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Тур де Франс-2021: Белая майка. Претенденты
Белая майка – престижная награда, которая важна не только молодым гонщикам, заявляя об их перспективности и таланте, но и зрителям, которые могут взять на заметку подающих надежды спортсменов.
Белую майку на Тур де Франс-2021 наденет велогонщик, который расположен в генеральной классификации выше всех из тех, кому не исполнилось 25 лет на 1 января 2021 года. В прошлом году победителем классификации лучшего молодого гонщика стал словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar), победитель Тур де Франс-2020
Рассмотрим кандидатов на звание лучшего молодого гонщика Тур де Франс-2021. Больше всего шансов повторить успех и вновь облачиться в белую майку лучшего молодого гонщика у Тадей Погачара, он же является одним из претендентов и на желтую майку. Но вряд ли его молодые соперники сдадутся без боя, ведь целью будет даже возможность примерить майку хотя бы на один день.
Белая майка появилась на Тур де Франс-1975, и с тех пор всего шестеро становились лучшим молодым велогонщиком и обладателем желтой майки в один год: Лоран Финьон (Laurent Fignon) в 1983 году, Ян Ульрих (Jan Ullrich) в 1997 году, Альберто Контадор (Alberto Contador) в 2007 году, Энди Шлек (Andy Schleck) в 2010 году, Эган Берналь (Egan Bernal) в 2019 году, Тадей Погачар (Tadej Pogacar) в 2020 году. Представляем список кандидатов на звание лучшего молодого гонщика Тур де Франс-2021.
|
|Участники Тур де Франс-2021, претендующие на белую майку, Д.Р.
|
|
|1
|
|Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM
|
|11.02.1996
|
|
|2
|
|Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange
|
|12.02.1996
|
|
|3
|
|Cyril Barthe (Fra ) B&B Hotels
|
|14.02.1996
|
|
|4
|
|Aurélien Paret-Peintre (Fra) Ag2r - Citroën
|
|27.02.1996
|
|
|5
|
|Casper Phillip Pedersen (Den) Team DSM
|
|15.03.1996
|
|
|6
|
|Sean Bennett (Usa) Team Qhubeka - Assos
|
|31.03.1996
|
|
|7
|
|Dorian Godon (Fra) Ag2r - Citroën
|
|25.05.1996
|
|
|8
|
|Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ
|
|12.07.1996
|
|
|9
|
|Omer Goldstein (Isr) Israel Start-Up Nation
|
|13.08.1996
|
|
|10
|
|Neilson Powless (Usa) EF Education - Nippo
|
|03.09.1996
|
|
|11
|
|David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ
|
|10.10.1996
|
|
|12
|
|Stefan De Bod (Rsa) Astana – Premier Tech
|
|17.11.1996
|
|
|13
|
|Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma
|
|10.12.1996
|
|
|14
|
|Sergio Higuita (Col) EF Education - Nippo
|
|01.08.1997
|
|
|15
|
|Georg Zimmermann (Ger) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux
|
|11.10.1997
|
|
|16
|
|Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal
|
|12.01.1998
|
|
|17
|
|Nils Eekhoff (Ned) Team DSM
|
|23.01.1998
|
|
|18
|
|Jonas Rutsch (Ger) EF Education - Nippo
|
|24.01.1998
|
|
|19
|
|Ide Schelling (Ned) Bora-hansgrohe
|
|06.02.1998
|
|
|20
|
|Jasper Philipsen (Bel ) Alpecin-Fenix
|
|02.03.1998
|
|
|21
|
|Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates
|
|02.04.1998
|
|
|22
|
|Harrison Sweeny (Aus) Lotto Soudal
|
|09.07.1998
|
|
|23
|
|Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates
|
|24.08.1998
|
|
|24
|
|Stefan Bissegger (Swi) EF Education - Nippo
|
|13.09.1998
|
|
|25
|
|Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates
|
|21.09.1998
|
|
|26
|
|Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates
|
|03.11.1998
|
|
|27
|
|Mark Donovan (Gbr) Team DSM
|
|03.04.1999
|
|
|28
|
|Maxime Chevalier (Fra ) B&B Hotels
|
|16.05.1999
|
|
|29
|
|Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious
|
|13.06.1999
|
Тадей Погачар (UAE Team Emirates)
Photo ©A.S.O/Pauline Ballet
Давид Годю (Groupama-FDJ), 23 года
Нейлсон Паулесс (EF Education Nippo), 24 года
Лукас Хэмильтон (BikeExchange), 25 лет
На Тур де Франс-2021 принимают участие много молодых гонщиков. Кто станет финальным обладателем майки, покажет гонка.
