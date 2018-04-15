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Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

Йонас Вингегор, спортивный директор команды Jumbo-Visma о 17-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  На 17-м горном пиренейском этапе с финишем на вершине Коль-дю-Порте 24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор финишировал вторым и поднялся на вторую строчку генеральной классификации.

 

Во время 17 этапа команда Jumbo-Visma осталась с четырьмя гонщиками – с Тур де Франс был вынужден сойти Стевен Крёйсвейк, который плохо чувствовал себя со второго дня отдыха.

 

Йонас Вингегор ответил на атаку лидера гонки, 22-летнего словенского гонщика команды UAE Team Emirates Тадея Погачара, с которым попеременно работал, создав просвет над ближайшими преследователями. После атаки Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), который также быстро ответил на ускорение Погачара за 8 км до финиша, Йонас Вингегор выпал на последнем километре, но сумел добрать Погачара и Карапаса, а на последних метрах дистанции обошёл эквадорского гонщика.

 

В генеральной классификации Йонас Вингегор уступает Тадею Погачару 5 минут 39 секунд, а от Ричарда Карапаса, который идёт на 3-е место, датского гонщика отделяют 4 секунды.

 

Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

 

 

Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

 

Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

 

  Йонас Вингегор (Jumbo-Visma): «Вот это день. Второй на этапе и в генеральной классификации. Очень счастлив. Думаю, Погачар, Карапас и я  сегодня были равны. Карапас не работал с нами, а когда ускорился на последнем километре, я сначала не смог ответить на его атаку. Но к счастью, я был достаточно силён, чтобы вернуться и обойти его в спринте на финише. Не думаю, что смогу опередить Погачара. Он очень силён, поэтому и лидирует в общем зачёте. Но я не жалею о приложенных усилиях. Надеюсь, смогу завтра выжить, а потом было бы хорошо подняться на подиум в Париже».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Очень горжусь выступлением команды сегодня. Ребята снова проехали очень сильно. Конечно, жаль, что мы потеряли Стевена, который заболел, но то, как остальные переключились, достойно восхищения. Особенно Ваут и Сепп, которые внесли ценный вклад при подъезде к финальному подъёму.

 

Йонас показал, какой огромный у него талант и перспективы, в развитии гонщика на генеральную классификацию Гранд-туров он сделал огромный скачок. Мы не ожидали, что уже сейчас он сможет так выступать. И очень приятно видеть, как он проявил боевой дух, когда сражался, выпав после атаки Карапаса.

 

Но пока гонка не закончена. Впереди ещё один тяжёлый горный этап и разделка. Всякое может случиться. Однако сегодня мы сделали большой шаг в правильном направлении. С Йонасом, с таким талантом как Тобиас Фосс, мы с радостью смотрим в будущее».

 

Результаты 17 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Йонас Вингегорд Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:45 | Регистрация: 15.04.2018

    Скандинавы наступают)

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Комментарии

  • Arciv
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (8)
    Arciv-Фото
    Цитата: SportSpirit
    "В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох." - Вингегор не только классный гонщик, но и отличный психолог!) 
     
    С Тадеем на этом Туре лично мне было все понятно после разделки. Чемпион! Йонас, 2 года за ним слежу, не удивлена, но очень рада: + 1 супер-многодневщик рождается на наших глазах. 
     
    К ним плюсую Алмейду (все трое 1998 г.р.) - те, кто будет бороться за ГТ ближайшие 5-10 лет. 
     
    С периодическими вкраплениями Берналя, когда будет позволять спина) Роглу не списываю, но, очевидно, встает вопрос командной переориентации. 
     
