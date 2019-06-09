Страницы истории велоспорта: Джиро д'Италия - 2019

2019

21 этап за 90 ч 01 мин 47 сек

3537,6 км / 39,291 км/ч

176 на старте

142 на финише

102-я по счету Джиро д'Италия (Giro d'Italia) стартовала 11 мая в Болонье (Bologna) с индивидуальной гонки с раздельным стартом. Участниками итальянского Гран-тура стали велогонщики из 33 стран, среди которых большинство составили итальянцы (51 велогонщик), на втором месте Испания с 14 участниками. Всего на старт Джиро д'Италия-2019 вышли 176 велогонщиков, представляющие 22 велокоманды.



Самыми возрастным участником Джиро д'Италия-2019 являлся 39-летний испанец Маркел Ирисар (Markel Irizar) из велокоманды Trek-Segafredo, для которого это был заключительный Гран-тур в карьере. Самым молодым участником Джиро д'Италия-2019 стал колумбиец Иван Соса (Ivan Sosa) из велокоманды INEOS, которому 21 год. Самой возрастной велокомандой на Джиро д'Италия-2019 оказалась велокоманда Bahrain Merida, средний возраст составил 32 года, самая молодая - итальянская велокоманда Bardiani-CSF, средний возраст составил 25,7 лет.



Первый Гран-тур сезона – Джиро д’Италия-2019, как всегда, долгожданный, обещал быть ярким и открытым. Протяжённые этапы первой половины велогонки, разделки со сложным рельефом, нервозность пелотона и боковые ветра всегда готовы преподнести сюрпризы и перевернуть тактические расчёты и планы.



Джиро д’Италия-2019 подготовила сюрпризы не только в смысле коварности трассы, возможных разрывов пелотона и непредвиденных ситуаций. Многие претенденты на победу из числа фаворитов не блестали формой, но это не означало, что во время велогонки они не могли себя проявить. В то же время яркие победы в течение всей первой половины сезона ещё не гарантировали высокого результата после трёхнедельного выматывающего марафона.



Физическая форма двух главных притендента на подиум в Вероне, победителей итальянского Гран-тура - двукратного победителя Джиро д’Италия Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из велокоманды Bahrain-Merida и победителя 2017 года Тома Дюмулина (Tom Dumoulin) из велокоманды Sunweb, являлась загадкой.



В числе претендентов был и жаждущий реванша Саймон Йейтс (Simon Yates) из велокоманды Mitchelton-Scott, и ворвавшийся в круг генеральщиков Примож Роглич (Primoz Roglic) из велокоманды Jumbo-Visma, который в начале сезона выиграл все три недельных велогонки, в которых принял участие, и призёр Джиро д’Италия-2018 Мигель Лопес (Miguel Lopez) из велокоманды Astana Pro Team, который в 2019 году стал победителем двух недельных велогонок – Тура Колумбии (Tour Colombia) и Вуэльты Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya).



Дополнительный интерес вызывало выступление лидерского дуэта Павла Сивакова (Pavel Sivakov) и Тео Геогана Харта (Tao Geoghegan Hart) из велокоманды INEOS, которые впервые получили свободу действий на Гран-туре, а также их товарища по команде Ивана Соса.



Организаторы Джиро д’Италия-2019 проложили маршрут по многочисленным новым и хорошо забытым старым подъёмам, расположенным в Альпах, а также не забыли про легендарные вершины итальянского Гран-тура, такие как Пассло дель Мортироло (Passo del Mortirolo) и Пассо ди Гавия (Passo di Gavia).



Однако, из-за сложных погодных условий на Пассо ди Гавии (2618 м) организатором пришлось внести коррективы в маршрут практически накануне старта 16-го этапа. Возможность схода лавин и лёд на дороге делали прохождение перевала слишком рискованным. Местные власти день и ночь работали над тем, чтобы очистить дорогу от сугробов. Окончательное решение должно было быть принято во второй день отдыха, но директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vegni) предпочёл не ждать и исключил Пассо ди Гавию из маршрута 16-го этапа.



Новый маршрут 16-го этапа теперь выглядел следующим образом: старт в Ловере (Lovere) и финиш в Понте-ди-Леньо (Ponte di Legno). Велогонщикам предстояло преодолеть 194 км с набором высоты 4 900 м, с покорением вершины Пассло дель Мортироло, где первому будет присуждена горная премия имени Марко Пантани (Montagna Pantani). Организаторы добавили прохождение двух подъёмов 3-й категории Чево (Cevo, 1054 м) и Априку (Aprica, 1173 м).



Премия Чима Коппи была присуждена перевалу Манген (Manghen) (Passo Manghen, 604 – 2047 м, протяжённость 18,9 км, перепад 1 443 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 15%) на 20-м этапе.



Регион Эмилия-Романья можно назвать неким центром 102-го выпуска Джиро д’Италия, так как помимо Большого старта Эмилия-Романья принимала ещё и старт четырёх этапов, а также день отдыха.



Джиро д’Италия-2019 началась с индивидуальной гонки на время с раздельным стартом. Велогонщики отправлялись на дистанцию в центре Болоньи, а завершали разделку на вершине холма, на котором находится святилище Мадонна-ди-Сан-Лука (Madonna di San Luca).



На первом этапе Джиро д’Италия-2019 из-за неблагоприятного прогноза погоды, обещавшего дождь в конце дня, многие генеральщики решили стартовать в числе первых. Несмотря на то, что этап завершался крутым 2,1 км подъёмом к Мадонна-ди-Сан-Лука, никто из генеральщиков, кроеме Бауке Моллемы, не стал менять велосипед у подножия.

Победу одержал 29-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич, который надел розовую майку лидера. Дистанцию в 8 км с преодолением финального 2,1 км подъёма Мадонна-ди-Сан-Лука (с перепадом высот 204 м, средним градиентом 9.7%, максимальным 16%) он преодолел за 12 минут 54 секунды. Равнинную часть дистанции – 5,9 км он проехал со средней скоростью 52,059 км/ч, подъём прошёл со средней скоростью 20,656 км/ч (VAM 2007 м/ч).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Саймон Йейтс из велокоманды Mitchelton-Scott, единственный из генеральщиков, стартовавший в числе последних велогонщиков, финишировал вторым, проиграв Рогличу 19 секунд. Двукратный победитель Джиро д’Италия, 31-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали замкнул тройку лучших на этапе. 25-летний колумбийский велогонщик команды Astana Pro Team Мигель Лопес, занявший на этапе 4-е место, надел белую майку лучшего молодого гонщика. 24-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) облачился в синюю майку лучшего горного гонщика, так как быстрее всех поднялся на подъём Мадонна-ди-Сан-Лука. Велокоманда Jumbo-Visma возглавила командную классификацию, в которой опережала велокоманду Bahrain-Merida на 15 секунд.

Примож Роглич выиграл открывающий Джиро д’Италия-2019 1-й этап и стал первым словенским велогонщиком в истории, надевшим розовую майку лидера, а Словения стала 26-й страной, чей гонщик возглавлял общий зачёт на итальянском Гран-туре. Это вторая победа на этапе Джиро д’Италия в карьере Приможа Роглича, первую он также одержал в разделке, во время своего дебюта на Джиро д’Италия-2016.

Второй этап Джиро д’Италия-2019 стартовал под дождём. Со старта этапа протяжённостью 205 км сформировался отрыв дня, в который уехали восемь велогонщиков, в том числе обладатель синей майки лидера горной классификации, итальянский велогонщик Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).



На первом категорийном подъёме дня за 50 км до финиша Чикконе атаковал из отрыва и первым прошёл вершину подъёма 3 категории Монтальбано-иль-Кастра (Montalbano (il Castra), 29 – 424 м, протяжённость 5,8 км, перепад 395 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 13%), а затем был первым на вершине подъёма 4-й категории Сан-Баронто (San Baronto, 67 – 340 м, протяжённость 11,3 км, перепад 273 м, средний градиент 2,4%, максимальный градиент 10%), в итоге укрепив свои позиции в классификации лучшего горного гонщика. Часть велогонщиков отрыва выпала на подъёмах, остальных беглецов пелотон добрал за 7 км до финиша.



Этап завершился спринтом из общей группы, в котором чемпион Германии Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann) из велокоманды Bora-hansgrohe опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Elia Viviani) из велокоманды Deceuninck-Quick Step и австралийского велогонщика Калеба Юэна (Caleb Ewan) из велокоманды Lotto Soudal. Благодаря победе на этапе Паскаль Акерманн возглавил очковую классификацию и облачился в цикламеновую майку.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto



Паскаль Акерманн одержал первую в карьере победу на Гран-туре, причём победу на своём дебютном Гран-туре. 25-летний велогонщик стал первым после Андре Грайпеля (André Greipel) действующим чемпионом Германии, выигравшим этап Джиро д’Италия.



Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на своих плечах майку лидера.



