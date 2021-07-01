Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш, Матье ван дер Пул, Грег Ван Авермат, Тадей Погачар, Иде Схеллинг о 6-м этапе Тур де Франс-2021

На 6-м этапе Тур де Франс-2021 Марк Кэвендиш в третий раз после 2008 и 2011 годов выиграл общий спринт в городе в Шатору (Châteauroux). Это 32 победа 36-летнего британского гонщика команды Deceuninck-Quick Step на этапе французского Гранд-тура и 50-я в общей сложности на этапах Гранд-туров. Как и на 4-м этапе с финишем в Фужере, Марк Кэвендиш опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix) и Насэра Буанни (Arkea-Samsic), только на этот раз соперники поменялись местами. Филипсен финишировал вторым, Буанни – третьим.

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6-й этап начался с атак и отъезда отрыва из восьми гонщиков. Одними из первых атаковали Томас Де Гендт (Lotto Soudal) и Грег Ван Авермат (AG2R Citroen), но пелотон не хотел отпускать отрыв, удерживая на расстоянии минуты. В итоге через 20 км все, кроме Грега Ван Авермата вернулись в пелотон. 36-летний бельгийский гонщик команды AG2R Citroen остался впереди в одиночку. Через 10 км Грега Ван Авермата догнал атаковавший из пелотона Роджер Клюге (Lotto Soudal) и гонщики отработали вдвоём в отрыве до финальных 2,5 км. Максимальное преимущество, которого удалось добиться беглецам, составило 2:15. Пелотон, который возглавляли поочерёдно команды Alpecin-Fenix и Deceuninck-Quick Step сократил разрыв до полутора минут и больше не отпускал отрыв.

Когда отрыв был пойман, первым колесом вышел чемпион мира Жулиан Алафилипп, подготавливая спринт для своего товарища по команде Deceuninck-Quick Step.

В общем спринте Марк Кэвендиш на финальных ста метрах обошёл 23-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена и 30-летнего французского гонщика команды Arkea-Samsic Насэра Буанни, привезя им три четверти велосипеда. Британский спринтер команды Deceuninck-Quick Step сохранил на плечах зелёную майку и теперь в очковой классификации опережает своего ближайшего соперника Яспера Филипсена на 46 очков.

Пелотон благополучно финишировал со временем победителя, перестановок в генеральной классификации не произошло, Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) удерживает жёлтую майку лидера. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) возглавляет классификацию лучшего молодого гонщика, Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах гороховую майку лучшего в горной классификации.

36-летний бельгийский гонщик команды AG2R Citroen Грег Ван Авермат получил красный номер самого атакующего гонщика 6-го этапа.

Марк Кэвендиш: «10 лет прошло с тех пор, как здесь побеждал. Поэтому снова выиграть здесь так значимо. Я одержал победу в похожем стиле, что и много лет назад. Мне очень помогло, что я знал эту финишную прямую. Мы обсуждали с командой, как много быстрых поездов выстроят команды, пришли к выводу, что будет трудно возглавлять спринт. Поезд Alpecin-Fenix, конечно, был сегодня сильнейшим. На финальном километре Михаэль Мёркёв ехал слева, так как ветер был слева, и открыл для меня правую сторону, чтобы я мог перепрыгнуть на их колесо.

Зелёная майка не является целью. Так много поменялось с тех пор, как я выигрывал её. Промежуточные спринты дают так много очков, что это играет в мою пользу. Рекорд побед на этапах Эдди Меркса? Даже не называйте мне его имя. Я об этом не думаю. Я просто выиграл этапы в этом выпуске Тур де Франс. Если буду достаточно силён, чтобы выиграть больше 50 этапов на Гранд-турах, хорошо. Если это моя последняя победа, пусть так и будет!»

Photo © A.S.O./Charly Lopez

Грег Ван Авермат: «Было весело сегодня уехать в отрыв. Стартовали очень мощно, сильные «моторы» хотели уехать от пелотона. Когда стало ясно, что нас не отпустят, я решил поехать в одиночку. Никто ко мне не присоединился за исключением Клюге. Мы хорошо проехали вместе, старались удержаться до финиша, хотя понимали, что будет сложно. В любом случае, идея уехать в отрыв сегодня была неплохой. Бренту ван Муру почти удалось во вторник, он вдохновил меня попробовать сегодня. Светлая сторона медали – я, наконец, стою на подиуме в майке AG2R Citroen. Надеюсь, не в последний раз!»

Photo © A.S.O./Charly Lopez

Матье ван дер Пул: «Этап прошёл нормально. На старте было тяжело, потому что пытался уехать мощный отрыв, но когда мы его вернули, до финиша ехали уже на хорошей скорости. Для Alpecin-Fenix этап прошёл хорошо. Я, насколько смог, поучаствовал в развозящем поезде. К сожалению, мой товарищ по команде потерял моё колесо на последнем повороте. Пришлось его подождать. К счастью, мы успели снова выстроить поезд и начать спринт с удобной позиции. А потом…. Ну, на данный момент Кэв – самый быстрый парень. Это невероятно. Он не должен был участвовать, приехал и выиграл два этапа. Полагаю, он вернулся! Посмотрим, что будет завтра. Некоторые ребята поедут гонку, думая о генеральной классификации, так что сохранить жёлтую майку будет нелегко!»

Photo © A.S.O./Charly Lopez

Тадей Погачар: «Сегодня этап был быстрым и трудным. Вначале ехали на очень высокой скорости, и на велосипеде было некомфортно, даже при том, что мы сидели на колёсах. Для меня день сложился хорошо. Когда вся команда работает ради моих шансов в генеральной классификации, это совсем другое. И равнинный этапы проходить легче, чем раньше. После победы, которую одержал вчера, я сконцентрировался на том, чтобы наслаждаться остальной частью Тур де Франс. Счастлив носить белую майку!»

Photo © A.S.O./Charly Lopez

Иде Схеллинг: «Чувствую себя хорошо. Последние два дня для меня не были сложными, что-то типа восстановительной езды. Не уверен, какой будет моя стратегия завтра. Предстоит такой тяжёлый этап, а потом будут этапы, где на кону ещё больше очков. Мне надо оценить, сколько сил хочу потратить, чтобы удерживать майку ещё пару дней!»