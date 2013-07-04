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Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

Первая победа на этапе Тур де Франс и первая жёлтая майка Матье ван дер Пула

 

 

 

  2-й этап Тур де Франс-2021 с двойным прохождением подъёма 3-й категории Мюр-де-Бретань (Mur-de-Bretagne) – 1,6 км со средним градиентом 4,1%, максимальным  - 8% завершился победой дебютанта французского Гранд-тура, 26-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пула (Mathieu Van Der Poel), который перехватил у Жулиана Алафилиппа и жёлтую майку лидера общего зачёта.

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

 

Матье ван дер Пул – победитель 2 этапа Тур де Франс-2021

 

 

 

 

 

  После падений 1-го этапа в пелотоне осталось 180 гонщиков. 2-й этап начался с атак, которые через 13 км завершились формированием отрыва дня. В него сначала отобрались  Антони Перес  (Anthony Perez (Fra) Cofidis), Эдвард Тёнс (Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo), Саймон Кларк (Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka – NextHash) и Йонас Кох (Jonas Koch (Ger) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), а затем их добрали Иде Схеллинг (Ide Schelling (Ned) Bora-hansgrohe) и Жереми Кабо (Jérémy Cabot (Fra) Team TotalEnergies). Иде Схеллингу удалось уехать в отрыв после нескольких атак. Он продолжил бороться за горные очки на первом категорийном подъёме, где проиграл Антони Пересу, но выиграл горную премию на втором подъёме. Однако, удержать гороховую майку Схеллингу не удалось. Пелотон держал разрыв с отрывом под контролем, не отпуская дальше, чем на четыре минуты, а за 100 км до финиша разрыв начал постепенно сокращаться. Эдвард Тёнс атаковал из отрыва за 71 км до финиша, к нему переложился Жереми Кабо, но их запас в полторы минуты за 30 м до финиша быстро растаял. Тёнс остался впереди в одиночку за 21 км, но за 18 км до финиша его догнал пелотон.

 

 

 

При первом прохождении  Мюр-де-Бретань, где разыгрывались важные для генеральщиков бонусные секунды, атаковавший Матье ван дер Пул  (Alpecin-Fenix) забрал максимальные 8 секунд бонификации, победитель Тур де Франс прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates) взял 5 секунд за второе место, Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) достались 2 секунды.

 

На финальном круге проредившийся пелотон возглавила команда Ineos Grenadiers. Одним из первых атаковал Давиде Формоло (UAE Team Emirates), затем за 1,2 км попробовал уехать от пелотона Наиро Кинтана (Arkea-Samsic). Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) также попробовал застать врасплох соперников, но и ему не удалось противостоять мощной атаке Матье ван дер Пула. За 700 м нидерландский велогонщик, внук легендарного французского гонщика Раймона Пулидора, атаковал и уехал от соперников к первой победе на этапе Тур де Франс и первой жёлтой майке лидера, которую ни разу не удалось надеть его дедушке.

 

Кроме того, Матье ван дер Пул возглавил классификацию лучшего горного гонщика. Майка лучшего в очковой классификации осталась у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), который финишировал на этапе 5-м и проиграл Матье ван дер Пулу в общем зачёте 8 секунд. Белая майка лучшего молодого гонщика осталась на плечах Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

  Матье ван дер Пул: «Прежде всего, то, как я победил. Такое спланировать не получится. На первом подъёме я поставил всё, чтобы первым пройти вершину. Хотел забрать бонусные секунды, потому что для меня это был последний шанс надеть жёлтую майку. Мне были нужны секунды.

 

 Когда атаковал за 800 м, никто за мной не поехал, и я продолжил уезжать. На последних пятистах метрах было очень больно, но я знал, что мне надо дать полный газ, чтобы выиграть. Узнал, что у меня жёлтая майка, только через пять минут после финиша. Невероятно. Сегодня чувствовал себя гораздо лучше, чем вчера. Возможно, вчера чувствовал стресс. К сожалению, моего дедушки (Раймона Пулидора) больше здесь нет…Но я представил, что если бы он был рядом, как бы гордился мной! Я много раз обсуждал это с мамой».

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. MVDP

    Вчера, 20:57 | Регистрация: 3.10.2020

    Ван дер фульно!

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:52 | Регистрация: 4.07.2013

      Ван дер Пульно!

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 21:07 | Регистрация: 15.04.2018

    Красавчик!

  3. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 14.03.2018

    Красивая история, Матье молодчина

  4. Имя: Евгений

    zhekinson

    Вчера, 21:52 | Регистрация: 30.06.2015

    сегодняшний день вообще мог стать триумфальным для всего голландского спорта,да футболисты подвели,неожиданно проиграв чехам на Евро и тем самым не поддержав победную поступь Ферстаппена в F1 и МВДП,которому респект и отдельное спасибо за яркую концовку в общем-то довольно пресного этапа!

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул – победитель ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Ван дер Пульно!
  • EL-Fenomeno
    Завал из-за плаката болельщика ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.

    ноу комментс !)

  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Kay82-Фото
    4) мистер Бонификация на этом туре
  • BaTman
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    BaTman-Фото
    Вроде в том году Кочегар показал, что может
    1) атаковать весь тур без спадов
    2) разделка на третьей недели у него есть ))
    3) проблем в горах Кочегар не испытывает ))
  • BaTman
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    BaTman-Фото
    Скай пока очень бледно, надеялся на Порта, так как в форме нормальной, но он в этом году удачи не купил.
    Томас бледная тень самого себя, ждём среды. Там понятно будет что с ним.
  • BaTman
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    BaTman-Фото
    А если ошибся, будет премия, всем желающим вискаря отправишь ?
  • BaTman
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    BaTman-Фото
    Он уже не за Астану, главное против Инеос и Фрума )). Нет лучшего счастья, лишь бы у соседа...
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вчера двойной успех для одного - сегодня двойной успех для другого good good а ВВА пока что в глухом пролёте, но верю что и для бельгийца будет на этом Туре какой то "золотой" этап.

    Цитата: kwwk
    Слезы МВДП говорят обо всем, но он и ломовой же. Словенцы в порядке, Инеос пока не впечатляет на финишах. 
    Этап без последних 20 км - скукотище.

    + много; МВДП тоже человек...звёздный ЛОМовой человек. Аплодирую ему clapping

    Жаль что Мэтьюз сегодня совсем не смог. Кандидатов/желающих на зелень на этом Туре видно что будет много (судя по летучим премиям), но дождёмся "чистых" финишных спринтов. 

    Цитата: zhekinson
    порылся в своих записях и нашёл что это был 3 этап Тура 2015 года от Антверпена до Юи с финишеи в знаменитый подъём,тогда после грандиозного завала гонка была нейтрализована на некоторое время,а победу на том этапе одержал Пурито.

    Спасибо за точное напоминание. И там, и сегодня на финише МУРы)

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Финиш для спринтеров.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Николай Н.-Фото

    Пул молодец, провёл тренеровочный рывок за круг до финиша, а потом и взял его.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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