    Интересно же! А вы говорите, скучный Тур) 
     
     
    очень этого не хочется,но мне кажется Роглич может и уйти! Но надеюсь все же нет! Может ему лучше поставить цель Джиро! Как-то не его Франция
  • Arciv
    Йонас Вингегор поднялся на 2-е ... (1)
    Arciv-Фото
    Скандинавы наступают)
  • SportSpirit
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (8)
    SportSpirit-Фото

    "В какой-то момент Йонас подъехал ко мне и сказал, что считает, что Карапас блефует и постарается застать нас врасплох." - Вингегор не только классный гонщик, но и отличный психолог!) 

     

    С Тадеем на этом Туре лично мне было все понятно после разделки. Чемпион! Йонас, 2 года за ним слежу, не удивлена, но очень рада: + 1 супер-многодневщик рождается на наших глазах. 

     

    К ним плюсую Алмейду (все трое 1998 г.р.) - те, кто будет бороться за ГТ ближайшие 5-10 лет. 

     

    С периодическими вкраплениями Берналя, когда будет позволять спина) Роглу не списываю, но, очевидно, встает вопрос командной переориентации. 

     

    Интересно же! А вы говорите, скучный Тур) 

     

     

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не понимаю почему так сильно многие обрушились на бедолагу Карапаза !? Да, со спортивной стороны это выглядело не айс, но простите, у каждого свои интересы на этапе/на гонке, тем более когда впереди только финиш остается с тобой 2 твоих главных соперника, а ещё 1 остает и отдаляется. В правилах это же не запрещенно (колёсничать)

    Цитата: kwwk
    На безрыбье и рак рыба. Наконец-то генералы хоть как-то зарубились, Тадей даже вспотел. Карапас отлично маскировался, но раскрылся рано, надо было сидеть до финиша. Критические стрелы в его адрес по моему мнению неуместны. на первой неделе он единстенный кто хоть как-то пытался расшевелить генералов, а по итогу ничего и не отыграл.
    Винегорд очень достойно для равнинного датчанина.

    + много. Думаю что Ричард точно немножко, но поспешил; возможно предполагал, что потом не успеет или даже не сможет. Во всяком случаею желаю чтобы ТОП-3 на 17 этапе оказалась такой же итоговой и в Париже, 18 июля. Ну а Погачар сделал что хотел и о чём мечтал - победа в жёлтом на сильном горном этапе.

     

    P.S.

    Просьба к админам: опубликуйте на сайте материал о Лаклане Мортоне, который проехал свой Тур де Франс (Alt.Tour), точь-в-точь копирующий этот оф. ТдФ-2021, ещё и с опережением своего же графика...снова рекорд  good Тем более что когда то вы уже писАли о нём и его "Эверест-рекорде" bb

    https://velolive.com/velo_zoom/19360-lachlan-morton-ustanovil-rekord-v-everest- challenge.html

  • motte
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (8)
    motte-Фото

    Тадей заберет и горох 

  • AmaAma
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (8)
    AmaAma-Фото
    Завтра на последней горе есть удвоение.
  • sixpack
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (8)
    sixpack-Фото
    Завтра нет удвоения горных очков на последней горе. Если Пулс выиграет Турмале, он с большой вероятностью побеждает в горном зачёте. По крайней мере, обходит генеральщиков.
  • motte
    Тадей Погачар – победитель 17 ... (8)
    motte-Фото

    Карапаз сидел позади группы с постоянной гримасой. Подозрения в том, что он страдает, уменьшались каждый раз, когда он отвечал на повторяющиеся ускорения других, и исчезли, когда он предпринял собственную атаку на последних двух километрах.

     

    "В этом не было ничего необычного, это тактика в велоспорте. . Затем он попытался атаковать ». Слова тадея дипломата-:)

    Зы Кинтана такого даже и думать не мог. 

  • RVL
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (40)
    RVL-Фото
    Ну да, оэйзис и касабиан его коснулись по стилю...как и Томас со своими баками и выбросом микрофона на подиуме тдф. Рокстарзы
  • flugegeheimen
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (40)
    flugegeheimen-Фото
    Вигго стильный малый. В духе британских рокеров. С фред перри линейку одежды выпускал

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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