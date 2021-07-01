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Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

Марк Кэвендиш, Матье ван дер Пул, Грег Ван Авермат, Тадей Погачар, Иде Схеллинг о 6-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  На 6-м этапе Тур де Франс-2021 Марк Кэвендиш в третий раз после 2008 и 2011 годов выиграл общий спринт в городе в Шатору (Châteauroux). Это 32 победа 36-летнего британского гонщика команды Deceuninck-Quick Step на этапе французского Гранд-тура и 50-я в общей сложности на этапах Гранд-туров. Как и на 4-м этапе с финишем в Фужере, Марк Кэвендиш опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix) и Насэра Буанни (Arkea-Samsic), только на этот раз соперники поменялись местами. Филипсен финишировал вторым, Буанни – третьим.

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo ©PresseSports / Bernard Papon

 

  6-й этап начался с атак и отъезда отрыва из восьми гонщиков. Одними из первых атаковали Томас Де Гендт (Lotto Soudal) и Грег Ван Авермат (AG2R Citroen), но пелотон не хотел отпускать отрыв, удерживая на расстоянии минуты. В итоге через 20 км все, кроме Грега Ван Авермата вернулись в пелотон. 36-летний бельгийский гонщик команды AG2R Citroen остался впереди в одиночку. Через 10 км Грега Ван Авермата догнал атаковавший из пелотона Роджер Клюге (Lotto Soudal) и гонщики отработали вдвоём в отрыве до финальных 2,5 км. Максимальное преимущество, которого удалось добиться беглецам, составило 2:15. Пелотон, который возглавляли поочерёдно команды Alpecin-Fenix и Deceuninck-Quick Step сократил разрыв до полутора минут и больше не отпускал отрыв.  

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

  Когда отрыв был пойман, первым колесом вышел чемпион мира Жулиан Алафилипп, подготавливая спринт для своего товарища по команде Deceuninck-Quick Step.

 

В общем спринте Марк Кэвендиш на финальных ста метрах обошёл 23-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена и 30-летнего французского гонщика команды Arkea-Samsic Насэра Буанни, привезя им три четверти велосипеда. Британский спринтер команды Deceuninck-Quick Step сохранил на плечах зелёную майку и теперь в очковой классификации опережает своего ближайшего соперника Яспера Филипсена на 46 очков.

 

Пелотон благополучно финишировал со временем победителя, перестановок в генеральной классификации не произошло, Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) удерживает жёлтую майку лидера. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) возглавляет классификацию лучшего молодого гонщика, Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах гороховую майку лучшего в горной классификации.

 

36-летний бельгийский гонщик команды AG2R Citroen Грег Ван Авермат получил красный номер самого атакующего гонщика 6-го этапа.

 

  Марк Кэвендиш: «10 лет прошло с тех пор, как здесь побеждал. Поэтому снова выиграть здесь так значимо. Я одержал победу в похожем стиле, что и много лет назад. Мне очень помогло, что я знал эту финишную прямую. Мы обсуждали с командой, как много быстрых поездов выстроят команды, пришли к выводу, что будет трудно возглавлять спринт. Поезд Alpecin-Fenix, конечно, был сегодня сильнейшим. На финальном километре Михаэль Мёркёв ехал слева, так как ветер был слева, и открыл для меня правую сторону, чтобы я мог перепрыгнуть на их колесо.

 

Зелёная майка не является целью. Так много поменялось с тех пор, как я выигрывал её. Промежуточные спринты дают так много очков, что это играет в мою пользу. Рекорд побед на этапах Эдди Меркса? Даже не называйте мне его имя. Я об этом не думаю. Я просто выиграл этапы в этом выпуске Тур де Франс. Если буду достаточно силён, чтобы выиграть больше 50 этапов на Гранд-турах, хорошо. Если это моя последняя победа, пусть так и будет!»

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo © A.S.O./Charly Lopez

 

  Грег Ван Авермат: «Было весело сегодня уехать в отрыв. Стартовали очень мощно, сильные «моторы» хотели уехать от пелотона. Когда стало ясно, что нас не отпустят, я решил поехать в одиночку. Никто ко мне не присоединился за исключением Клюге. Мы хорошо проехали вместе,  старались удержаться до финиша, хотя понимали, что будет сложно. В любом случае, идея уехать в отрыв сегодня была неплохой. Бренту ван Муру почти удалось во вторник, он вдохновил меня попробовать сегодня. Светлая сторона медали – я, наконец, стою на подиуме в майке AG2R Citroen. Надеюсь, не в последний раз!»

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo © A.S.O./Charly Lopez

 

  Матье ван дер Пул: «Этап прошёл нормально. На старте было тяжело, потому что пытался уехать мощный отрыв, но когда мы его вернули, до финиша ехали уже на хорошей скорости. Для Alpecin-Fenix этап прошёл хорошо. Я, насколько смог, поучаствовал в развозящем поезде. К сожалению, мой товарищ по команде потерял моё колесо на последнем повороте. Пришлось его подождать. К счастью, мы успели снова выстроить поезд и начать спринт с удобной позиции. А потом…. Ну, на данный момент Кэв – самый быстрый парень. Это невероятно. Он не должен был участвовать, приехал и выиграл два этапа. Полагаю, он вернулся! Посмотрим, что будет завтра. Некоторые ребята поедут гонку, думая о генеральной классификации, так что сохранить жёлтую майку будет нелегко!»

