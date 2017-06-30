Вторая подряд победа Тадея Погачара на Тур де Франс

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 23:23
Тадей Погачар - победительТур де Франс-2021
Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар в 22 года стал двукратным победителем Тур де Франс, а также второй год подряд выиграл помимо жёлтой майки лидера белую и гороховую майки в классификациях лучшего молодого и лучшего горного гонщика.
С Тур де Франс-2021 Тадей Погачар уезжает также с тремя выигранными этапами. Основу для победы в общем зачёте словенский гонщик заложил на 5-м этапе в индивидуальной гонке на время, которую выиграл со значительным преимуществом, а затем закрепил атаками в Альпах на 8-м и 9-м этапах. Майку лидера капитан команды UAE Team Emirates надел после 8-го этапа.
В Пиренеях Тадей Погачар закрепил успех на 17-м и 18-м горных этапах. В итоговой генеральной классификации преимущество Тадея Погачара над ближайшим соперником, датским гонщиком команды Jumbo-Visma Йонасом Вингегором составило 5 минут 20 секунд. Датский гонщик был основным соперником Погачара и в классификации лучшего молодого гонщика.
В горной классификации Тадей Погачар перехватил лидерство после 18-го горного этапа и в итоге опередил нидерландского гонщика команды Bahrain-Victorious Ваута Пулса на 29 очков.
Бороться за победу Тадею Погачару помогали Миккель Бьерг, Руй Кошта. Давиде Формоло, Марк Хирши, Вегард Стаке Ланген, Рафал Майка, Брэндон МакНалти. Команда UAE Team Emirates финишировала в Париже в полном составе.
Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent
Тадей Погачар: «У меня нет слов. Снова быть здесь, в Париже, меньше чем через год после моей первой победы, это что-то совершенно особенное. Я так счастлив, что опять выиграл эту гонку. Эти несколько недель были наполнены эмоциями. Вся команда и персонал потрясающе работали, я так благодарен им за поддержку.
С ума сойти, я снова на Елисейских Полях, в жёлтой майке, с потрясающей командой. Мы наслаждались сегодняшним этапом, теперь время праздновать.
В начале 21 этапа радовались, разговаривали друг с другом. Когда приехали на брусчатку, гонка снова пошла полным ходом, как и каждый день. Не могу выразить словами, насколько я счастлив.
Я не потеряю мотивацию в ближайшие годы, но это потом. Я не волнуюсь о будущем. Сейчас всё по-другому. В прошлом году я переживал сильные, невероятные эмоции. В этом году я снова здесь, стою на высшей ступени подиума, но чувства уже совсем другие. Новый «Каннибал»? Не люблю сравнивать себя с другими гонщиками. У каждого свой стиль и характер. Каждый гонщик уникален. Я просто наслаждаюсь жизнью, много работаю, люблю велоспорт – это самое главное.
Завтра уезжаю на Олимпиаду в Токио, сохранив о Туре потрясающие воспоминания. Не могу дождаться, когда снова вернусь на Тур де Франс».
Результаты 21 этапа Тур де Франс-2021
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (618)