VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Astana – Premier Tech в погоне за этапами на «Тур де Франс-2021»

 Astana – Premier Tech в погоне за этапами на «Тур де Франс»-2021

 

 

 

  Команда Astana – Premier Tech своей главной целью на стартующем в эту субботу 26 июня «Тур де Франс» ставит борьбу за победу на отдельных этапах.

 

В состав казахстанско-канадской команды вошли как опытные гонщики, победители этапов «Большой Петли» и монументальных классических гонок, так и дебютанты, для которых этот «Тур де Франс» станет первым в карьере.

 

Astana &ndash; Premier Tech в погоне за этапами на &laquo;Тур де Франс&raquo;-2021 Astana &ndash; Premier Tech в погоне за этапами на &laquo;Тур де Франс&raquo;-2021

 

 

«В этом году на «Тур де Франс» мы сфокусируемся на отдельных этапах. Мы везем во Францию сильную и мотивированную команду, в которой уже есть победители этапов: Алексей Луценко, Йон Исагирре и свежеиспеченный чемпион Испании Омар Фраиле. Также, в нашем составе победитель двух монументальных классических гонок Якоб Фульсанг, многоопытный Дмитрий Груздев, специалист по отрывам Уго Уль и два дебютанта – Алекс Аранбуру и Стефан Де Бод. Состав очень сильный, и мы планируем дать ребятам свободу в борьбе за этапы. Выиграть этап на Гранд–туре, тем более, на «Тур де Франс», задача не из легких, но я уверен, что мы добьемся успеха, как сделали это в прошлом году, и майка Astana – Premier Tech не один раз будет светиться впереди», – сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер команды.

 

Состав команды: Алекс Аранбуру (Испания), Стефан Де Бод (ЮАР), Дмитрий Груздев (Казахстан), Алексей Луценко (Казахстан), Йон Исагирре (Испания), Омар Фраиле (Испания), Якоб Фульсанг (Дания), Уго Уль (Канада).

 

Спортивные директора: Дмитрий Фофонов (Казахстан), Стив Бауэр (Канада), Стефано Занини (Италия).

 

  Алекс Аранбуру: «Я невероятно счастлив и горд своим первым участием в «Тур де Франс». Думаю, что для каждого гонщика выступить на «Туре» хотя бы раз в жизни – это мечта. Как и победа на этапе, конечно. Было бы здорово одержать победу на одном из этапов, но посмотрим, как будет развиваться гонка день за днем. На старт выйдет большое количество очень сильных ребят, так что посмотрим. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы показать наилучший результат. Но, в первую очередь, я хотел бы проехать весь «Тур» и завершить его в Париже, получив бесценный опыт».

 

  Стефан Де Бод: «Я благодарен за возможность дебютировать на «Тур де Франс» в составе очень сильной и опытной команды, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие. Я воодушевлен командной целью побороться за этапы. Мы провели хорошую неделю на «Туре Швейцарии», где я уже чувствовал себя в хорошей форме, так что надеюсь быть в наилучших кондициях на «Тур де Франс». Эта гонка – мечта любого гонщика, и я буду наслаждаться каждым днем, проведенным на «Туре», даже если придется преодолевать сложные моменты».

 

  Омар Фраиле: «С нетерпением жду старта «Тур де Франс», особенно после того, что произошло вчера. Моей последней победой до вчерашнего дня был успех на этапе «Тур де Франс» в 2018 году, так что победа на чемпионате Испании стала для меня особенным достижением, подарившим мне дополнительную мотивацию и уверенность в себе перед стартом «Тура». Конечно, выиграть этап в майке чемпиона Испании была бы вишенкой на торте, но посмотрим, как будут развиваться события. Я чувствую себя хорошо, нахожусь в хорошей форме, так что буду ловить каждую возможность для того, чтобы добиться успеха».

 

  Якоб Фульсанг: «Я очень хорошо себя чувствую, но хотел бы использовать «Тур де Франс» для финальной подготовки к Олимпийским Играм, поэтому, не буду фокусироваться на борьбе за общий зачет. В любом случае, буду двигаться по гонке день за днем, так как на Гранд-туре каждый день важен, и иногда с виду простой день может оказаться самым сложным и опасным, где можно выиграть или проиграть гонку. Предсказать невозможно. На некоторых этапах буду стараться выкладываться на 200%, чтобы выиграть этап, а в другие дни, например, на равнинных этапах, не буду рисковать и тратить слишком много сил в борьбе за позицию впереди. Так как главная цель – это Токио».

