Чемпион Бельгии побеждает на Елисейских полях на 21-м этапе Тур де Франс-2021

Ернат

Трансферные новости пелотона-2 ... (5) Ну и где слухи ?

Ернат

Чемпион Бельгии побеждает на Е ... (7) вообщем не очем этот ТДФ, гонка одного гонщика, а остальные все были зрители((( очень жаль, не какого накала и страсти

Shalam s Urala

Алексей Луценко – седьмой в ит ... (8) слов нет, Луц молодцом боролся. и наверняка на многие вопросы ответы нашёл. но хочется верить, что цель - "стать человеком десятки генерала" - лишь промежуточная. успеха в Токио!

Shalam s Urala

Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (1) тут звучит припев из старой песенки - кто-то теряет кто-то теряет кто-то теряет а кто-то находит

Shalam s Urala

Четыре победы на этапах и зелё ... (1) обычно подобные сюжеты встречаются в кино. когда думаешь - ну загнули, ну понакрутили, фантазёры.. и вот - пожалуйста. всё - в прямом эфире ) "жизнь как чудо" ©

flugegeheimen

Тур де Франс-2021. Результаты ... (43) Этот тур богат на красивые истории: во-первых, триумфальное возвращение одного из лучших спринтеров в истории, заставившего пошатнуться казалось бы вечный рекорд Меркса, но Ван Арт, соотечественник Меркса и супер-универсал, этот рекорд отстоял, притом сам вошел в историю тремя такими разными победами. Во-вторых, внук Пуллидора, надевший желтую майку на несколько этапов В-третьих, прошлогодний "выскочка без команды" показал, что он здесь надолго и с командой у него тоже полный порядок

VeloVelo

Тур де Франс-2021. Результаты ... (43) По командам:



Квик Степ - 5 побед (4 Кэв, 1 Алафилип).

Юмбо-Висма - 4 (3 ван Арт, 1 Кусс).

Бахрейн - 3 (2 Мохорич, 1 Д. Тюнс).

Эмирейтс - 3 (3 Погачар).

Феникс - 2 (1 МВДП и 1 Мерлир).

Бора - 2 (1 Политт, 1 Конрад).

Трек-Сегафредо - 1 (Моллема).

Ag2r - 1 (О Коннор).

Ice

Тур де Франс-2021. Результаты ... (43) Цитата: DenisRodikov Цитата: ded_le Цитата: lazhu Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса. Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы. Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы.

Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.

После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.

В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!

Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать.После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно.В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго! Выше было по этому поводу - без поезда Кэв косячит, есть траблы и с выбором позиции, и с выбором момента спурта. А размышлять если бы, да кабы после финиша - это тупиковый путь. Проиграл в честной борьбе - все.

Колёсник

Тур де Франс-2021. Результаты ... (43) Дааа, когда он сунулся было к ограждению - прям дежа вю, подумал - щас или пролезет, или завалится. А вообще он как будто растерялся, влево-вправо потыкался, крутить перестал, потом поздно было

DenisRodikov

Тур де Франс-2021. Результаты ... (43) Цитата: ded_le Цитата: lazhu Интересно на его цифры посмотреть. Он же Кэву пол-лисапеда привез, тот просто не мог выйти у него с колеса. Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы. Кавендиш не мог выйти, потому что был заблокирован: слева барьеры, справа Филипсен. Был момент, когда он даже переставал крутить. А когда наконец вышел, то обогнать уже не успел. Я думаю Кэву было особенно обидно проиграть позиционно, если были силы. Вот надо было пролисать все комментарии чтобы увидеть адекватный анализ. У Кэва явно силы были, должен был бороться, но ехать было некуда. И это было видно очень задолго до финиша - если Ван Арт не идёт вправо, то слева места Кэву нет. А самому вправо не выехать. После давнишнего эпизода на Туре с Саганом, Кэв не лезет в слишком узкие щели. И это очень даже правильно. В любом случае, Кэвендиш выдал невероятный Тур и это запомнится надолго!