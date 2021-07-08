Нильс Политт - победитель 12 этапа Тур де Франс-2021

Нильс Политт, Марк Кэвендиш, Андре Грайпель, Тадей Погачар о 12-м этапе Тур де Франс-2021

27-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Нильс Политт одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв 12-й этап Тур де Франс-2021. Петер Саган не вышел на старт 12 этапа из-за травмы колена, но его товарищ по команде Нильс Политт принёс команде Bora-hansgrohe победу на этапе Тур де Франс-2021, в одиночку атаковав из отрыва.

Как и предполагалось, пелотон устал после этапа с двойным прохождением Мон-Ванту, поэтому шансы отрыва на победу были высоки. Этап начался с формирования эшелонов и атак, но затем через 15 км тринадцати гонщикам удалось уехать и сформировать отрыв дня, который собравшийся пелотон в итоге отпустил больше чем на 15 минут.

В отрыв уехали помимо будущего победителя этапа чемпион мира Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Андре Грайпель (André Greipel (Israel-Start Up-Nation), Эдвард Тёнс (Edward Theuns (Trek-Segafredo), Иманол Эрвити (Imanol Erviti (Movistar), Штефан Кюнг (Stefan Küng (Groupama-FDJ), Штефан Биссегер (Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), Коннор Свифт (Connor Swift (Arkea-Samsic), Гарри Суини (Harry Sweeny) и Брент Ван Мур (Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Лука Мезгец (Luka Mezgec (BikeExchange), Серхио Энао (Sergio Henao (Qhubeka-Nexthash) и Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies).

За 40 км до финиша из этой группы атаковали Штефан Кюнг, Ниль Политт, Иманол Эрвити и Гарри Суини. И уже через четыре километра их преимущество над бывшими попутчиками составило почти полминуты. За 14 км до финиша Штефан Кюнг выпал из отрыва, а за 12 км Ниль Политт атаковал и уехал от своих попутчиков, которым на финише привёз 31 секунду.

Иманол Эрвити и Гарри Суини финишировали вторым и третьим соответственно, а пелотон пересёк финишную черту лишь через 15 минут 53 секунды. Но перестановок в генеральной классификации не произошло.

Команда UAE Team Emirates целый день возглавляла пелотон и благополучно довезла своего капитана, обладателя жёлтой майки Тадея Погачара до финиша.

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Нильс Политт (Bora-hansgrohe): «Невероятно. Я мечтал выиграть этап на Тур де Франс. Перед стартом было решено, что Петер сойдёт с гонки, так как у него были проблемы с коленом. Поэтому наша тактика немного изменилась.

Сразу после старта поехали под боковым ветром, сформировалась довольна большая группа отрыва. Последние несколько дней я стал чувствовать себя получше, поэтому сегодня выложился по максимуму. Не могу поверить, что выиграл этап на Тур де Франс. В группе было несколько спринтеров и быстрых ребят, поэтому решил осложнить им гонку и атаковал довольно рано. В результате первой атаки мы уехали вчетвером. Спортивный директор сказал мне, что мой последний шанс – атаковать перед финишем, что надо постараться и приложить все силы.

Я снова атаковал, увидел, что разрыв растёт. Сначала было 20 секунд, потом 30. На финиш я приехал один. Невероятно. Пересекая финишную черту, думал о том, что вся работа, ради которой многим жертвовал, принесла плоды. Велоспорт – моя страсть, часто приходится уезжать на гонки, в тренировочные лагеря, быть вдали от дома, семьи. Победа на этапе Тур де Франс – самая крупная победа, которую только можешь одержать».

Энрико Пойчке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня как на американских горках – после утреннего шока со сходом Петера мы завершили день блестящим выступлением и победой Нильса на этапе. Погода была довольно сложной – был сильный ветер. Нашей задачей было как можно лучше защитить и помочь Вилко, когда со старта помчались на высокой скорости. Мы хотели сбросить некоторых из генеральщиков, или, по крайней мере, поставить их в сложное положение.

Вся команда работала сразу со старта, и пелотон порвался. Нильс перепрыгнул в отрыв, а потом гонщика успокоилась. Впереди оказались 13 сильны гонщиков. Нам было понятно, что выиграть у них в спринте нереально. Поэтому мы решили, что надо атаковать заранее. Нильс идеально выполнил план, атаковал три или четыре раза. А в финале в одиночку одержал победу, прекрасную победу и для него, и для команды».

Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step): «Нам был выгоден отрыв. В него отобрался Жулиан, но не было претендентов на зелёную майку. Идеальный сценарий на этапе со сложными участками дорог, который начали на высокой скорости с самого старта. Ещё один этап закончен. Будем идти гонку день за днём, не теряя концентрации».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Доволен, как сегодня шла нога. Когда мы дали полный газ из-за бокового ветра, чувствовал себя довольно хорошо. Первые несколько километров были безумными, но со мной была вся команда, мы находились впереди. Потом все успокоились. Мы потратили немного сил, потому что контролировали пелотон, но всё в порядке. Теперь мне лучше ехать, защищаясь, потому что вчера на Мон-Ванту мы увидели, что в пелотоне много сильных ребят. В Пинереях всякое может случиться, потому что будет жарко! В любом случае, моё преимущество относительно второго места в общем зачёте достаточно велико, поэтому я не волнуюсь».

Андре Грайпель (Israel Start Up Nation): «В начале ехали нервно из-за бокового ветра. Потом на высокой скорости прошли небольшой подъём, после чего пелотон порвался. Уехала сильная группа, мы отлично сработались. Я знал, что Кюнг начнёт рано атаковать, поэтому мог поехать за ним, но не был уверен в этом отрыве. В итоге я счастлив за Нильса. Я видел, как он рос, мы каждый день вместе тренируемся. Он очень хороший друг.

Хотел выиграть спринт из группы преследования, но в конце меня зажали в коробочку».