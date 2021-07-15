Хет-трик Тадея Погачара на Тур де Франс-2021

Тадей Погачар побеждает в жёлтой майке на втором горном этапе подряд

Тадей Погачар выиграл на Тур де Франс-2021 третий этап, второй подряд горный и второй в жёлтой майке лидера. 22-летний словенец команды UAE Team Emirates стал первым за 86 лет гонщиком, выигравшим шесть этапов Тур де Франс в возрасте до 23 лет.

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На 18-м этапе с набором высоты 3500 м, последнем горном этапе на Тур де Франс-2021, отрывам не удалось уехать от пелотона. Атаковали и пытались удержаться в отрыве и чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) с Матеем Мохоричем (Bahrain-Victorious), и французские велогонщик Давид Годю (Groupama-FDJ) и Пьер Латур (TotalEnergies).

Алафилипп и Мохорич начали подъём на первую вершину дня – Турмале – с преимуществом в полторы минуты над пелотоном, который возглавлял Вегард Стаке Ланген (UAE Team Emirates), за 6 км до вершины отрыв Алафилиппа и Мохорича добрала группа гонщиков, включая Давида Годю и Пьера Латура. Отрыв рассыпался на подъёме к Турмале, пелотон возглавила команда Ineos Grenadiers, а впереди остались Давид Годю и Пьер Латур.

Латур первым прошёл наивысшую точку 18 этапа Турмале и взял премию Жака Годде. На спуске атаковал Давид Годю, который до последнего в одиночку сопротивлялся приближающемуся и просеивающемуся пелотону. Его добрали за 9,5 км до финиша, на финальном подъёме этапа, подъёме, получившим высшую категорию - Луз-Ардиден (Luz-Ardiden) протяжённость 13,3 км, 736 – 1715 м, перепад 979 м, средний градиент 7,4% максимальный градиент 12%.

В финале от пелотона осталась группа фаворитов из 15 гонщиков. За 2 км до финиша после работы Рафала Майки (UAE Team Emirates), а затем Сеппа Кусса (Jumbo-Visma) впереди остались лишь лидер общего зачёта Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Энрик Мас (Movistar). Мас попытался уехать от соперников, но успешной оказалась только атака Тадея Погачара, который ответил на ускорение Маса и контратаковал за 700 м до финиша, привезя своим соперникам 2 секунды.

24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор финишировал вторым, 28-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас замкнул тройку призёров этапа. В этом же порядке гонщики расположились и в общем зачёте, только преимущество Тадея Погачара увеличилось ещё на 6 секунд и составило 5 минут 45 секунд над ближайшим соперником Йонасом Вингегором.

Победа Тадея Погачара на вершине высшей категории, где горные очки удваивались, принесла ему гороховую майку лидера горной классификации, где он опередил нидерландского гонщика команды Bahrain-Victorous Ваута Пулса на 19 очков.

24-летний Давид Годю (Groupama-FDJ) получил красный номер самого атакующего гонщика 18 этапа Тур де Франс-2021.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Невероятно. После вчерашнего этапа я и сегодня чувствовал себя хорошо. Очень счастлив, что одержал победу. С ума сойти. С тех пор как начал заниматься велоспортом, он для меня игра, в которую играю с наслаждением. На 50% победа на этом Туре уже моя. Но никогда не знаешь!

Ещё остались этапы, но всё в порядке. Почему я должен беспокоиться о разделке Вингегора? Надо волноваться, если я потеряю шесть минут в индивидуальной гонке, будем надеяться, что нет! В этой дисциплине я всегда выкладываюсь на сто процентов. Впервые поеду разделку в жёлтой майке, не могу дождаться.

Сегодня был очень тяжёлыйэтап. Скорость уже на Турмале была высокой. Я забыл обо всём, чтобы сконцентрироваться на финальном подъёме и выдавать максимум до самого финиша».

Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step): «Могло бы быть гораздо легче, если бы… весь день висел на волоске. Команда BikeExchange задала высокую скорость на подъёме перед промежуточным спринтом, где мы сразу сожгли много спичек. Группа уехала, а я с Мёркёвым забрал очки перед Мэттьюсом. И мой этап был закончен. Этот подъём я проходил раз десять, и каждый раз его ненавидел. Благодарен товарищам по команде, которые мне помогали. Эмоции у меня немного перехлёстывают, потому что мои товарищи по команде так много помогают мне на этом Тур де Франс. Я им так благодарен. Кажется, теперь все препятствия ушли, и я смогу доехать до Парижа. Я бы хотел попробовать выиграть, по крайней мере, ещё этап».

Давид Годю (Groupama-FDJ): «Турмале – один из моих любимых подъёмов, а Пиренеи – мои любимые горы. Я сказал, что вложу в атаку все силы несмотря ни на что. Мне надо было уезжать, чтобы не оказаться потом с Погачаром и Вингегором, которые в финале были бы сильнее меня. После спуска был встречный ветер, я ехал один, было тяжело. Жаль, что Пьер Латур не смог удержаться у меня на колесе на спуске. Победу на этапе взять не удалось, но я наслаждался этапом. Нас в команде осталось только четверо, но мы хотели взять максимум. У нас остался один шанс в разделке со Штефаном Кюнгом».