VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тони Мартин сошёл с Тур де Франс-2021 на 11-м этапе

Тони Мартин покинул Тур де Франс-2021 на машине скорой помощи после падения

 

 

  Тони Мартин сошёл с Тур де Франс-2021 в начале 11-го этапа. 36-летний немецкий велогонщик команды Jumbo-Visma упал в начале этапа, через 25 км после старта, когда из пелотона постоянно атаковали гонщики.

 

Тони Мартин сошёл с Тур де Франс-2021 на 11-м этапе

 

 

Тони Мартин сошёл с Тур де Франс-2021 на 11-м этапе

Тони Мартин сошёл с Тур де Франс-2021 на 11-м этапе

 

 

  На кадрах трансляции было видно, что Тони Мартин сильно поранил ногу. Он сидел на обочине, смог подняться с помощью врачей и покинул гонку на машине скорой помощи.

 

  За 11 дней гонки это третье падение Тони Мартина. На 1-м этапе немецкий велогонщик врезался в плакат неосторожной болельщицы, на 3-м этапе он упал вместе с Робертом Гесинком, который сошёл с гонки.

 

  После схода Приможа Роглича, Роберта Гесинка и Тони Мартина команда Jumbo-Visma осталась на Тур де Франс-2021 с пятью гонщиками.

Велокоманда Jumbo-Visma сообщила, что Тони Мартина отправили в госпиталь, на данный момент нет сведений о характере травмы немецкого велогонщика.

  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тони Мартин Tony Martin Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 15:18 | Регистрация: 15.04.2018

    Да чтож такое(((( здоровья Тони

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 15:56 | Регистрация: 5.09.2020

     Не у того гонщика фамилия Падун...

    Мартину - скорейшего выздоровления!

  3. Имя: Николай

    Nikolay Kem

    Сегодня, 17:47 | Регистрация: 14.05.2019

    Это все та с плакатом, все из за нее

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Nikolay Kem
    Хет-трик Марка Кэвендиша на Ту ... (4)
    Nikolay Kem-Фото
    Все кто в декенике, все выигрывают, команда заточена под спринты, Кэв яркий тому пример, теперешний Саган туда попадает и он будет в зелёной ездить. Но меж тем никто не умаляет заслуг самих спринтеров которых развозят грамотно. Интересно было бы посмотреть где каждый за себя, без всяких поездов, чистая сила, кто кого.
  • Nikolay Kem
    Тони Мартин сошёл с Тур де Фра ... (3)
    Nikolay Kem-Фото
    Это все та с плакатом, все из за нее
  • Cyrill
    Хет-трик Марка Кэвендиша на Ту ... (4)
    Cyrill-Фото

    Марк Кэвендиш: «Помню, когда был моложе, покупал журналы о велоспорте, где писали об искусстве спринта, о работе развозящего поезда...

    Ну, что тут сказать профи, он профи в всём - от теории до пития кофе из конкретной кофемашины и не дай бог кто-то уже использовал эту кофемашину утром :)

    Они такие, ЛЕГЕНДЫ :) и имеют на это право.

  • BlAr
    Тони Мартин сошёл с Тур де Фра ... (3)
    BlAr-Фото

     Не у того гонщика фамилия Падун...

    Мартину - скорейшего выздоровления!

  • Arciv
    Тони Мартин сошёл с Тур де Фра ... (3)
    Arciv-Фото
    Да чтож такое(((( здоровья Тони
  • zhekinson
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (22)
    zhekinson-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Но забег Фрума - это было нечто.

    просто эпично,вошло в число самых известных нарезок Евроспорта.

     

    Цитата: 0x5F375A86
    Эх, вот бы сейчас Фрум-шоу

    возможно в будущем ещё увидим(хотя лично я в это не верю),но точно не сегодня.

  • flugegeheimen
    Хет-трик Марка Кэвендиша на Ту ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Интересно, какие договоренности были у Кэва по бонусам перед Туром. Ведь никто не ждал от него такого выступления, а в итоге он у Квиков главная звезда на этом Туре, на которую чемпион мира на предпоследних км пашет как заправский грегари. А Саган меж тем навострил свои стопы в bikeexchange, вместе со Спешем и своей свитой. Не припомню от них ярких выступлений в классиках и спринтах. А мог бы с квиками бороться за зеленую майку и монументы в следующем сезоне.
  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (36)
    flugegeheimen-Фото
    Развод конечно, шикарный. Как по нотам.
  • 0x5F375A86
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (22)
    0x5F375A86-Фото
    Эх, вот бы сейчас Фрум-шоу
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (36)
    M-07-Фото
    Особенно эти стальные альфа-самцы с яйцами проявлялись, когда ныли, например, что Саган не захотел привезти их к победе.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 июля

Christopher Juul Jensen (Team BikeExchange)

Ruben Guerreiro (EF Education - Nippo)

Mark Padun (Bahrain Victorious)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2021 (34)
Июнь 2021 (193)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)