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Mima
Александр Винокуров покинет по ... (30)
Цитата: Astanaforever
Почитав реакцию и комментарии в сетях и пресс релизах федераций велосипедного спорта Казахстана, я думая, что под шквалом негодования и возмущения миллионов фанатов и любителей Астаны, руководство Астаны изменят свое решение и восстановят в должности Александра. Этот кризис не нужен ни руководству ни команде тем более в предверии Тура, чемпионата мира и Олимпийских игр и Вуэльты. Команда только начала выдавать результаты и в данное время занимает пятую строчку в рейтинге UCI, хотя одержала всего восемь побед. Яну Зель накормят сполна кленовым сиропом и полетит она вниз как опавший, кленовый лист в небытие. А команду не дадут утопить. Авторитет Вино слишком высок в Казахстане и в мире велоспорта, чтобы так он закончил свою профессиональную карьеру со своим детищем Астаной, отдавшего все свои силы, здоровья и средств на развития и популяризации велосипедного спорта как в Казахстане, так и всего постсоветского пространства.
Дай бог, так и будет. Непонятно, зачем все это перед Туром, Олимпиадой. Неужели настолько недальновидные люди управляют клубом?ВЕРНИТЕ ВИНО!!
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Lucky
Александр Винокуров покинет по ... (30)
Цитата: Гонщик
Цитата: Lucky
Пример жена Федуна Зарема Салихова в Спартаке, практически формирует политику клуба в том числе финансовую, так что мамЗель может не так проста
Она ему не жена .
Какая разница гражданская жена или сожительница, суть не в этом
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Earl57
Giro dell'Appennino-2021 (1)
Прикольно - 49-летний Ребеллин финишировал почти на полминуты раньше 27-летнего Москона. Хотя перед гонкой Москона и Улисси называли фаворитами, Бену Хермансу давали только две звездочки.
Другие гонщики Инеоса вообще забили на эту гонку. Москон уехал, ну и ладненько. Нарваез почти на 4 минуты отстал, остальные не спеша приехали через 12 с лишним минут.
И это при том, что кроме Инеос, Эмиратов и израильтян там только проконтинентальные и континентальные команды. Даже Андрони и Бардиани выставили далеко не первые составы. Уровень гонщиков даже до первенства водокачки не дотягивает. А у Инеос самое высокое место в итоге только 19-е.
-
Astanaforever
Александр Винокуров покинет по ... (30)
Почитав реакцию и комментарии в сетях и пресс релизах федераций велосипедного спорта Казахстана, я думая, что под шквалом негодования и возмущения миллионов фанатов и любителей Астаны, руководство Астаны изменят свое решение и восстановят в должности Александра. Этот кризис не нужен ни руководству ни команде тем более в предверии Тура, чемпионата мира и Олимпийских игр и Вуэльты. Команда только начала выдавать результаты и в данное время занимает пятую строчку в рейтинге UCI, хотя одержала всего восемь побед. Яну Зель накормят сполна кленовым сиропом и полетит она вниз как опавший, кленовый лист в небытие. А команду не дадут утопить. Авторитет Вино слишком высок в Казахстане и в мире велоспорта, чтобы так он закончил свою профессиональную карьеру со своим детищем Астаной, отдавшего все свои силы, здоровья и средств на развития и популяризации велосипедного спорта как в Казахстане, так и всего постсоветского пространства.
-
Гонщик
Александр Винокуров покинет по ... (30)
Цитата: Lucky
Пример жена Федуна Зарема Салихова в Спартаке, практически формирует политику клуба в том числе финансовую, так что мамЗель может не так проста
Она ему не жена .
