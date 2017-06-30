Борьба за этапы на Тур де Франс-2021 - цель команды Team BikeExchange

Состав велокоманды Team BikeExchange на Тур де Франс-2021

Велокоманда Team BikeExchange объявила состав на Тур де Франс-2021 и главную цель команды – охоту за победами на этапах. В 108-м выпуске французского Гранд-тура команду возглавят опытные гонщики – победитель трёх этапов Тур де Франс 30-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс, призёр Джиро д’Италия-2021, победитель Вуэльты Испании-2018, победитель двух этапов Тур де Франс, 28-летний британский велогонщик Саймон Йейтс, призёр Джиро д’Италия и Вуэльты Испании 31-летний колумбийский велогонщик Эстебан Чавес. 25-летний австралийский велогонщик Лукас Хэмильтон впервые поедет Тур де Франс с целью набраться опыта в борьбе за генеральную классификацию.

На 21 этапе гонки помогать им будет опытный квартет в лице 31-летнего датского гонщика Криса Юла-Йенсена, 27-летнего норвежского гонщика Амунда Грёндаля Янсена, 30-летнего австралийского гонщика Люка Дабриджа и 32-летнего словенского гонщика Луки Мезгеца.

В свой дебют на Тур де Франс в прошлом году Лука Мезгец дважды финишировал вторым на этапах. Люк Дабридж – самый опытный гонщик команды, стартует на Туре в 7-й раз.

Для австралийской команды BikeExchange это будет десятый старт на Тур де Франс. За прошлые годы гонщики команды трижды финишировали в топ-10 генеральной классификации (2016, 2017, 2020), семь дней носили жёлтую майку (3 этапа в 2013 году, 4 – в 2020), одержали одну победу в командной гонке на время, пять разных гонщиков команды принесли победы на шести этапах, а также две победы в классификации лучшего молодого гонщика (2016 и 2017).

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «После фантастического подиума Джиро д’Италия Саймона Йейтса мы стартуем на Тур де Франс-2021 предельно мотивированными. Вместе с владельцем команды Джерри Райаном, техническим отделом и тренерами команды BikeEcxhange мы отобрали самый боевой состав гонщиков. Задача была нелёгкой, потому что многие гонщики команды сейчас находятся в великолепной форме.

Наши цели и амбиции на Тур де Франс-2021 отличаются от тех, с которыми мы ехали недавнюю Джиро д’Италия. Мы сконцентрируемся в основном на двух задачах – победы на этапах и опыт выступления для молодых гонщиков. Мы очень взволнованы, что на этом Туре будет сильное представительство австралийских гонщиков. Как всегда, мы гарантируем атаки и интересную гонку от всей нашей команды.

Огромная благодарность медицинскому персоналу нашей команды и медицинским протоколам ASO, которые делают всё, чтобы можно было проехать гонку в нынешних непростых условиях".

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange: «Мы собрали сбалансированный состав, который сможет бороться за победы на этапах на протяжении всех трёх недель гонки. Мы приветствуем возвращение Майкла Мэттьюса в состав команды на Туре, так как нацелены бороться с ним на некоторых спринтерских и среднегорных этапах. Лука Мезгец, очень впечатливший дебютом на Тур де Франс в прошлом году, окажет ему поддержку и сам сможет побороться за победу.

У нас есть мощные моторы – опытный и проверенный дорожный капитан Люк Дабридж, который будет работать со скандинавским дуэтом – Крисом Юлом –Йенсеном и Амундом Грёндалем Янсеном с огромным опытом работы на лидеров мирового уровня.

Затем наши дуэт элитных горняков, возглавляемый Саймоном Йейтсом, который хочет прибавить к своему списку ещё несколько побед на этапах Тур де Франс, и Эстебаном Чавесом, который побеждал на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, а теперь нацелен добавить к ним этапы на Тур де Франс.

Наконец, у нас стартует единственный дебютант Тур де Франс – Лукас Хэмильтон, который стабильно выступал весь год и получит полную поддержку, потому что он будет бороться за генеральную классификацию».

Майкл Мэттьюс: «У нас отличный состав, чтобы бороться за этапы. Для горных этапов у нас есть Чавес и Йейтс, есть гонщики для этапов, подходящих отрывам, есть спринты для меня и много этапов смешанного типа.

На этом Туре есть пара этапов, особенно на первой неделе, которые мне идеально подходят. Надеюсь, мы хорошо начнём с первых дней и продолжим удерживать уровень до горных этапов, где вступим в борьбу с другими ребятами.

Тур де Франс – всегда особенная гонка, важная для каждого. Я в хорошей форме, очень мотивирован бороться за четвёртую победу на этапе».

Лукас Хэмильтон: «Тур де Франс – самая крупная гонка мира, пока рос, всегда смотрел её и мечтал выступать на ней. Это мой первый Тур, и также первый Гранд-тур, который поеду на генеральную классификацию. Я только один раз финишировал на Гранд-туре, поэтому очень хочется продолжить прогресс, который есть у меня в этом сезоне. Я проехал много недельных гонок, на каждой ставил целью генеральную классификацию, поэтому мне кажется, что готов к старту на трёхнедельной гонке. Команда стартует с суперсильными ребятами, с которыми я проехал много гонок. Поэтому с нетерпением жду предстоящей работы с ними. Мы постараемся сделать этот Тур успешным для нас».

Состав велокоманды Team BikeExchange на Тур де Франс-2021:

Esteban Chavez, (Колумбия)

Luke Durbridge, (Австралия)

Lucas Hamilton, (Австралия)

Amund Grøndahl Jansen, (Норвегия)

Christopher Juul Jensen, (Дания)

Michael Matthews, (Австралия)

Luka Mezgec, (Словения)

Simon Yates, (Великобритания)