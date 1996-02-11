 Тур де Франс-2021: Белая майка. Претенденты

Mima

Александр Винокуров покинет по ... (30) Цитата: Astanaforever Почитав реакцию и комментарии в сетях и пресс релизах федераций велосипедного спорта Казахстана, я думая, что под шквалом негодования и возмущения миллионов фанатов и любителей Астаны, руководство Астаны изменят свое решение и восстановят в должности Александра. Этот кризис не нужен ни руководству ни команде тем более в предверии Тура, чемпионата мира и Олимпийских игр и Вуэльты. Команда только начала выдавать результаты и в данное время занимает пятую строчку в рейтинге UCI, хотя одержала всего восемь побед. Яну Зель накормят сполна кленовым сиропом и полетит она вниз как опавший, кленовый лист в небытие. А команду не дадут утопить. Авторитет Вино слишком высок в Казахстане и в мире велоспорта, чтобы так он закончил свою профессиональную карьеру со своим детищем Астаной, отдавшего все свои силы, здоровья и средств на развития и популяризации велосипедного спорта как в Казахстане, так и всего постсоветского пространства. Дай бог, так и будет. Непонятно, зачем все это перед Туром, Олимпиадой. Неужели настолько недальновидные люди управляют клубом?ВЕРНИТЕ ВИНО!! Дай бог, так и будет. Непонятно, зачем все это перед Туром, Олимпиадой. Неужели настолько недальновидные люди управляют клубом?ВЕРНИТЕ ВИНО!!

flugegeheimen

Велогонщик команды Trek-Segafr ... (2) Жуть:(

Mima

Велогонщик команды Trek-Segafr ... (2) Скорейшего выздоровления!

Lucky

Александр Винокуров покинет по ... (30) Цитата: Гонщик Цитата: Lucky Пример жена Федуна Зарема Салихова в Спартаке, практически формирует политику клуба в том числе финансовую, так что мамЗель может не так проста Она ему не жена .

Она ему не жена . Какая разница гражданская жена или сожительница, суть не в этом

Earl57

Giro dell'Appennino-2021 (1) Прикольно - 49-летний Ребеллин финишировал почти на полминуты раньше 27-летнего Москона. Хотя перед гонкой Москона и Улисси называли фаворитами, Бену Хермансу давали только две звездочки. Другие гонщики Инеоса вообще забили на эту гонку. Москон уехал, ну и ладненько. Нарваез почти на 4 минуты отстал, остальные не спеша приехали через 12 с лишним минут. И это при том, что кроме Инеос, Эмиратов и израильтян там только проконтинентальные и континентальные команды. Даже Андрони и Бардиани выставили далеко не первые составы. Уровень гонщиков даже до первенства водокачки не дотягивает. А у Инеос самое высокое место в итоге только 19-е.

Astanaforever

Александр Винокуров покинет по ... (30) Почитав реакцию и комментарии в сетях и пресс релизах федераций велосипедного спорта Казахстана, я думая, что под шквалом негодования и возмущения миллионов фанатов и любителей Астаны, руководство Астаны изменят свое решение и восстановят в должности Александра. Этот кризис не нужен ни руководству ни команде тем более в предверии Тура, чемпионата мира и Олимпийских игр и Вуэльты. Команда только начала выдавать результаты и в данное время занимает пятую строчку в рейтинге UCI, хотя одержала всего восемь побед. Яну Зель накормят сполна кленовым сиропом и полетит она вниз как опавший, кленовый лист в небытие. А команду не дадут утопить. Авторитет Вино слишком высок в Казахстане и в мире велоспорта, чтобы так он закончил свою профессиональную карьеру со своим детищем Астаной, отдавшего все свои силы, здоровья и средств на развития и популяризации велосипедного спорта как в Казахстане, так и всего постсоветского пространства.

Гонщик

Александр Винокуров покинет по ... (30) Цитата: Lucky Пример жена Федуна Зарема Салихова в Спартаке, практически формирует политику клуба в том числе финансовую, так что мамЗель может не так проста Она ему не жена . Она ему не жена .

rude_rider

Александр Винокуров покинет по ... (30) Цитата: Shalam s Urala Цитата: rude_rider По мне так Вино отличный руковдитель

строго по гонкам Вино лучше некуда. он и понимает их своей шкурой, а не в теории, и мотивировать может. ведь мотивировать - по сути - научить верить не только в себя, но и в чудо. а он сам будь здоров чудеса чудил. только одна его победа на последнем этапе на Елисейских (2005, когда он подвинул в генерале Лифаймера с 5-го места засчёт бонификации) - это реальное спортивное чудо. кто вспомнит - был ли кто ещё из первой десятки генерала первым на полях? или олимпийское золото 2012го - вообще по сути из ничего взятое из-под носу у тех, кто его себе железно напланировал.



