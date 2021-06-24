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Тур де Франс-2021: Гороховая майка. Претенденты

 Тур де Франс-2021: Гороховая майка. Претенденты

 

 

 

 

 

  

  Гороховая майка лучшего в горной классификации – важный трофей, который, однако, иногда перехватывают обладатели жёлтой майки лидера, как это было в прошлом году, или претенденты на генеральную классификацию, переключившиеся на борьбу в этой номинации. Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар занял 1-е место в классификации лучшего горного гонщика, опередив Ричарда Карапаса на 8 очков.

 

И Погачар, и Карапас, и Примож Роглич, занявший в прошлом году третье место в горной классификации, стартуют на Тур де Франс-2021.

 

Но борьба за гороховую майку начнётся с первого же этапа, желающих атаковать и уезжать в отрывы будет много. Сложно предсказать развитие событий в горной классификации, остаётся лишь отметить гонщиков, которые с большой долей вероятности будут бороться за гороховую майку. 

 

Начисление очков в зачёт гороховой майки

 

 

  Удвоение горных очков будет на вершине Мон-Ванту - Mont Ventoux (при втором прохождении) на 11 этапе, где первый гонщик получит 40 очков, на вершине Коль-дю-Порте - Col du Portet на финише 17 этапа - наивысшей отметки финиша этапа Тур де Франс-2021 и на финише 18 этапа.на вершине Луз-Ардиден - Luz-Ardiden.

 

 На шести этапах на горных вершинах будут разыграны "Бонусные премии" с бонификацией 85 и 2 секунды в генеральную классификацию для первых трех велогонщиков. 

 

 
 

Горы на Тур де Франс-2021:

5 горных премий высшей категории (Categorie H);
13 горных премий 1 категории;
9 горных премий 2 категории;
10 горных премий 3 категории;
23 горные премии 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

 

 

  

11 и 18 этапы - самые "урожайные" этапы на горные очки на Тур де Франс-2021 - максимум для одного велогонщика составит 62 очка. 

17 этап - второй по "урожайности" этап на горные очки на Тур де Франс-2021 - максимум для одного велогонщика составит 60 очков. 

 

Победитель горной классификации Тур де Франс-2021 получит 120 очков в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25).

 


Претенденты:

 Тадей Погачар (UAE Team Emirates)

 

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Возраст: 22
Количество участий в Тур де Франс: 1
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2020. 

 

Наиро Кинтана (Arkea Samsic)

 

Возраст: 31
Количество участий в Тур де Франс: 7
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2013

 

 

Жулиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step)  

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель горной классификации Тур де Франс-2018

Photo © ASO/Bruno BADE/Alex Broadway

 

Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 4
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: выиграл горную классификацию Тур де Франс-2018. 

 

 

 

Дэн Мартин (Israel Start Up Nation)

 

Photo Credit: LaPresse

Возраст: 34
Количество участий в Тур де Франс: 8
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 7-е место на Тур де Франс-2018

 

 Бенуа Коснефруа (AG2R Citroen)

 

Photo (c) AG2R Citroen Team

 

 

Возраст: 25
Количество участий в Тур де Франс: 2
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 6-е место на Тур де Франс-2020



Томас Де Гендт (Lotto Soudal)

 



 

 

 

Возраст: 34
Количество участий в Тур де Франс: 8
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 2-е место в 2016 году

 


Варран Баргиль (Arkea - Samsic)

 

 

Возраст: 29
Количество участий в Тур де Франс: 6
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: победа в горной классификации в 2017 году 

 

Пьер Роллан (B&B Hotels - Vital Concept)

 

Возраст: 34
Количество участий в Тур де Франс: 11
Лучшее место в горной классификации на Тур де Франс: 3-е место в 2013 году

 

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Теги к статье: Тур де Франс гороховая майка Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2021 Мировой Тур UCI WorldTour превью горная классификация

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Кто станет обладателем гороховой майки Тур де Франс-2021?


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Rafael Valls (Bahrain Victorious)

Amaury Capiot (Team Arkea - Samsic)

Alan Boileau (BB Hotels)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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