На 2-м этапе Джиро д’Италия-2019 не обошлось без падений. Первым упал канадский велогонщик Гийом Буавен (Guillaume Boivin) из велокоманды Israel Cycling Academy. За 28 км до финиша упали два велогонщика команды Movistar – Яша Зюттерлин (Jasha Sutterlin) и Хектор Карретеро (Hector Carretero). На последнем километре упал велогонщик команды Groupama-FDJ Оливье ле Гак (Olivier Le Gac). Все упавшие велогонщики финишировали на этапе.

Третий этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 220 км прошёл по традиционному сценарию спринтерского этапа. В отрыв дня уехал японский велогонщик команды Nippo-Vini Fantini-Faizanè Со Хацуяма (Sho Hatsuyama), который в одиночку проехал впереди пелотона 144 км. Его максимальное преимущество достигало семь минут, но за 75 км до финиша пелотон добрал беглеца.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Этап завершился общим спринтом, в котором первым пересёк финишную черту чемпион Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step), но победителя определяли ещё несколько минут после финиша. Судейское жюри гонки посчитало, что Элиа Вивиани нарушил прямолинейность в спринте. Из-за рывка Вивиани налево на последних 200 метрах итальянский велогонщик команды Trek–Segafredo Маттео Москетти (Matteo Moschetti) прекратил крутить педали, а Арно Демару (Arnaud Demare) из велокоманды Groupama-FDJ пришлось вильнуть влево, чтобы не столкнуться с Москетти.



Победителем этапа был признан Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) из велокоманды UAE Team Emirates, который, поднявшись на подиум, склонил голову и не стал поднимать руки в победном жесте. Элиа Вивиани был смещён на 73-е место, оштрафован на 50 очков в классификации цикламеновой майки и на 30 секунд в генеральной классификации.



По итогам этапа цикламеновая майка лучшего в очковой классификации перешла к Фернандо Гавирии.

За 5 км до финиша в хвосте пелотона произошёл завал, в который попал, в том числе и Тео Геоган Харт (Ineos), потерявший в результате 1 минуту 28 секунд. Не сумели финишировать с общей группой также колумбийский велогонщик Ричард Карапас (Richard Carapaz) из велокоманды Movistar и эстонский велогонщик команды EF Education First Танел Кангерт (Tanel Kangert), у которых были проблемы с велосипедом. Они потеряли на финише 46 секунд.

Четвёртый этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 235 км начался по традиционному сценарию, когда в отрыв уехали три итальянских велогонщика проконтинентальных велокоманд - Марко Фраппорти (Marco Frapporti) из Androni Giocattoli, Мирко Маэстри (Mirco Maestri) из Bardiani–CSF и Дамиано Чима (Damiano Cima) из Nippo-Vini Fantini–Faizane, проехавшие в отрыве большую часть этапа. За 10,5 км до финиша отрыв дня был нейтрализован.



За 6,5 км до финиша произошёл большой завал, после которого пелотон разбился на группы. В него попали четыре велогонщика команды Katusha-Alpecin – Рето Холленштайн (Reto Hollenstein), Вячеслав Кузнецов (Vyacheslav Kuznetsov), Даниэль Наварро (Daniel Navarro) и Марко Халлер (Marco Haller). Даниэль Наварро сошёл с гонки, его отвезли в больницу, где выяснилось, что у испанского велогонщика перелом трёх рёбер и повреждение лёгкого. Рентген, который сделали на финише Марко Халлеру, не выявил переломов.



Из генеральщиков серьёзнее всех в этом завале пострадал победитель Джиро д’Италия-2017, один из фаворитов на борьбу за генеральную классификацию Том Дюмулин (Sunweb). Он повредил колено, команда подождала его и помогла доехать до финиша, но Дюмулин потерял 4 минуты.



Побывали в завале велогонщики команды Astana Pro Team Йон Исагирре (Ion Izagirre) и Ян Хирт (Jan Hirt), а также Иван Соса (Ineos).



После первого завала, спровоцированного падением Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio) из Ineos, впереди осталось около 60 велогонщиков, включая главных фаворитов генеральной классификации и спринтеров.



Второй завал, не попавший на камеры операторов, случился через несколько сотен метров после первого завала, во время прохождения круговой развязки. После завала впереди осталась группа из 15 велогонщиков, в которой находился обладатель розовой майки лидера Примож Роглич (Jumbo-Visma), будущий победитель этапа Ричард Карапас (Movistar), спринтеры Арно Демар, Элиа Вивиани, Калеб Юэн, Паскаль Акерманн. В итоге велогонщики из первой группы разыграли финиш.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



На финише в подъём протяжённостью 2 км, с перепадом высот 88 м, средним градиентом 4,4%, максимальным градиентом 7% Ричард Карапас (Movistar) атаковал и сумел удержать просвет до финиша. Спринтер велокоманды Lotto Soudal Калеб Юэн попытался добрать Карапаса, но финишировал лишь вторым. Тройку лучших на этапе замкнул Диего Улисси (Diego Ulissi) из UAE Team Emirates.



А группа генеральщиков, в числе которых находились Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Мигель Лопес (Astana Pro Team), Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin) из Katusha-Alpecin, Рафал Майка (Rafal Majka) и Давиде Формоло (Davide Formolo) из велокоманды Bora-hansgrohe, финишировала через 18 секунд после победителя.



Примож Роглич (Jumbo-Visma) стал первым за 16 лет велогонщиком на Джиро д’Италия, носившим розовую майку лидера первые четыре этапа велогонки.

Надевший после 3-го этапа Джиро д'Италия-2019 цикламеновую майку лучшего в очковой классификации Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates) не смог финишировать в первой группе, и майка перешла к чемпиону Германии, спринтеру велокоманды Bora-hansgrohe Паскалю Акерманну. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) сохранил на своих плечах синюю майку лучшего в горной классификации. Мигель Лопес (Astana Pro Team) продолжил возглавлять классификацию лучшего молодого гонщика.

Пятый этап Джиро д'Италия-2019 на старте принимал почётного гостя - итальянский Гран-тур посетил премьер-министр Италии Джузеппе Конте (Giuseppe Conte).



Короткий спринтерский этап с прохождением финального круга проходил под проливным дождём. Организаторы приняли решение нейтрализовать время, идущее в зачёт генеральной классификации, на финальном 9-км круге по улицам финишного города Террачина (Terracina).



В нейтральной зоне, не доезжая до километра 0, сошёл с велогонки капитан велокоманды Sunweb Том Дюмулин, получивший травму колена во время падения на 4-м этапе.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



После старта в отрыв дня уехали шесть велогонщиков, но на единственном подъёме этапа - подъём 4 категории Сецце (Sezze, 47 – 248 м, протяжённость 3,9 км, перепад 201 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 9%) бельгийский велогонщик команды Sunweb Луис Верваке (Louis Vervaeke) атаковал своих попутчиков по отрыву и продолжил гонку в одиночку. Он стал последним из отрыва велогонщиком, которого пелотон догнал за 22 км до финиша.



Благодаря нейтрализации группа генеральщиков после первого пересечения линии финиша в Террачине спокойно доехала этап, в то время как группа спринтеров отделилась от группы генеральщиков и разыграла спринт.



Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe) опередил на финишной черте колумбийского велогонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию. Тройку лучших на этапе замкнул Арно Демар (Groupama-FDJ).

Шестой этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 238 км подходил для успешного отрыва, но в итоге один из велогонщиков отрыва дня выиграл этап, а второй - переоделся в розовую майку лидера.



С самого старта этапа начались атаки. Через 38 км после старта в пелотоне произошёл большой завал, в который попал лидирующий в генеральной классиффикации Примож Роглич (Jumbo-Visma), а также в завале побывали Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), Микель Ланда (Movistar).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Когда пелотон собрался, продолжились атаки желающих уехать в отрыв дня. Через 55 км после старта отрыв сформировался, в него отобрались 13 велогонщиков, в том числе будущий победитель этапа 25-летний итальянский велогонщик Фаусто Маснада (Fausto Masnada) из Androni Giocattoli-Sidermec.



Пелотон отпустил отрыв, который в итоге набрал более семи минут преимущества. За 28 км до финиша из отрыва атаковал Фаусто Маснада (Androni Giocattoli–Sidermec), за которым поехал Валерио Конти (Valerio Conti) из UAE Team Emirates. Конти, находящийся выше всех в генеральной классификации из велогонщиков отрыва, на тот момент уже был виртуальным лидером Джиро д'Италия-2019.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Итальянские велогонщики удержали до финиша около полуминуты над ближайшими преследователями. Фаусто Маснада одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, а Валерио Конти, финишировавший вторым, впервые в карьере облачился в розовую майку лидера.



Тройку лучших на этапе замкнул Хосе-Хоакин Рохас (José Joaquín Rojas) из Movistar, который вместе с Рубеном Пласой (Ruben Plaza) из Israel Cycling Academy и Джованни Карбони (Giovanni Carboni) из Bardiani-CSF также атаковал из отрыва, но не сумел добрать Фаусто Маснаду и Валерио Конти.