строго по гонкам Вино лучше некуда. он и понимает их своей шкурой, а не в теории, и мотивировать может. ведь мотивировать - по сути - научить верить не только в себя, но и в чудо. а он сам будь здоров чудеса чудил. только одна его победа на последнем этапе на Елисейских (2005, когда он подвинул в генерале Лифаймера с 5-го места засчёт бонификации) - это реальное спортивное чудо. кто вспомнит - был ли кто ещё из первой десятки генерала первым на полях? или и это с железяками в бедре))) чего чего но воли у Вино выши крыши . и письма он умеет писать мотивационные))

BaiGali

Александр Винокуров покинет по ... (30) Нурлан Смагулов против! ? Бизнесмен и по совместительству Президент Казахстанской федерации велосипедного спорта прокомментировал отставку Александра Винокурова: ? «От имени Федерации велосипедного спорта Казахстана, спортивного сообщества и любителей велоспорта, хочу выразить несогласие с действиями руководства велокоманды «Astana – Premier Tech». ? Отстранение от дел уважаемого во всем мире спортсмена, Олимпийского чемпиона Александра Винокурова – это не только удар по репутации нашей страны, это неуважение ко всем казахстанским спортсменам, которых мы обязаны почитать, так как они защищали честь Казахстана на мировой спортивной арене. ? Из казахстанской команды увольняют сильных отечественных специалистов, опытных спортивных директоров, которые принесли множество побед стране. Федерация велоспорта Казахстана возмущена таким решением в преддверии самой важной велогонки сезона Tour de France и Олимпийских игр в Токио. ? Со своей стороны, Федерация велоспорта Казахстана выражает поддержку прославленному спортсмену и профессионалу Александру Винокурову»



Вот и официальный комментарий Винокурова подъехал. ? Он сообщил о том, что, конечно же, был «шокирован подобным решением», однако опроверг слухи о том, что его увольнение связано с личными конфликтами и проблемами: ? «Насколько я знаю, такую информацию действительно пытались изначально выдать за реальность, но это неправда. Никаких личных проблем у меня нет. Официально в уведомлении, высланном мне, говорилось, что решение о моем отстранении было принято в результате низких спортивных показателей команды в этом году. Однако, конечно же, я с этим не согласен. На настоящий момент в копилке команды 8 побед, 33 подиума, тем более, что сезон еще не закончен и делать какие-то выводы вплоть до отстранения сейчас - это очень странно. ? ... ? Почему уже не дождаться окончания года и не оценивать сезон по его финальным результатам? С 2013 года я успешно руководил командой в качестве генерального менеджера, принимая ключевые решения. С 2013 по 2019 год команда одержала более 170 побед, выиграла четыре супермногодневки, пять раз становилась призером Гранд-туров, за годы моего руководства "Астана" стала одной из топовых команд мира. Однако с 2019 года в команде начались изменения со стороны нового руководства нашего акционера. ? ... ? Де юро меня не уволили, де факто - да. Как с этим бороться? Двигаться в новом направлении, наверное. Скажу лишь то, что я сам, будучи спортсменом, прославлял свою Родину, одержал огромное количество побед и принес Казахстану две олимпийские медали (серебряную и золотую), позже, как тренер, вырастил не одно поколение медалистов, которые защищали честь страны на международных соревнованиях. Велокоманда "Астана" стала визитной карточкой Казахстана на мировой арене. Сейчас, когда проект "Астана" стал одной из лучших команд мира, мне очень горестно, что меня можно вот так грубо отстранить от команды, только потому что я всегда открыто выражал свое профессиональное мнение, которое кому-то не было угодно. ? ... ? В любом случае, сейчас меня больше всего заботят предстоящие Олимпийские игры. И я надеюсь, что наша главная надежда на них, Алексей Луценко, сможет хорошо подготовиться, без какого-либо стресса, который сейчас возник вокруг всей это ситуации с командой. Я буду болеть за него, чтобы он показал в Токио достойный результат и доказал всему миру силу казахстанского велоспорта с его богатой многолетней историей!».

Серафим

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