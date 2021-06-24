Тур де Франс-2021: Гороховая майка. Претенденты

Гороховая майка лучшего в горной классификации – важный трофей, который, однако, иногда перехватывают обладатели жёлтой майки лидера, как это было в прошлом году, или претенденты на генеральную классификацию, переключившиеся на борьбу в этой номинации. Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар занял 1-е место в классификации лучшего горного гонщика, опередив Ричарда Карапаса на 8 очков.

И Погачар, и Карапас, и Примож Роглич, занявший в прошлом году третье место в горной классификации, стартуют на Тур де Франс-2021.

Но борьба за гороховую майку начнётся с первого же этапа, желающих атаковать и уезжать в отрывы будет много. Сложно предсказать развитие событий в горной классификации, остаётся лишь отметить гонщиков, которые с большой долей вероятности будут бороться за гороховую майку.

Начисление очков в зачёт гороховой майки



Удвоение горных очков будет на вершине Мон-Ванту - Mont Ventoux (при втором прохождении) на 11 этапе, где первый гонщик получит 40 очков, на вершине Коль-дю-Порте - Col du Portet на финише 17 этапа - наивысшей отметки финиша этапа Тур де Франс-2021 и на финише 18 этапа.на вершине Луз-Ардиден - Luz-Ardiden.

На шести этапах на горных вершинах будут разыграны "Бонусные премии" с бонификацией 8, 5 и 2 секунды в генеральную классификацию для первых трех велогонщиков.





Горы на Тур де Франс-2021:

5 горных премий высшей категории (Categorie H);

13 горных премий 1 категории;

9 горных премий 2 категории;

10 горных премий 3 категории;

23 горные премии 4 категории.

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;

Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;

Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;

Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;

Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

11 и 18 этапы - самые "урожайные" этапы на горные очки на Тур де Франс-2021 - максимум для одного велогонщика составит 62 очка.

17 этап - второй по "урожайности" этап на горные очки на Тур де Франс-2021 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков.

Победитель горной классификации Тур де Франс-2021 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25).



Претенденты:

Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Возраст: 22

Количество участий в Тур де Франс: 1

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2020.

Наиро Кинтана (Arkea Samsic)

Возраст: 31

Количество участий в Тур де Франс: 7

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2013

Жулиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step)

Photo © ASO/Bruno BADE/Alex Broadway

Возраст: 29

Количество участий в Тур де Франс: 4

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2018.

Дэн Мартин (Israel Start Up Nation)

Photo Credit: LaPresse

Возраст: 34

Количество участий в Тур де Франс: 8

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 7-е место на Тур де Франс-2018

Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen)

Photo (c) AG2R Citroen Team

Возраст: 25

Количество участий в Тур де Франс: 2

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 6-е место на Тур де Франс-2020





Томас Де Гендт (Lotto Soudal)







Возраст: 34

Количество участий в Тур де Франс: 8

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году





Варран Баргиль (Arkea - Samsic)

Возраст: 29

Количество участий в Тур де Франс: 6

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: победа в горной классификации в 2017 году

Пьер Роллан (B&B Hotels - Vital Concept)

Возраст: 34

Количество участий в Тур де Франс: 11

Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 3-е место в 2013 году