Пелотон позволил отрыву дня набрать более семи минут преимущества, в итоге обладатель розовой майки лидера Джиро д'Италия-2019 Примож Роглич уступил Валерио Конти в общем зачёте 5 минут 24 секунды.



Пелотон финишировал через 7 минут 19 секунд после победителя этапа. Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остался лидером горной классификации. Джованни Карбони (Bardiani CSF), который уехал в отрыв дня, перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Мигеля Лопеса (Astana Pro Team).

Седьмой этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 185 км завершился победой отрыва, который сформировался лишь через 90 км после старта. В отрыв дня отобрался испанский велогонщик Пельо Бильбао (Pello Bilbao) из Astana Pro Team, и его товарищ по велокоманде казахстанский велогонщик Андрей Зейц (Andrey Zeits).



За 4 км до финиша у отрыва было около полутора минут преимущества над пелотоном, а сам отрыв уменьшился до шести участников. В нём остались Тони Галлопан (Tony Gallopin) из Ag2r La Mondiale, Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) из Androni Giocattoli-Sidermec, Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton) из Mitchelton-Scott, Пельо Бильбао (Astana Pro Team), Давиде Формоло (Bora-hansgrohe) и Хосе-Хоакин Рохас (Movistar).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Атака Хосе-Хоакин Рохас (Movistar) за 3 км до финиша не увенчалась успехом, велогонщика добрали за 2 км до финиша. А вот ускорение Пельо Бильбао (Astana Pro Team) за 1,3 км до финиша позволило ему оторваться от попутчиков. Он удержал просвет до финиша и отпраздновал первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Уже за 70 м до финишной черты испанский велогонщик команды Astana Pro Team поднял руки в победном жесте. Вторым финишировал Тони Галлопан (Ag2r La Mondiale), тройку лучших на этапе замкнул Давиде Формоло (Bora-hansgrohe).



Пелотон, в голове которого работала команда UAE Team Emirates, защищая позиции лидера генеральной классификации Валерио Конти, финишировал через 1 минуту 7 секунд после победителя.

Восьмой этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 239 км с прохождением трёх подъёмов, сосредоточенных на второй части дистанции, завершился общим спринтом.



Отрыв дня, в который уехали два итальянских велогонщика Марко Фраппорти (Androni Giocattoli-Sidermec) и Дамиано Чима (Nippo-Vini Fantini–Faizane) провели в отрыве 200 км, их максимальное преимущество доходило до 6 минут.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Пелотон нагнал их за 40 км до финиша, но Марко Фраппорти продолжил работать впереди сначала в одиночку, затем вместе с атаковавшим из пелотона Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Через 10 км группа их догнала, после чего из пелотона атаковали Луис Верваке (Sunweb) и Джулио Чикконе, к которым присоединился Франсуа Бидар (Francois Bidard) из Ag2r La Mondiale.



Они набрали около 40 секунд преимущества, но не смогли удержаться до финиша. За 9 км до финиша их отрыв был нейтрализован. На финише был разыгран общий спринт, в котором Калеб Юэн (Lotto Soudal) опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и обладателя цикламеновой майки Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe).

Девятый этап Джиро д'Италия-2019 - разделка протяжённостью 34,8 км с финишем в подъём 2-й категории Сан-Марино (San Marino, 152 – 648 м, протяжённость 12,2 км, перепад 549 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 11%).



Вторая индивидуальная гонка на время 102-го издания Джиро д'Италия проходила в сложных погодных условиях – под дождём. Некоторые велогонщики проехали под проливным дождём лишь часть дистанции, первые из стартующих финишировали под дождём, а когда на дистанцию начали выезжать генеральщики, ливень начался и на старте.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Бельгийскому велогонщику команды Lotto Soudal Виктору Кампенартсу (Victor Campenaerts), показавшему лучшее время на обеих отсечках, из-за технических проблем пришлось менять велосипед за 1,5 км до финиша. Стартовав 30-м, он удерживал лучший результат до финиша Приможа Роглича (Jumbo-Visma), стартовавшего 153-м из 164 велогонщиков.



Примож Роглич сделал дубль, выиграв на Джиро д’Италия-2019 две индивидуальных гонки на время. На 9-м этапе с финишем в подъём 2-й категории 29-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma опередил действующего чемпиона Европы в разделке Виктора Кампенартса (Lotto Soudal) на 11 секунд, а ближайшим соперником Роглича из генеральщиков стал Бауке Моллема (Bauke Mollema) из Trek-Segafredo, занявший на этапе 3-е место с отставанием в 1 минуту.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Также хорошо справился с разделкой и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), финишировавший 4-м. Двукратный победитель Джиро д’Италия проиграл Рогличу 1 минуту 5 секунд.



Лишь два из ныне выступающих велогонщиков выиграли на Джиро д’Италия три разделки – это Том Дюмулин (этапы в 2016, 2017 и 2018) и Примож Роглич (разделка на 9-м этапе Джиро д’Италия в 2016 году и две победы на 1-м и 9-м этапе в этом году). Рекорд держится за Франческо Мозером (Francesco Moser), побеждавшим в индивидуальных гонках на Джиро д'Италия 12 раз.



Валерио Конти (UAE Team Emirates), отправившийся на дистанцию последним, удержал на плечах розовую майку лидера. Примож Роглич поднялся на вторую позицию в генеральной классификации, где теперь уступал Конти 1 минуту 50 секунд.



Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) продолжал лидировать в очковой классификации, Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) удержал на плечах синюю майку лидера горной классификации.



25-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale Нан Петер (Nans Peters) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Джованни Карбони (Bardiani–CSF).

Генеральная классификация после 9 этапа 1 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 36:08:32 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 01:50 3 Nans Peters (Fra) AG2R 02:21 4 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 02:33 5 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 02:36 6 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 02:39 7 Amaro Antunes (Por) CCC Team 03:05 8 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 03:27 9 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF 03:30 10 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 03:32

Десятый этап Джиро д'Италия-2019, открывающий после дня отдыха вторую неделю итальянского Гран-тура, был скроен под спринтеров. Этап протяжённостью 145 км развивался по традиционному сценарию, когда со старта из пелотона атаковали два велогонщика, а пелотон отпустил их и удерживал просвет не более 3 минут. За 30 км до финиша пелотон догнал проехавших в отрыве 110 км Луку Ковили (Luca Covili) из Bardiani-CSF и Со Хацуяма (Nippo-Vini Fantini-Faizané).



Франсиско Вентосо (Francisco Ventoso) из ССС Team, попытавшийся обмануть спринтеров, атаковав за 2,5 км до финиша, но не сумел удержать просвет.



За километр до финиша в пелотоне произошёл завал. Первым упал лидер очковой классификации Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), также упали Якуб Маречко (Jakub Mareczko) из ССС Team и Маттео Москетти (Trek-Segafredo), Симоне Консонни (Simone Consonni) из UAE Team Emirates. Москетти был отправлен в больницу. Паскаль Акерманн получил множественные ссадины и ушибы, но финишировал на этапе.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Спринтеры, сумевшие избежать падений, разыграли победу на этапе. Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и Рюдигера Зелига (Rudiger Selig) из Bora-hansgrohe, одержав первую в карьере победу на этапе Джиро д'Италия.



В этот день завал перед финишем был не единственным. За 43 км до финиша упали велогонщики команды Katusha-Alpecin Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) и Вячеслав Кузнецов. Итальянский велогонщик повредил левый локоть, но вернулся в пелотон и финишировал на этапе, как и Вячеслав Кузнецов.



Паскаль Акерманн финишировал на этапе и удержал на плечах цикламеновую майку, но от Арно Демара, который являлся его ближайшим соперником в очковой классификации, Акерманна отделяло всего 1 очко.

Одиннадцатый этап Джиро д'Италия-2019, равнинный, протяжённостью 221 км, завершился общим спринтом. Отрыв дня, в который со старта уехали три итальянских велогонщика проконтинентальных велокоманд - Мирко Маэстри (Bardiani-CSF), Дамиано Чима (Nippo-Fantini-Faizanè) и Марко Фраппорти (Androni Giocattoli-Sidermec). Они провели в отрыве 195 км, пелотон догнал велогонщиков за 25 км до финиша.



На промежуточном спринте Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe), отыграв отставание в очковой классификации, где обошёл немецкого спринтера и перехватил у него цикламеновую майку лидера.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

На финишной прямой в тягун австралийский спринтер Калеб Юэн (Lotto Soudal) вышел с колеса Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe), обогнав Арно Демара (Groupama-FDJ) и выиграл этап. Таким образом, Калеб Юэн стал первым с 2014 года, после Майкла Роджерса (Michael Rogers), австралийским велогонщиком, выигравшим в одном выпуске итальянского Гран-тура два этапа, и первым австралийским велогонщиком, выигравшим в карьере три этапа Джиро д'Италия в возрасте до 25 лет. Его соотечественник Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) до 25 лет выиграл два этапа Джиро д’Италия (2014 и 2015).



