Тони Мартин сошёл с Тур де Франс-2021 на 11-м этапе

Тони Мартин покинул Тур де Франс-2021 на машине скорой помощи после падения

Тони Мартин сошёл с Тур де Франс-2021 в начале 11-го этапа. 36-летний немецкий велогонщик команды Jumbo-Visma упал в начале этапа, через 25 км после старта, когда из пелотона постоянно атаковали гонщики.

На кадрах трансляции было видно, что Тони Мартин сильно поранил ногу. Он сидел на обочине, смог подняться с помощью врачей и покинул гонку на машине скорой помощи.

За 11 дней гонки это третье падение Тони Мартина. На 1-м этапе немецкий велогонщик врезался в плакат неосторожной болельщицы, на 3-м этапе он упал вместе с Робертом Гесинком, который сошёл с гонки.

После схода Приможа Роглича, Роберта Гесинка и Тони Мартина команда Jumbo-Visma осталась на Тур де Франс-2021 с пятью гонщиками.

Велокоманда Jumbo-Visma сообщила, что Тони Мартина отправили в госпиталь, на данный момент нет сведений о характере травмы немецкого велогонщика.