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Состав велокоманды DSM на Тур де Франс-2021

Борьба за победу на этапах – цель велокоманды DSM на Тур де Франс-2021

 

 

  Велокоманда DSM объявила состав на Тур де Франс-2021. Как и в прошлом году, когда гонщики команды выиграли три этапа французского Гранд-тура (Марк Хирши одержал победу на 12-м этапе, Сёрен Краг Андерсен выиграл 14-й м 19-й этапы), целью DSM остаётся победа на этапах Тур де Франс, и на спринтерских, и атакой из отрывов.   

 

DSM – самая молодая из стартующих на Туре команд, средний возраст составляет 25,6 лет.

 

  Бороться за этапы будут 26-летний датский велогонщик Сёрен Краг Андерсен, 27-летний бельгийский гонщик Тиш Бенот, 25-летний нидерландский велогонщик Сеес Бол, 22-летний британский гонщик Марк Донован, 23-летний нидерландский велогонщик Нильс Экхофф, 25-летний нидерландский велогонщик Йорис Ниувенёйс, 25-летний датский гонщик Каспер Педерсен и 28-летний немецкий велогонщик Яша Зюттерлин.

 

  Люк Робертс, тренер команды DSM: «После успешной кампании 2020 года, где мы взяли три победы на этапах, наша главная цель на Тур де Франс-2021 – снова бороться за результаты на каждом этапе. У нас очень сильный командный поезд для нескольких возможных групповых спринтов. На среднегорных и горных этапах мы собираемся атаковать, пользоваться возможностями, разыгрывать несколько карт и использовать силу команды, чтобы добиться преимущества, как мы делали в прошлом году.

 

  В этом году гонка начнётся интересно, без традиционного пролога, без командной гонки или группового спринта. С места в карьер два довольно трудных этапа, которые сделают старт захватывающим. Будем выбирать наши дни, атаковать, охотиться за успехом на этапах, показывать майку DSM на первом для команды с этим названием Тур де Франс».

 

Состав велокоманды DSM на Тур де Франс-2021:

Søren Kragh Andersen, (Дания)

Tiesj Benoot, (Бельгия)

Cees Bol, (Нидерланды)

Mark Donovan, (Великобритания)

Nils Eekhoff, (Нидерланды)

Joris Nieuwenhuis, (Нидерланды)

Casper Phillip Pedersen, (Дания)

Jasha Sutterlin, (Германия)

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Теги к статье: DSM Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • sixpack
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (13)
    sixpack-Фото
    а что заминусовали? здесь много этапов с широким кругом претендентов, в т.ч. и первые два. Петя лучшие годы вполне затаскивал такие горки. Круг названных гонцов достаточно разумный. Демара я б исключил из этого списка, но и только
  • Woterman 1980
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Cyrill
    Кто бы, что не говорил, но всем нам хочется увидеть это - победу Кэва на этапе ТДФ после такой "паузы в один конец", если мы увидим две - это будет ... без слов. Ну, и как не крути, сам факт появления Кэва как главного спринтера одной из главных спринтерских команд на ТДФ - это просто мегареклама "волчьей стае"...
    Только за всех не нужно говорить. Мне Кэвэндишь никогда не нравился, и вообще была бы моя воля, я бы убрал спринтерские этапы вообще, оставил бы горные этапы и раздели, а всех с принтеров отправил бы на трек выступать, там их настоящее место

    Смотреть 4-5 ти часовую трансляцию, только ради того, чтобы на последнем километре увидеть спринтерский розыгрыш, это ж сколько терпения нужно?.
  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: patar
    Интересно, что из Трека никого нет. Они же всегда на генерал ездили... что Моллема уже не едет? Как по мне он не хуже того же Келдермана или Маса претендент

    В Треке прикололись:

    Our chosen 8 are ready for their next adventure!

    Bernardix

    Ellisondix

    Mollemix

    Nibalix

    Pedersix

    Skujix

    Stuyvix

    Theunix

    Из комментов...

  • Anna P.
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (8)
    Anna P.-Фото

    Беннету сочувствую, попал в сложную ситуацию. Поехал бы - изволь соответствовать, прошлогодний блеск может и не повториться. 

    Хотелось бы знать его высказывания по поводу.

    А Кэв - желаем ему выиграть этапчик, но если не выйдет - никто не бросит в него камень. Во всяком случае я.

    Эх, несколько лет назад я пугала соседей за стеной воплем "Кэвенди-и-иш!!"

  • Cyrill
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (8)
    Cyrill-Фото

    Кто бы, что не говорил, но всем нам хочется увидеть это - победу Кэва на этапе ТДФ после такой "паузы в один конец", если мы увидим две - это будет ... без слов. Ну, и как не крути, сам факт появления Кэва как главного спринтера одной из главных спринтерских команд на ТДФ - это просто мегареклама "волчьей стае"...

  • velodoctor
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    velodoctor-Фото

    Они взяли всех кто худо бедно в горах помочь может. Вспоминая работу Майки на Контадора, я думаю Погачар по большей части один будет. Не припомню чтобы поляк ради кого-то кроме себя выкладывался. 

  • rude_rider
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    rude_rider-Фото

    канечно команда у Погача слабая ..каждый сам за себя практически

    Но проблема для всех то что Погачу не нужна команда..то есть главное довести до гор а там он найдет колесо Роглича

  • motte
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (13)
    motte-Фото

    Двойное прохождение мон ванту, это невероятная сложность, миыическая гора и что там происходило за её историю, включая смерть тома симпсона все круги ада пройдут ребята на этом, 11 этапе. 

  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (19)
    Адриен-Фото
    У него уже этих "последних" шансов столько было ...
  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (19)
    flugegeheimen-Фото

    Буду болеть за Приможа и Карапаса. Интересно будет посмотреть на Годю. 

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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