Отпраздновав победу в спринте, Калеб Юэн объявил, что покидает Джиро д’Италия-2019 перед серией горных этапов.



Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) на 11-м этапе Джиро д'Италия-2019 занял 4-е место, и, объявил о том, что не выйдет на старт 12 этапа Джиро д’Италия-2019. 30-летний итальянский спринтер команды Deceuninck-Quick Step, как и Калеб Юэн, решил сойти с гонки перед началом первых горных этапов.



Для Элиа Вивиани выступление на Джиро д’Италия-2019 должно было стать особенным – он стартовал на домашнем Гран-туре в майке чемпиона Италии и надеялся финишировать в своём родном городе Вероне на 21-м этапе.



Валерио Конти (UAE Team Emirates) сохранил на плечах розовую майку лидера, в который провёл шесть дней.

Двенадцатый этап Джиро д'Италия-2019, первый из череды горных этапов, начался с атак и отъезда группы из 25 велогонщиков, которые набрали около 13 минут преимущества. Пелотон отпустил отрыв, который начал распадаться на главном подъёме дня - подъёме 1-й категории Монтозо (Montoso, 410 – 1248 м, протяжённость 8,9 км, перепад 838 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 14%).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



За 35 км до финиша и за 2 км до вершины впереди от многочисленной группы отрыва остались шесть велогонщиков – Ян Поланц (Jan Polanc) из UAE Team Emirates, Дарио Катальдо (Dario Cataldo) из Astana Pro Team, Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) из Trek-Segafredo, Дамиано Карузо (Damiano Caruso) из Bahrain Merida, Эдди Данбар (Eddie Dunbar) Ineos и Эрос Капекки (Eros Capecchi) из Deceuninck-Quick Step.



Ян Поланц, меньше всех из участников отрыва проигрывавший в генеральной классификации, ещё до финиша стал виртуальным лидером. Он выпал из первой группы на подъёме, но затем добрал своих попутчиков на спуске, как и будущий победитель этапа Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti) из Bora-hansgrohe.



Джалука Брамбилла (Trek-Segafredo) первым прошёл вершину 1-й категории и стал новым лидером горной классификации. Брамбилла атаковал на «стене» Принчипи ди Акайя (Principi di Acaia) по брусчатке протяжённостью 800 м со средним градиентом 13,2% и максимальным 20% градиентом, но его рывок был нейтрализован.



На последнем километре от попутчиков попытался уехать Эрос Капекки, за ним поехал Джанлука Брамбилла, который контратаковал, но 31-летний итальянский велогонщик команды Bora-hansgrohe Чезаре Бенедетти, атаковавший за 200 м до финиша, обошёл соперников и одержал первую в его 10-летней карьере победу.



Вторым финишировал Дамиано Карузо, тройку лучших на этапе замкнул Эдди Данбар.

Photo credit: © Getty Images



В группе генеральщиков, которые вели свою гонку, первыми атаковали Микель Ланда (Movistar) и Мигель Лопес (Astana Pro Team), которые финишировали на полминуты раньше своих соперников. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Рафал Майка (Bora-hansgrohe), атаковавшие на спуске, раскололи группу генеральщиков, но затем на равнинном участке отставшие велогонщики добрали своих соперников.



На первом горном этапе 102-го выпуска Джиро д’Италия сменился обладатель розовой майки, а также лидеры горной классификации и классификации лучшего молодого гонщика.



Ян Поланц (UAE Team Emirates) возглавил генеральную классификацию, перехватив розовую майку лидера у своего товарища по велокоманде Валерио Конти.



24-летний британский велогонщик команды EF Education First Хью Карти (Hugh Carthy) по итогам этапа надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Генеральная классификация после 12 этапа 1 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 48:49:40 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 04:07 3 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 04:51 4 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick Step 05:02 5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 05:51 6 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 06:02 7 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 07:00 8 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 07:23 9 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 07:30 10 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 07:33

Тринадцатый этап, протяжённостью 196 км, с финишем в подъём 1-й категории стал самым высокогорным финишем этапа на Джиро д’Италия-2019 (на отметке 2247 м над уровнем моря). Отрыв сформировался при прохождении первого из подъёмов дня Колле де Лис (Colle del Lys, 354 – 1311 м, протяжённость 14,9 км, перепад 957 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%). Пелотон не давал отрыву большого преимущества, которое составляло не более 3 минут.



Из 25 велогонщиков отрыва к моменту прохождения финального подъёма дня Чересоле Реале - озеро Серру (Ceresole Reale Lago Serru, 1051 – 2247 м, протяжённость 20,3 км, перепад 1196 м, редний градиент 5,9%, максимальный градиент 14%), за 17 км до финиша, впереди остались: Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin), Фаусто Маснада (Androni Giocattoli–Sidermec), Йон Исагирре (Astana Pro Team), Джулио Чикконе и Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Давиде Формоло (Bora-hansgrohe), Андрей Амадор (Andrey Amador) из Movistar, Джозеф Домбровски (Joseph Dombrowski) из EF Education First, Микель Ниеве (Mikel Nieve) из Mitchelton-Scott.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



За 5 км до финиша, когда впереди остались трое - Ильнур Закарин, Бауке Моллема и Микелль Ниеве, Ильнур Закарин атаковал. Микель Ниеве сумел добрать российкого велогонщика за 2,7 км до финиша, но на второе ускорение Ильнура Закарина за 2 км до вершины Ниеве уже не смог ответить.

Ильнур Закарин в одиночку преодолел оставшиеся до финиша километры подъёма, опередив на 35 секунд ближайшего преследователя Микеля Ниеве. В результате Ильнур Закарин не только одержал вторую в карьере победу на этапе итальянского Гран-тура, но и поднялся на третью строчку генеральной классификации, за счёт преимущества, набранного в отрыве.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



В группе за спиной отрыва шла своя борьба. Пелотон, разорвавшийся при прохождении первого подъёма, собрался на небольшом равнинном участке. Но ускорение велогонщиков команды Astana Pro Team за 66 км до финиша во время прохождения подъёма 2 категории Пьян дель Лупо (Pian del Lupo, 590 – 1405 м, протяжённость 9,4 км, перепад 815 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 14%) проредило пелотон, тогда же в первый раз выпал обладатель розовой майки Ян Поланц (UAE Team Emirates). Однако после прохождения спуска пелотон вновь собрался.



При прохождении финального подъёма дня за 17 км до финиша из группы атаковал Микель Ланда (Movistar), после ускорения которого из пелотона выпал Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). За 12 км до финиша из-за проблем с велосипедом Мигель Лопес (Astana Pro Team) потерял контакт с группой основных соперников и влился в группу розовой майки.



Микель Ланда, которому помогали его товарищи по велокоманде Movistar, находившиеся в отрыве дня Андрей Амадор и Хектор Карреттеро, за 7 км до финиша остался в одиночку и финишировал третьим и поднялся в генеральной классификации на восьмое место.



Ян Поланц (UAE Team Emirates), не выдержавший темп группы генеральщиков на финальном подъёме, финишировал 15-м и сохранил розовую майку лидера.



Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), уехавший в отрыв дня вместе со своим капитаном Бауке Моллемой, вернул себе синюю майку лидера лучшего в горной классификации.



Арно Демар (Groupama – FDJ) финишировал на этапе через 48 минут 53 секунды после победителя, но уложился в лимит времени и сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Павел Сиваков (Ineos), удержавшийся в группе генеральщиков, финишировал на этапе девятым, через 3 минуты 33 секунды после победителя этапа Ильнура Закарина. А также Сиваков на 45 секунд опередил в классификации лучшего молодого гонщика Мигеля Лопеса (Astana Pro Team), и надел белую майку лидера.



Но для велокоманды Ineos 13-й этап Джиро д’Италия-2019 принёс не только хорошие новости. В начале этапа Тео Геоган Харт был вынужден сойти с гонки после падения. Рентген показал, что у 24-летнего британского велогонщика перелом правой ключицы.

Генеральная классификация после 13 этапа 1 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 54:28:59 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 02:25 3 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 02:56 4 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 03:06 5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 04:09 6 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 04:22 7 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 04:28 8 Mikel Landa (Esp) Movistar Team 05:08 9 Pavel Sivakov (Rus) Team INEOS 07:13 10 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 07:48

Четырнадцатый этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 131 км с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем в подъём 3-й категории и общим набором высоты 3800 м.



При восхождении к вершине первого подъёма 2-й категории Веррай (Verrayes, 480 – 1017 м, протяжённость 6,7 км, перепад 537 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%) пелотон порвался на группы и начались первые атаки.



