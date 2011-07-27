Astana – Premier Tech в погоне за этапами на «Тур де Франс»-2021

Команда Astana – Premier Tech своей главной целью на стартующем в эту субботу 26 июня «Тур де Франс» ставит борьбу за победу на отдельных этапах.

В состав казахстанско-канадской команды вошли как опытные гонщики, победители этапов «Большой Петли» и монументальных классических гонок, так и дебютанты, для которых этот «Тур де Франс» станет первым в карьере.

Astana – Premier Tech в погоне за этапами на «Тур де Франс»-2021

«В этом году на «Тур де Франс» мы сфокусируемся на отдельных этапах. Мы везем во Францию сильную и мотивированную команду, в которой уже есть победители этапов: Алексей Луценко, Йон Исагирре и свежеиспеченный чемпион Испании Омар Фраиле. Также, в нашем составе победитель двух монументальных классических гонок Якоб Фульсанг, многоопытный Дмитрий Груздев, специалист по отрывам Уго Уль и два дебютанта – Алекс Аранбуру и Стефан Де Бод. Состав очень сильный, и мы планируем дать ребятам свободу в борьбе за этапы. Выиграть этап на Гранд–туре, тем более, на «Тур де Франс», задача не из легких, но я уверен, что мы добьемся успеха, как сделали это в прошлом году, и майка Astana – Premier Tech не один раз будет светиться впереди», – сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды.

Состав команды: Алекс Аранбуру (Испания), Стефан Де Бод (ЮАР), Дмитрий Груздев (Казахстан), Алексей Луценко (Казахстан), Йон Исагирре (Испания), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Уго Уль (Канада).

Спортивные директора: Дмитрий Фофонов (Казахстан), Стив Бауэр (Канада), Стефано Занини (Италия).

Алекс Аранбуру: «Я невероятно счастлив и горд своим первым участием в «Тур де Франс». Думаю, что для каждого гонщика выступить на «Туре» хотя бы раз в жизни – это мечта. Как и победа на этапе, конечно. Было бы здорово одержать победу на одном из этапов, но посмотрим, как будет развиваться гонка день за днем. На старт выйдет большое количество очень сильных ребят, так что посмотрим. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы показать наилучший результат. Но, в первую очередь, я хотел бы проехать весь «Тур» и завершить его в Париже, получив бесценный опыт».

Стефан Де Бод: «Я благодарен за возможность дебютировать на «Тур де Франс» в составе очень сильной и опытной команды, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие. Я воодушевлен командной целью побороться за этапы. Мы провели хорошую неделю на «Туре Швейцарии», где я уже чувствовал себя в хорошей форме, так что надеюсь быть в наилучших кондициях на «Тур де Франс». Эта гонка – мечта любого гонщика, и я буду наслаждаться каждым днем, проведенным на «Туре», даже если придется преодолевать сложные моменты».

Омар Фраиле: «С нетерпением жду старта «Тур де Франс», особенно после того, что произошло вчера. Моей последней победой до вчерашнего дня был успех на этапе «Тур де Франс» в 2018 году, так что победа на чемпионате Испании стала для меня особенным достижением, подарившим мне дополнительную мотивацию и уверенность в себе перед стартом «Тура». Конечно, выиграть этап в майке чемпиона Испании была бы вишенкой на торте, но посмотрим, как будут развиваться события. Я чувствую себя хорошо, нахожусь в хорошей форме, так что буду ловить каждую возможность для того, чтобы добиться успеха».

Якоб Фульсанг: «Я очень хорошо себя чувствую, но хотел бы использовать «Тур де Франс» для финальной подготовки к Олимпийским Играм, поэтому, не буду фокусироваться на борьбе за общий зачет. В любом случае, буду двигаться по гонке день за днем, так как на Гранд-туре каждый день важен, и иногда с виду простой день может оказаться самым сложным и опасным, где можно выиграть или проиграть гонку. Предсказать невозможно. На некоторых этапах буду стараться выкладываться на 200%, чтобы выиграть этап, а в другие дни, например, на равнинных этапах, не буду рисковать и тратить слишком много сил в борьбе за позицию впереди. Так как главная цель – это Токио».

Дмитрий Груздев: «Настраиваюсь на еще один «Тур де Франс» вместе с командой. Чувствую себя неплохо, нам удалось провести хороший тренировочный блок начиная с «Критериум дю Дофине», так что я готов к гонке. Хочу быть максимально полезен команде, чтобы помочь ей добиться побед на этапах. Думаю, что у нас отличный состав, и будет предостаточно возможностей, чтобы продемонстрировать, что мы можем».

Уго Уль: «Очень рад и горд вновь стать частью команды Astana – Premier Tech на «Тур де Франс» Нелегко пройти отбор на главную гонку года, так что я действительно счастлив вновь оказаться здесь. В этом году у меня будет больше свободы атаковать, так как мы не фокусируемся на общем зачете. Моя личная цель – выиграть этап и посвятить эту победу брату. Думаю, что моя форма движется в нужном направлении, и я с нетерпением жду старта в Бресте. Буду пробовать уезжать в отрывы и бороться за победу».

Йон Исагирре: «После падения в прошлом году, которое остановило мое выступление на «Тур де Франс», я чувствую, что оставил незавершенными дела на этой гонке. А после моей победы на чемпионате Испании, особенно буду настраиваться и на индивидуальные гонки. Думаю, что у нас собралась сильная команда, и мы уже продемонстрировали нашу готовность на предыдущих гонках, а также, вчера на чемпионате Испании. В этот раз мы не будем бороться за общий зачет, что дает нам больше свободы в борьбе за этапы. Было бы здорово добавить к своей победе 2016 года еще один успех на этапе «Тур де Франс».

Алексей Луценко: «С прошлого года у меня остались только хорошие воспоминания. Победа на этапе «Тур де Франс» всегда была мечтой для меня, которую хотелось осуществить. И в прошлом году я это сделал. Возвращаясь на «Тур де Франс» с победой на счету я чувствую гордость, и было бы великолепно повторить такой успех. Чувствую себя хорошо, особенно после победы на этапе «Критериум дю Дофине», так что я уверен, что смогу побороться за новый успех. Ну, и конечно, хотел бы выйти на пик формы по итогам гонки для того, чтобы выступить максимально успешно на Олимпийских Играх».

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech