Борьба за победу на этапах – цель велокоманды DSM на Тур де Франс-2021

Велокоманда DSM объявила состав на Тур де Франс-2021. Как и в прошлом году, когда гонщики команды выиграли три этапа французского Гранд-тура (Марк Хирши одержал победу на 12-м этапе, Сёрен Краг Андерсен выиграл 14-й м 19-й этапы), целью DSM остаётся победа на этапах Тур де Франс, и на спринтерских, и атакой из отрывов.

DSM – самая молодая из стартующих на Туре команд, средний возраст составляет 25,6 лет.

Бороться за этапы будут 26-летний датский велогонщик Сёрен Краг Андерсен, 27-летний бельгийский гонщик Тиш Бенот, 25-летний нидерландский велогонщик Сеес Бол, 22-летний британский гонщик Марк Донован, 23-летний нидерландский велогонщик Нильс Экхофф, 25-летний нидерландский велогонщик Йорис Ниувенёйс, 25-летний датский гонщик Каспер Педерсен и 28-летний немецкий велогонщик Яша Зюттерлин.

Люк Робертс, тренер команды DSM: «После успешной кампании 2020 года, где мы взяли три победы на этапах, наша главная цель на Тур де Франс-2021 – снова бороться за результаты на каждом этапе. У нас очень сильный командный поезд для нескольких возможных групповых спринтов. На среднегорных и горных этапах мы собираемся атаковать, пользоваться возможностями, разыгрывать несколько карт и использовать силу команды, чтобы добиться преимущества, как мы делали в прошлом году.

В этом году гонка начнётся интересно, без традиционного пролога, без командной гонки или группового спринта. С места в карьер два довольно трудных этапа, которые сделают старт захватывающим. Будем выбирать наши дни, атаковать, охотиться за успехом на этапах, показывать майку DSM на первом для команды с этим названием Тур де Франс».

Состав велокоманды DSM на Тур де Франс-2021:





Søren Kragh Andersen, (Дания)

Tiesj Benoot, (Бельгия)

Cees Bol, (Нидерланды)

Mark Donovan, (Великобритания)

Nils Eekhoff, (Нидерланды)

Joris Nieuwenhuis, (Нидерланды)

Casper Phillip Pedersen, (Дания)

Jasha Sutterlin, (Германия)