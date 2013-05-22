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Ваут ван Арт стартует на Тур де Франс-2021 в майке чемпиона Бельгии

Ваут Ван Арт - победитель групповой гонки чемпионата Бельгии-2021

 

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma

 

  26-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт стартует на Тур де Франс-2021 в майке чемпиона Бельгии в групповой гонке. Он одержал победу 20 июня, выиграв спринт у Эдварда Тёнса (Edward Theuns) и Ремко Эвенепула (Remco Evenepoel). Групповая гонка чемпионата Бельгии стала первым соревнованием Ван Арта с 18 апреля. Ему пришлось сделать перерыв в соревнованиях и отказаться от участия в Критериуме Дофине из-за операции по удалению аппендицита.

 

 В конце мая в интервью Het Nieuwsblad Ваут ван Арт сказал, что после операции вынужден начинать подготовку к Тур де Франс почти с нуля. Его подготовка к французскому Гранд-туру включала два тренировочных лагеря на высоте в Сьерра-Неваде и Тине.

 

Победа в групповой гонке дала Вауту ван Арту уверенность перед стартом на Тур де Франс-2021.

 

  Ваут ван Арт: «Я всё ещё продолжаю наращивать форму. Стартовал на чемпионате Бельгии с сомнениями, но рад, что смогу поехать на Тур де Франс в майке чемпиона. Тур, конечно, совершенно другая гонка, но сегодня я получил заряд уверенности.

 

Финал чемпионата Бельгии был трудным. Когда Тёнс присоединился к отрыву, ярешил положиться на свой спринт. Но на тот момент я уже долго работал в отрыве. В конце все финишировали очень близко. Кажется, что я выиграл совсем с минимальным преимуществом. Был счастлив, когда увидел фотофиниш.

 

Бельгийский триколор – одна из самых красивых маек в пелотоне. В прошлом году я уже был чемпионом в разделке, конечно, хочу носить такую майку и в групповой гонке.

 

Эта победа для меня имеет особое значение, потому что я хотел посвятить её моему близкому другу, которого потерял в этом месяце. Три недели я думал о том, чтобы выиграть гонку для него. Много всего случилось, но всё становится неважным, когда проходишь через такую потерю. Мне пришлось бороться, чтобы вернуться и стартовать здесь, хочу поблагодарить его, что дал мне сегодня сил.

 

Несколько раз на чемпионатах у меня не получалось одержать победу, но на этот раз я оказался в правильном отрыве. Учитывая все обстоятельства, это очень хорошо».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:20 | Регистрация: 15.04.2018

    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:25 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
    Наверно всё положил на этот тур! Как говорится «Всё или ничего»! Если возьмёт тур- то молодец! Если нет,то провал! Опять будет на Вуэльте выезжать) Ну я надеюсь он знает что делает,и возьмёт тур! Пора б уже

  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:43 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре

    Судя по чемпионату Бельгии, форма у Ван Арта в порядке. На 200% как Ремко он не надрывался, больше за Тёнсом следил. Они позволили Ремко увезти себя от пелотона, расчитывая что пока Ремко впереди, квики будут пресекать все попытки догнать их. А потом на финише обидели мальчика, и он в гневе бил кулаком по рулю. Интересно, Ремко действительно надеялся переспринтовать Ван Арта?

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 22:06 | Регистрация: 22.05.2013

      Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 22:11 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: velodoctor
    Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

    Еще как расстроился

     

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Earl57
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

    Еще как расстроился

     

  • velodoctor
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    velodoctor-Фото

    Ремко привык побеждать, поэтому расстроился. Я гонку не смотрел, но прочитав ваше сообщение, вспомнил Луценко на 3-х днях депана, когда он рассчитывал переспринтовать Кристоффа. Наверное юношеский максимализм, психология победителя.

  • Earl57
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре

    Судя по чемпионату Бельгии, форма у Ван Арта в порядке. На 200% как Ремко он не надрывался, больше за Тёнсом следил. Они позволили Ремко увезти себя от пелотона, расчитывая что пока Ремко впереди, квики будут пресекать все попытки догнать их. А потом на финише обидели мальчика, и он в гневе бил кулаком по рулю. Интересно, Ремко действительно надеялся переспринтовать Ван Арта?

  • levonardo
    Состав велокоманды Movistar на ... (2)
    levonardo-Фото
    Мовистар как всегда. Успехов им.
  • Arciv
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
    Наверно всё положил на этот тур! Как говорится «Всё или ничего»! Если возьмёт тур- то молодец! Если нет,то провал! Опять будет на Вуэльте выезжать) Ну я надеюсь он знает что делает,и возьмёт тур! Пора б уже
  • Адриен
    Astana – Premier Tech в погоне ... (9)
    Адриен-Фото

    Цитата: Бакеша
    Астане надо купит перспективного генеральщика, например Альмейду
    Астане прежде всего не хватает ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ, надежности, собственной идеологии, принципов - как, в пример, у Quick Step или Ineos. Плюс - организующей, центростремительной фигуры, ЛИЧНОСТИ типа Лефевра. Вот то мощное ядро, которое привлечет и деньги, и - как следствие - ведущих спортсменов... Без этого же успехи команды будут не системные, а - от случая к случаю, погоня за этапами на ГТ - тому подтверждение. Могут появиться отличные молодые гонцы, и они с успехом - после проявления таланта - будут уходить в другие коллективы, так как Астана ныне является трамплином, а не надежной базой для долгой , благополучной, надежной жизни спортсмена в большом велоспорте... А сейчас - вообще, какие главные сезонные цели команды ? Генерал на ГТ - мимо, классики - мимо, недельки - мимо... Остается - Авось.

  • Ice
    Победы велогонщиков команды Bo ... (1)
    Ice-Фото

    Саган любит майку чемпиона Словакии, сам говаривал, что она ему идет))) Молодцом.

  • Ice
    Предварительные составы команд ... (59)
    Ice-Фото

    Цитата: flugegeheimen
    вангую, что зеленая майка будет у Демара

    Да дриснет он на первых серьезных горках, как и всегда.

  • Astanaforever
    Ваут ван Арт стартует на Тур д ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Arciv
    И Ван Арт и Роглич не ездили с апреля и не понятно в каких формах! Ваут хоть чемпионат проехал! Юмбо может остаться не у дел на этом Туре
    Вот у кого у кого, у Роглича страх на этот тур быть опять битым. 100%>. Вот он и зашухарился с апреля без гонок. Как бы боком ему это осторожность не вышла.
  • Astanaforever
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Да, интрига прям командная. Лефевр бьет прям в лоб своей правдой. А где психологи командные, которые поработали с Беннеттом? Может просто идет противостояние с ним по зарплате? В Бору уйдет на место Сагана наверное.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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