Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

Первая победа на этапе Тур де Франс и первая жёлтая майка Матье ван дер Пула

2-й этап Тур де Франс-2021 с двойным прохождением подъёма 3-й категории Мюр-де-Бретань (Mur-de-Bretagne) – 1,6 км со средним градиентом 4,1%, максимальным - 8% завершился победой дебютанта французского Гранд-тура, 26-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пула (Mathieu Van Der Poel), который перехватил у Жулиана Алафилиппа и жёлтую майку лидера общего зачёта.

После падений 1-го этапа в пелотоне осталось 180 гонщиков. 2-й этап начался с атак, которые через 13 км завершились формированием отрыва дня. В него сначала отобрались Антони Перес (Anthony Perez (Fra) Cofidis), Эдвард Тёнс (Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo), Саймон Кларк (Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka – NextHash) и Йонас Кох (Jonas Koch (Ger) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), а затем их добрали Иде Схеллинг (Ide Schelling (Ned) Bora-hansgrohe) и Жереми Кабо (Jérémy Cabot (Fra) Team TotalEnergies). Иде Схеллингу удалось уехать в отрыв после нескольких атак. Он продолжил бороться за горные очки на первом категорийном подъёме, где проиграл Антони Пересу, но выиграл горную премию на втором подъёме. Однако, удержать гороховую майку Схеллингу не удалось. Пелотон держал разрыв с отрывом под контролем, не отпуская дальше, чем на четыре минуты, а за 100 км до финиша разрыв начал постепенно сокращаться. Эдвард Тёнс атаковал из отрыва за 71 км до финиша, к нему переложился Жереми Кабо, но их запас в полторы минуты за 30 м до финиша быстро растаял. Тёнс остался впереди в одиночку за 21 км, но за 18 км до финиша его догнал пелотон.

При первом прохождении Мюр-де-Бретань, где разыгрывались важные для генеральщиков бонусные секунды, атаковавший Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) забрал максимальные 8 секунд бонификации, победитель Тур де Франс прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates) взял 5 секунд за второе место, Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) достались 2 секунды.

На финальном круге проредившийся пелотон возглавила команда Ineos Grenadiers. Одним из первых атаковал Давиде Формоло (UAE Team Emirates), затем за 1,2 км попробовал уехать от пелотона Наиро Кинтана (Arkea-Samsic). Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) также попробовал застать врасплох соперников, но и ему не удалось противостоять мощной атаке Матье ван дер Пула. За 700 м нидерландский велогонщик, внук легендарного французского гонщика Раймона Пулидора, атаковал и уехал от соперников к первой победе на этапе Тур де Франс и первой жёлтой майке лидера, которую ни разу не удалось надеть его дедушке.

Кроме того, Матье ван дер Пул возглавил классификацию лучшего горного гонщика. Майка лучшего в очковой классификации осталась у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), который финишировал на этапе 5-м и проиграл Матье ван дер Пулу в общем зачёте 8 секунд. Белая майка лучшего молодого гонщика осталась на плечах Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

Матье ван дер Пул: «Прежде всего, то, как я победил. Такое спланировать не получится. На первом подъёме я поставил всё, чтобы первым пройти вершину. Хотел забрать бонусные секунды, потому что для меня это был последний шанс надеть жёлтую майку. Мне были нужны секунды.

Когда атаковал за 800 м, никто за мной не поехал, и я продолжил уезжать. На последних пятистах метрах было очень больно, но я знал, что мне надо дать полный газ, чтобы выиграть. Узнал, что у меня жёлтая майка, только через пять минут после финиша. Невероятно. Сегодня чувствовал себя гораздо лучше, чем вчера. Возможно, вчера чувствовал стресс. К сожалению, моего дедушки (Раймона Пулидора) больше здесь нет…Но я представил, что если бы он был рядом, как бы гордился мной! Я много раз обсуждал это с мамой».

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2021