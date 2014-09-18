Чемпион Бельгии побеждает на Елисейских полях на 21-м этапе Тур де Франс-2021

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 22:22
Хет-трик Ваута ван Арта на Тур де Франс-2021
Чемпион Бельгии Ваут ван Арт (Wout van Aert) сделал хет-трик, выиграв три этапа на Тур де Франс-2021. Победу на финальном, престижном, 21-м этапе французского Гранд-тура на Елисейских полях 26-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma одержал в спринте, опередив на полколеса своего соотечественника, гонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена и победителя 34 этапов Тур де Франс и четырёх этапов этого выпуска французского Гранд-тура, британского спринтера команды Deceuninck-Quick-Step Марка Кэвендиша.
Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent
Мощный развоз Майка Тёниссена помог Вауту ван Арту спринтовать к третьей победе в этом выпуске Тур де Франс. Первую победу на этапе Ван Арт одержал на 11-м горном этапе, вторую взял в индивидуальной гонке на время на 20-м этапе, а также ещё на двух этапах (5-м и 10-м) Ваут ван Арт вошёл в топ-5. 26-летний чемпион Бельгии по итогам Тур де Франс-2021 занял 5-е место в очковой классификации и 4-е - в горной.
Ваут ван Арт: «По правде говоря, не могу поверить. Этот Тур де Франс получился потрясающим, но как на американских горках. Завершение с тремя победами на этапах просто превзошло мои ожидания.
Такая победа как сегодня бесценна, хотя уже сегодня вечером я должен успеть на самолёт в Токио. Спасибо моей маленькой команде, и особенно Майку Тёниссену, который вывез меня на идеальную позицию перед спринтом. Ключ к успеху – хорошая позиция перед финальным правым поворотом. Я был уверен, что Майк сможет всё сделать, и он идеально выполнил развоз. Я же просто сидел у него на колесе
Ещё осталось несколько целей. Хочу однажды побороться за зелёную майку. Думаю, это моя следующая задача. Но сейчас Тур закончен, так что пока ещё не думаю о будущих Турах
Слышал, что меня сравнивают с Мерксом. Полагаю, так же, как журналисты начали сравнивать Кэвендиша, когда он одержал 34 победы. Но сравнивать невозможно. Эдди Меркс пять раз выигрывал генеральную классификацию Тур де Франс, он выиграл практическим каждую гонку в велоспорте. Я же по сравнению с Эдди незначительный велогонщик. Я просто горжусь своим выступлением».
Результаты 21 этапа Тур де Франс-2021
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (7)
- Просмотров
- (784)