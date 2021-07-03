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Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

Дилан Тёнс, Ваут Пулс, Йон Исагирре, Майкл Вудс о 8-м этапе Тур де Франс-2021

 

  Велокоманда Bahrain-Victorious второй день подряд с триумфом финиширует на этапе Тур де Франс-2021. После успеха Матея Мохорича, выигравшего 7-й этап, эстафету перехватили его товарищи по команде – 29-летний бельгийский велогонщик Дилан Тёнс (Dylan Teuns) стал победителем 8-го этапа, а гороховая майка лучшего в горной классификации перешла от Мохорича 33-летнему нидерландскому велогонщику Вауту Пулсу (Wout Poels).

 

Дилан Тёнс уже был победителем этапа Тур де Франс, в 2019 году выиграл 6-й этап с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий.

 

С самого старта Мохорич, Тёнс и Пулс боролись за возможность уехать в отрыв. Пулс атаковал в одиночку и набрал минуту преимущества, что позволило ему набрать очки в горную классификацию на трёх первых вершинах этапа. На равнине за 57,5 км его добрал большой отрыв дня, из которого Ваут Пулс атаковал, чтобы первым пройти вершину подъёма 1-й категории Кот де Мон-Саксонне (Cote de Mont-Saxonnex) и обеспечить себе гороховую майку.

 

На предпоследнем подъёме 8 этапа - Коль де Ромм (Col de Romme), протяжённость 8,8 км, 512 - 1297 м, перепад высот 785 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15% из отрыва атаковал Майкл Вудс (Israel Start Up Nation), но на следующем подъёме Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombiere), 1-я категория, протяжённость 7,5 км, 977 - 1618 м, перепад высот 842 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 14% Дилан Тёнс атаковал вместе с Йоном Исагирре (Astana-Premier Tech) и Саймоном Йейтсом (BikeExchange).

 

За 3,5 км до вершины Коломбьер Тёнс добрал Вудса и они поехали вдвоём. А за километр до вершины Дилан Тёнс сбросил канадского гонщика команды Israel Start Up Nation и уехал в одиночку. Тёнс первым пересёк линию финиша с преимуществом в 44 секунды над группой ближайших преследователей.

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Дилан Тёнс - победитель 8 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Pauline_Ballet

 

  Дилан Тёнс: «Потрясающе. До этого момента у меня был трудный год, немного не дотягивался до каждой цели, которую ставил. А сейчас, наконец, могу отпраздновать. Хочу посвятить победу моему дедушке, которого не стало перед Туром. Его похороны прошли всего за неделю до старта. Последние 10 километров я думал о нём, победа вызвала массу эмоций. Уверен, он бы мной гордился.

 

Нелегко было выиграть этап тактически. В начале гонка шла напряжённо. Сначала в группе было около 60 гонщиков, и отрыв никак не мог уехать. Ваут атаковал и ехал впереди в одиночку, чтобы побороться за гороховую майку. Благодаря его отрыву мне было легче сидеть на колёсах и не форсировать события. На предпоследнем подъёме многие гонщика с подножия поехали на высокой скорости, мне было очень тяжело за ними усидеть. Но потом я нашёл правильный ритм, и мне стало лучше.

 

На финальном подъёме я отлично себя чувствовал, смог сбросить Вудса. В конце услышал, что приближается Погачар, потом мне сказали, что у меня минута в запасе, и что если пройду последнюю вершину с этим преимуществом, то всё будет в порядке. Так и получилось».

 

  Ваут Пулс: «Очень счастлив. Мы атаковали с самого старта. Я несколько раз пытался уехать. Мне удалось создать просвет, забрать очки на подъёмах. Когда все собрались, я снова смог ускориться у вершины и взять достаточно очков, чтобы надеть гороховую майку. Планировал это перед стартом, поэтому счастлив, что выполнил задачу. Завтра ещё один этап, постараемся удержать гороховую майку, которая будет моей целью на следующие недели. Будем бороться за неё, хотя, конечно, сделаем расчёты».

 

  Майкл Вудс: «Что у меня хорошо идёт нога, понял, когда прошли первую категорийную вершину. Это подтвердилось тем, что я смог переложиться к первой группе на следующем подъёме. Горжусь собой за это. В прошлом я бы уже сдался, но теперь знаю, что если продолжать продавливать, то смогу переложиться и восстановиться.

 

  Затем я сфокусировался на борьбе за этап и гороховую майку. Хорошо, что Рик Вербрюгге, спортивный директор, советовал мне консервативно пройти первый подъём 1-й категории, а потом атаковать на следующем. Я увидел, что Йейтс атакует, и что если я отвечу, то получу свободу и смогу поехать своей скоростью. На последнем подъёме просто ехал своим темпом, чтобы не растерять силы. Тёнс так быстро догнал,  мне было очень тяжело удержаться. Но я не разочарован. Провёл этап так хорошо, как только мог. Я закрыл много атак, ехал, атакуя». Я борюсь за победу, иногда проигрываешь, но, по крайней мере, я попробовал».