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

 

Photo © A.S.O./Charly Lopez

 

  Тадей Погачар: «Сегодня этап был быстрым и трудным. Вначале ехали на очень высокой скорости, и на велосипеде было некомфортно, даже при том, что мы сидели на колёсах. Для меня день сложился хорошо. Когда вся команда работает ради моих шансов в генеральной классификации, это совсем другое. И равнинный этапы проходить легче, чем раньше. После победы, которую одержал вчера, я сконцентрировался на том, чтобы наслаждаться остальной частью Тур де Франс. Счастлив носить белую майку!»

 

Марк Кэвендиш - победитель 6 этапа Тур де Франс-2021

Photo © A.S.O./Charly Lopez

 

 

  Иде Схеллинг: «Чувствую себя хорошо. Последние два дня для меня не были сложными, что-то типа восстановительной езды. Не уверен, какой будет моя стратегия завтра. Предстоит такой тяжёлый этап, а потом будут этапы, где на кону ещё больше очков. Мне надо оценить, сколько сил хочу потратить, чтобы удерживать майку ещё пару дней!»

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2021

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Camel
    Цитата: Shalam s Urala
    не затруднит вас описать вкратце процедуру дарения? начиная с неких закулисных инициатив и вплоть до описания последней тысячи метров реализации. кто там, чего, как.. ?

    Конечно затруднит, поскольку это только моё мнение. Кэвендиш давно перестал быть лучшим спринтером. Кэв - это история. И эту историю хотят сохранить и переписать. Но! Никогда Кэвендиш, англичанин, историю не перепишет. Ему этого не позволят! Поэтому 35 побед на Тур де Франс у него не будет никогда!
    Никогда не говори никогда. Никогда, многие на этом форуме говорили, что Кэв больше нигде не победит. И что, схавали все? А ему осталось три победы чтобы побмть рекорд Эди. А он это сделает..ни в этом так в том году. Я так думаю. Он способен и всем это доказал . И майку зеленую плюс ещк заберёт на этом туре. А по поводу французов и англичан, это чистый бред с твоей стороны. Надо же до такого додуматься? Прям теория заговора по твоим словам.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото
    Зубоскалы Кэва не нервируйтесь так сильно) и не надрывайтесь своими коментами из-за его побед), а поБерегите лучше свое здоровье))
    Цитата: Camel
    Это просто подарок Кэву. Очередной. Не верю, что он самостоятельно побеждает. Ему либо хотят 33 определить, либо показать, что велогонщик после болезни может ВЕРНУТЬСЯ.
    Не удивлюсь, если он, Кэв, "победит" в Париже. Но в пелотоне есть ещё и Фрум! Он не болел. Он падал так, что чуть не погиб! Но ему не дарят победы. А Кэву дарят. Знаете почему? Потому что он напросился в команду. Потому что за него ПЛАТЯТ! Юэна на него нет. Горилла старый. Демару сказали в наушник ПРИТОРМОЗИ, ИМ КЭВ нужен для истории. Так вот для истории Кэвендиш и "побеждает". Парижский этап будет для него либо 33-й, либо вообще никакой.
    Никогда англичанину не отдадут рекорд франзуза. Потому что это Тур де Франс!
     
    Какой то плохой из вас изобретатель и сказочник; нескромный вопрос: что вы кушали и пили сегодня ?) Да, и о каком рекорде француза идёт речь ибо Эдди Мэркс - бельгиец, еси чё
  • Camel
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Camel-Фото
    Ну чёрте что!
  • Camel
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Camel-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    не затруднит вас описать вкратце процедуру дарения? начиная с неких закулисных инициатив и вплоть до описания последней тысячи метров реализации. кто там, чего, как.. ?

    Конечно затруднит, поскольку это только моё мнение. Кэвендиш давно перестал быть лучшим спринтером. Кэв - это история. И эту историю хотят сохранить и переписать. Но! Никогда Кэвендиш, англичанин, историю не перепишет. Ему этого не позволят! Поэтому 35 побед на Тур де Франс у него не будет никогда!

  • Coffe
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Coffe-Фото
    Всё равно ,Кэв молодец!

    Меньше негатива,больше радости!
  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Kay82-Фото
    как просил так и поставил, не благодари
  • Karmatron
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Karmatron-Фото
    Едут такие Саган с Юэном рядышком, и тут словенец говорит австрийцу: "а давай вместе навернёмся, чтобы дать англичанину побить рекорд француза".
  • Shalam s Urala
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Camel
    Но ему не дарят победы. А Кэву дарят

    не затруднит вас описать вкратце процедуру дарения? начиная с неких закулисных инициатив и вплоть до описания последней тысячи метров реализации. кто там, чего, как.. ?

  • Camel
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Camel-Фото

    Это просто подарок Кэву. Очередной. Не верю, что он самостоятельно побеждает. Ему либо хотят 33 определить, либо показать, что велогонщик после болезни может ВЕРНУТЬСЯ.

    Не удивлюсь, если он, Кэв, "победит" в Париже. Но в пелотоне есть ещё и Фрум! Он не болел. Он падал так, что чуть не погиб! Но ему не дарят победы. А Кэву дарят. Знаете почему? Потому что он напросился в команду. Потому что за него ПЛАТЯТ! Юэна на него нет. Горилла старый. Демару сказали в наушник ПРИТОРМОЗИ, ИМ КЭВ нужен для истории. Так вот для истории Кэвендиш и "побеждает". Парижский этап будет для него либо 33-й, либо вообще никакой.

    Никогда англичанину не отдадут рекорд франзуза. Потому что это Тур де Франс!

     

    А теперь ставьте минусы. Мне они до ...

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Организаторы посмотрев результаты позапрошлого и прошлого года Жужу подстроили этот тур чисто под француза . Авось эти три этапа в гору он выдержит, а остальные под гору и среднегорные заберет в силу своей специфики. 100% .

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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