Хет-трик Марка Кэвендиша на Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш - победитель 10 этапа Тур де Франс-2021

10-й этап Тур де Франс-2021, открывший вторую неделю Гранд-тура, завершился общим спринтом и третьей победой на этапе Марка Кэвендиша. Команда Deceuninck-Quick Step вновь продемонстрировала мастерство в подготовке спринта для 36-летнего британского гонщика. Марк Кэвендиш начал спурт на финальных ста метрах дистанции, одержав 33-ю в карьере победу на этапе Тур де Франс.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

На этапе после первого дня отдыха желание уехать в отрыв проявили лишь два гонщика – Уго Уль из команды Astana-Premier Tech и Тосх Ван дер Санде из Lotto Soudal. Пелотон, который попеременно возглавляли гонщики команд DSM и Deceuninck-Quick Step, не отпускал отрыв далеко, а затем нейтрализовал его за 36 км до финиша. Последним сдался канадский велогонщик команды Astana-Premier Tech Уго Уль, который по итогам этапа получил красный номер самого атакующего.

На последних 12 километрах пелотон порвался на эшелоны, но все генеральщики и спринтеры были внимательны и остались в первой группе.

Тим Деклерк и Дрис Девенинс отработали в начале этапа, контролируя отрыв, затем команда Deceuninck-Quick Step помогла Марку Кэвендишу преодолеть короткий некатегорийный подъём за 35 км до финиша, удержала его впереди и в опасный момент создания эшелонов. Слаженно отработавшие Жулиан Алафилипп, Каспер Асгрен, Маттиа Каттанео и Михаэль Мёркёв завершили развоз. Марк Кэвендиш обошёл в спринте 26-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта и 23-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена.

Марк Кэвендиш, который не смог побороться за очки на промежуточном спринте, сохранил зелёную майку лидера очковой классификации, где его ближайшим соперником является Майкл Мэттьюс (BikeExchange), уступающий 59 очков.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) благополучно финишировал в основной группе и сохранил жёлтую майку лидера и лидерство в классификации лучшего молодого гонщика.

Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) остался в гороховой майке лучшего в горной классификации.

Марк Кэвендиш: «Помню, когда был моложе, покупал журналы о велоспорте, где писали об искусстве спринта, о работе развозящего поезда. Именно это было сегодня у нас. Развоз как по учебнику, как в прошлом, так, как писали в тех журналах. У нас впереди просто были ребята, которые тянули так быстро, как только могли, никто не смог обойти их на финише.

Мы знали финальные километры, были уверены, что у нас есть команда для спринта. Благодаря ребятам остался свежим после целого дня, они без устали работали ради меня, показали невероятное желание сделать так, чтобы я в итоге оказался там, где должен был быть для спринта. Я горжусь, что являюсь частью этой команды, потрясён тем, сколько сил они приложили, как выстроили для меня развозящий поезд.

Победитель Тура Фландрии, чемпион мира, который носил здесь жёлтую майку, а также победитель Omloop Het Nieuwsblad и Михаэль Мёркёв, который был чемпионом мира в мэдисоне и собирается бороться за победу в этой дисциплине на Олимпийских играх, отдали все силы ради меня. Мне оставалось только закончить их работу, ничего не пришлось делать. За всё благодарю команду».

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma): «Финал был нервным, но интересным. Мне удалось воспользоваться слипстримом Кэвендиша, но когда попал под ветер, не смог создать просвет. У меня нет оправданий. Он просто был самым быстрым. Я был там, где каждый спринтер хотел бы находиться. За это должен благодарить Майка Тёниссена. Он великолепно вывез меня. Этот результат мотивирует предпринять что-то ещё на следующих этапах. Завтра буду помогать Йонасу, надеюсь увидеть на Мон-Ванту бельгийских болельщиков».