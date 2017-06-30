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Состав велокоманды Team BikeExchange на Тур де Франс-2021

Борьба за этапы на Тур де Франс-2021 - цель команды Team BikeExchange

 

Состав велокоманды Team BikeExchange на Тур де Франс-2021Состав велокоманды Team BikeExchange на Тур де Франс-2021

 

 

  Велокоманда Team BikeExchange объявила состав на Тур де Франс-2021 и главную цель команды – охоту за победами на этапах. В 108-м выпуске французского Гранд-тура команду возглавят опытные гонщики – победитель трёх этапов Тур де Франс 30-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс, призёр Джиро д’Италия-2021, победитель Вуэльты Испании-2018, победитель двух этапов Тур де Франс, 28-летний британский велогонщик Саймон Йейтс, призёр Джиро д’Италия и Вуэльты Испании  31-летний колумбийский велогонщик Эстебан Чавес. 25-летний австралийский велогонщик Лукас Хэмильтон впервые поедет Тур де Франс с целью набраться опыта в борьбе за генеральную классификацию.

 

На 21 этапе гонки помогать им будет опытный квартет в лице 31-летнего датского гонщика Криса Юла-Йенсена, 27-летнего норвежского гонщика Амунда Грёндаля Янсена,  30-летнего австралийского гонщика Люка Дабриджа и 32-летнего словенского гонщика Луки Мезгеца.

 

В свой дебют на Тур де Франс в прошлом году Лука Мезгец дважды финишировал вторым на этапах. Люк Дабридж – самый опытный гонщик команды, стартует на Туре в 7-й раз.

 

Для австралийской команды BikeExchange это будет десятый старт на Тур де Франс. За прошлые годы гонщики команды трижды финишировали в топ-10 генеральной классификации (2016, 2017, 2020), семь дней носили жёлтую майку (3 этапа в 2013 году, 4 – в 2020), одержали одну победу в командной гонке на время, пять разных гонщиков команды принесли победы на шести этапах, а также две победы в классификации лучшего молодого гонщика (2016 и 2017).

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange: «После фантастического подиума Джиро д’Италия Саймона Йейтса мы стартуем на Тур де Франс-2021 предельно мотивированными. Вместе с владельцем команды Джерри Райаном, техническим отделом и тренерами команды BikeEcxhange мы отобрали самый боевой состав гонщиков. Задача была нелёгкой, потому что многие гонщики команды сейчас находятся в великолепной форме.

 

Наши цели и амбиции на Тур де Франс-2021 отличаются от тех, с которыми мы ехали недавнюю Джиро д’Италия. Мы сконцентрируемся в основном на двух задачах – победы на этапах и опыт выступления для молодых гонщиков. Мы очень взволнованы, что на этом Туре будет сильное представительство австралийских гонщиков. Как всегда, мы гарантируем атаки и интересную гонку от всей нашей команды.

 

Огромная благодарность медицинскому персоналу нашей команды и медицинским протоколам ASO, которые делают всё, чтобы можно было проехать гонку в нынешних непростых условиях".

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды BikeExchange: «Мы собрали сбалансированный состав, который сможет бороться за победы на этапах на протяжении всех трёх недель гонки. Мы приветствуем возвращение Майкла Мэттьюса в состав команды на Туре, так как нацелены бороться с ним на некоторых спринтерских и среднегорных этапах. Лука Мезгец, очень впечатливший дебютом на Тур де Франс в прошлом году, окажет ему поддержку и сам сможет побороться за победу.

 

У нас есть мощные моторы – опытный и проверенный дорожный капитан Люк Дабридж, который будет работать со скандинавским дуэтом – Крисом Юлом –Йенсеном и Амундом Грёндалем Янсеном с огромным опытом работы на лидеров мирового уровня.

 

Затем наши дуэт элитных горняков, возглавляемый Саймоном Йейтсом, который хочет прибавить к своему списку ещё несколько побед на этапах Тур де Франс, и Эстебаном Чавесом, который побеждал на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, а теперь нацелен добавить к ним этапы на Тур де Франс.

Наконец, у нас стартует единственный дебютант Тур де Франс – Лукас Хэмильтон, который стабильно выступал весь год и получит полную поддержку, потому что он будет бороться за генеральную классификацию».

 

 Майкл Мэттьюс: «У нас отличный состав, чтобы бороться за этапы. Для горных этапов у нас есть Чавес и Йейтс, есть гонщики для этапов, подходящих отрывам, есть спринты для меня и много этапов смешанного типа.

 

На этом Туре есть пара этапов, особенно на первой неделе, которые мне идеально подходят. Надеюсь, мы хорошо начнём с первых дней и продолжим удерживать уровень до горных этапов, где вступим в борьбу с другими ребятами.

 

Тур де Франс – всегда особенная гонка, важная для каждого. Я в хорошей форме, очень мотивирован бороться за четвёртую победу на этапе».

