После Тур де Франс-2021 у Ричарда Карапаса подиумы всех трёх Гранд-туров

Ричард Карапас, Герант Томас, Михал Квятковски о Тур де Франс-2021

Ричард Карапас (Richard Carapaz) завершил Тур де Франс-2021 на 3-м месте в генеральной классификации. Таким образом, 28-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers, проехавший за карьеру 7 Гранд-туров, поднялся на подиумы всех трёх Гранд-туров – стал победителем Джиро д’Италия-2019, занял 2-е место на Вуэльте Испании-2020 и финишировал 3-м на Тур де Франс-2021. Кроме того, Ричард Карапас – пятый велогонщик из Южной Америки, и первый эквадорец, поднявшийся на подиум Тур де Франс на Елисейских Полях после Фабио Парры (Fabio Parra) – 3-й в 1988 году, Наиро Кинтаны (2-й в 2013 и 2015, 3-й в 2016), Ригоберто Урана (2-й в 2017) и Эгана Берналя (победитель 2019 года).

Ричард Карапас шёл в десятке сильнейших общего зачёта на 18 этапах, в тройку лидеров поднялся после 17-го с финишем на Коль-дю-Порте и удержал свою позицию до финала. В генеральной классификации Карапаса от второго места отделили 1 минута 37 секунд, а победителю, Тадею Погачару (UAE Team Emirates) эквадорский гонщик проиграл 7 минут 3 секунды.

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Ричард Карапас: «Сделал всё, что мог, чтобы добиться хорошего результата на Туре. Это для меня хороший результат. В этом году Тур по сравнению с прошлым годом проходил по-другому, было больше спортивной смелости.

В мире лишь несколько гонщиков способы выиграть Тур де Франс. В этом году я не смог, но, уверен, однажды у меня получится.

Для моей страны важно показывать такие высокие результаты. Нам нужно воспитать следующее поколение велогонщиков, научить их этому спорту, потому что они – будущее. Но многие люди в Латинской Америке хотят заниматься велоспортом, но у них нет возможностей даже купить велосипед. В моей стране тоже, там все очень консервативны в отношении велоспорта. Даже не знаю, понимают ли в Эквадоре, как много значит занять третье место на Туре.

Во время гонки у меня не было особых подъёмов, но и спадов тоже не было. Думаю, поэтому я доволен результатом. Я смог занять третье место, стабильно выступая все три недели.

Погачар очень силён, да. Глядя гонку по телевизору, кажется, что нам легко ехать этап. Но фактически справиться было очень тяжело. Погачар потрясающе проехал, остаётся его поздравить.

Вся команда стартовала, нацеливаясь бороться за победу. Но в спорте всегда есть кто-то, кто выступает лучше тебя. Мы хорошо поработали, были очень активны, продолжали стараться.

Я профессионал только пять лет, и у меня подиумы трёх Гранд-туров – это очень важно для меня. Хочу продолжать двигаться в этом направлении, работать над своими сильными и слабыми сторонами. Но сейчас для меня очень много значит, что я финишировал в числе трёх сильнейших гонщиков на этом Тур де Франс».

Лишь Ричарду Карапасу удалось избежать падений на трёх первых этапах Тур де Франс-2021.

Герант Томас, победитель Тур де Франс-2019, стартовавший на 11-м Туре в карьере, потерял время на 2-м этапе, а затем упал и вывихнул плечо на 3-м этапе. Он продолжил гонку, но не борьбу за генеральную классификацию, выпав из пелотона на 8-м, первом горном этапе.

Герант Томас: «Если честно, это точно был один из тяжелейших Тур де Франс из всех, в которых принимал участие. Трудный как психологически, так и физически. Конечно, в этом году гонка проходила по-другому, меньше контролировалась, с безумными атаками тут и там. Но ещё было тяжело морально после провала на 8-м этапе, и потом, когда продолжал гонку.

Наслаждался (20-м этапом). Ехал, не напрягаясь, своей скоростью, просто наслаждался зрителями, прекрасной погодой и дорогами. Мне не надо было волноваться о падениях или о том, что передо мной или за мной кто-то может упасть.

В этой гонке были провалы и взлёты. Я приехал сюда бороться за победу, или, по крайней мере, за подиум. И когда эта перспектива рассеялась на восьмом этапе, когда я оказался совсем не на том месте, где хотел быть, ради чего весь год тренировался. Но горжусь, что прошёл через это. Приятно увидеться с сыном в Париже».

На вопрос Берни Айзеля, бывшего товарища по команде, а теперь комментатора Eurosport, почему упорно продолжал ехать Тур де Франс после тяжёлого удара на первых этапах, Герант Томас ответил: «Вот такой я гонщик и человек. Вкладываюсь полностью, будь то на велосипеде или в пабе. Отдаю себя на 100%. Можно было просто сойти и сдаться. Не пойми неправильно, иногда я сомневался, но со мной была команда, которая помогла всё преодолеть».

Михал Квятковски в интервью Cyclingnews рассказал: «Мы приехали с настроем работать на ребят, которые потенциально могут быть высоко в генеральной классификации – Ричи (Порт), Тэо (Геоган Харт), Ричард (Карапас) и Джи (Герант Томас), чтобы бороться с соперниками. Но из-за падений мы не смогли идти по плану. Сконцентрировались на Ричарде, но не смогли использовать силу всей команды, чтобы атаками надавить на других генеральщиков. Надо было надавить в старом стиле Sky и ждать, что кто-то из них не выдержит. Эту тактику мы использовали пару раз против других соперников, но с лидером гонки это не сработало. Мы гордимся тем, чего достигли, хотя всегда хочется большего.

Он (Погачар) невероятно выступал и при +8 в дождь. Мы думали, что, может, +35 на Мон-Ванту ему не слишком подойдёт, надеялись, что он потеряет время. Но этого не произошло.

Мы избавились от соперников по подиуму, что тоже было нелегко. Отыграли сценарий с Гийомом Мартаном (Cofidis) и Беном О’Коннором (AG2R Citroen), которые поднимались в общем зачёте, что было для нас невыгодно.

Тур с каждым годом становится всё тяжелее. С моей точки зрения уже нет таких понятий как день отдыха или день, который может не подходить. Мой Тур закончился на финише Луз-Ардиден, последнем ключевом этапе для генеральщиков. Думаю о восстановлении, о том, как подготовиться к смене часовых поясов, джет-лагу и так далее».