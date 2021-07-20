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После Тур де Франс-2021 у Ричарда Карапаса подиумы всех трёх Гранд-туров

Ричард Карапас, Герант Томас, Михал Квятковски о Тур де Франс-2021

 

 

Ричард Карапас (Richard Carapaz) завершил Тур де Франс-2021 на 3-м месте в генеральной классификации. Таким образом, 28-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers, проехавший за карьеру 7 Гранд-туров, поднялся на подиумы всех трёх Гранд-туров – стал победителем Джиро д’Италия-2019, занял 2-е место на Вуэльте Испании-2020 и финишировал 3-м на Тур де Франс-2021. Кроме того, Ричард Карапас – пятый велогонщик из Южной Америки, и первый эквадорец, поднявшийся на подиум Тур де Франс на Елисейских Полях после Фабио Парры (Fabio Parra) – 3-й в 1988 году, Наиро Кинтаны (2-й в 2013 и 2015, 3-й в 2016), Ригоберто Урана (2-й в 2017) и Эгана Берналя (победитель 2019 года).

 

Ричард Карапас шёл в десятке сильнейших общего зачёта на 18 этапах, в тройку лидеров поднялся после 17-го с финишем на Коль-дю-Порте и удержал свою позицию до финала. В генеральной классификации Карапаса от второго места отделили 1 минута 37 секунд, а победителю, Тадею Погачару (UAE Team Emirates) эквадорский гонщик проиграл 7 минут 3 секунды.

 

После Тур де Франс-2021 у Ричарда Карапаса подиумы всех трёх Гранд-туров

 

После Тур де Франс-2021 у Ричарда Карапаса подиумы всех трёх Гранд-туров

 

Photo ©A.S.O. / Romain Laurent

 

  Ричард Карапас: «Сделал всё, что мог, чтобы добиться хорошего результата на Туре. Это для меня хороший результат. В этом году Тур по сравнению с прошлым годом проходил по-другому, было больше спортивной смелости.

 

В мире лишь несколько гонщиков способы выиграть Тур де Франс. В этом году я не смог, но, уверен, однажды у меня получится.

 

Для моей страны важно показывать такие высокие результаты. Нам нужно воспитать следующее поколение велогонщиков, научить их этому спорту, потому что они – будущее. Но многие люди в Латинской Америке хотят заниматься велоспортом, но у них нет возможностей даже купить велосипед. В моей стране тоже, там все очень консервативны в отношении велоспорта. Даже не знаю, понимают ли в Эквадоре, как много значит занять третье место на Туре.

 

Во время гонки у меня не было особых подъёмов, но и спадов тоже не было. Думаю, поэтому я доволен результатом. Я смог занять третье место, стабильно выступая все три недели.

 

Погачар очень силён, да. Глядя гонку по телевизору, кажется, что нам легко ехать этап. Но фактически справиться было очень тяжело. Погачар потрясающе проехал, остаётся его поздравить.

 

Вся команда стартовала, нацеливаясь бороться за победу. Но в спорте всегда есть кто-то, кто выступает лучше тебя. Мы хорошо поработали, были очень активны, продолжали стараться.

 

Я профессионал только пять лет, и у меня подиумы трёх Гранд-туров – это очень важно для меня. Хочу продолжать двигаться в этом направлении, работать над своими сильными и слабыми сторонами. Но сейчас для меня очень много значит, что я финишировал в числе трёх сильнейших гонщиков на этом Тур де Франс».

 

Лишь Ричарду Карапасу  удалось избежать падений на трёх первых этапах Тур де Франс-2021.

 

  Герант Томас, победитель Тур де Франс-2019, стартовавший на 11-м Туре в карьере, потерял время на 2-м этапе, а затем упал и вывихнул плечо на 3-м этапе. Он продолжил гонку, но не борьбу за генеральную классификацию, выпав из пелотона на 8-м, первом горном этапе.  

 

  Герант Томас: «Если честно, это точно был один из тяжелейших Тур де Франс из всех, в которых принимал участие. Трудный как психологически, так и физически. Конечно, в этом году гонка проходила по-другому, меньше контролировалась, с безумными атаками тут и там. Но ещё было тяжело морально после провала на 8-м этапе, и потом, когда продолжал гонку.

 

  Наслаждался (20-м этапом). Ехал, не напрягаясь, своей скоростью, просто наслаждался зрителями, прекрасной погодой и дорогами. Мне не надо было волноваться о падениях или о том, что передо мной или за мной кто-то может упасть.

 

 В этой гонке были провалы и взлёты. Я приехал сюда бороться за победу, или, по крайней мере, за подиум. И когда эта перспектива рассеялась на восьмом этапе, когда я оказался совсем не на том месте, где хотел быть, ради чего весь год тренировался. Но горжусь, что прошёл через это. Приятно увидеться с сыном в Париже».

 

  На вопрос Берни Айзеля, бывшего товарища по команде, а теперь комментатора Eurosport, почему упорно продолжал ехать Тур де Франс после тяжёлого удара на первых этапах, Герант Томас ответил: «Вот такой я гонщик и человек. Вкладываюсь полностью, будь то на велосипеде или в пабе. Отдаю себя на 100%. Можно было просто сойти и сдаться. Не пойми неправильно, иногда я сомневался, но со мной была команда, которая помогла всё преодолеть».

 

  Михал Квятковски в интервью Cyclingnews рассказал: «Мы приехали с настроем работать на ребят, которые потенциально могут быть высоко в генеральной классификации – Ричи (Порт), Тэо (Геоган Харт), Ричард (Карапас) и Джи (Герант Томас), чтобы бороться с соперниками. Но из-за падений мы не смогли идти по плану. Сконцентрировались на Ричарде, но не смогли использовать силу всей команды, чтобы атаками надавить на других генеральщиков. Надо было надавить в старом стиле Sky и ждать, что кто-то из них не выдержит. Эту тактику мы использовали пару раз против других соперников, но с лидером гонки это не сработало. Мы гордимся тем, чего достигли, хотя всегда хочется большего.