 

  Дмитрий Груздев: «Настраиваюсь на еще один «Тур де Франс» вместе с командой. Чувствую себя неплохо, нам удалось провести хороший тренировочный блок начиная с «Критериум дю Дофине», так что я готов к гонке. Хочу быть максимально полезен команде, чтобы помочь ей добиться побед на этапах. Думаю, что у нас отличный состав, и будет предостаточно возможностей, чтобы продемонстрировать, что мы можем».

 

  Уго Уль: «Очень рад и горд вновь стать частью команды Astana – Premier Tech на «Тур де Франс» Нелегко пройти отбор на главную гонку года, так что я действительно счастлив вновь оказаться здесь. В этом году у меня будет больше свободы атаковать, так как мы не фокусируемся на общем зачете. Моя личная цель – выиграть этап и посвятить эту победу брату. Думаю, что моя форма движется в нужном направлении, и я с нетерпением жду старта в Бресте. Буду пробовать уезжать в отрывы и бороться за победу».

 

  Йон Исагирре: «После падения в прошлом году, которое остановило мое выступление на «Тур де Франс», я чувствую, что оставил незавершенными дела на этой гонке. А после моей победы на чемпионате Испании, особенно буду настраиваться и на индивидуальные гонки. Думаю, что у нас собралась сильная команда, и мы уже продемонстрировали нашу готовность на предыдущих гонках, а также, вчера на чемпионате Испании. В этот раз мы не будем бороться за общий зачет, что дает нам больше свободы в борьбе за этапы. Было бы здорово добавить к своей победе 2016 года еще один успех на этапе «Тур де Франс».

 

  Алексей Луценко: «С прошлого года у меня остались только хорошие воспоминания. Победа на этапе «Тур де Франс» всегда была мечтой для меня, которую хотелось осуществить. И в прошлом году я это сделал. Возвращаясь на «Тур де Франс» с победой на счету я чувствую гордость, и было бы великолепно повторить такой успех. Чувствую себя хорошо, особенно после победы на этапе «Критериум дю Дофине», так что я уверен, что смогу побороться за новый успех. Ну, и конечно, хотел бы выйти на пик формы по итогам гонки для того, чтобы выступить максимально успешно на Олимпийских Играх».

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Astana – Premier Tech Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Омару Фрайле надо побороться за горох. Опыт победы лучшего горняка есть уже на Джиро. Он может это сделать вновь на туре. Вот только вместо Груздева, надо было брать другого кого нибудь. Допустим Хавьера Ромо.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Sherhan

    Sheridan

    Сегодня, 12:24 | Регистрация: 7.08.2017

    Интересно, кому Груздев донатит, чтобы его держали в команде и допускали на тур?

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Фофонову.100%. Самый бестолковый катальщик в команде, без устремления и воли к победам. Просто зарабатывает на казахстанских налогоплательщиках Доезжает до финиша в гонках 50/50...и то во второй сотне. Зачем он команде? Кто его пртже? Гнать надо его из команды.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 12:37 | Регистрация: 11.12.2014

    Так даже интереснее, борьба за этапы, возможно за майку горняка. Удачи!

  5. Имя: Ёжик в тумане

    смотрю вело давно

    Сегодня, 12:42 | Регистрация: 28.05.2015

    это сильный состав на этапы, желаю удачи

  6. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:46 | Регистрация: 27.07.2011

    Груздьев. Жесть ..за какие такие заслуги на тур попал.. Теперь будем ждать когда он в лимит не попадает.. Уж лучше бы новоявленного чемпиона Италии поставили.

  7. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 16:02 | Регистрация: 20.05.2021

    Вот и дождались списка состава команды "Астана и К." Кто-то из Вас сказал,что не надо лить воду на команду или что-то подобное. И даже вспомнил о деньгах налогоплательщиков.Лучше ему ратовать,чтобы они все полностью платили налоги со всей суммы, которую они заработали. Глядя на хоромы понастроенные вокруг обл. городов,не скажешь что они дела это полностью. А теперь о велоспорте. В составе есть все и молодость и опыт. Читайте внимательно высказывания каждого члена команды,из которых следует:капитан- Йон,второй-Леша, потому что его оснавная цель впереди, также как и у Фульга.