Микель Ланда (Astana Pro Team), Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) и Примож Роглич (Jumbo-Visma) ускорились, но Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Ян Поланц (UAE Team Emirates), Ричард Карапас (Movistar) и Павел Сиваков (Ineos) не дали соперникам уехать. В итоге пелотон собрался, а вперёд уехали Андрей Амадор (Movistar), Маттео Каттанео (Mattia Cattaneo) и Фаусто Маснада (Androni Giocattoli-Sidermec), Лукас Хэмильтон и Крис Юл-Йенсен (Christopher Juul Jensen) из Mitchelton-Scott, Хью Карти (EF Education First), к которым переложились лидер горной классификации Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) и Иван Соса (Ineos).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Отрыв отпустили на полторы минуты, а команда Приможа Роглича Jumbo-Visma возглавила пелотон. На втором подъёме дня - подъем 1 категории Верронье (Verrogne, 602 – 1582 м, протяжённость 13,8 км, перепад 980 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 13%), из пелотона атаковали Тони Галлопан и Юбер Дюпон (Hubert Dupont) из Ag2r La Mondiale, а также Йон Исагирре (Astana Pro Team) и Дамиано Карузо (Bahrain-Merida). Но отрыву удалось набрать не более полутора минут преимущества.



Когда начался один из сложнейших подъёмов дня – подъем 1 категории Колле Сан Карло (Colle San Carlo, 920 – 1951 м, протяжённость 10,5 км, перепад 1031 м, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 15%), в группе генеральщиков начались атаки. В итоге уехали Винченцо Нибали, Примож Роглич, Микель Ланда, Ричард Карапас и Мигель Лопес.



Тем временем от отрыва дня впереди за 31 км до финиша остались лишь Джулио Чикконе, Маттео Каттанео и Иван Соса. Позже Иван Соса выпал из отрыва и спустился к Павлу Сивакову, выпавшему из группы генеральщиков.



Дамиано Карузо вернулся к своему капитану Винченцо Нибали и возглавил группу, в которой осталось около 12 велогонщиков.



За 29 км до финиша Винченцо Нибали атаковал, с ним поехали Роглич, Ланда, Карапас и Лопес, которых вскоре добрали Дамиано Карузо, выпавший во время ускорения своего капитана и Рафал Майка (Bora-hansgrohe). Эта группа догнала Джулио Чикконе, после чего за 27,5 км до финиша Ричард Карапас атаковал и уехал от своих соперников в одиночку.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



За 22 км в запасе у эквадорского велогонщика было 29 секунд, а на финише Ричард Карапас опередил ближайшего соперника на полторы минуты, взяв вторую в этом выпуске Джиро д'Италия победу на этапе.



Победа на этапе и бонификация в 10 секунд, полученная Ричардом Карапасом за победу на этапе, позволила ему на 7 секунд обойти в генеральной классификации словенского велогонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича и надеть розовую майку лидера.



После спуска с Колле Сан Карло группу Нибали, Роглича, Ланды, Лопеса добрали Павел Сиваков, Джозеф Домбровски и Саймон Йейтс. Они сразу же атаковали, но затем в одиночку удалось уехать Саймону Йейтсу, который финишировал вторым. Винченцо Нибали, атаковавший на финальных метрах, финишировал третьим и поднялся на две позиции в генеральной классификации, войдя в топ-3.



Павел Сиваков, выпадавший из группы генеральщиков при прохождении одного из самых сложных подъёмов этого выпуска Джиро д'Италия - подъёма 1-й категории Колле Сан-Карло, догнал лидеров после спуска. Он финишировал на этапе 7-м и сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика.



Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), который атаковал из пелотона во время прохождения первого категорийного подъёма, первым прошёл три подъёма этапа и укрепил свои позиции в качестве лидера классификации лучшего горного гонщика.



Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.



14-й этап Джиро д'Италия-2019 проходил 25 мая, эта дата особенный день в истории Джиро д’Италия. 40 лет назад Джузеппе Саронни (Giuseppe Saronni) надел первую розовую майку лидера и удержал её до Милана. 25 лет назад, тоже 25 мая, Евгений Берзин (Evgueni Berzin) надел первую в карьере розовую майку лидера и удержал её до Милана. 11 лет назад Альберто Контадор (Alberto Contador) надел свою первую розовую майку лидера и удержал её до Милана. Год назад 25 мая Крис Фрум (Christopher Froome) надел первую в карьере розовую майку лидера Джиро д'Италия и удержал её до Рима.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



25 мая 2019 года, ещё один велогонщик вошёл в ряд тех, кто впервые в карьере надел розовую майку лидера. 25-летний эквадорский велогонщик команды Movistar Ричард Карапас выиграл 14-й этап Джиро д’Италия-2019 из сольного отрыва, уехав от соперников за 3 км до вершины Колле Сан-Карло, одного из тяжелейших подъёмов этого выпуска итальянского Гран-тура, и выиграв этап, облачился также в первую в своей карьере розовую майку лидера.

Пятнадцатый этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 232 км, финальные 160 км которого были проложены по дорогам знаменитой классики Ломбардия (Giro di Lombardia). Маттиа Каттанео (Androni Giocattoli–Sidermec) и Дарио Катальдо (Astana Pro Team) уехали в отрыв через 10 км после старта 15-го этапа. Попытки других велогонщиков переложиться к ним не увенчались успехом, и дуэт итальянских велогонщиков вскоре начал наращивать преимущество, которое за 100 км до финиша достигло максимальных 16 минут.



По мере приближения подъёмов дня пелотон, в голове которого попеременно работали велокоманды Movistar и Mitchelton-Scott, начал таять. За 10 км до финиша, на финальном подъёме дня – подъем 3-й категории Чивильо (Civiglio, 208 – 613 м, протяжённость 4,2 км, перепад 405 м, средний градиент 9,6%, максимальный градиент 14%), у беглецов в запасе осталось около минуты. Но им хватило преимущества, чтобы разыграть финальный спринт, в котором Дарио Катальдо опередил Маттиа Каттанео и одержал первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия и вторую на этапе Гран-тура (после победы на этапе Вуэльты Испании (Vuelta a España)-2012).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Тем временем, за спиной отрыва у генеральщиков шла своя гонка. Первым попробовал уехать от пелотона Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott), атаковавший несколько раз – сначала на подъёме 2 категории Кольма ди Сормано (Colma di Sormano, 495 – 1124 м, протяжённость 9,6 км, перепад 629 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 12%), за 45 км до финиша, потом на финальном подъёме 3-й категории Чивильо. После очередной атаки на Чивильо Саймон Йейтс уехал, но затем его догнала группа, в которой находились Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Ричард Карапас (Movistar) и Хью Карти (EF Education First), к которым он присоединился, а затем обошёл их на финише.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



За 30 км до финиша, на спуске с Сормано у Приможа Роглича (Jumbo-Visma), идущим вторым в генеральной классификации, потребовалось сменить велосипед из-за проблем с переключением передач. Но техничка команды Jumbo-Visma в этот момент находилась далеко, так как спортивному директору понадобилось остановиться на санитарную паузу. Роглич был вынужден пересесть на велосипед своего товарища по команде Антвана Тулука (Antwan Tolhoek), но догнал пелотон.



На вершине Чивильо Нибали и Карапас опережали Роглича на 17 секунд. Во время прохождения финального спуска с Чивильо Примож Роглич не вписался в поворот и упал на ограждения, однако, быстро поднялся и продолжил гонку, проиграв на финише уехавшим от него ближайшим соперникам в генеральной классификации Винченцо Нибали и Ричарду Карапасу 40 секунд.



Ричард Карапас (Movistar) продолжил лидировать в генеральной классификации, где опережал Приможа Роглича на 47 секунд (Jumbo-Visma).



Организаторы Джиро д'Италия-2019 оштрафовали Приможа Роглича и спортивного директора Jumbo-Visma Яна Бовена (Jan Boven) на 200 швейцарских франков за то, что словенский велогонщик слишком долго держался за бачок, который забирал из технички.

Шестнадцатый этап, протяжённостью 194 км, открыл финальную решающую неделю Джиро д’Италия-2019. Основные действия начались на этапе во время прохождения финального подъёма дня - подъёма 1 категории Мортироло (Passo del Mortirolo, 565 – 1854 м, протяжённость 11,9 км, перепад 1289 м, средний градиент 10,9%, максимальный градиент 18%), проходила в самых неблагоприятных условиях, в холод и под дождём при температуре не выше +10 градусов.



Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), отобрался в многочисленный отрыв дня, который начал рассыпаться на подъёме Мортироло.



На Мортироло первым за 36 км до финиша атаковал Ян Хирт (Astana Pro Team), которого вскоре добрал Джулио Чикконе и Дамиано Карузо (Bahrain-Merida).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



За 32 км до финиша Чикконе и Хирт остались вдвоём. Вершину Мортироло Джулио Чикконе прошёл первым. Оба велогонщика удержали просвет до финиша и разыграли этап. Обладатель синей майки лучшего в горной классификации Джулио Чикконе, укрепивший во время этапа свою позицию в этой классификации, обошёл на финише Яна Хирта и стал победителем этапа.



