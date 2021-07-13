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Борьба Сонни Кольбрелли и Майкла Мэттьюса за очковую классификацию на 16-м этапе Тур де Франс-2021

Борьба Сонни Кольбрелли и Майкла Мэттьюса за очковую классификацию на 16-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

На дождливом и холодном 16-м этапе Тур де Франс-2021 с набором высоты 2500 м Майкл Мэттьюс (BikeExchange) и Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) атаковали и боролись за очки на промежуточном спринта, а затем отобрались в отрыв дня и сразились за очки на финише в борьбе за 2-е место.

 

Основные соперники Марка Кэвендиша (Deceuninck-Quick Step) в борьбе за зелёную майку лучшего в очковой классификации «поделили» результат – на промежуточном спринте 30-летний австралийский велогонщик опередил чемпиона Италии, правда, заработать максимальное количество очков помешали гонщики первой группы отрыва. А на финише 31-летний итальянский велогонщик Сонни Кольбрелли опередил Майкла Мэттьюса. Оба вошли в тройку призёров 16 этапа.

 

Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step) сохранил зелёную майку лидера, Майкл Мэттьюс остался на второй строчке очковой классификации, но сократил отставание от британского спринтера до 37 очков, а Сонни Кольбрелли поднялся на третью строчку и уступает Кэвендишу 84 очка.

 

Борьба Сонни Кольбрелли и Майкла Мэттьюса за очковую классификацию на 16-м этапе Тур де Франс-2021

 

Photo Gregory Van Gansen/PN/BettiniPhoto©2021

 

  Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victoriuos): «Я доволен своим выступлением. Но в то же время разочарован, что не выиграл этап. С одной стороны казалось, что мы держим разрыв под контролем, но Конрад оказался силён, сумел удержаться. Я приехал сюда за победой на этапе Тур де Франс, думаю, в этом году – мой лучший шанс. Знаю, что могу побеждать на таком типе этапов. Я продолжу бороться за победу».

 

 

Борьба Сонни Кольбрелли и Майкла Мэттьюса за очковую классификацию на 16-м этапе Тур де Франс-2021

 

Борьба Сонни Кольбрелли и Майкла Мэттьюса за очковую классификацию на 16-м этапе Тур де Франс-2021

 

  Майкл Мэттьюс (BikeExchange): «Думал, что сегодня отличный шанс для победы на этапе такому гонщику как я. Мы планировали уехать в отрыв и выполнили задачу. Также ставили целью борьбу за очки на промежуточном спринте, и её выполнили, но до победы на этапе немного не хватило.

 

Вся команда великолепно отработала со старта, чтобы в отрыв отобрались мы с Крисом Юлом-Йенсеном. Мы бились, чтобы  взять победу на этапе, и продолжим бороться.

 

Когда Конрад атаковал, в группе было восемь гонщиков. Я не думал, что первый отрыв удержится, и сегодня на подъёмах чувствовал себя не очень хорошо. Поэтому очень хотел спринтовать, надеялся, что все соберутся, но в итоге один гонщик остался впереди.

 

Я рано начал спринт, потому что впереди был гонщик команды Cofidis. Я постарался его догнать в спринте, но Кольбрелли обошёл меня на линии.

 

Я приблизился (в очковой классификации), но ещё не достаточно близко. На этом Тур де Франс у Кэвендиша ещё две возможности. Если он выиграет, остаётся ещё 100 очков, так что вся эта работа, которую проделал в последние дни, может быть зря. Но я  боец, буду сражаться до Парижа».

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange: «Майкл невероятно хорошо проехал на очень тяжёлом пиренейском этапе. Он и Кольбрелли честно сражаются на этих промежуточных спринтах. Третье место на таком этапе потребовало от Майкла массы усилий. И он набрал больше очков, так что мы снова понемногу продвигаемся, надеемся на лучшее».

 

  Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step): «День был пасмурным, но я хорошо реагирую на холодную погоду. В таких условиях мне легче дышится. Для меня этап прошёл хорошо. Теперь остались два подряд этапа с горными финишами, где надеюсь выжить. Что касается зелёной майки, сегодня на таком этапе я не мог бороться с этими ребятами, которые умеют проходить подъёмы и поехали за очками на промежуточном спринте».

 

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli Bahrain Victorious Майкл Мэттьюс Michael Matthews BikeExchange Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Earl57
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Эту команду не знаю. Просто предполагаю по аналогии с другими малыми командами.

    Аналогия говорите? До лета прошлого года в Трините было два парня-гонщика и одна девушка. Один парень в элите велокросса, второй в андеровской категории. На них троих 20 спонсоров. И крупные, богатые спонсоры, не какие-то мелкие местячковые фирмочки. Как вы думаете, что служило для них магнитом? И точнее кто? Второй парнишка был искочительно для компании. Ну и чтобы это можно было как-то назвать командой... Подписывать новых гонщиков в Тринити стали летом прошлого года, когда заявились на андеровское Джиро.

    Можно ли назвать эту команду обычной?

  • serghi
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    serghi-Фото
    Достаточно знать кто такие Quickstep.
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Что Вам рекордсмен покоя-то не дает? У Вас комплекс какой-то имеется по отношению к нему. Надо как-то бороться с этим, иначе можно запустить проблему.
  • VeloVelo
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Ольга, сейчас ухожу, если что-то напишите по этой теме, отвечу завтра.
    Доброй ночи.

  • VeloVelo
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Эту команду не знаю. Просто предполагаю по аналогии с другими малыми командами.

  • Earl57
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    Earl57-Фото
    Команду Тринити знаете или просто предполагаете?
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Какие старые соперники, я Вас умоляю...
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Последняя надежда на Ремко, иначе так и будет как Вы написали.
  • serghi
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (44)
    serghi-Фото
    Да что Вы про Алафилиппа заладили, просто есть Погочар, а все остальные отстой, вот и кажется, что Тур отстой, а организаторы и альтиметрия тут не при чем. Вся надежда только на Ремко, может хоть он в следующем году создаст конкуренцию Тадею. Иначе пиши пропало, словенец еще несколько туров заберет особо не напрягаясь.
  • VeloVelo
    «Quick-Step Alpha Vinyl» - нов ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Earl57
    У небольшой континентальной команды Trinity Racing, например, в два раза больше спонсоров. И более солидных спонсоров - кроме тех же спешей еще BMW, Red Bull, Sram, Zwift... А там всего 15 молоденьких парней в команде.
    Так там и вложений по 10 копеек с каждого спонсора, да еще с расчетом, что если кто из молоденьких выстрелит, то у спонсора будет хороший процент от его продажи. 

    У Квиков и таких команд как Trinity Racing совершенно разные условия. Это разные миры и задачи. Их невозможно сравнивать.

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