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Чемпион Бельгии побеждает на Елисейских полях на 21-м этапе Тур де Франс-2021

Хет-трик Ваута ван Арта на Тур де Франс-2021

 

  Чемпион Бельгии Ваут ван Арт (Wout van Aert) сделал хет-трик, выиграв три этапа на Тур де Франс-2021. Победу на финальном, престижном, 21-м этапе французского Гранд-тура на Елисейских полях 26-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma одержал в спринте, опередив на полколеса своего соотечественника, гонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена и победителя 34 этапов Тур де Франс и четырёх этапов этого выпуска французского Гранд-тура, британского спринтера команды Deceuninck-Quick-Step Марка Кэвендиша.

 

 

Хет-трик Ваута ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Хет-трик Ваута ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Хет-трик Ваута ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Хет-трик Ваута ван Арта на Тур де Франс-2021

 

Хет-трик Ваута ван Арта на Тур де Франс-2021

 

 
Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent 

 

   Мощный развоз Майка Тёниссена помог Вауту ван Арту спринтовать к третьей победе в этом выпуске Тур де Франс. Первую победу на этапе Ван Арт одержал на 11-м горном этапе, вторую взял в индивидуальной гонке на время на 20-м этапе, а также ещё на двух этапах (5-м и 10-м) Ваут ван Арт вошёл в топ-5. 26-летний чемпион Бельгии по итогам Тур де Франс-2021 занял 5-е место в очковой классификации и 4-е  - в горной.

 

  Ваут ван Арт: «По правде говоря, не могу поверить. Этот Тур де Франс получился потрясающим, но как на американских горках. Завершение с тремя победами на этапах просто превзошло мои ожидания.

 

Такая победа как сегодня бесценна, хотя уже сегодня вечером я должен успеть на самолёт в Токио. Спасибо моей маленькой команде, и особенно Майку Тёниссену, который вывез меня на идеальную позицию перед спринтом. Ключ к успеху – хорошая позиция перед финальным правым поворотом. Я был уверен, что Майк сможет всё сделать, и он идеально выполнил развоз. Я же просто сидел у него на колесе

 

  Ещё осталось несколько целей. Хочу однажды побороться за зелёную майку. Думаю, это моя следующая задача. Но сейчас Тур закончен, так что пока ещё не думаю о будущих Турах

 

Слышал, что меня сравнивают с Мерксом. Полагаю, так же, как журналисты начали сравнивать Кэвендиша, когда он одержал 34 победы. Но сравнивать невозможно. Эдди Меркс пять раз выигрывал генеральную классификацию Тур де Франс, он выиграл практическим каждую гонку в велоспорте. Я же по сравнению с Эдди незначительный велогонщик. Я просто горжусь своим выступлением».

 

 

 

Результаты 21 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 22:40 | Регистрация: 15.04.2018

    Да,Тённисен был тоже очень хорош!

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 7.12.2014

    Ван Арт первый гонщик после Бернара Ино в 1979 г. который победил в одном выпуске тур де Франс на горном этапе, в разделке и групповом спринте.

  3. MVDP

    Вчера, 22:55 | Регистрация: 3.10.2020

    Символично, что именно бельгийцы не дали Кэву побить рекорд Меркса. Филипсена жаль, просто несчётное количество вторых мест.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 23:14 | Регистрация: 7.12.2014

      Но зато Филипсен наконец-то опередил Кэва))

  4. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 18.09.2014

    Как он хорош, просто невероятно!

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

  5. lazhu

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 14.03.2021

    Тюнисен признался, что прошел хорошую школу с Хруневегеном

  6. Имя: Ернат

    Ернат

    Сегодня, 05:43 | Регистрация: 22.09.2020

    вообщем не очем этот ТДФ, гонка одного гонщика, а остальные все были зрители((( очень жаль, не какого накала и страсти 

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Комментарии

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (5)
    Ернат-Фото

    Ну и где слухи ? 

  • Ернат
    Чемпион Бельгии побеждает на Е ... (7)
    Ернат-Фото

    вообщем не очем этот ТДФ, гонка одного гонщика, а остальные все были зрители((( очень жаль, не какого накала и страсти 

  • Shalam s Urala
    Алексей Луценко – седьмой в ит ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    слов нет, Луц молодцом боролся. и наверняка на многие вопросы ответы нашёл.

    но хочется верить, что цель - "стать человеком десятки генерала" - лишь промежуточная.

    успеха в Токио!

  • Shalam s Urala
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    тут звучит припев из старой песенки -

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    кто-то теряет

    а кто-то находит

  • Shalam s Urala
    Четыре победы на этапах и зелё ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    обычно подобные сюжеты встречаются в кино. когда думаешь - ну загнули, ну понакрутили, фантазёры.. и вот - пожалуйста. всё - в прямом эфире )

    "жизнь как чудо" ©

  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    flugegeheimen-Фото

    Этот тур богат на красивые истории:

    во-первых, триумфальное возвращение одного из лучших спринтеров в истории, заставившего пошатнуться казалось бы вечный рекорд Меркса, но Ван Арт, соотечественник Меркса и супер-универсал, этот рекорд отстоял, притом сам вошел в историю тремя такими разными победами. 

    Во-вторых, внук Пуллидора, надевший желтую майку на несколько этапов

    В-третьих, прошлогодний "выскочка без команды" показал, что он здесь надолго и с командой у него тоже полный порядок

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    VeloVelo-Фото

    По командам:

    Квик Степ - 5 побед (4 Кэв, 1 Алафилип).
    Юмбо-Висма - 4 (3 ван Арт, 1 Кусс).
    Бахрейн - 3 (2 Мохорич, 1 Д. Тюнс).
    Эмирейтс - 3 (3 Погачар).
    Феникс - 2 (1 МВДП и 1 Мерлир).
    Бора - 2 (1 Политт, 1 Конрад).
    Трек-Сегафредо - 1 (Моллема).
    Ag2r - 1 (О Коннор).

  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Ice-Фото

    Цитата: DenisRodikov
    Цитата: ded_le
    Цитата: lazhu
    Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
    Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.

    Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.
    После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.
    В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!

    Выше было по этому поводу - без поезда Кэв косячит, есть траблы и с выбором позиции, и с выбором момента спурта. А размышлять если бы, да кабы после финиша - это тупиковый путь. Проиграл в честной борьбе - все.

  • Колёсник
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    Колёсник-Фото
    Дааа, когда он сунулся было к ограждению - прям дежа вю, подумал - щас или пролезет, или завалится. А вообще он как будто растерялся, влево-вправо потыкался, крутить перестал, потом поздно было
  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (43)
    DenisRodikov-Фото

    Цитата: ded_le
    Цитата: lazhu
    Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса.
    Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.

    Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.

    После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.

    В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!

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4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
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