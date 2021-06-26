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Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

 

 

Велокоманда Bora-hansgrohe выйдет на старт Тур де Франс-2021 в новой велоформе, созданной в честь 120-летия основания компании «Hansgrohe», титульного спонсора. 

 

Даниэль Осс представил обновлённую велоформу и стал актёром в ролике, посвящённом юбилею “Hansgrohe” и старту команды в 108-м выпуске французского Гранд-тура.

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Очень рад, что в этом году наша майка на Тур де Франс не просто по-другому выглядит, а за её дизайном стоит история. Вместе с Hansgrohe мы празднуем 120-летний юбилей компании. А компания Bora представила на рынок перед стартом Тур де Франс новый продукт (духовку Flex oven, BORA X BO)».

 

 

Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

 

Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

 

 

Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

 

Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

 

Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

 

Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

 

  Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

Photo (c) Bora-hansgrohe Team

 

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Теги к статье: Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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