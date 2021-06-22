Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2021:

Винченцо Нибали, Бауке Моллема, Мадс Педерсен и Яспер Стёйвен возглавят команду Trek-Segafredo на Тур де Франс-2021

Велокоманда Trek-Segafredo объявила состав на Тур де Франс-2021. Команду возглавят 36-летний итальянский велогонщик Винченцо Нибали, победитель Тур де Франс-2014, который стартует на французском Гранд-туре в 9-й раз; 34-летний нидерландский велогонщик Бауке Моллема, стартующий на Туре в 11-й раз; 25-летний датский велогонщик Мадс Педерсен и 29-летний бельгийский велогонщик Яспер Стёйвен.

Главной целью команды являются победы на этапах, а также борьба за высокое место в генеральной классификации с Бауке Моллемой.

На пути к этой цели лидерам команды помогут французские велогонщики и ровесники 29-летний Жульен Бернар и 29-летний Кенни Элиссонд, 30-летний чемпион Латвии в разделке и групповой гонке Том Скуйиньш и 30-летний бельгийский велогонщик, серебряный призёр чемпионата Бельгии в групповой гонке Эдвард Тёнс.

Все гонщики команды имеют опыт выступления на Тур де Франс.

Стевен де Йонг (Steven de Jongh), спортивный директор команды Trek-Segafredo: «У нас хорошее сочетание гонщиков, учитывая главную цель – победу на этапе. Сначала Бауке поборется за генеральную классификацию, но если мы увидим, что достичь высокого результата будет невозможно, он переключится на охоту за этапом вместе с Винченцо.

Несмотря на результат, Мадс хорошо проехал чемпионат Дании. Хотя, возможно, ему понадобится несколько дней гонки, чтобы снова мог выдавать полную скорость.

Том, Яспер и Эдвард показали, что находятся в очень хорошей форме. С этими ребятами у нас будет очень сильная команда для спринтов.

Жульен и Кенни нацелены на отрывы, будут ставить целью борьбу за этапы, но также помогать Бауке в генеральной классификации».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы направляемся на Тур с настроем атаковать, быть готовыми оживить гонку, добиться успеха. Наши гонщики доказали, что у них сильная форма, они могут быть конкурентоспособны на всех этапах. Главная цель – выиграть этапы, мы подбирали состав, который, как мы думаем, сможет добиться цели.

Мадс и Яспер показали, что способны побеждать на крупнейших велогонках. С ними будет команда, которая поможет добиться цели на Туре. Эдвард тоже ценный в составе гонщик, на чемпионате Бельгии мы увидели его в лучшей форме.

Том тоже в великолепной форме, он высоко финишировал на Вуэльте Андалуси, а на прошлой неделе выиграл обе гонки на национальном чемпионате. Всегда придаёт сил, когда в команде есть чемпион страны.

У Бауке и Винченцо огромный опыт и способности. С сильной поддержкой, думаю, они смогут добиться высоких результатов. Кенни и Жульен – способные гонщики, у них тоже будет шанс, они без колебаний могут воспользоваться шансом».

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2021:

Julien Bernard, (Франция)

Kenny Elissonde, (Франция)

Bauke Mollema, (Нидерланды)

Vincenzo Nibali, (Италия)

Mads Pedersen, (Дания)

Toms Skujins, (Латвия)

Jasper Stuyven, (Бельгия)

Edward Theuns, (Бельгия)