Бауке Моллема – победитель 14 этапа Тур де Франс-2021

Бауке Моллема, Маттиа Каттанео, Патрик Конрад о 14-м этапе Тур де Франс-2021

Бауке Моллема одержал победу на 14-м этапе Тур де Франс-2021, выиграв его в своём стиле, атаковав в одиночку из отрыва дня. 34-летний нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredo второй раз в карьере стал победителем этапа французского Гранд-тура, первую победу он одержал в 2017 году, так же выиграв этап из сольного отрыва.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez

14-й этап, среднегорный с набором высоты 2800 м в Пиренея, как можно было предугадать по рельефу, подходил для победы отрыва. В начале этапа от пелотона, из которого постоянно атаковали гонщики, удалось уехать пяти гонщикам. Но пелотон настиг их на промежуточном спринте. Отрыв дня сформировался только через 85 км после старта при прохождении второго категорийного подъёма дня - подъёма 2-й категории Коль-де-Монсегюр (Col de Montsegur), протяжённость 4,2 км, 694-1059 м, перепад 365 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 14%.

Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - Quick Step), который предпринимал попытку уехать в отрыв на предыдущем подъёме этапа, а также Ваут Пулс (Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious) атаковали за 3 км до вершины, к ним быстро переложился Майкл Вудс (Michael Woods (Can) Israel Start-Up Nation).

За спиной лидирующей тройки продолжались атаки из отрыва, в результате которых уехала группа из восьми гонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа Бауке Моллема (Trek-Segafredo). Пока Майкл Вудс и Ваут Пулс сражались за очки горной классификации, второй отрыв старался догнать тройку лидеров, а пелотон успокоился и отпустил беглецов.

За 70 км до финиша, на вершине подъёма 2-й категории Коль-де-ла-Круа-де-Морт (Col de la Croix des Morts), протяжённость 6,8 км, 510-898 м, перепад 388 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10% догоняющая группа добрала лидирующую тройку.

34-летний канадский велогонщик команды Israel Start Up Nation Майкл Вудс упал на спуске за 50 км до финиша, после того, как первым прошёл вершину Коль-де-ла-Круа-де-Морт, а ещё на трёх подъёмах этапа был вторым. Но он сумел добрать группу и по итогам этапа переоделся в гороховую майку лидера горной классификации.

Бауке Моллема атаковал за 41 км до финиша, на спуске перед некатегорийным подъемом Коль-дю-Кампери (Col du Camperie). За 30 км до финиша у нидерландского гонщика была минута преимущества над бывшими попутчиками по отрыву, которых на финише Моллема опередил на 1 минуту 4 секунды.

Бауке Моллема получил красный номер самого атакующего гонщика 14 этапа.

Из отрыва призовые места на 14-м этапе в спринте разыграли Патрик Конрад (Bora-hansgrohe) и Серхио Игита (EF Education Nippo), занявшие 2-е и 3-е места соответственно.

Пелотон финишировал через 6 минут 53 секунды. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил жёлтую майку лидера.

Бауке Моллема: «Потрясающе снова выиграть этап. Я очень счастлив. Наша команда на этой неделе постоянно атаковала. Мы боролись за победу на этапе, потому что больше не боремся за общий зачёт. Так что, на таком этапе, как сегодня, мы очень хотели отобраться в отрыв. Большое спасибо ребятам, особенно за отличную работу на старте. Мы не упускали ни одного отрыва.

День получился супертяжёлым. Понадобилось 80 – 90 км, чтобы отрыв, наконец, уехал. Команда потрясающе работала. Мы всё время держались впереди вчетвером или впятером.

Я уехал с группой сильных ребят, но мы не слишком слаженно работали вместе. Некоторые не проводили смены. Я чувствовал себя хорошо, подумал, что поеду-ка издалека. И атаковал за 40 км.

Когда посмотрел маршрут в начале Тура, понял, что этот этап даёт отличный шанс для отрыва – весь день вверх-вниз, и в конце трудный подъём с коварным спуском. Такой этап мне подходил. Несколько дней назад я проверил по Google-maps последние 50 – 60 км, поэтому более-менее знал, чего ожидать. Видел, что спуск сложный. Оставалось подождать нужного момента для атаки. Чувствовал себя хорошо, поэтому был уверен, что смогу долго в одиночку держаться до финиша.