    А у остальных задача, согласно купленным билетам,то бишь раскладкам тренеров на каждый этап в отдельности. Для них это работа, для вас-зрелище,которое не всегда может совпасть с вашим желанием.Что касается Груздева,если он отпахался впереди,большую часть гонки,то зачем ему еще стараться закончить гонку впервых рядах. И на что он будет похож на следующий день? Так-что никто в команде на халяву деньги не получает. Пожелаем всем участникам итренерам успехов и полным составом закончить гонку!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • ANDREW_STROGINO
    Реми Каванья – чемпион Франции ... (2)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Ну ОЧЕНЬ красивая победа!

     

  • Astanaforever
    Состав велокоманды Team BikeEx ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Саймон мог побороться за победу на Вуэльте, но поехал Тур вслед за Джиро? Осилит? А вот на Вуэльту некого будет посылать. И не здесь толком и не там, вот будет итог.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    У Инеос ни одной маечки пока нет?

    Чемпионат Британии позже будет, после Токио.

    В Италии только Москон что-то пытался делать, остальные просто катались. (Москону надо, пусть он и надрывается по жаре). Ганна и Пуччо бок о бок спустя почти 10 минут после Колльбрелли приехали. У итальянцев же обязаловка - кто не едет в чемпионате, тот может забыть про сборную. 

    Колумбийцы и эквадорцы не участвовали в своих чемпионатах, потому что в Европе сейчас пребывают.

    Ван Барле и Кастровьехо тоже не ехали в своих странах чемпионаты.

  • nightbuster33
    Astana – Premier Tech в погоне ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Вот и дождались списка состава команды "Астана и К." Кто-то из Вас сказал,что не надо лить воду на команду или что-то подобное. И даже вспомнил о деньгах налогоплательщиков.Лучше ему ратовать,чтобы они все полностью платили налоги со всей суммы, которую они заработали. Глядя на хоромы понастроенные вокруг обл. городов,не скажешь что они дела это полностью. А теперь о велоспорте. В составе есть все и молодость и опыт. Читайте внимательно высказывания каждого члена команды,из которых следует:капитан- Йон,второй-Леша, потому что его оснавная цель впереди, также как и у Фульга.

    А у остальных задача, согласно купленным билетам,то бишь раскладкам тренеров на каждый этап в отдельности. Для них это работа, для вас-зрелище,которое не всегда может совпасть с вашим желанием.Что касается Груздева,если он отпахался впереди,большую часть гонки,то зачем ему еще стараться закончить гонку впервых рядах. И на что он будет похож на следующий день? Так-что никто в команде на халяву деньги не получает. Пожелаем всем участникам итренерам успехов и полным составом закончить гонку!

  • flugegeheimen
    Реми Каванья – чемпион Франции ... (2)
    flugegeheimen-Фото

    Вот уж действительно TGV. Рада за него, отличный гонщик. 

  • rude_rider
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (8)
    rude_rider-Фото
    Очень много полуспритерских этапов. Саган в очередной раз спасибо скажет. Тот кто оденет в первый этап маечку рискует остаться в ней надолго))(
  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    VeloVelo-Фото

    У Инеос ни одной маечки пока нет?

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    Earl57-Фото
    20-е место занял, 5:33 отставание от победителя
  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Felix Ritzinger (WSA) взял 2-е место на разделке и в Австрии и в Германии?
    А Tobias Bayer (AFC) стал и там и там третьим? 

    Велолайв, поправьте, пожалуйста.

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (8)
    Gottliche_Recht-Фото

    Визуально маршрут менее интересный, чем на Джиро. Но, как показала Джиро, даже самый лучший маршрут может быть нивелирован скукой, беспомощностью и сходами. Так что ожидаю яркой битвы между лучшими генеральщиками, спринтерами, когда даже неявные возможности будут использоваться, чтобы выиграть время у конкурентов.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 июня

Franck Bonnamour (BB Hotels)

Robin Carpenter (Rally Cycling)

21 июня

Dylan Groenewegen (Jumbo - Visma)

Gerben Thijssen (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2021 (135)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)