У лидеров генеральной классификации шла своя борьба, которая также началась на Мортироло. Первым из группы генеральщиков атаковал Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), которого вскоре добрал Хью Карти (EF Education First). Антонио Нибали (Antonio Nibali) из Bahrain Merida, находившийся в отрыве дня, несколько километров помогал своему брату Винченцо удерживать преимущество.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Мигель Лопес (Astana Pro Team) также атаковал на Мортироло за 33 км до финиша, но на его рывок сразу ответили велогонщики группы розовой майки. В это время Примож Роглич (Jumbo-Visma), который не смог ответить на атаку Нибали, выпал из группы розовой майки, а после спуска с Мортироло доехал до финиша вместе с Саймоном Йейтсом (Mitchelton-Scott), Бауке Моллемой (Trek-Segafredo).



За 30 км до финиша группа Ричарда Карапаса (Movistar) добрала Винченцо Нибали и Хью Карти. В это время Примож Роглич уступал этой группе около 1 минуты 6 секунд.



У вершины Мортироло Мигель Лопес (Astana Pro Team) снова атаковал и уехал из группы розовой майки, воспользовавшись помощью товарища по команде Пельо Бильбао. Но после трудного спуска с Мортироло группа розовой майки его добрала, а на финальных километрах Мигель Лопес выпал из группы Карапаса и Нибали.



Примож Роглич (Jumbo - Visma) проиграл группе Винченцо Нибали на финише около полутора минут и опустился на третью позицию в генеральной классификации, в то время как Винченцо Нибали поднялся на вторую строчку. Теперь Роглич уступал Нибали 22 секунды.

Ричард Карапас (Movistar) удержал розовую майку лидера.



Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил на плечах цикламеновую майку лидера.



Павел Сиваков (Ineos), который выпал из группы генеральщиков на Мортироло, в итоге финишировал 9-м, проиграв Мигелю Лопесу (Astans Pro Team), своему ближайшему сопернику по борьбе классификацию лучшего молодого гонщика, 1 минуту 38 секунд на финише, потерял белую майку, которая перешла к колумбийскому велогонщику.

Семнадцатый этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 181 км с финишем в подъём 3-й категории Антерсельва, Антхольц (Anterselva/Antholz, 1257 – 1635 м, протяжённость 5,5 км, перепад 378 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%).



25-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale Нан Петер атаковал в одиночку из многочисленного отрыва дня за 16 км до финиша и уехал от более именитых попутчиков. Ближайшего преследователя, Эстебана Чавеса (Mitchelton-Scott), Нан Петер опередил на финише на 1 минуту 34 секунды.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Нан Петер стал третьим велогонщиком команды AG2R La Mondiale, выигравшим этап на Джиро д’Италия (после Томаса Вайткуса (Tomas Vaitkus) в 2006 и Джона Гадре (John Gadret) в 2011. Эта победа – первая в карьере Нана Петера.



В группе розовой майки активные действия начались на финальных километрах дистанции. За 3 км до финиша атаковал Микель Ланда (Movistar). Хью Карти (EF Education First), поехавший за ним, не смог выдержать темпа испанского велогонщика. В итоге на финише Микель Ланда отыграл относительно своего ближайшего соперника по генеральной классификации Приможа Роглича (Jumbo-Visma) 19 секунд.



После атаки Ланды Примож Роглич (Jumbo-Visma) вышел первым колесом в группе розовой майки, из которой вслед за Ландой атаковал Мигель Лопес (Astana Pro Team), а Ричард Карапас (Movistar), лидер генеральной классификации, последовал за колумбийским велогонщиком. Оба велогонщика опередили группу, в которой находились Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Примож Роглич (Jumbo-Visma), на 7 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Мигель Лопес увеличил своё преимущество в классификации лучшего молодого гонщика ещё на 30 секунд и теперь опережал Павла Сивакова (Ineos) на 2 минуты 7 секунд.



В день своего 26-летия на 17-м этапе Джиро д’Италия-2019 эквадорский велогонщик команды Movistar Ричард Карапас сделал себе подарок нет только в виде семи отыгранных у ближайших соперников секунд. Карапас стал шестым в истории Джиро д’Италия велогонщиком, который в день рождения был обладателем розовой майки лидера после Джордано Коттура (Giordano Cottur) 23 мая в 1948 и 1949 годах, Роберто Висентини (Roberto Visentini) в 2 июня в 1986 году, Евгения Берзина 3 июня в 1994 году, Паоло Савольделли (Paolo Savoldelli) 7 мая в 2006 году и Свейна Тафта (Svein Tuft) 9 мая в 2014 году.

Восемнадцатый этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 222 км завершился победой велогонщика отрыва, хотя был последним из этапов, подходящих для спринтеров. Отрыв сформировался через 50 км после старта. В него отобрались три велогонщика, преимущество которых на финальном километре составляло всего 18 секунд.



25-летний итальянский велогонщик проконтинентальной команды Nippo Vini Fantini Faizanè Дамиано Чима в пятый раз в этом выпуске Джиро д'Италия отобрался в отрыв дня, и этот отрыв принёс ему первую в карьере победу на этапе Гран-тура.



Он уехал вместе с Нико Денцем (Nico Denz) из AG2R La Mondiale и Мирко Маэстри (Bardiani–CSF). Максимальное преимущество, которое удалось набрать отрыву, составляло 6 минут 20 секунд за 100 км до финиша.



За километр до финиша у отрыва было в запасе лишь 18 секунд, пелотон сумел добрать беглецов лишь на последних метрах дистанции.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Нико Денц дважды пытался уехать от соперников на финальных километрах, Мирко Маэстри также атаковал за несколько сотен метров до финиша, но именно Дамиано Чима сумел удержаться впереди, когда пелотон нагнал его попутчиков по отрыву. На считанные метры Дамиано Чима опередил чемпиона Германии Паскаля Акерманна (Bora-hansgrohe). Но второе место на этапе Паскалю Акерманну компенсировало возвращённое им лидерство в очковой классификации.



Дамиано Чима стал пятым итальянским велогонщиком, выигравшим этап в этом выпуске Джиро д’Италия.



Паскаль Акерманн, уступивший Арно Демару (Groumapa-FDJ) на промежуточном спринте, финишировал вторым, что принесло ему 35 очков в зачёт цикламеновой майки. Благодаря этому Акерманн вернул цикламеновую майку, перехватив её у Арно Демара, финишировавшего 8-м, и теперь опережал французского спринтера в этой классификации на 13 очков.



На Джиро д’Италия-2019 впереди оставалось три этапа, на которых будет разыграно максимум 69 очков для одного велогонщика. Дамиано Чима, выигравший 18-й этап, со 104 очками шёл третьим в очковой классификации. Таким образом, на цикламеновую майку претендовали два спринтера – Паскаль Акерманн с 226 очками и Арно Демар с 213 очками.



Но впереди предстояли этапы, совсем не подходящие для спринтеров – два горных финиша и индивидуальная гонка на время. Следовательно, побороться за цикламеновую майку Арно Демар мог лишь на двух оставшихся промежуточных спринтах, для чего он должен был уезжать в отрыв на горном этапе. Акерманну же достаточно было сидеть на колесе Демара в группетто и финишировать в Вероне, а также избежать штрафов от организаторов.

Девятнадцатый этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 151 км завершился победой отрыва. 29-летний колумбийский велогонщик команды Mitchelton-Scott Эстебан Чавес (Esteban Chavez) отобрался в многочисленный отрыв дня, который начал распадаться на финальном подъёме этапа Сан-Мартино-ди-Кастроцца (San Martino di Castrozza, 713 – 1478 м, протяжённость 13,6 км, перепад 765 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%), которому была присвоена 2-я категория.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Эстебан Чавес несколько раз закрывал атаки соперников, а также сам несколько раз предпринимал попытки уехать от попутчиков по отрыву. Ему это удалось за 2,7 км до финиша на финальном подъёме этапа и в одиночку уехал от своих попутчиков. Чавес создал просвет и за 2 км до финиша опережал ближайшего преследователя на 10 секунд, которые он удержал до конца этапа. Эстебан Чавес одержал победу на 19-м этапе Джиро д’Италия-2019.



24-летний итальянский велогонщик Андреа Вендраме (Andrea Vendrame) из Androni Giocattoli–Sidermec, у которого во время финальной части подъёма возникли проблемы с цепью велосипеда, финишировал вторым. 28-летний португальский велогонщик Амаро Антунеш (Amaro Antunes) из ССС Team замкнул на этапе тройку лучших на 19-и этапе Джиро д'Италия-2019.



