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Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2021

Винченцо Нибали, Бауке Моллема, Мадс Педерсен и Яспер Стёйвен возглавят команду Trek-Segafredo на Тур де Франс-2021

 

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2021

 

  Велокоманда Trek-Segafredo объявила состав на Тур де Франс-2021. Команду возглавят 36-летний итальянский велогонщик Винченцо Нибали, победитель Тур де Франс-2014, который стартует на французском Гранд-туре в 9-й раз; 34-летний нидерландский велогонщик Бауке Моллема, стартующий на Туре в 11-й раз; 25-летний датский велогонщик Мадс Педерсен и 29-летний бельгийский велогонщик Яспер Стёйвен.

 

Главной целью команды являются победы на этапах, а также борьба за высокое место в генеральной классификации с Бауке Моллемой.

 

На пути к этой цели лидерам команды помогут французские велогонщики и ровесники 29-летний   Жульен Бернар и 29-летний Кенни Элиссонд, 30-летний чемпион Латвии в разделке и групповой гонке Том Скуйиньш и 30-летний бельгийский велогонщик, серебряный призёр чемпионата Бельгии в групповой гонке Эдвард Тёнс.

 

Все гонщики команды имеют опыт выступления на Тур де Франс.

 

  Стевен де Йонг (Steven de Jongh), спортивный директор команды Trek-Segafredo: «У нас хорошее сочетание гонщиков, учитывая главную цель – победу на этапе. Сначала Бауке поборется за генеральную классификацию, но если мы увидим, что достичь высокого результата будет невозможно, он переключится на охоту за этапом вместе с Винченцо.

 

Несмотря на результат, Мадс хорошо проехал чемпионат Дании. Хотя, возможно, ему понадобится несколько дней гонки, чтобы снова мог выдавать полную скорость.

 

Том, Яспер и Эдвард показали, что находятся в очень хорошей форме. С этими ребятами у нас будет очень сильная команда для спринтов.

 

Жульен и Кенни нацелены на отрывы, будут ставить целью борьбу за этапы, но также помогать Бауке в генеральной классификации».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы направляемся на Тур с настроем атаковать, быть готовыми оживить гонку, добиться успеха. Наши гонщики доказали, что у них сильная форма, они могут быть конкурентоспособны на всех этапах. Главная цель – выиграть этапы, мы подбирали состав, который, как мы думаем, сможет добиться цели.

 

Мадс и Яспер показали, что способны побеждать на крупнейших велогонках. С ними будет команда, которая поможет добиться цели на Туре. Эдвард тоже ценный в составе гонщик, на чемпионате Бельгии мы увидели его в лучшей форме.

 

Том тоже в великолепной форме, он высоко финишировал на Вуэльте Андалуси, а на прошлой неделе выиграл обе гонки на национальном чемпионате. Всегда придаёт сил, когда в команде есть чемпион страны.

 

У Бауке и Винченцо огромный опыт и способности. С сильной поддержкой, думаю, они смогут добиться высоких результатов. Кенни и Жульен – способные гонщики, у них тоже будет шанс, они без колебаний могут воспользоваться шансом».

 

 

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2021:

 

Julien Bernard, (Франция)

Kenny Elissonde, (Франция)

Bauke Mollema, (Нидерланды)

Vincenzo Nibali, (Италия)

Mads Pedersen, (Дания)

Toms Skujins, (Латвия)

Jasper Stuyven, (Бельгия)

Edward Theuns, (Бельгия)

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Теги к статье: Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • sixpack
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (13)
    sixpack-Фото
    а что заминусовали? здесь много этапов с широким кругом претендентов, в т.ч. и первые два. Петя лучшие годы вполне затаскивал такие горки. Круг названных гонцов достаточно разумный. Демара я б исключил из этого списка, но и только
  • Woterman 1980
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Cyrill
    Кто бы, что не говорил, но всем нам хочется увидеть это - победу Кэва на этапе ТДФ после такой "паузы в один конец", если мы увидим две - это будет ... без слов. Ну, и как не крути, сам факт появления Кэва как главного спринтера одной из главных спринтерских команд на ТДФ - это просто мегареклама "волчьей стае"...
    Только за всех не нужно говорить. Мне Кэвэндишь никогда не нравился, и вообще была бы моя воля, я бы убрал спринтерские этапы вообще, оставил бы горные этапы и раздели, а всех с принтеров отправил бы на трек выступать, там их настоящее место

    Смотреть 4-5 ти часовую трансляцию, только ради того, чтобы на последнем километре увидеть спринтерский розыгрыш, это ж сколько терпения нужно?.
  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: patar
    Интересно, что из Трека никого нет. Они же всегда на генерал ездили... что Моллема уже не едет? Как по мне он не хуже того же Келдермана или Маса претендент

    В Треке прикололись:

    Our chosen 8 are ready for their next adventure!

    Bernardix

    Ellisondix

    Mollemix

    Nibalix

    Pedersix

    Skujix

    Stuyvix

    Theunix

    Из комментов...

  • Anna P.
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (8)
    Anna P.-Фото

    Беннету сочувствую, попал в сложную ситуацию. Поехал бы - изволь соответствовать, прошлогодний блеск может и не повториться. 

    Хотелось бы знать его высказывания по поводу.

    А Кэв - желаем ему выиграть этапчик, но если не выйдет - никто не бросит в него камень. Во всяком случае я.

    Эх, несколько лет назад я пугала соседей за стеной воплем "Кэвенди-и-иш!!"

  • Cyrill
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (8)
    Cyrill-Фото

    Кто бы, что не говорил, но всем нам хочется увидеть это - победу Кэва на этапе ТДФ после такой "паузы в один конец", если мы увидим две - это будет ... без слов. Ну, и как не крути, сам факт появления Кэва как главного спринтера одной из главных спринтерских команд на ТДФ - это просто мегареклама "волчьей стае"...

  • velodoctor
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    velodoctor-Фото

    Они взяли всех кто худо бедно в горах помочь может. Вспоминая работу Майки на Контадора, я думаю Погачар по большей части один будет. Не припомню чтобы поляк ради кого-то кроме себя выкладывался. 

  • rude_rider
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    rude_rider-Фото

    канечно команда у Погача слабая ..каждый сам за себя практически

    Но проблема для всех то что Погачу не нужна команда..то есть главное довести до гор а там он найдет колесо Роглича

  • motte
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (13)
    motte-Фото

    Двойное прохождение мон ванту, это невероятная сложность, миыическая гора и что там происходило за её историю, включая смерть тома симпсона все круги ада пройдут ребята на этом, 11 этапе. 

  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (19)
    Адриен-Фото
    У него уже этих "последних" шансов столько было ...
  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (19)
    flugegeheimen-Фото

    Буду болеть за Приможа и Карапаса. Интересно будет посмотреть на Годю. 

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
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