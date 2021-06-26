- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 00:39
Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021
Велокоманда Bora-hansgrohe выйдет на старт Тур де Франс-2021 в новой велоформе, созданной в честь 120-летия основания компании «Hansgrohe», титульного спонсора.
Даниэль Осс представил обновлённую велоформу и стал актёром в ролике, посвящённом юбилею “Hansgrohe” и старту команды в 108-м выпуске французского Гранд-тура.
Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Очень рад, что в этом году наша майка на Тур де Франс не просто по-другому выглядит, а за её дизайном стоит история. Вместе с Hansgrohe мы празднуем 120-летний юбилей компании. А компания Bora представила на рынок перед стартом Тур де Франс новый продукт (духовку Flex oven, BORA X BO)».
Photo (c) Bora-hansgrohe Team
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