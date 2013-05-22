Ваут Ван Арт - победитель групповой гонки чемпионата Бельгии-2021

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma

26-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт стартует на Тур де Франс-2021 в майке чемпиона Бельгии в групповой гонке. Он одержал победу 20 июня, выиграв спринт у Эдварда Тёнса (Edward Theuns) и Ремко Эвенепула (Remco Evenepoel). Групповая гонка чемпионата Бельгии стала первым соревнованием Ван Арта с 18 апреля. Ему пришлось сделать перерыв в соревнованиях и отказаться от участия в Критериуме Дофине из-за операции по удалению аппендицита.

В конце мая в интервью Het Nieuwsblad Ваут ван Арт сказал, что после операции вынужден начинать подготовку к Тур де Франс почти с нуля. Его подготовка к французскому Гранд-туру включала два тренировочных лагеря на высоте в Сьерра-Неваде и Тине.

Победа в групповой гонке дала Вауту ван Арту уверенность перед стартом на Тур де Франс-2021.

Ваут ван Арт: «Я всё ещё продолжаю наращивать форму. Стартовал на чемпионате Бельгии с сомнениями, но рад, что смогу поехать на Тур де Франс в майке чемпиона. Тур, конечно, совершенно другая гонка, но сегодня я получил заряд уверенности.

Финал чемпионата Бельгии был трудным. Когда Тёнс присоединился к отрыву, ярешил положиться на свой спринт. Но на тот момент я уже долго работал в отрыве. В конце все финишировали очень близко. Кажется, что я выиграл совсем с минимальным преимуществом. Был счастлив, когда увидел фотофиниш.

Бельгийский триколор – одна из самых красивых маек в пелотоне. В прошлом году я уже был чемпионом в разделке, конечно, хочу носить такую майку и в групповой гонке.

Эта победа для меня имеет особое значение, потому что я хотел посвятить её моему близкому другу, которого потерял в этом месяце. Три недели я думал о том, чтобы выиграть гонку для него. Много всего случилось, но всё становится неважным, когда проходишь через такую потерю. Мне пришлось бороться, чтобы вернуться и стартовать здесь, хочу поблагодарить его, что дал мне сегодня сил.

Несколько раз на чемпионатах у меня не получалось одержать победу, но на этот раз я оказался в правильном отрыве. Учитывая все обстоятельства, это очень хорошо».