-
rude_rider
Александр Винокуров покинет по ... (30)
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: rude_rider
По мне так Вино отличный руковдитель
строго по гонкам Вино лучше некуда. он и понимает их своей шкурой, а не в теории, и мотивировать может. ведь мотивировать - по сути - научить верить не только в себя, но и в чудо. а он сам будь здоров чудеса чудил. только одна его победа на последнем этапе на Елисейских (2005, когда он подвинул в генерале Лифаймера с 5-го места засчёт бонификации) - это реальное спортивное чудо. кто вспомнит - был ли кто ещё из первой десятки генерала первым на полях? или олимпийское золото 2012го - вообще по сути из ничего взятое из-под носу у тех, кто его себе железно напланировал.
и это с железяками в бедре)))
чего чего но воли у Вино выши крыши .
и письма он умеет писать мотивационные))
-
BaiGali
Александр Винокуров покинет по ... (30)
Нурлан Смагулов против!
?
Бизнесмен и по совместительству Президент Казахстанской федерации велосипедного спорта прокомментировал отставку Александра Винокурова:
?
«От имени Федерации велосипедного спорта Казахстана, спортивного сообщества и любителей велоспорта, хочу выразить несогласие с действиями руководства велокоманды «Astana – Premier Tech».
?
Отстранение от дел уважаемого во всем мире спортсмена, Олимпийского чемпиона Александра Винокурова – это не только удар по репутации нашей страны, это неуважение ко всем казахстанским спортсменам, которых мы обязаны почитать, так как они защищали честь Казахстана на мировой спортивной арене.
?
Из казахстанской команды увольняют сильных отечественных специалистов, опытных спортивных директоров, которые принесли множество побед стране.
Федерация велоспорта Казахстана возмущена таким решением в преддверии самой важной велогонки сезона Tour de France и Олимпийских игр в Токио.
?
Со своей стороны, Федерация велоспорта Казахстана выражает поддержку прославленному спортсмену и профессионалу Александру Винокурову»
Вот и официальный комментарий Винокурова подъехал.
?
Он сообщил о том, что, конечно же, был «шокирован подобным решением», однако опроверг слухи о том, что его увольнение
связано с личными конфликтами и проблемами:
?
«Насколько я знаю, такую информацию действительно пытались изначально выдать за реальность, но это неправда. Никаких личных проблем у меня нет. Официально в уведомлении, высланном мне, говорилось, что решение о моем отстранении было принято в результате низких спортивных показателей команды в этом году. Однако, конечно же, я с этим не согласен. На настоящий момент в копилке команды 8 побед, 33 подиума, тем более, что сезон еще не закончен и делать какие-то выводы вплоть до отстранения сейчас - это очень странно.
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...
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Почему уже не дождаться окончания года и не оценивать сезон по его финальным результатам? С 2013 года я успешно руководил командой в качестве генерального менеджера, принимая ключевые решения. С 2013 по 2019 год команда одержала более 170 побед, выиграла четыре супермногодневки, пять раз становилась призером Гранд-туров, за годы моего руководства "Астана" стала одной из топовых команд мира. Однако с 2019 года в команде начались изменения со стороны нового руководства нашего акционера.
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...
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Де юро меня не уволили, де факто - да. Как с этим бороться? Двигаться в новом направлении, наверное. Скажу лишь то, что я сам, будучи спортсменом, прославлял свою Родину, одержал огромное количество побед и принес Казахстану две олимпийские медали (серебряную и золотую), позже, как тренер, вырастил не одно поколение медалистов, которые защищали честь страны на международных соревнованиях. Велокоманда "Астана" стала визитной карточкой Казахстана на мировой арене. Сейчас, когда проект "Астана" стал одной из лучших команд мира, мне очень горестно, что меня можно вот так грубо отстранить от команды, только потому что я всегда открыто выражал свое профессиональное мнение, которое кому-то не было угодно.
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В любом случае, сейчас меня больше всего заботят предстоящие Олимпийские игры. И я надеюсь, что наша главная надежда на них, Алексей Луценко, сможет хорошо подготовиться, без какого-либо стресса, который сейчас возник вокруг всей это ситуации с командой. Я буду болеть за него, чтобы он показал в Токио достойный результат и доказал всему миру силу казахстанского велоспорта с его богатой многолетней историей!».
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