь до победы остаётся один шаг - ему достаточно финишировать в Париже на 21 этапе.

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Победа в индивидуальной гонке на время на Тур де Франс всегда был одной из главных целей моей карьеры. Последние пару дней я концентрировался на этом этапе. Очень счастлив, что получилось. По сравнению с первой разделкой (на 5-м этапе), эта была более скоростной. С моим весом на таком маршруте у меня больше преимущества, чем на той, которая подходила панчерам.

День получился идеальным. Я с напряжением ждал, как оставшиеся гонщики приезжают на финиш. Но когда увидел время генеральщиков на промежуточных отсечках, немного расслабился. Для моей команды Тур де Франс был очень трудным. Я горжусь тем, чего мы достигли. Три выигранных этапа и второе место Йонаса в генеральной классификации».

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Невероятное количество времени и средств было вложено в работу над разделкой с Ваутом. Матье Хейбур (Mathieu Heijboer) среди прочих вложил в это много сил и времени. Благодаря материалам, работе над посадкой, тестам в аэродинамической трубе всё сложилось в этом великолепном выступлении Ваута. Он проехал гораздо лучше, чем на первой разделке. Он вырос, на этом Туре стал сильнее. Я ожидал от Ваута такого выступления. Мы знали, что сегодня он один из фаворитов. И он не был бы доволен только победой. А то, что Йонас финишировал третьим, сделало этот этап днём мечты».

Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня на старте было много сильных гонщиков, я знал, что будет трудно. Поэтому доволен подиумом, особенно, учитывая, что показал такой результат после долгих и тяжёлых трёх недель гонки и всего за считанные дни перед Олимпиадой. На первых километрах асфальт местами был неровным, с выбоинами, из-за чего было сложно найти ритм. Поэтому основное внимание сосредоточил на двух длинных прямых. Топ-3 в итоге – хороший результат, мой первый подиум здесь в этом году».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Невероятно счастлив, что этап закончен. Разделка была быстрой. И на протяжении всей дистанции я получил такую огромную поддержку. Наслаждался каждым километром, хотя из-за сильной жары мне было тяжеловато. Я выкладывался по полной, но эта разделка отличалась от первой, на той было больше адреналина. В любом случае, я был хорошо подготовлен, выступил на высоком уровне.

Не могу сравнивать две победы на Тур де Франс. Не скажу, какая более красивая. В прошлом году всё решилось на последней разделке, и эмоции были намного сильнее. На этот раз я довольно рано надел жёлтую майку. И ощущения совсем другие. Сегодня впервые с января я увидел Аллана Пейпера. Очень счастлив был с ним увидеться. Уже перед стартом эмоции захлёстывали. Великолепно было ехать разделку с такой поддержкой, поддержкой команды, семьи, друзей…. Осмысливать буду потом, а сейчас просто очень счастлив».

Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step): «Разделка была равнинная, я просто старался сохранять аэродинамическую посадку, чтобы сберечь силы. Наслаждался, пока ехал через виноградники. Количество зрителей невероятное. Так приятно видеть множество людей вдоль дороги. Я уже думаю о завтрашнем этапе. Надеюсь на победу.

Так много команд ещё не выиграли этап, за победу будет большая битва. В любом случае, обычно этап завершается спринтом на Елисейских Полях. Я просто попробую выиграть этот этап.

Превосходно приехать в Париж с командой в полном составе. Очень благодарен команде за то, что так много помогали мне в горах.

Тадей Погачар впечатлил меня и как гонщик, и как человек. Он отличный молодой парень, всегда улыбается и всегда в хорошем настроении. Все эти молодые ребята – Вингегор, Ван дер Пул, Погачар – великолепны. Я счастлив, что был с ними в одном пелотоне».