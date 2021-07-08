Велогонщики об 11-м этапе Тур де Франс-2021

Тадей Погачар, Кенни Элиссонд, Алексей Луценко, Вилко Келдерман, Жулиан Алафилипп, Марк Кэвендиш об 11-м этапе Тур де Франс-2021

11-й этап Тур де Франс-2021 с двойным прохождением легендарного подъёма Мон-Ванту начался с многочисленных атак, а завершился сольной победой чемпиона Бельгии, гонщика команды Jumbo-Visma Ваута Ван Арта. Чемпион мира, 29-летний велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп одним из первых уехал в отрыв, а при первом восхождении на Мон-Ванту первым прошёл вершину «Гиганта Прованса».

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

Но при втором прохождении Мон-Ванту из отрыва дня впереди остались будущий победитель этапа и атаковавшие, но не сумевшие добрать Ваута Ван Арта гонщики команды Trek-Segafredo Кенни Элиссонд и Бауке Моллема. Они заняли на эпическом этапе 2-е и 3-е места, а 29-летний французский велогонщик Кенни Элиссонд получил красный номер самого атакующего гонщика.

За спиной отрыва во время второго прохождения Мон-Ванту группа генеральщиков просеялась. Первым из неё выпал Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) атаковал за 1,2 км до вершины.

Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Ригоберто Уран (EF Education Nippo), а также обладатель жёлтой майки Тадей Погачар (UAE Team Emirates) догнали Вингегора за несколько сотен метров до финиша, а Алексей Луценко (Astana-Premier Tech) и Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe) финишировали через 18 секунд, благодаря чему поднялись на одну строчку в генеральной классификации. А ближайшим соперником Тадея Погачара, защитившего жёлтую майку, стали Ригоберто Уран, проигрывающий 5:18 и Йонас Вингегор, уступающий 5:32.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «На протяжении всего восхождения скорость была высокой, и когда Вингегор атаковал в финале, я не смог с ним удержаться, потому что он начал мощно продавливать. Но я не потерял самообладания, потому что вершина была недалеко. Я просто сосредоточился, чтобы и хороший ритм удержать, и сберечь силы, чтобы добавить на спуске.

Мы отлично сработались с Ураном и Карапасом, и догнали его. Я не удивлён выступлением Вингегора, потому что он всегда доказывал, что является одним из сильнейших горняков.

На Тур де Франс нет лёгких дней, завтра тоже, возможно, придётся справляться с ветром».

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step): «Я горел желанием атаковать, потому не скрывал своих намерений с самого старта. Наслаждался сегодняшним этапом, выдал свой максимум, но этап был для меня немного длинноват. С другой стороны, не могу передать словами, как я радовался, когда первым прошёл вершину Мон-Ванту в радужной майке. Это особенный подъём, легендарный, который все знают. И пересекать его вершину первым- невероятно».

Алексей Луценко (Astana-Premier Tech): «Это был чрезвычайно сложный этап. Думая о борьбе за общий зачет, я старался держаться впереди на колесе у Погачара так долго, как это было возможно. И у меня это неплохо получилось. На вершине Мон-Ванту я оказался чуть позади вместе с Келдерманом, после чего на спуске я немедленно начал преследование. Я доволен своим восьмым местом, а также рад, что смог подняться на одну позицию в генеральной классификации. Конечно, «Тур» еще далек от своего завершения, впереди еще много трудных и опасных этапов. Но, на данный момент я доволен своим выступлением».

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe): «В отличие от прошлых дождливых и холодных этапов сегодня было жарко. Но мы знали, что так будет, поэтому я не забывал много пить. Весь день чувствовал себя хорошо. Очень тяжело подниматься на Мон-Ванту дважды, но в финале ощущения у меня были отличные. Когда Вингегор атаковал, я шёл на пределе, не смог отреагировать. Мне пришлось ехать своей скоростью. Доволен своим выступлением. Могу сказать, день был хорошим, но не выдающимся. Подиум не так далеко, мы можем побороться, но всё зависит от следующих этапов. Если финиширую пятым в общем зачёте, буду доволен».

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic): «Моя ранняя атака с Жулианом Алафилиппом стоила мне больших сил. Я думал о соперниках в горной классификации, решил, что комне переложатся из пелотона на первом подъёме. Но этого не случилось, а после промежуточного спринта отрыв уехал, а я не смог удержаться. Видя, что впереди большая группа, и что Ineos Grenadiers будут нацеливаться на генеральную классификацию, решил поберечь силы на ближайшие дни. Чувствую себя хорошо. Впереди этапы, на которых поеду в отрыв. Жара на меня не влияет, я к ней привык».

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Думаю, сегодня наша команда отлично выступила. Горжусь этим. У нас три человека отобрались в отрыв. Жульен Бернар очень много работал, чтобы увеличить просвет с пелотоном. Кенни ехал очень сильно. Приятно было работать с ним на последних 5 км подъёма и на спуске, где остались впереди генеральщиков. В конце концов, только один гонщик был сильнее нас. Ван Арт заслужил победу, в борьбе с ним мало что можно было сделать».

Кенни Элиссонд (Trek-Segafredo): «Знал, что у самого подножия Мон-Ванту тяжелее всего. Жульен отлично отработал, чтобы удержать высокую скорость. Потом я сразу атаковал. Возможно, было слишком далеко. Так как Бауке хорошо чувствовал себя, я решил предпринять что-то, а не просто тянуть ребят, которые сели нам на колёса. И я поехал, выбрал идеальный момент, чтобы поставить других гонщиков в сложное положение. Старался держать ритм, а потом увидел, что меня догоняет Ваут, а потом он меня сбросил. Он был сильнейшим. А когда кто-то сильнее тебя на таком подъёме, спрятаться не получится.

Мы очень хотели удержать второе и третье места, чтобы после всей работы команды у нас был, по меньшей мере, такой результат. Мы дали полный газ, сопротивлялись группе, которая накатывала позади. Я горжусь нашей командной работой. Горжусь всей командой. У меня приз самого атакующего гонщика, но мы должны были втроём подняться на подиум, потому что ребята заслужили его не меньше меня».

Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step): «Мы знали, что сегодня не придётся с трудом вписываться в лимит, как в воскресенье. Но всё равно весь день нельзя было терять бдительность. Товарищи по команде были рядом и помогли мне подняться и спуститься с гор.

Я очень устал, полагаю, как и все. Проехал за карьеру много выпусков Тур де Франс, но уверен, что этот – один из самых тяжёлых. И участвовать в нём очень круто. Я поговорил накануне старта с Кристианом Прюдоммом, директором Тур де Франс, сказал ему, как сильно люблю эту гонку. Я человек слова, поэтому не сойду с Тура, постараюсь удержаться так долго, как только смогу».