 

  Лукас Хэмильтон: «Тур де Франс – самая крупная гонка мира, пока рос, всегда смотрел её и мечтал выступать на ней. Это мой первый Тур, и также первый Гранд-тур, который поеду на генеральную классификацию. Я только один раз финишировал на Гранд-туре, поэтому очень хочется продолжить прогресс, который есть у меня в этом сезоне. Я проехал много недельных гонок, на каждой ставил целью генеральную классификацию, поэтому мне кажется, что готов к старту на трёхнедельной гонке. Команда стартует с суперсильными ребятами, с которыми я проехал много гонок. Поэтому с нетерпением жду предстоящей работы с ними. Мы постараемся сделать этот Тур успешным для нас».

 

 

Состав велокоманды Team BikeExchange на Тур де Франс-2021:

 

Esteban Chavez, (Колумбия)

Luke Durbridge, (Австралия)

Lucas Hamilton, (Австралия)

Amund Grøndahl Jansen, (Норвегия)

Christopher Juul Jensen, (Дания)

Michael Matthews, (Австралия)

Luka Mezgec, (Словения)

Simon Yates, (Великобритания)

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Теги к статье: BikeExchange Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Саймон мог побороться за победу на Вуэльте, но поехал Тур вслед за Джиро? Осилит? А вот на Вуэльту некого будет посылать. И не здесь толком и не там, вот будет итог.

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • ANDREW_STROGINO
    Реми Каванья – чемпион Франции ... (2)
    ANDREW_STROGINO-Фото

    Ну ОЧЕНЬ красивая победа!

     

  • Astanaforever
    Состав велокоманды Team BikeEx ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Саймон мог побороться за победу на Вуэльте, но поехал Тур вслед за Джиро? Осилит? А вот на Вуэльту некого будет посылать. И не здесь толком и не там, вот будет итог.
  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    Earl57-Фото

    Цитата: VeloVelo
    У Инеос ни одной маечки пока нет?

    Чемпионат Британии позже будет, после Токио.

    В Италии только Москон что-то пытался делать, остальные просто катались. (Москону надо, пусть он и надрывается по жаре). Ганна и Пуччо бок о бок спустя почти 10 минут после Колльбрелли приехали. У итальянцев же обязаловка - кто не едет в чемпионате, тот может забыть про сборную. 

    Колумбийцы и эквадорцы не участвовали в своих чемпионатах, потому что в Европе сейчас пребывают.

    Ван Барле и Кастровьехо тоже не ехали в своих странах чемпионаты.

  • nightbuster33
    Astana – Premier Tech в погоне ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Вот и дождались списка состава команды "Астана и К." Кто-то из Вас сказал,что не надо лить воду на команду или что-то подобное. И даже вспомнил о деньгах налогоплательщиков.Лучше ему ратовать,чтобы они все полностью платили налоги со всей суммы, которую они заработали. Глядя на хоромы понастроенные вокруг обл. городов,не скажешь что они дела это полностью. А теперь о велоспорте. В составе есть все и молодость и опыт. Читайте внимательно высказывания каждого члена команды,из которых следует:капитан- Йон,второй-Леша, потому что его оснавная цель впереди, также как и у Фульга.

    А у остальных задача, согласно купленным билетам,то бишь раскладкам тренеров на каждый этап в отдельности. Для них это работа, для вас-зрелище,которое не всегда может совпасть с вашим желанием.Что касается Груздева,если он отпахался впереди,большую часть гонки,то зачем ему еще стараться закончить гонку впервых рядах. И на что он будет похож на следующий день? Так-что никто в команде на халяву деньги не получает. Пожелаем всем участникам итренерам успехов и полным составом закончить гонку!

  • flugegeheimen
    Реми Каванья – чемпион Франции ... (2)
    flugegeheimen-Фото

    Вот уж действительно TGV. Рада за него, отличный гонщик. 

  • rude_rider
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (8)
    rude_rider-Фото
    Очень много полуспритерских этапов. Саган в очередной раз спасибо скажет. Тот кто оденет в первый этап маечку рискует остаться в ней надолго))(
  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    VeloVelo-Фото

    У Инеос ни одной маечки пока нет?

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    Earl57-Фото
    20-е место занял, 5:33 отставание от победителя
  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (56)
    VeloVelo-Фото

    Felix Ritzinger (WSA) взял 2-е место на разделке и в Австрии и в Германии?
    А Tobias Bayer (AFC) стал и там и там третьим? 

    Велолайв, поправьте, пожалуйста.

  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2021. Альтиметрия ... (8)
    Gottliche_Recht-Фото

    Визуально маршрут менее интересный, чем на Джиро. Но, как показала Джиро, даже самый лучший маршрут может быть нивелирован скукой, беспомощностью и сходами. Так что ожидаю яркой битвы между лучшими генеральщиками, спринтерами, когда даже неявные возможности будут использоваться, чтобы выиграть время у конкурентов.

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