Эстебан Чавес - стал первым колумбийским велогонщиком, который выиграл три этапа Джиро д’Италия в трёх разных выпусках. Впервые Чавес взял победу на 14-м этапе Джиро д’Италия в 2016 году, в прошлом году выиграл 6-й этап Джиро д’Италия-2018 с финишем на Этне.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



За спиной отрыва пелотон, отпустивший беглецов более чем на 7 минут, вёл свою гонку. На финальном подъёме велокоманду Movistar в голове группы сменила велокоманда Astana Pro Team. Когда впереди пелотона Чавес приближался к финишу, из пелотона атаковал Мигель Лопес.



На атаку Мигеля Лопеса ответил Микель Ланда (Movistar), но колумбийский велогонщик команды Astana Pro Team всё же уехал от соперников и привёз группе розовой майки на финише 44 секунды. Примож Роглич (Jumbo-Visma) атаковал на финальном километре, но соперники его не отпустили. Роглич, Ричард Карапас и Микель Ланда (Movistar), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Хью Карти (EF Education First) финишировали с одним временем.



Ричард Карапас (Movistar) сохранил на плечах розовую майку лидера.



Мигель Лопес (Astana Pro Team) сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика.



Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где у него теперь не осталось соперников. Немецкому спринтеру осталось лишь доехать до финиша в Вероне и не получить штрафы от организаторов.



Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), удерживающему синюю майку лучшего в горной классификации, также осталось лишь финишировать в Вероне и не получить штрафов от организаторов, так как на Джиро д’Италия-2019 осталось разыграть максимум 147 очков для одного велогонщика в горной классификации.

Двадцатый этап, финальный горный этап Джиро д’Италия-2019 с прохождением перевала 1-й категории Манген (Passo Manghen, 604 – 2047 м, протяжённость 18,9 км, перепад 1443 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 15%), которому вместо отменённого перевала Гавии была присуждена горная премия Чима Коппи, начался с многочисленных атак.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Вперёд уехала большая группа велогонщиков, из которой за 132 км до финиша атаковал Фаусто Маснада (Androni Giocattoli–Sidermec), который в одиночку уехал от попутчиков, набрал просвет и первым прошёл вершину Чима Коппи.



В пелотоне во время прохождения подъёма на Манген за 121 км до финиша в группе розовой майки осталось менее 15 велогонщиков. Через несколько километров атаковал Мигель Лопес (Astana Pro Team), за которым сразу сели велогонщики команды Movistar Ричард Карапас и Микель Ланда. В это время темп не выдержали Павел Сиваков (Ineos), Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), поехавшие втроём за группой лидера генеральной классификации Ричарда Карапаса. Однако, после спуска с перевала Манген и ехавшие впереди велогонщики отрыва дня, и группа генеральщиков, вновь собрались. Из этого небольшого пелотона несколько раз атаковал будущий победитель этапа, 29-летний испанский велогонщик команды Astana Pro Team Пельо Бильбао.



На подъёме 2-й категории Пассо Ролле Бильбао уехал в отрыв вместе с Микелем Ниеве (Mitchelton-Scott), а затем к ним за 93 км до финиша присоединились Танел Кангерт (Education First), Авет Герейгзабер (Awet Gehereigzabher) из Dimension Data и Эдди Данбар (Eddie Dunbar) из Ineos, а затем за 70 км до финиша их догнали Валентин Мадуа (Valentin Madouas) из Groupama–FDJ, Эрос Капекки (Deceuninck-QuickStep) и Джулио Чикконе (Trek-Segafredo).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



На подъеме 2 категории Кроче д'Ауне (Croce d'Aune, 410 – 1015 м, протяжённость 11,1 км, перепад 605 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 16%), в пелотоне осталось 23 велогонщика, а преимущество отрыва составляло 1 минута 40 секунд.



За 17 км до финиша из отрыва атаковал Валентин Мадуа (Groupama-FDJ), но на финальном подъёме дня его добрала группа отрыва и розовой майки.



В начале подъёма Кроче д’Ауне атаковал Мигель Лопес, но его не отпустили, а затем за 15 км до финиша в одиночку из группы розовой майки уехал Микель Ланда (Movistar).



В это время Примож Роглич (Jumbo-Visma), находившийся в хвосте пелотона, получил неожиданную помощь от болельщика, который подталкивал его несколько десятков метров.



На спуске с Кроче д’Ауне упал Рафал Майка (Bora-hansgrohe), он сразу вернулся в гонку.



Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) атаковал на спуске с Кроче д’Ауне, ему на колесо сразу сел лидер генеральной классификации Ричард Карапас, и вдвоём они за 6 км до финиша добрали Микеля Ланду.



На финальном подъёме за 6 км до финиша произошёл инцидент – Мигель Лопес (Astana Pro Team) был вынужден остановиться из-за болельщика, помешавшего велогонщику. Мужчина, бежавший рядом с группой велогонщиков, в которой ехали Лопес, Павел Сиваков (Ineos), Бауке Моллема (Trek-Segafredo) и Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) из Bahrain Merida, столкнулся с другим зрителем, стоящим на обочине дороги, и врезался в колумбийского велогонщика команды Astana Pro Team. Лопес быстро поднялся на ноги и набросился на этого мужчину. Лопес ударил болельщика, смахнул с него бейсболку, а затем пытался починить свой велосипед, но в итоге пересел на велосипед своего товарища по команде Яна Хирта.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Группа розовой майки в финале подъёма добрала часть велогонщиков отрыва, а затем из небольшой группы был разыгран спринт. Микель Ланда атаковал, но проиграл на финише Пельо Бильбао, взявшему второй этап на этой Джиро д’Италия-2019.



Для Приможа Роглича (Jumbo-Visma) 20-й этап Джиро д’Италия-2019 завершился потерей третьего места в генеральной классификации. Словенский велогонщик, проигравший относительно лидера Ричарда Карапаса 50 секунд, был оштрафован организаторами ещё на 10 секунд за то, что на подъёме один из болельщиков подталкивал Роглича несколько десятков метров.



Колумбийский велогонщик команды Astana Pro Team Мигель Лопес избежал наказания за инцидент с болельщиком, произошедший в конце 20-го этапа Джиро д’Италия-2019.

Двадцать первый этап Джиро д'Италия-2019 - финальный этап 102-го выпуска Джиро д’Италия, завершился 17-км индивидуальной гонкой на время, победителем которой стал американский велогонщик команды Sunweb Чед Хага (Chad Haga).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



17-км разделку Чед Хага проехал за 22 минуты 7 секунд со средней скоростью 46,119 км/ч и на 4 секунды опередил своего ближайшего соперника, велогонщика команды Lotto Soudal Виктора Кампенартса. Тройку лучших на этапе замкнул товарищ Кампенартса по велокоманде Lotto Soudal Томас Де Гендт (Thomas De Gendt), уступивший Чеду Хаге 6 секунд.



Виктор Кампенартс показал лучшее время на отсечке 9,5 км, где опережал Хагу на 6 секунд, но на второй части дистанции уступил американскому велогонщику. Скорость Кампенартса на спуске после пересечения отметки 9,5 км составила 55.901 км/час, скорость Чеда Хаги на втором участке после отсечки 9,5 км составляла 57.082 км/час.



Итоговая разделка стала решающей для определения третьего призёра Джиро д’Италия-2019.



Примож Роглич (Jumbo-Visma), потерявший после 20-го этапа третью позицию в генеральной классификации, вернул её. Словенский велогонщик на дистанции 17 км опередил своего соперника Микеля Ланду (Movistar) на 34 секунды. В итоге Микель Ланда в итоговой классификации сместился на 4-е место, проиграв Приможу Рогличу 8 секунд.

Итоговая генеральная классификацияа 1 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 90:01:47 2 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 01:05 3 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 02:30 4 Mikel Landa (Esp) Movistar Team 02:38 5 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 05:43 6 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 06:56 7 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 07:26 8 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 07:49 9 Pavel Sivakov (Rus) Team INEOS 08:56 10 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 12:14



Ричард Карапас (Movistar) удержал на плечах розовую майку лидера, и стал первым велогонщиком из Эквадора и вторым южноамериканским велогонщиком после Наиро Кинтаны (Nairo Quintana), выигравшим Джиро д’Италия-2014, победителем Джиро д'Италия.

Для 26-летнего эквадорского велогонщика команды Movistar Джиро д’Италия-2019 началась не так гладко – из-за двух инцидентов он потерял 46 секунд на 3-м этапе.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Но Ричард Карапас, вернул потерянное время, одержав победу на двух этапах – 4-м, который выиграл благодаря точно рассчитанной атаке на финише в Фраскати, а затем на 14-м этапе с финишем в Курмаёр.

Победой на 14-м этапе 25 мая Ричард Карапас подтвердил примету, согласно которой велогонщик, впервые в карьере надевший розовую майку 25 мая, удерживает её до финала Джиро д'Италия.

