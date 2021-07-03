Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

Дилан Тёнс, Ваут Пулс, Йон Исагирре, Майкл Вудс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

Велокоманда Bahrain-Victorious второй день подряд с триумфом финиширует на этапе Тур де Франс-2021. После успеха Матея Мохорича, выигравшего 7-й этап, эстафету перехватили его товарищи по команде – 29-летний бельгийский велогонщик Дилан Тёнс (Dylan Teuns) стал победителем 8-го этапа, а гороховая майка лучшего в горной классификации перешла от Мохорича 33-летнему нидерландскому велогонщику Вауту Пулсу (Wout Poels).

Дилан Тёнс уже был победителем этапа Тур де Франс, в 2019 году выиграл 6-й этап с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий.

С самого старта Мохорич, Тёнс и Пулс боролись за возможность уехать в отрыв. Пулс атаковал в одиночку и набрал минуту преимущества, что позволило ему набрать очки в горную классификацию на трёх первых вершинах этапа. На равнине за 57,5 км его добрал большой отрыв дня, из которого Ваут Пулс атаковал, чтобы первым пройти вершину подъёма 1-й категории Кот де Мон-Саксонне (Cote de Mont-Saxonnex) и обеспечить себе гороховую майку.

На предпоследнем подъёме 8 этапа - Коль де Ромм (Col de Romme), протяжённость 8,8 км, 512 - 1297 м, перепад высот 785 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15% из отрыва атаковал Майкл Вудс (Israel Start Up Nation), но на следующем подъёме Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombiere), 1-я категория, протяжённость 7,5 км, 977 - 1618 м, перепад высот 842 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 14% Дилан Тёнс атаковал вместе с Йоном Исагирре (Astana-Premier Tech) и Саймоном Йейтсом (BikeExchange).

За 3,5 км до вершины Коломбьер Тёнс добрал Вудса и они поехали вдвоём. А за километр до вершины Дилан Тёнс сбросил канадского гонщика команды Israel Start Up Nation и уехал в одиночку. Тёнс первым пересёк линию финиша с преимуществом в 44 секунды над группой ближайших преследователей.

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Дилан Тёнс: «Потрясающе. До этого момента у меня был трудный год, немного не дотягивался до каждой цели, которую ставил. А сейчас, наконец, могу отпраздновать. Хочу посвятить победу моему дедушке, которого не стало перед Туром. Его похороны прошли всего за неделю до старта. Последние 10 километров я думал о нём, победа вызвала массу эмоций. Уверен, он бы мной гордился.

Нелегко было выиграть этап тактически. В начале гонка шла напряжённо. Сначала в группе было около 60 гонщиков, и отрыв никак не мог уехать. Ваут атаковал и ехал впереди в одиночку, чтобы побороться за гороховую майку. Благодаря его отрыву мне было легче сидеть на колёсах и не форсировать события. На предпоследнем подъёме многие гонщика с подножия поехали на высокой скорости, мне было очень тяжело за ними усидеть. Но потом я нашёл правильный ритм, и мне стало лучше.

На финальном подъёме я отлично себя чувствовал, смог сбросить Вудса. В конце услышал, что приближается Погачар, потом мне сказали, что у меня минута в запасе, и что если пройду последнюю вершину с этим преимуществом, то всё будет в порядке. Так и получилось».

Ваут Пулс: «Очень счастлив. Мы атаковали с самого старта. Я несколько раз пытался уехать. Мне удалось создать просвет, забрать очки на подъёмах. Когда все собрались, я снова смог ускориться у вершины и взять достаточно очков, чтобы надеть гороховую майку. Планировал это перед стартом, поэтому счастлив, что выполнил задачу. Завтра ещё один этап, постараемся удержать гороховую майку, которая будет моей целью на следующие недели. Будем бороться за неё, хотя, конечно, сделаем расчёты».

Майкл Вудс: «Что у меня хорошо идёт нога, понял, когда прошли первую категорийную вершину. Это подтвердилось тем, что я смог переложиться к первой группе на следующем подъёме. Горжусь собой за это. В прошлом я бы уже сдался, но теперь знаю, что если продолжать продавливать, то смогу переложиться и восстановиться.

Затем я сфокусировался на борьбе за этап и гороховую майку. Хорошо, что Рик Вербрюгге, спортивный директор, советовал мне консервативно пройти первый подъём 1-й категории, а потом атаковать на следующем. Я увидел, что Йейтс атакует, и что если я отвечу, то получу свободу и смогу поехать своей скоростью. На последнем подъёме просто ехал своим темпом, чтобы не растерять силы. Тёнс так быстро догнал, мне было очень тяжело удержаться. Но я не разочарован. Провёл этап так хорошо, как только мог. Я закрыл много атак, ехал, атакуя». Я борюсь за победу, иногда проигрываешь, но, по крайней мере, я попробовал».

Йон Исагирре: «Это был трудный день. Я вел преследование лидеров на последней горе изо всех сил, но догнать не получилось. Затем Погачар настиг меня. В любом случае, сегодня Тёнс проявил себя сильнейшим гонщиком. К сожалению, я совершил ошибку, которая, возможно повлияла на результат – я взял куртку на вершине одного из подъемов и из-за этого потерял контакт с первой группой, после чего пришлось потратить много сил на то, чтобы вернуться вперед. Несмотря на некоторое разочарование из-за потерянной победы, я доволен своей формой. То, что сегодня не получилось победить еще больше мотивирует меня попробовать снова. Так или иначе, я думаю, что учитывая всю сложность этапа и погодные условия, я могу быть доволен своим выступлением».