  Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

Ну вот и начинается №108. Составы (команд) сильные, этапы классные. Будем ждать борьбы и не такого унылого начала как на недавней Джиро. Всем в добрый путь !!

Цитата: aksbor

Нетривиальный первый этап. Начинать придется без раскачки



Чуть больше чем 15 лет смотрю ТдФ, но не помню, что бы Большорй Старт Тура начинался вот так - этапом с 6 категорийными подъемамы, набором высоты под 2000м., ещё и с финишем в горку!!! Профиль просто провоцирует на атаки и снова, и ещё раз атаки, особенно после прохождения "летучего" спринта.

Уникальная ситуация может сложиться после финиша, что у победителя этапа может быть ВСЕ 4 призовые майки, но или 3...2 так точно))

У меня две ставки: ЖуЖу и МВДП, а Ван Арт (с бронзой)