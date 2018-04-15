Йонас Вингегор поднялся на 2-е место в общем зачёте после 17 этапа Тур де Франс-2021

Йонас Вингегор, спортивный директор команды Jumbo-Visma о 17-м этапе Тур де Франс-2021

На 17-м горном пиренейском этапе с финишем на вершине Коль-дю-Порте 24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор финишировал вторым и поднялся на вторую строчку генеральной классификации.

Во время 17 этапа команда Jumbo-Visma осталась с четырьмя гонщиками – с Тур де Франс был вынужден сойти Стевен Крёйсвейк, который плохо чувствовал себя со второго дня отдыха.

Йонас Вингегор ответил на атаку лидера гонки, 22-летнего словенского гонщика команды UAE Team Emirates Тадея Погачара, с которым попеременно работал, создав просвет над ближайшими преследователями. После атаки Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), который также быстро ответил на ускорение Погачара за 8 км до финиша, Йонас Вингегор выпал на последнем километре, но сумел добрать Погачара и Карапаса, а на последних метрах дистанции обошёл эквадорского гонщика.

В генеральной классификации Йонас Вингегор уступает Тадею Погачару 5 минут 39 секунд, а от Ричарда Карапаса, который идёт на 3-е место, датского гонщика отделяют 4 секунды.

Йонас Вингегор (Jumbo-Visma): «Вот это день. Второй на этапе и в генеральной классификации. Очень счастлив. Думаю, Погачар, Карапас и я сегодня были равны. Карапас не работал с нами, а когда ускорился на последнем километре, я сначала не смог ответить на его атаку. Но к счастью, я был достаточно силён, чтобы вернуться и обойти его в спринте на финише. Не думаю, что смогу опередить Погачара. Он очень силён, поэтому и лидирует в общем зачёте. Но я не жалею о приложенных усилиях. Надеюсь, смогу завтра выжить, а потом было бы хорошо подняться на подиум в Париже».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Очень горжусь выступлением команды сегодня. Ребята снова проехали очень сильно. Конечно, жаль, что мы потеряли Стевена, который заболел, но то, как остальные переключились, достойно восхищения. Особенно Ваут и Сепп, которые внесли ценный вклад при подъезде к финальному подъёму.

Йонас показал, какой огромный у него талант и перспективы, в развитии гонщика на генеральную классификацию Гранд-туров он сделал огромный скачок. Мы не ожидали, что уже сейчас он сможет так выступать. И очень приятно видеть, как он проявил боевой дух, когда сражался, выпав после атаки Карапаса.

Но пока гонка не закончена. Впереди ещё один тяжёлый горный этап и разделка. Всякое может случиться. Однако сегодня мы сделали большой шаг в правильном направлении. С Йонасом, с таким талантом как Тобиас Фосс, мы с радостью смотрим в будущее».