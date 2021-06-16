Вилко Келдерман и Петер Саган возглавят команду Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021

Велокоманда Bora-hansgrohe объявила состав на Тур де Франс-2021

31-летний словацкий велогонщик Петер Саган и 30-летний нидерландский велогонщик Вилко Келдерман возглавят команду Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021. Во время тренировочного лагеря в Ливиньо команда приняла решение, что 28-летний немецкий велогонщик Эмануэль Бухман, сошедший с 15 этапа Джиро д’Италия-2021 после падения, войдёт в состав на Тур де Франс-2021, но не будет выступать в роли капитана.

Вместе с Петером Саганом, Вилко Келдерманом, Эмануэлем Бухманом на старт 26 июня в Бресте выйдут: 34-летний итальянский велогонщик Даниэль Осс, 29-летний австрийский велогонщик Лукас Пёстльбергер, 23-летний нидерландский велогонщик Иде Схеллинг, 27-летний немецкий гонщик Нильс Политт и 29-летний австрийский велогонщик Патрик Конрад.

Петер Саган, семикратный победитель очковой классификации французского Гранд-тура, будет бороться за восьмую зелёную майку. Вилко Келдерман, призёр Джиро д’Италия-2020, поедет Тур де Франс в третий раз в карьере. С Бухманом и Конрадом команда нацелена атаковать в горах, Даниэль Осс снова будет последним развозящим Петера Сагана. Иде Схеллинг впервые поедет Тур де Франс.

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «В этом году выбор состава был нелёгким. Рассчитывать на Эму мы смогли только в последнюю неделю. Хотели приехать на Тур с двумя спринтерами – Акерманом и Саганом. В итоге решили, что Паскаль не достиг уровня, необходимого для успешного дебюта на Туре, поэтому он не попал в состав.

Наши цели – победа на этапе и топ-5 в генеральной классификации. Конечно, в поле нашего зрения и зелёная майка, но за неё будет тяжёлая битва. Учитывая эти задачи, капитанами команды будут Вилко в борьбе за генеральную классификацию, Петер – в спринтах и на этапах с пересечённым рельефом. С ним снова будет Даниэль Осс.

Относительно Эму я уже упоминал, что он получит свободу, если появится шанс. Но и у Патрика тоже будут возможности. Конечно, он важен для Вилко в горах.

В целом, мы поедем в атакующем стиле. С Нильсом, Лукасом и Иде мы сможем хорошо выступать почти на всех рельефах, мы также можем бороться за победу на этапах из отрывов.

Я очень доволен, что наш молодой гонщик, Иде Схеллинг, который стал профессионалом, придя к нам в прошлом году, уже вошёл в состав на Тур де Франс. За последний месяц высокими результатами он доказал, что хорошо прогрессирует».

Эмануэль Бухман: «Падение на Джиро оставило очень горький привкус. Я был в такой отличной форме. Мне пришлось справляться с этой неудачей, залечивать травмы после падения. Мотивация вернулась довольно быстро, поэтому я поехал в тренировочный лагерь, чтобы посмотреть, в какой форме нахожусь. Колено ещё немного болело, но теперь всё в порядке.

Чувствую, что готов, что могу подойти к Туру на пике формы. Но я не мог готовиться к старту несколько месяцев, как было перед Джиро д’Италия, поэтому не нацеливаюсь на генеральную классификацию. Хочу проехать Тур без давления, использовать свои шансы, когда возможно, атаковать. Это не означает, что я вообще вычёркиваю общий зачёт из своих целей, но в команде едет Вилко, лидер, который готовился к гонке самым лучшим образом. Он будет номером один в команде, я окажу ему полную поддержку».

Состав команды Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2021:

Peter Sagan, (Словакия)

Emanuel Buchmann, (Германия)

Wilco Kelderman, (Нидерланды)

Patrick Konrad, (Австрия)

Daniel Oss, (Италия)

Nils Politt, (Германия)

Lukas Postlberger, (Австрия)

Ide Schelling, (Нидерланды)