 

  Йон Исагирре: «Это был трудный день. Я вел преследование лидеров на последней горе изо всех сил, но догнать не получилось. Затем Погачар настиг меня. В любом случае, сегодня Тёнс проявил себя сильнейшим гонщиком. К сожалению, я совершил ошибку, которая, возможно повлияла на результат – я взял куртку на вершине одного из подъемов и из-за этого потерял контакт с первой группой, после чего пришлось потратить много сил на то, чтобы вернуться вперед. Несмотря на некоторое разочарование из-за потерянной победы, я доволен своей формой. То, что сегодня не получилось победить еще больше мотивирует меня попробовать снова. Так или иначе, я думаю, что учитывая всю сложность этапа и погодные условия, я могу быть доволен своим выступлением».

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Дилан Тёнс Dylan Teuns Bahrain Victorious Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: budik
    Потому что это было на Джиро а не на Туре. Потому что Фрум не выносил всех в разделке. Потому что Фрум не бил чемпионов мира на класиках и т.д. и т.п.


    Всегда какой-то доминатор появляется. И всегда поначалу его встречают, как правило, с недовольством, иногда даже с ненавистью.

    Появился когда-то Меркс - все кричали. Потом появился Мегиллон - все орали. Ну и так далее.

    Затем Фрум (его уже вроде все почти приняли) и вот теперь Погачар - все опять кричат. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    VeloVelo-Фото
    Присоединяюсь.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: velodoctor
    На фоне Тюнса видно, что словенец ничего запредельного не показал

    Михаил, вы это серьезно? )

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    M-07-Фото

    А из молодых есть ещё Алмейда. может, в скором времени сможет давать бой тому же Погачару, так что, может не придётся ждать условного Хуана Аюсо

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    M-07-Фото
    Так ещё до прошлогоднего Тура Погачар не казался таким монстром, Берналь казался прилично сильнее и все думали о Бернале, как о Погачаре сейчас. ЕСть ещё Алмейда, может, он сможет давать в скором будущем бой Погачару, если словенец так и продолжит.
  • Arciv
    Матье ван дер Пул, Герант Тома ... (1)
    Arciv-Фото
    Такое чувство,что слова спортивного директора Юмбо как бы намекают на закат шансов Роглича в принципе! Хочется ошибаться,конечно,но мне кажется он уже не будет тем,как раньше! И сегодняшняя форма результат не только падений
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    M-07-Фото
    Не был Йетс настолько сильнее, он понемногу выигрывал, и к разделке Том проигрывал чуть больше двух минут, а Погачар только сегодня всем генеральщиками привёз больше трёх минут.
    Но всякое может быть, вдруг Погачар действительно жёсткий кризис поймает, но в это не верится. Саймон далеко не Тадей по уровню, и вообще только один ГТ у него был на высоком и стабильном при этом уровне - это победная Вуэльта, в остальных ничего особого. Погачар классом выше, у него могут быть неудачные дни, но, скорее всего, как было обычно у того же Фрума - на минуту-полторы потери на этапе, что он может себе позволить.
  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    Адриен-Фото
    А зачем продолжают ехать Кинтана, Нибали, Томас, Порт - и еще куча гонщиков, которым ничего "не светит"? Иногда надо побеждать если не соперника, так САМОГО СЕБЯ, пройти весь начатый путь, не сойти, да, проиграть, но не сдаться. Рогличу - если конечно здоровье позволяет - надо продолжать гонку. Еще целых две недели, нельзя боготворить Погачара, в спорте очень важна здоровая САМОУВЕРЕННОСТЬ. А Её Величество Удача упорство частенько вознаграждает. В спорте непобедимых не бывает... Помните, как Йейтс был наголову выше всех, делал что хотел. И комментарии были почти такими же, как сейчас по отношению к Погачару. А чем кончилось, что случилось на третьей неделе ? Конечно, не желаю подобного Погачару, но и дифирамбить пока не буду...
  • Starch27
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    Starch27-Фото
    Как раз на Л'Авенире победа Берналя была намного убедительней победы Погачара и Погачар не казался таким уж безоговорочным монстром.
  • oblivion
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (76)
    oblivion-Фото
    Цитата: kostel69
    Согласен, что хочется острой борьбы и интриги, но ведь не вина Погачара, что попадали Роглич и Томас. Я, несмотря на множество комментариев после этого этапа, совершенно не верю что Погачар так уехал бы от здорового Роглича и тем более от Инеос, которые построились бы под Томаса, а уж строится под лидера, особенно когда он британец, они умеют лучше всех. Эх, если бы да кабы.
    P.S. Болею за Роглу, но Погачар вызывает только восхищение.
    Полностью поддерживаю)

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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