 

 Он (Погачар) невероятно выступал и при +8 в дождь. Мы думали, что, может, +35 на Мон-Ванту ему не слишком подойдёт, надеялись, что он потеряет время. Но этого не произошло.

 

 Мы избавились от соперников по подиуму, что тоже было нелегко. Отыграли сценарий с Гийомом Мартаном (Cofidis) и Беном О’Коннором (AG2R Citroen), которые поднимались в общем зачёте, что было для нас невыгодно.  

 

  Тур с каждым годом становится всё тяжелее. С моей точки зрения уже нет таких понятий как день отдыха или день, который может не подходить. Мой Тур закончился на финише Луз-Ардиден, последнем ключевом этапе для генеральщиков. Думаю о восстановлении, о том, как подготовиться к смене часовых поясов, джет-лагу и так далее».

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо за видео )
    Ну, Йонас точно не перетрудился на этом своем рыбзаводе ))
    Работает так себе, видно, что временно и без опыта почти.

    Желаю ему Удачи в гонках! Это у него лучше получается )

  • VeloVelo
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Детей на подиум это все-таки лишнее. Надеюсь, эта мода скоро пройдет.

  • VeloVelo
    Андре Грайпель завершит карьер ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Андре, порадуй своих болельщиков еще одной победой! Ждем!

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    M-07-Фото
    Да пошёл этот ваш Кэв, был способен или нет, плевать. Очень рад, что этот хам с грязной хамской манерой вождение, не уважающий соперников и их здоровье, не побил рекорд и не рад, что вообще дотянулся до рекорда, таким не место в спорте. Его надо было выгнать с Тура с подрезку альпециновцев на одном из этапов, как из-за него выгнали Сагана 4 года назад с Тура, не дав словаку побить рекорд по зелёным майкам подряд, хотя это сам Кэв и был виноват тогда.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    M-07-Фото
    Есть ещё более мощный бронепоезд ван дер Пул, у него кусок мощнее любого, но пока на вело не сильно распылятся.
  • Ice
    Четыре победы на этапах и зелё ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Итого на этом Туре было 6 спринтерских финишей. 2 из них было выиграно с колеса соперника, ещё один на грани (этап 13). Все 3 этих этапа выиграл Кэвендиш. Но именно он у многих остается бездарным тактиком, который не может выигрывать спринты без идеального развоза. Парадокс?

    ))) Дай бог, поедет он на следующий Тур и дай бог здоровья топовым спринтерам. Вот и посмотрим его тактику. А развоз, это не последние сотни метров. Весь пелотон считает поезд квиков лучшим, а тут выясняется, что они бревна еще те?))) Не помню где видел фразу, но она тут идеально вписывается "Ты лучший спринтер? Так выиграй Елисейские поля." А что по факту? Тумба-Юмба показала, кто тут батя. Есть подозрение, что если бы ван Арту хотелось спринты выигрывать, зеленую майку он отжал бы не напрягаясь. 

  • Ice
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    Ice-Фото

    Цитата: Tom_Boonen
    Цитата: Ice
    Несмотря на кучу побед у Кэва он сильно зависим от развоза. Это не бродяга Саган, умеющий искать нужное колесо и не бронепоезд ван Арт, у которого длина куска втрое больше, чем у Кэва)

    А давайте реально посмотрим реально на этот Тур: кто выигрывал в спринтерском финише? Кроме Кэва только Мерлир и Ван Арт. Оба с идеальными развозами, Тим почти без конкурентов. У Марка идеальным развоз далеко не всегда назовешь, он в том числе выигрывал и с колеса соперника.
    И сегодня он занял колесо Ван Арта. Немножко удачи, открылся бы нужный коридор - и вполне возможно была бы очередная победа. А сказал бы в таком случае кто-то, какой Кэв крут без развоза? Да нет, наверняка большинство бы сошлись во мнении, что его грамотно посадили на колесо главному сопернику, а сам Марк без развоза ничего не может.

    Это все разговоры в пользу бедных, если бы, да кабы. А по факту в очередной раз в нештатной ситуации принял неверное решение, оказался в коробочке. Ван Арт ехал ровно, его не обвинить, да и щель таки была, пересмотрел сегодня - тот же Юэн в подобной ситуации мог проскочить не напрягаясь. Вот только вы забываете, что до этого Кэву выложиться пришлось чуть ли не до донышка только ради того, чтобы на колесе у ван Арта остаться. А то, что бензобак у Марка вдвое-второе меньше, чем у Воута, знают все. По факту выиграл сильнейший.

     

     

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: red
    Приходит Меркс к Ван Арту перед последним этапом и говорит: "Я к тебе пришел как бельгиец к бельгийцу..."

    ...а потом: "спасибо friends и я доволен и ты красавчэг"))

    Цитата: Kay82
    Кев, Погачар, Ван Арт, Вингегард - львы этого тура

    А бы ещё добавил одного тигра - Б.Оконнора, который для меня как и Йонас - настоящие открытие этого ТдФ

  • st.Devil
    Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (7)
    st.Devil-Фото
    Год осталось подождать и всё узнаем.
    Как большинство видов спорта велоспорт молодеет.
  • Coffe
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (54)
    Coffe-Фото
    Цитата: flugegeheimen
    А супер-трудяга Тим Деклерк стал красным фонарем гонки
    Не даром у него прозвище El Tractor.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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