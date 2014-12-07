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Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

 Массовое падение на 1-м этапе Тур де Франс-2021 вызвал болельщик

 

Болельщик с плакатом стал причиной большого завала в пелотоне на 1-м этапе Тур де Франс-2021. За 47 км до финиша, на вершине подъема 4-й категории Кот-де-Сен-Риоваль (Cote de Saint-Rivoal).

 

Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

 

Зритель (или зрительница) стоял на правой стороне узкой дороги с большим картонным самодельным плакатом в руках, но смотрел не на пелотон, а на проехавший мотоцикл с оператором.  Большой плакат зацепил ехавшего с правого края в голове пелотона Тони Мартина (Jumbo-Visma), который упал под колёса ехавших плотной группой других гонщиков.

 

Тони Мартин вернулся в гонку с повреждённым локтем. Группа, включая Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), Джека Хейга (Bahrain-Victorious), Калеба Юэна (Lotto Soudal), Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious), Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), Марка Хирши (UAE Team Emirates) была вынуждена догонять пелотон. Ваут ван Арт вернулся в группу за 31 км до финиша.

 

Группа Калеба Юэна и Дилана Тёнса (Barhain-Victorious) вернулась в группу за 21 км до финиша.

 

После падения сошёл с гонки 28-летний немецкий велогонщик команды DSM Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin).

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Богдан

    Bogdan

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 11.07.2018

    редискаушко с плакатом

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 30.06.2017

    На пятнадцать суток и трассу убирать после гонки.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 20:14 | Регистрация: 8.06.2021

    Что делают,негодяи.

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 20:33 | Регистрация: 4.01.2015

    Второй завал был похлеще и опаснее ибо там уже летели под ФИНИШную гору. Но эта радостная девушка/женщина конечно тоже выбрала место для попадания в камеру - на такой узкой дороге ещё и с широченным самодельным баннером. Вот бы плакатом этим ей по голове пару раз (для профилактики) ведь совсем на дорогу не смотрела лишь бы только засветиться на весь мир.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  5. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:03 | Регистрация: 15.04.2018

    А будет какая-то информация потом о этой ..........? Очень бы хотелось знать последствия всего,или всё спустят?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 21:12 | Регистрация: 7.12.2014

      Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.

  6. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 21:43 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Earl57
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.

    У таких существ не хватает ума даже на адекватную оценку ситуации, зато убегают они быстрее, чем любой интеллектуал. Как говорится, ведет себя как животное, и инстинкты соотвествующие. Нормальных слов для подобных парнокопытных нет.

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Ну финиш то 100% под Аллу с Филиппом. И это правильно со стороны оргов. Не поспоришь., на таком этапе он должен был туда ещё доехать. Молодец!
  • Ice
    Завал из-за плаката болельщика ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.

    У таких существ не хватает ума даже на адекватную оценку ситуации, зато убегают они быстрее, чем любой интеллектуал. Как говорится, ведет себя как животное, и инстинкты соотвествующие. Нормальных слов для подобных парнокопытных нет.

  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Earl57-Фото

    Цитата: Coffe
    Цитата: Серафим
    Еще надо посмотреть, какие будут потери после второго завала.
    Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт.

    Марк Солер не выйдет. У него травма руки и его Тур закончен.

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    M-07-Фото
    Ну ван дер Пул не горняк, этот подъём для него тяжеловат оказался, думаю.
  • motte
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    motte-Фото

    Тадей начал своё восхождение к елисеям, забрав, для начала, белую маечку. 

  • Earl57
    Завал из-за плаката болельщика ... (7)
    Earl57-Фото
    Орги Тура подали официальную жалобу. Этот человек сбежал с места происшествия. Однако отмечают что это пока лишь формальная процедура. Судебные разбирательства могут тянуться несколько лет.
  • Mima
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Mima-Фото

    Цитата: Arciv
    Ну и этап.....Марьина очень жалко,но и что самое печальное для Джамбо,с ним же в 16и минутах приехал Сепп Кусс! Кройсвайк тоже не мало поймал! Если не дай Бог что случился с Рогличем,плана Б нету! Датчанин проскочил правда!

    А по поводу болельщика,то надо решительно браться за это! По сути это причинения травм человеку,и не одному! Где-то может и тяжкие телестные! Из-за него тот же Зутерлин лишился работы на три недели,грубо говоря! А может он бы этап выиграл и заработался денег! Это порча имущества (велосипеды)! Не знаю,мне кажется наказывать надо очень и очень строго! Если все таки штраф,то огромнейший!
    Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали флайеры, бежали рядом - орущие редискаы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы? Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов? Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел!

    Цитата: Mima
    Цитата: Arciv
    Ну и этап.....Марьина очень жалко,но и что самое печальное для Джамбо,с ним же в 16и минутах приехал Сепп Кусс! Кройсвайк тоже не мало поймал! Если не дай Бог что случился с Рогличем,плана Б нету! Датчанин проскочил правда!

    А по поводу болельщика,то надо решительно браться за это! По сути это причинения травм человеку,и не одному! Где-то может и тяжкие телестные! Из-за него тот же Зутерлин лишился работы на три недели,грубо говоря! А может он бы этап выиграл и заработался денег! Это порча имущества (велосипеды)! Не знаю,мне кажется наказывать надо очень и очень строго! Если все таки штраф,то огромнейший!
    Оргам необходимо срочно решать вопрос с болелами- нельзя допускать , чтобы орали гонщикам в лицо, трогали, зажигали ылацеры, бежали рядом - орущие редискаы сейчас, ковид период, свои бациллы прямо в лицо гонцам - кошмар и полная антисанитария. Какой бабл, если тебе на каждой горе впрыскивают болельщики свои бациллы?Почему комиссары на мотиках не толкают эту толпу идиотов?Сколько сегодня травм, рухнувших планов и надежд, боли, которая будет теперь всю гонку ?!? Орги - вы должны защищать гонцов от таких безмозглых болел!
    Извиняюсь за Т9

  • Arciv
    Завал из-за плаката болельщика ... (7)
    Arciv-Фото
    А будет какая-то информация потом о этой ..........? Очень бы хотелось знать последствия всего,или всё спустят?
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    старт-шоссе 82-Фото
    Этап получился ужастный ,я имею ввиду два завала. Последние 45 км смотрел этап с какой-то злостью и горечью.
    Цитата: Серафим
      Просто устрашающие завалы в гонке. Может, организаторы пойдут навстречу и нейтрализуют результаты этапа, конечно оставив бонусы?
       А этот dolboящер, тщедушный человечишко в черных очечках - таких надо бы нейтрализовать пожизненно.

    Целиком согласен и предлагаю выражение =нейтрализовать пожизненно= заменить на =кастрировать одномоментно=, думаю возрожать никто не будет.
     

     
    p.s. Алафилип очень мужественно атаковал, такое в современном велоспорте редко увидиш ,честь и хвала ему.
  • Coffe
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Coffe-Фото
    Цитата: Серафим
    Еще надо посмотреть, какие будут потери после второго завала.
    Утро покажет.Вполне вероятно,что кто-то ещё не выйдет на старт.

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