В начале этапа Том Скуйиньш поехал вперёд в маленькой группе. За первые два часа все очень устали, но я позаботился о том, чтобы вовремя пить и есть, поэтому, когда атаковал следующий отрыв, я всё ещё чувствовал себя хорошо.

Нужно было выждать в гонке правильный момент. Почувствовал, что никто не садится мне на колесо, и тут надо было сразу уезжать. Думаю, многие ребята не ожидали, что я атакую. А когда у тебя уже есть три или четыре секунды преимущества, догнать сложно. Надо действовать быстро. А они должны были быстро закрывать просвет, потому что стоит упустить момент, и все начинают друг на друга оглядываться.

На самом крутом секторе последнего подъёма было важно дать полный газ, не проиграть слишком много. Когда я прошёл вершину с 50-секундным преимуществом, был совершенно уверен, что у меня всё получится.

У нашей команды была большая цель – выиграть этап. У нас многие способны выполнить эту задачу. Нужно, чтобы в правильный момент шла ногап, и, наверное, иногда в гонке надо принимать верные решения.

Яспер Стёйвен уже финишировал вторым, Кенни Элиссонд и я занимали второе и третье места. Надо выбирать этапы, а на других стараться сильно не напрягаться. Последние два дня я не тратил много сил, старался восстановиться после этапа с Мон-Ванту. Но сегодня решительно настроился бороться.

Я старался всё сделать правильно. Надо максимально подготовиться уже вечером перед стартом – больше внимания уделить деталям. Например, питание на таких тяжёлых этапах, где главное происходит в конце.

Сложно сравнивать эту победу с 2017 годом, тогда я впервые выиграл этап Тур де Франс. Поэтому, наверное, та победа была более значимой. Но эта тоже очень красивая, особенно после такого долгого соло.

Я не из тех гонщиков, которые побеждают на 5 или 10 гонках каждый год. Поэтому для меня каждая из побед – особенная, тем более, на Туре. К тому же, снова выиграть этап через четыре года – невероятно».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Патрик Конрад (Bora-hansgrohe): «Сегодня очень-очень долго и тяжело боролись за то, чтобы сформировался отрыв. Я бы сказал, что 80% пелотона хотели в него попасть. Поэтому это заняло так много времени. После того, как генеральщики, видимо, остались довольны отрывом, что гонку начала контролировать команда UAE Team Emirates, я увидел, что это мой шанс, его нельзя упускать. Поэтому дал полный газ на вершине. В отрыве дня был Гийом Мартан, поэтому я не хотел работать, чтобы не привезти его на финиш слишком быстро. Я сидел в хвосте отрыва, когда Моллема атаковал. Тогда я не понял, почему никто за ним не поехал. Я попытался, но потом в отрыве больше не держали ритм. Не могу сказать, что расстроен, но, конечно, больше был бы рад, если бы спринтовал за победой. Моллема атаковал очень продуманно. Дорога там извивалась, мы не могли его увидеть. И подъёмы сегодня ему подходили. Он был силён. Когда разрыв достиг 30 секунд, никто не захотел его преследовать, и не мне это было делать».

Энрико Пойчке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Патрик проехал ровно, он боролся, чтобы уехать в отрыв, в котором было много сильных гонщиков. Когда в отрыв переложился Гийом Мартан, мы не стали работать, потому что не хотели помогать ему подняться в генеральной классификации. Мы берегли силы, надеясь побороться за этап. Нас удивило, что решающую атаку предприняли на спуске. Патрик упустил этот момент, но потом ехал хорошо, был силён на финальном подъёме, занял второе место. Это очень хороший результат».

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez

Маттиа Каттанео (Deceuninck-Quick Step): «Сегодня старался как мог, целью была борьба за победу на этапе, но в конце почувствовал, как этап ударил по ногам. День с самого старта начался трудно, вы видели, как тяжело было уехать в отрыв. Но я был решительно настроен, атаковал. Когда на последнем подъёме мне стало тяжело, я начал тщательно распределять усилия, поехал своим темпом, что мне помогло. 10-й на таком этапе – хороший результат. До конца гонки далеко, продолжу ехать день за днём».