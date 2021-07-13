Борьба Сонни Кольбрелли и Майкла Мэттьюса за очковую классификацию на 16-м этапе Тур де Франс-2021

На дождливом и холодном 16-м этапе Тур де Франс-2021 с набором высоты 2500 м Майкл Мэттьюс (BikeExchange) и Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) атаковали и боролись за очки на промежуточном спринта, а затем отобрались в отрыв дня и сразились за очки на финише в борьбе за 2-е место.

Основные соперники Марка Кэвендиша (Deceuninck-Quick Step) в борьбе за зелёную майку лучшего в очковой классификации «поделили» результат – на промежуточном спринте 30-летний австралийский велогонщик опередил чемпиона Италии, правда, заработать максимальное количество очков помешали гонщики первой группы отрыва. А на финише 31-летний итальянский велогонщик Сонни Кольбрелли опередил Майкла Мэттьюса. Оба вошли в тройку призёров 16 этапа.

Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step) сохранил зелёную майку лидера, Майкл Мэттьюс остался на второй строчке очковой классификации, но сократил отставание от британского спринтера до 37 очков, а Сонни Кольбрелли поднялся на третью строчку и уступает Кэвендишу 84 очка.

Photo Gregory Van Gansen/PN/BettiniPhoto©2021

Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victoriuos): «Я доволен своим выступлением. Но в то же время разочарован, что не выиграл этап. С одной стороны казалось, что мы держим разрыв под контролем, но Конрад оказался силён, сумел удержаться. Я приехал сюда за победой на этапе Тур де Франс, думаю, в этом году – мой лучший шанс. Знаю, что могу побеждать на таком типе этапов. Я продолжу бороться за победу».

Майкл Мэттьюс (BikeExchange): «Думал, что сегодня отличный шанс для победы на этапе такому гонщику как я. Мы планировали уехать в отрыв и выполнили задачу. Также ставили целью борьбу за очки на промежуточном спринте, и её выполнили, но до победы на этапе немного не хватило.

Вся команда великолепно отработала со старта, чтобы в отрыв отобрались мы с Крисом Юлом-Йенсеном. Мы бились, чтобы взять победу на этапе, и продолжим бороться.

Когда Конрад атаковал, в группе было восемь гонщиков. Я не думал, что первый отрыв удержится, и сегодня на подъёмах чувствовал себя не очень хорошо. Поэтому очень хотел спринтовать, надеялся, что все соберутся, но в итоге один гонщик остался впереди.

Я рано начал спринт, потому что впереди был гонщик команды Cofidis. Я постарался его догнать в спринте, но Кольбрелли обошёл меня на линии.

Я приблизился (в очковой классификации), но ещё не достаточно близко. На этом Тур де Франс у Кэвендиша ещё две возможности. Если он выиграет, остаётся ещё 100 очков, так что вся эта работа, которую проделал в последние дни, может быть зря. Но я боец, буду сражаться до Парижа».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange: «Майкл невероятно хорошо проехал на очень тяжёлом пиренейском этапе. Он и Кольбрелли честно сражаются на этих промежуточных спринтах. Третье место на таком этапе потребовало от Майкла массы усилий. И он набрал больше очков, так что мы снова понемногу продвигаемся, надеемся на лучшее».

Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step): «День был пасмурным, но я хорошо реагирую на холодную погоду. В таких условиях мне легче дышится. Для меня этап прошёл хорошо. Теперь остались два подряд этапа с горными финишами, где надеюсь выжить. Что касается зелёной майки, сегодня на таком этапе я не мог бороться с этими ребятами, которые умеют проходить подъёмы и поехали за очками на промежуточном спринте».