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Петер Саган не выйдет на старт 12 этапа Тур де Франс-2021

Петер Саган сошёл с Тур де Франс-2021

 

  Петер Саган не выйдет на старт 12 этапа Тур де Франс-2021. 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe сошёл с французского Гранд-тура из-за боли в колене, травмированном в результате падения на 3-м этапе.

 

Семикратному победителю очковой классификации в этом выпуске Тур де Франс не удалось выиграть этап – его лучшим результатом стали два пятых места на 4-м и 6-м этапах.

 

Photo  © BORA – hansgrohe © Christof Kreutzer/©Ralph Scherzer

 

В очковой классификации Петер Саган после 11 этапа шёл на 9-й позиции с 95 очками, проигрывая лидеру, Марку Кэвендишу (Deceuninck-Quick Step) 123 очка.

 

В пресс-релизе команды Bora-hansgrohe говорится, что Петер Саган сходит с Тур де Франс-2021 из-за травмы колена, состояние которого ухудшилось после 12 этапа.  Чемпион Словакии надеется поскорее восстановиться и начать готовиться к Олимпийским играм.

 

 Photo © BORA - hansgrohe

 

  Петер Саган: «Нет ничего приятного в том, что приходится покидать гонку. После падения на 3-м  этапе ситуация с коленом улучшалась, но потом я во время спринта на 10-м этапе ударился коленом о руль. Колено распухло, теперь не могу согнуть ногу. Когда этапы начинаются с самого старта в полную силу, невероятно сложно ехать гонку.

 

  Ничего не остаётся, как немного отдохнуть, чтобы ситуация улучшилась. Если не получается согнуть ногу, что можно сделать? Мне очень тяжело покидать команду именно сейчас, особенно на этих важных этапах, где я должен был работать на Вилко Келдермана, чтобы защищать его позиции и удерживать впереди на боковых ветрах. Как я уже говорил, к сожалению, мы ничего не можем сделать. Мне надо отдохнуть и надеяться, что станет лучше, а потом буду готовиться к Олимпиаде».

 

 

  Кристофер Эдлер (Christopher Edler), врач команды Bora-hansgrohe:  «Петер получил травму на 3-м этапе, когда ударился бедром и коленом. Цепью свёз кожу на коленной чашечке. Мы уже тогда беспокоились, сможет ли он продолжать. Справились, провезли Петера через следующие этапы. К сожалению, на 10-м этапе он снова ударил то же самое колено, рана открылась. За ночь развился бурсит, поэтому Петер прекращает гонку. Сейчас он получает соответствующее лечение, включая антибиотики. В следующие дни посмотрим, как лечение подействует».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:28 | Регистрация: 4.07.2011

    Уходит из боры со всем скарбом своим и людьми. 

  2. Имя: Сергей

    Серж

    Сегодня, 14:37 | Регистрация: 26.08.2015

    надеюсь орги все-таки сделают выводы, что такие этапы, как были вначале этого тура, не стоит ставить в будущем. Столько людей из-за этого посходило

  3. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 14:52 | Регистрация: 29.05.2013

    И ты, Пётр? Коленка, говоришь? 

    Главный заезд года стремительно теряет репутацию. Неуважеение к гонке - тренд велосезона.

    Кто следующий(щие) отказник? 

  4. SportSpirit

    Сегодня, 15:24 | Регистрация: 4.05.2019

    Звезды сходят, звезды восходят) 

     

    Перед этапом с таким профилем - весьма показательно, слегка демонстративно. 

  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:40 | Регистрация: 27.07.2011

    Тур не тур...

  6. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 16:35 | Регистрация: 24.05.2021

    ну и правильно, тур в єтом году скучноват, падения хоть придали зрелещности

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