На разделке 9-го этапа Карапас сумел лимитировать потери относительно Приможа Роглича (Jumbo-Visma), проиграв ему менее двух минут, а затем наращивал преимущество на этапе до Лаго Серру (13-й этап) и на Мортироло (16-й).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

В итоге Ричарду Карапасу хватило запаса, чтобы, проиграв ближайшим соперникам на финальной разделке 21-го этапа, всё же удержать с хорошим запасом розовую майку лидера. Эквадорский велогонщик в итоге одержал победу на Джиро д’Италия-2019 с преимуществом в 1 минуту 5 секунд над Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и в 2 минуты 30 секунд над Приможем Рогличем (Jumbo-Visma).

Для генерального менеджера испанской велокоманды Movistar Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzué) победа на Джиро д’Италия-2019 стала в общей сложности 15-й победой на Гран-туре за историю существования велокоманды:

Джиро д’Италия: 1992 - 1993 с Мигелем Индурайном (Miguel Indurain), 2014 году с Наиро Кинтаной, 2019 – с Ричардом Карапасом;

Тур де Франс (Tour de France): 1988 с Педро Дельгадо (Pedro Delgado), 1991-1995 с Мигелем Индурайном, 2006 с Оскаром Перейро (Óscar Pereiro);

Вуэльту Испании (Vuelta a España): 1989 с Педро Дельгадо, 1998 с Абрахамом Олано (Abraham Olano ), 2009 года с Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), 2016 с Наиро Кинтаной.

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) в шестой раз в карьере поднялся на итоговый подиум Джиро д’Италия, но ему не удалось стать трёхкратным победителем итальянского Гран-тура. 34-летний итальянский велогонщик занял на Джиро д’Италия-2019 второе место.

Photo © @bettiniphoto/Merida bike

Для Винченцо Нибали это 11-й финальный подиум на Гран-туре, больше было лишь у Жака Анкетиля (Jacques Anquetil) - 13 подиумов, Феличе Джимонди (Felice Gimondi), Эдди Меркса (Eddy Merckx) и Бернара Ино (Bernard Hinault) - по 12 подиумов. На Джиро д’Италия Винченцо Нибали во второй раз финишировал вторым, дважды он был на итальянском Гран-туре 3-м, дважды выигрывал «Корса роза».

Примож Роглич впервые в карьере поднялся на подиум Гран-тура. 29-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma финишировал 3-м на Джиро д’Италия-2019, уступив победителю гонки Ричарду Карапасу (Movistar) 2 минуты 30 секунд. Благодаря показанному результату в разделке на 21-м этапе в финальный день трёхнедельного Гран-тура Примож Роглич сумел вернуть себе третье место, обойдя своего ближайшего соперника Микеля Ланду (Movistar).

Photo © Jumbo-Visma Team

Примож Роглич также сделал дубль на Джиро д’Италия-2019, выиграв два этапа – две индивидуальные гонки на время.

25-летний велогонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерман, стал победителем классификации по очкам Джиро д’Италия-2019. Он стал первым велогонщиком из Германии, выигравшим на итальянском Гран-туре эту классификацию.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Паскаль Акерман одержал победу на двух этапах Джиро д’Италия-2019 – 2-м и 5-м, а ещё на пяти этапах финишировал в топ-5. Первую цикламеновую майку лучшего в очковой классификации Акерман надел после 4-го этапа и удерживал её 6 дней.

Немецкий велогонщик потерял лидерство в классификации на 11-м этапе, где цикламеновая майка перешла французскому спринтеру велокоманды Groupama-FDJ Арно Демару. Но на 18-м этапе, финишировав вторым, Паскаль Акерман смог вернуть себе лидерство в очковой классификации и удержал цикламеновую майку до финиша в Вероне.

В итоге Паскаль Акерман обошёл Арно Демара в очковой классификации на 13 очков.

24-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo Джулио Чикконе стал победителем классификации лучшего горного гонщика Джиро д’Италия-2019. Он надел синюю майку лидера классификации после первого этапа и лишь на один день «одолжил» ещё товарищу по велокоманде Джанлуке Брамбилле, отдав после 12-го этапа, но затем вновь надел её на 13-м этапе и удерживал до финиша в Вероне. Своего ближайшего соотечественника Фаусто Маснаду (Androni Giocattoli–Sidermec) в классификации лучшего горного гонщика Чикконе опередил на 152 очка.

Джулио Чикконе все три недели присоединялся к отрывам, боролся за горные очки, первым проехал вершину Мортироло, взяв премию Марко Пантани, и одержал победу на 16-м горном этапе.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Кроме того, от издания La Gazzetta dello Sport Джулио Чикконе получил премию Trofeo Bonacossa. Её жюри, в которое отбираются журналисты газеты, вручают велогонщику, добившемуся самого яркого достижения на итальянском Гран-туре. Трофей назван в честь Альберто Бонакосса (Alberto Bonacossa, 1883-1953), который был одним из основателей и редакторов La Gazzetta dello Sport.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Второй год подряд колумбийский велогонщик команды Astana Pro Team Мигель Лопес одерживает победу в классификации лучшего молодого гонщика Джиро д’Италия. 25-летний Мигель Лопес облачился в белую майку после 1-го этапа Джиро д’Италия-2019, удерживал её пять дней, после чего вновь возглавил классификацию после 16-го этапа, перехватив её у российского велогонщика команды Ineos Павла Сивакова.

В итоге Мигель Лопес обошёл Павла Сивакова в классификации лучшего молодого гонщика на 1 минуту 30 секунд. В генеральной классификации колумбийский велогонщик завершил Джиро д’Италия-2019 на 7-м месте, уступив на финальной разделке 21-го этапа 6-ю позицию Рафалу Майке (Bora-hansgrohe).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Испанская велокоманда Movistar, помогавшая своему капитану Ричарду Карапасу войти в историю велоспорта и итальянского Гран-тура, стала победителем командного зачёта, где опередила казахстанскую команду Astana Pro Team на 17 минут 36 секунд.

Велокоманда Bora-hansgrohe завершила Джиро д’Италия-2019 не только с цикламеновой майкой лучшего спринтера, но и с победой на трёх этапах, два из которых выиграл Паскаль Акерманн, а один выиграл Чезаре Бенедетти. А Рафал Майка занял 6-е место в генеральной классификации.

Photo © @bettiniphoto/Merida bike

Велокоманда Bahrain-Merida по итогам Джиро д’Италия-2019 получила приз «честной игры», став командой, получившей меньше всех наказаний от организаторов.

ЭТАП 1: 11 мая 2019: Bologna - San Luca (ITT), 8 км

1. ROGLIC Primoz

ЭТАП 2: 12 мая 2019: Bologna - Fucecchio, 205 км

1. ACKERMANN Pascal

ЭТАП 3: 13 мая 2019: Vinci - Orbetello, 220 км

1. GAVIRIA RENDON Fernando

ЭТАП 4: 14 мая 2019: Orbetello - Frascati, 235 км

1. CARAPAZ Richard

ЭТАП 5: 15 мая 2019: Frascati - Terracina, 130,8 км

1. ACKERMANN Pascal

ЭТАП 6: 16 мая 2019: Cassino - San Giovanni Rotondo, 238 км

1. MASNADA Fausto

ЭТАП 7: 17 мая 2019: Vasto - L'Aquila, 185 км

1. BILBAO Pello

ЭТАП 8: 18 мая 2019: Tortoreto Lido - Pesaro, 239 км

1. EWAN Caleb

ЭТАП 9: 19 мая 2019: Riccione - San Marino (ITT), 34.8 км

1. ROGLIC Primoz

ЭТАП 10: 21 мая 2019: Ravenna - Modena, 145 км

1. DEMARE Arnaud

ЭТАП 11: 22 мая 2019: Carpi - Novi Ligure, 221 км

1. FEWAN Caleb

ЭТАП 12: 23 мая 2019: Cuneo - Pinerolo, 158 км

1. BENEDETTI Cesare

ЭТАП 13: 24 мая 2019: Pinerolo - Cereseole Reale (Lago Serru), 196 км

1. ZAKARIN Ilnur

ЭТАП 14: 25 мая 2019: Saint-Vincent - Courmayeur, 131 км

1. CARAPAZ Richard

ЭТАП 15: 26 мая 2019: Ivrea - Como, 232 км

1. CATALDO Dario

ЭТАП 16: 28 мая 2019: Lovere - Ponte di Legno, 194 км

1. CICCONE Giulio

ЭТАП 17: 29 мая 2019: Commezzadura - Anterselva/Antholz, 181 км

1. PETERS Nans

ЭТАП 18: 30 мая 2019: Valdaora/Olang - Santa Maria di Sala, 222 км

1. CIMA Damiano

ЭТАП 19: 31 мая 2019: Treviso - San Martino di Castrozza, 151 км

1. CHAVES RUBIO Johan Esteban

ЭТАП 20: 1 июня 2019: Feltre - Croce d'Aune - Monte Avena, 193 км

1. BILBAO Pello

ЭТАП 21: 2 июня 2019: Verona - Verona (ITT), 17 км

1. HAGA Chad

ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. CARAPAZ Richard 90:01:47

2. NIBALI Vincenzo 01:05

3. ROGLIC Primoz 02:30