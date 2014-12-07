Завал из-за плаката болельщика на 1-м этапе Тур де Франс-2021

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 17:36
Массовое падение на 1-м этапе Тур де Франс-2021 вызвал болельщик
Болельщик с плакатом стал причиной большого завала в пелотоне на 1-м этапе Тур де Франс-2021. За 47 км до финиша, на вершине подъема 4-й категории Кот-де-Сен-Риоваль (Cote de Saint-Rivoal).
Зритель (или зрительница) стоял на правой стороне узкой дороги с большим картонным самодельным плакатом в руках, но смотрел не на пелотон, а на проехавший мотоцикл с оператором. Большой плакат зацепил ехавшего с правого края в голове пелотона Тони Мартина (Jumbo-Visma), который упал под колёса ехавших плотной группой других гонщиков.
Тони Мартин вернулся в гонку с повреждённым локтем. Группа, включая Ваута ван Арта (Jumbo-Visma), Джека Хейга (Bahrain-Victorious), Калеба Юэна (Lotto Soudal), Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious), Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), Марка Хирши (UAE Team Emirates) была вынуждена догонять пелотон. Ваут ван Арт вернулся в группу за 31 км до финиша.
Группа Калеба Юэна и Дилана Тёнса (Barhain-Victorious) вернулась в группу за 21 км до финиша.
После падения сошёл с гонки 28-летний немецкий велогонщик команды DSM Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin).
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